Covid 19

Mascherina corretta

anche in chiesa

Stiamo senza dubbio vivendo un periodo assai difficile e fino a qualche tempo fa nemmeno ipotizzabile. A fronte di ciò mi sarei aspettata comportamenti più responsabili e civilmente corretti da parte di tutti noi. Nello specifico mi riferisco alle Chiese di cui poco si parla. Più o meno tutte le parrocchie si sono organizzate al meglio, ma chi proprio non si comporta sempre bene sono tanti fedeli. Avendo dimostrato che abbiamo sempre bisogno dell'istruttore, tenendo conto che ci possono essere circostanze in cui il distanziamento non è rispettato, inviterei i parroci, all'inizio di ogni Santa Messa, a raccomandare l'uso corretto della mascherina. Diverse persone, le più fragili, sono costrette a seguire le celebrazioni da casa e a rinunciare alla Comunione Sacramentale a causa di quanti continuano a portare la protezione sotto il naso o, addirittura, sul collo. Indossare la mascherina in modo corretto tutela noi, ma protegge soprattutto gli altri, cioè quel prossimo di cui, come cristiani, dovremmo sentirci responsabili.

E.A. Mascarin

Referendum

Le inconsistenti

ragioni del Sì

Trovo inconsistenti le tesi dei sostenitori del SÌ al referendum sul taglio del numero dei parlamentari. È evidente il tentativo dei maggiori fautori del SÌ, i pentastellati, di recuperare la verginità politica delle origini, quel populismo antipolitico che avrebbe dovuto aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, per poi diventare il più viscerale difensore delle proprie poltrone, non solo parlamentari ma anche governative, passando da un esecutivo di destra a uno di sinistra con molta disinvoltura. Patetica la posizione del PD, la cui segreteria, per gli stessi motivi di bottega, appoggia, con la risibile scusa di ulteriori riforme migliorative, l'assalto del M5s, che esibisce le magliette col vecchio inno partigiano bella ciao ma si allea con coloro che vogliono danneggiare il quadro costituzione e, direi, democratico nel senso letterale dell'aggettivo, con una legge che indebolisce la rappresentanza parlamentare dei territori quando il problema italiano non è tanto il numero dei parlamentari quanto le loro qualità di competenza e onestà.

Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Tv)

Scuola/1

Niente critiche

ma speranza

È iniziato l'anno scolastico. Malgrado preoccupazioni e critiche, sembra che tutto si sia svolto regolarmente. Critiche, sull'apertura della scuola, da parte di molti giornali e in particolare dei politici dell'opposizione. Al contrario delle critiche, l'ultima Difesa del Popolo, nel titolo di prima pagina, dedicato alla scuola, sottolinea l'importanza della speranza: Anche nell'incertezza è tempo di speranza. Speranza invece delle solite critiche. La speranza, assieme alle impegnative parole del Vescovo Claudio rivolte alla scuola tutta (collaborazione rivolta ai genitori, desiderio di studiare per gli studenti, coraggio rivolto ai Dirigenti, la passione di insegnare e fedeltà) vanno oltre le tante critiche di questi giorni. Infine, ho ascoltato con attenzione il discorso, fatto a Vò, dal presidente Mattarella con il suo profondo richiamo di collaborazione e aiuto rivolto a tutti, per far partire e dare continuità alla scuola. Una comunità può vivere e progredire senza un po di speranza? Buon autunno dai caldi colori.

Elvio Beraldin

Padova

Scuola/2

L'istruzione nelle

ville dei boss

Un bel messaggio in occasione della riapertura scolastica arriva da Casal di Principe. Qui diverse ville confiscate alla camorra ospiteranno le lezioni al via per il 24 settembre. Una storia di riscatto e un segnale di rinascita: solo l'istruzione rende liberi.

Gabriele Salini

Immigrazione

L'accoglienza

pretesa

Leggo ovunque proteste per la presenza ingiustificata di orde di clandestini che invadono le nostre città. Ma perchè con le enormi ricchezze naturali che hanno a disposizione non si sono costruiti una Società ricca di benessere, vedi Cina, Giappone usciti dalla guerra piuttosto malconci e sono le seconde potenze mondiali. Loro invece vengono qui e pretendono accoglienza e noi dobbiamo anche mantenerli, mentre poi vanno anche ad incrementare la malavita organizzata, ma è mai possibile? E se ti permetti di dissentire dalle sciagurate prese di posizione del nostro governo (Governo?) prendi anche del razzista. Gradirei che qualcuno mi desse una risposta se sono io fuori strada.

Alberto Tiozzo

Il console di Germania

La pronta

risposta tedesca

Si ricorda di quel funzionario germanico, tale signor Klaus Regling, che in aprile di quest'anno profferì le famose minacce Spagna e Italia devono mettersi in ginocchio? Allora si era preda della pandemia Covid, e quelle parole offesero tutti: io non sono persona importante, ma ugualmente scrissi una lettera piccata al Console di Germania di Milano. Dopo un giorno - non secoli - ebbi la risposta dal Console il quale sostanzialmente si scusava! Non solo, mi allegava una circolare della Ambasciata Generale di Germania di Roma a testimonianza che questo Paese già dava con dovizia di particolari tutta tedesca, aiuti e testimonianza al nostro. Tenni per me tale circolare, non sono avvocato difensore di alcuno, e che ora le invio in allegato, i tempi sono normalizzati, ma il valore di questa Circolare poco diffusa in Italia - qualcuno allora fomentava? - è ancora importante, come la risposta del signor Console di Germania di Milano. Mi saprebbe indicare per favore, se esiste qui un funzionario governativo di grado elevato che risponde così sollecitamente ai quesiti di un comune e normale cittadino? Io credo di no, mai Tutti protetti dietro a un Dpcm. Uno, nessuno, centomila. E se c'era dormiva.

Paola Vettore

Padova

Spopolamento

Venezia

come Matera

All'inizio degli anni 50 il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi passando per Matera vide e fu colpito dal degrado materiale e sociale dei Sassi. Nel 1952 fu approvata la cd Legge De Gasperi per Matera con la quale lo Stato italiano si accollava il risanamento degli interi due rioni dei Sassi, allontanando i proprietari e assegnando loro un'abitazione in edilizia popolare nei nuovi quartieri dell'altopiano oltre il Corso e il centro storico sei-settecentesco del Piano. Il risultato fu che una parte dei 18.000 abitanti circa si trasferì nelle nuove case, altri emigrarono e Matera perse un terzo dei suoi abitanti. I Sassi svuotati e fatiscenti restarono di fatto abbandonati per 40 anni e andarono in rovina. La riscossa arriva dagli anni 90 con i Sassi dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità e il film di Mel Gibson, il resto è cronaca recente con Matera capitale europea della cultura 2019. Allora Matera faceva qualche decina di migliaia di visitatori l'anno, nel 2019 ha raggiunto il milione. Questo per dire cosa? Che Venezia, la Città Antica, quando i suoi residenti scenderanno a 30.000 o giù di lì gli amministratori della città e i benpensanti interessati con serie argomentazioni li convinceranno dell'antieconomicità e insostenibilità dei servizi pubblici locali, sanitari, sociali, assistenziali, scolastici, culturali, urbanistici, per l'alto costo in rapporto ad una popolazione così ridotta e ad una morfologia urbana così delicata e complessa. La soluzione: certo non sarà la demanializzazione delle proprietà immobiliari, ma si troveranno invece fondi immobiliari e operatori del real-estate, nazionali e internazionali, disposti ad investire nel patrimonio immobiliare di Venezia. Così il disegno di Venezia senza i suoi abitanti sarà compiuto: Venezia per tutti ma non per i veneziani.

Tullio Galfrè

