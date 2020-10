Covid/1

Atteggiamenti più sobri

sui campi di calcio

Mi inserisco nella diatriba iniziata dall'affermazione del CT Mancini nei riguardi del ministro Speranza. Lo sport certamente è importante però anche i comportamenti lo sono. In tema di calcio non vorrei sbagliare è stato stipulato un protocollo per evitare il blocco del campionato ed altro, anche perché oltre agli interessi calcistici sono in ballo diversi aspetti che riguardano categorie di lavoratori collegate al mondo del calcio. Ciò premesso anche Mancini per la sua veste, prima di attaccare il ministro, a mio avviso dovrebbe far riferimento al protocollo stipulato e magari per quanto possibile fare azione di contenimento favorendo atteggiamenti più sobri: per esempio, limitando dopo un gol gli abbracci e gli assembramenti tra giocatori e invitando gli stessi a non sputare per terra. Poi se i soggetti creano le condizioni per il caos come nella partita non giocata Juventus-Napoli allora è chiaro che le restrizioni diventeranno obbligatorie, con possibilità di sospensione del campionato e riflessi anche per la nazionale.

Romano Giuliano

Covid/2

Semplicità e chiarezza

nelle linee guida

Per quanto riguarda le regole da seguire riguardo il Covid faccio un po' di confusione: ho visto su un telegiornale che in Campania in ospedale cerano mille persone per fare il test. Mi sembra che per tale esame serva una prescrizione medica, allora cosa facevano lì tutte quelle persone senza nessuna regola? Per quanto riguarda l'uso della mascherina, mi sembra che anche prima fosse obbligatorio quando c'erano assembramenti o non si riusciva a mantenere la distanza di 1 metro. Poi un'ultima cosa: giorni fa due persone sono entrate in un negozio e alla richiesta di indossare una mascherina poi sono tornate per fare del male alla guardia e ai clienti del negozio. Ma, dico io, il negozio è una mia proprietà: se ti chiedo di indossare la mascherina - una cosa conforme alla legge - e tu non la vuoi usare, allora sei libero di andare da un'altra parte e io non devo sentirmi in torto. E lo Stato deve farmi sentire tutelato dei miei diritti. In conclusione, capisco le difficoltà che trova il governo a fare delle linee guida ma prima di tutto ci deve essere la semplicità, la chiarezza: si deve fare il possibile per limitare i dubbi del popolo.

Alberto Pola

Mirano

Covid/3

Un caschetto

alla Maradona

Preg.mo governatore Zaia,

chi scrive è un cittadino di Venezia, ma soprattutto un cittadino veneto che segue con attenzione le normative che la Regione e il governo italiano stanno applicando in questa delicata fase di cui il popolo italiano e veneto stanno vivendo.

Definirlo tempo epocale penso sia appropriato.

La disturbo - e le chiedo scusa in anticipo - perché leggendo documenti scientifici appropriati - per mia natura mi piace documentarmi - apprendo che il Covid-19 si può prendere anche attraverso i bulbi oculari e il canale uditivo.

Questo spiegherebbe come mai nonostante le misure restrittive adottate dal governo italiano e dalla Regione che lei presiede, i contagi sono costantemente in aumento.

Se così fosse forse sarebbe meglio imporre - dopo i dovuti controlli - non tanto la mascherina, ma la protezione simile a quella che Maradona ha indossato durante una partita di calcio: una specie di caschetto trasparente. Forse penserà che sia esagerato, ma con 4 figli e un nipote la prudenza non è mai troppa.

Ringraziandola per l'attenzione, e congratulandomi per il lavoro svolto, la saluto con doveroso rispetto.

Claudio Zanetti

Covid/4

Farmaci e interessi

commerciali

Il Tg regionale della Rai ha dato la notizia della scoperta da parte di un istituto padovano delle proprietà curative di un farmaco giapponese collaudato ed efficace anche contro il Covid 19, bloccato da sei mesi dalla burocrazia. Mi viene l'atroce sospetto, sbagliato sicuramente, che non sia proprio la burocrazia a bloccare il farmaco, ma reconditi interessi commerciali difficili da spiegare a gente che non sa più cosa fare per resistere a questa peste del ventunesimo secolo che sta facendo la fortuna di importanti soggetti economici.

Enzo Fuso

Lendinara (Rovigo)

Caso Salvini

Le differenze

tra politica e giustizia

Egregio direttore,

mi sembrano importanti le Sue osservazioni del 7 ottobre di riscontro a quelle del lettore Giuseppe Sarti. Il dato di base è offerto dalla diversità delle valutazioni espresse dal Senato prima a favore del ministro Salvini nel caso-Diciotti e poi contro di lui nel più recente ed attuale caso-Gregoretti: una medesima compagine parlamentare, in momenti ravvicinati e diversi soltanto per la variazione intervenuta nell'agosto 2019 dell'alleanza di sostegno al Governo, adotta nei confronti dei comportamenti del ministro decisioni opposte, diniego di autorizzazione a procedere dapprima e autorizzazione a procedere poi. Di qui la conclusione dell' ...ulteriore colpo alla credibilità della politica, del doppiopesismo dei suoi giudizi (critica di solito espressa nei confronti della magistratura), e di un processo a Salvini che va avanti soltanto grazie ad un inappropriato ruolo di testimone che il giudice di Catania ha conferito a ministri suoi collegi (eccetto la Lamorgese), e che perciò se mai dovrebbero comparire nella stessa posizione di Salvini. Sta di fatto che, mentre alcuni esponenti del centro-destra (v. Tajani) in occasione dell'udienza di Catania non hanno mancato di riproporre la storica e stanca tesi dell'indebita ingerenza della giustizia nei confronti della politica, Lei esprime l'inedita tesi opposta: che in questa vicenda sia invece la politica ad attuare un'indebita incursione nell'ambito della giustizia, con la pretesa di punire Salvini.

A me pare che una valutazione meno drastica sia consentita grazie ad un più ampio apprezzamento dei dati reali dell'intera vicenda. Innanzitutto, checchè ne dica lo stesso interessato, l'ex-ministro Salvini non è ancora rinviato a giudizio, ed il c.d. Tribunale dei Ministri di Catania per ora sta svolgendo il compito di organo delle indagini (nei normali processi disimpegnato dal pubblico ministero). Inoltre, mentre il giudizio politico richiede una sintesi che ha riguardo agli aspetti generali del fatto da valutare (ed è qui che sarebbe in Senato mancata l'auspicata coerenza del giudizio-Gregoretti rispetto al precedente giudizio-Diciotti), il giudizio penale è ben più complesso ed approfondito, quando è necessario accertare gli esatti contorni del fatto e tanto più quando ci si inoltri nell'ambito della responsabilità individuale.

Giuseppe Rosin

Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA