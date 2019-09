CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CortinaLavori in cantieree norme ignorateQuesta estate ho passato alcuni giorni a Cortina e ho avuto modo di vedere il completo disinteresse e mancato rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri attualmente in corso per i prossimi mondiali di sci: ad esempio il cantiere per la nuova telecabina non aveva adeguate recinzioni (tant'è che passeggiando nel bosco mi sono trovato, senza volerlo, a pochi metri da uno scavatore che procedeva in retromarcia portando due persone all'interno della benna), molti scavi con i bordi frananti erano...