Corsi e ricorsiCiceronee i giorni nostriLa finanza pubblica dev'essere sana. Il bilancio dev'essere in pareggio. Il debito pubblico dev'essere ridotto. L'arroganza dell'amministrazione dev'essere combattuta e controllata. L'aiuto ai Paesi stranieri dev'essere diminuito per evitare il fallimento di Roma. La popolazione deve ancora imparare a lavorare invece di vivere di pubblici sussidi. Chi crede che queste siano affermazioni dei nostri politici attuali sbaglia grossolanamente perchè esse risalgono addirittura a Cicerone nel 55 a. C. Passano...