CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CortinaLe stradeautopulentiAnnuncio che l'Amministrazione Comunale della Perla delle Dolomiti ha registrato il brevetto Strade Autopulenti. A due settimane dalla eccezionale (in montagna a 1224 metri) nevicata, ancora numerose strade sono ingombre di neve e ghiaccio; non solo le principali, ma pur sempre Comunali, per non parlare dei marciapiedi. Allo stato brado anche la Passeggiata Ex Ferrovia, dal centro verso Nord. Nel brevetto è compreso l'aumento di temperatura di questi giorni, fino a 10*, così qualcosa si è sciolto autonomamente!...