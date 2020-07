Coronovirus / 1

Economia e migranti

le vere emergenze

Il premier ha ottenuto la proroga dei poteri per l'emergenza pandemia fino al prossimo 15 ottobre, ciò fa pensare che senza tali poteri il virus non sarebbe combattuto. Un governo dovrebbe essere sempre all'altezza di agire e far fronte a ogni possibile emergenza o calamità, vuoi un terremoto, una alluvione o qualsiasi altro cataclisma. Perchè il governo non si preoccupa dell'emergenza migranti che sbarcano in ogni dove? Perchè non si preoccupa di tutta questa gente che entra nel nostro paese? Quanto meno obbligarla a sottoporsi ai tamponi. E l'economia in crisi non è una emergenza? Forse la vera emergenza si farà viva in autunno con risvolti inimmaginabili.Non vorrei vedere la scalata dei palazzi del potere con bastoni e forconi.

Celeste Balcon

Belluno

Coronavirus / 2

Una proroga

per il governo

La proroga dello stato d'emergenza porta con sé anche la sopravvivenza della maggioranza. Un prolungamento oltre settembre, mese di elezioni regionali e referendum costituzionali, come sedativo momentaneo per attenuare le molteplici divisioni e alterchi politici che l'esecutivo ha al suo interno. La prospettiva a lungo termine di tenere il paese in emergenza appare, tuttavia, come l'incapacità del governo di gestire il nostro paese. Ci sono leggi in vigore da decenni che concedono poteri speciali a ministeri come l'Interno e la Salute attraverso ordinanze, senza dover adottare misure estreme utilizzate in piena pandemia. Nella maggior parte dei paesi europei ed extraeuropei si riaprono le scuole, si alleggeriscono i divieti, si attenuino gli obblighi, mentre da noi l'immarcescibile ex avvocato del popolo, Giuseppe Conte, continua imperterrito per la sua strada. Ma lo stesso primo ministro sa che non potrà proseguire di questo passo sine die. La scelta dello stato di calamità di certo non giova al nostro paese sul piano economico, che appare agli occhi dei turisti pericoloso dal punto di vista sanitario. In parallelo ci sono le tensioni della maggioranza: dalla gestione dell'immigrazione, che nei centri di accoglienza non viene controllata mentre viola la quarantena, al rinvio del Mes e della legge elettorale.

Antonio Cascone

Padova

Coronavirus / 3

Fondi Ue, progettare

piani e riforme

La buona notizia che l'Unione Europea abbia deciso di concedere all'Italia 209 miliardi per far fronte agli effetti della pandemia da coronavirus suscita non poche preoccupazioni. Tali preoccupazioni derivano da un'altra malattia endemica dell'Italia: la scarsa capacità strutturale di progettare e realizzare piani di riforme serie e durature. Si rischia, perciò, di dare l'ennesima dimostrazione di non essere in grado di utilizzare appieno i fondi europei e di perdersi nei meandri della burocrazia, nella palude di una politica corrotta e insipiente, nelle spire della malavita organizzata. Un'Italia priva, tra l'altro, di un'etica pubblica. Questo problema, che storicamente ci portiamo dietro dall'unità d'Italia, riguarda noi tutti. E invece di galleggiare, dovremmo imparare a navigare.

Cosimo Moretti

Martellago (Venezia)

Coronavirus / 4

La discoteca

zona franca

Dopo quello che è successo nelle mega discoteche di Jesolo con pericolosi assembramenti e sovraffollamenti fuori da ogni regola - debbo dire che da commerciante che può far entrare nel suo negozio di 40mq solo 1 (una) persona alla volta, mi sono cadute le braccia. All'indomani dei fatti le dichiarazioni del sindaco Zoggia che comprensibilmente assolve i gestori dei locali suoi elettori e del presidente Zaia che normalmente ruggisce ma che in questo caso ha miagolato hanno peggiorato le cose, stabilendo di fatto che vi sono attività che per vivere debbono violare le regole sanitarie anticovid. La ciliegina sulla torta sono state le dichiarazioni del titolare della discoteca, che dopo una nottata di pingui incassi e zero regole, ha addirittura denunciato un particolare accanimento nei suoi confronti. Meglio ridere per non piangere, e sperare che questa strana estate finisca presto.

Luca Alfonsi

Cortina d'Ampezzo

Immigrazione

Nessuna economia

vale una vita umana

Mala tempora currunt, forse i latini non potevano immaginare quanto mala risieda nei signori che rifiutano di accogliere gli immigrati, vorrei ricordare un passo da Upanishad dove millenni fa si scriveva: tat tvam asi, ovvero tu sei quello, ogni essere umano dovrebbe chiedersi ma se fossi io al posto loro!?! Ebbene la risposta sta dentro la nostra coscienza, nessuna economia, nessun valore materiale vale di più di una vita umana.

Giuseppe Marcuzzi

Aiello del Friuli

Governo

Una sicurezza

solo di facciata

Nascondere le difficoltà e le contraddizioni del governo Conte, è come voler celare l'evidenza. I rischi di un probabile fallimento politico stanno tutti nelle fretta di aver varato un esecutivo forzato pur di fermare Salvini. Questa operazione comporta molti più rischi per il Pd, il costo di una politica di basso profilo sarebbe destabilizzante: fin qui Zingaretti ha ceduto quasi su tutto pur di togliere ostacoli al governo. Permane un clima politico caotico ed irrazionale dal quale emerge il tratto bambinesco di presunti leader che si auto compiacciono delle proprie capacità lasciandosi trascinare fuori dai canoni tipici della politica. Quei canoni che suggeriscono di tenere ben presente la relazione tra l'eccesso e la misura, tra la forza e la debolezza, senza mai confonderli. Conte ostenta una sicurezza che non ha e che tuttavia esagera per mascherare la propria debolezza mentre in parlamento il dialogo tra maggioranza e opposizione resta una chimera. Una prova di responsabilità collettiva sicuramente verrebbe apprezzata da molti, i Italia come in Europa.

Silvano Lorenzon

Maserada sul Piave

La politica

Chi evoca fantasmi

anti-democratici

In questi ultimi giorni le dichiarazioni che più mi hanno colpito e impressionato sono state quelle di Joe Biden, candidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America, e quelle dei due leader del centro destra italiano: Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Biden ha dichiarato di candidarsi alla Casa Bianca perché con Donald Trump alla presidenza è in gioco la democrazia mentre Salvini e la Meloni riferendosi alla proroga dello stato di emergenza hanno parlato deriva liberticida. Peraltro i temi della governance e del rispetto delle regole democratiche sono emersi anche al recente vertice di Bruxelles. Mi chiedo se questo evocare i fantasmi di scenari in cui le regole democratiche vengano abbandonate o anche solo accantonate non sia esso stesso propedeutico a situazioni che consideravamo oramai relegate al passato. Gli Usa sono e restano una grande nazione, scossa dai problemi e dalle emergenze che il Covid ha generato e da alcuni rigurgiti razzistici, ma certamente ancorati a valori di libertà e democrazia.

Per quanto riguarda poi l'Italia la proroga al prossimo 15 ottobre non mi pare l'apocalisse visto che il Paese comunque si sta muovendo e sta cercando di recuperare il terreno perduto nei giorni del lockdown.

Meglio pensarci due volte prima di gridare Al lupo, al lupo.

Maurizio Conti

Portogruaro (Venezia)

