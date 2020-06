Coronavirus

Soluzioni

praticabili

Direi che oggi la preoccupazione più importante a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al covid 19, c'è senza dubbio alcuno quella economica senza sperare su aiuti da un'Europa sempre più matrigna con l'Italia, anche perché probabilmente c'è lo meritiamo. In ogni modo la politica ha il dovere di trovare soluzioni praticabili e non come è successo in Lombardia che per contrastare la giunta che la guida c'era chi girava per aperitivi, beccandosi poi il virus, o buttandola sempre sul razzismo cercando cinesi da abbracciare, dimenticandosi tuttavia che da quel paese ci sono arrivate tutte le infezioni che ci hanno afflitto in questi ultimi anni. Non possiamo anche dimenticare chi ci assicurava che il paese era prontissimo per affrontare questa pandemia, una situazione che invece ci ha trovati completamente impreparati e poi per tranquillizzarci ci hanno promesso una pioggia di miliardi, dei quali non c'è nessuna traccia. La politica dovrebbe avere il dovere di trovare soluzioni a beneficio dei cittadini e non quelli per interessi di bottega.

Ugo Doci

de Sade

Le giornate

di Sodoma

Piacevole e ben scritto l'articolo in data 30-5-2020 del dott. Carlo Nordio sulla figura di Donatien-Alphonse-François de Sade, soprannominato il Divin Marchese (anche se era pure conte, o visconte secondo altre fonti), epperò l'autore è incappato in una svista che definirei seriale, citando la sua opera più importante come Le cento giornate di Sodoma: no, le giornate non erano 100, come le novelle del Decameron, ma bensì 120 (Les Cent Vingt Journées de Sodome ou l'École du libertinage). D'altronde in quest'errore sono caduti in tanti: ad es. Fernando Savater in Le domande della vita, Bari, Laterza 1999 (senza dimenticare alcune perversioni del modello quali le Cento giornate di Sodoma del marchese de Sade), oppure il sito www.lavocedinewyork.com il 15-6-2018 (Le 100 giornate di Sodoma e Gomorra del marchese de Sade e il famoso manifesto di Bréton); in quest'ultimo esempio non solo ci si confonde sul numero, ma si aggiunge arbitrariamente Gomorra, che nulla c'entra. I suddetti errori seriali si estendono pure al titolo di un film di Pasolini, così ricordato da Gassman: Le cento giornate di Sodoma mi dava fastidio, era un po' troppo per la mia sopportazione; aggiungo il libro di Claudio Fabretti, Francesco De Gregori fra le pagine chiare e le pagine scure, Roma, Arcana 2011 (C'è persino chi ha colto qualche rimando al Pasolini del film Salò o le cento giornate di Sodoma), oppure www.quotidiano.net 3-9-2015 («Salò o le cento giornate di Sodoma, l'apologia della disumanizzazione»). Ancora immune da distorsioni numeriche sembra invece, almeno fino ad ora, il volumetto poetico di Lucio Scure pubblicato a Venezia da Editoria Universitaria nel 1991, come fin troppo facilmente s'evince dal titolo stesso: Le centoventi giornate/aggiornate ed annotate.

Josef Agaiep

Dopo l'emergenza

Opportuno

il numero chiuso

Desta perplessità il repentino cambiamento di linea politica del governo nella gestione della convivenza con il coronavirus. Dal 3 giugno ognuno di noi potrà uscire dalla propria regione per andare dovunque e, pare, dal 15 riapriranno anche le discoteche. È stata abbandonata la decisione prudenziale per adottare quella che non tiene più conto dell'andamento della curva epidemiologica dei singoli territori rinunciando a limitare gli spostamenti tra quelli con curve simili. Il rischio è alto ma, senza nascondersi dietro a un dito affermando che ci possiamo permettere di togliere tutte le limitazioni perché non ci sarebbero rilevanti differenze di contagio su tutto il territorio nazionale (nordovest e nordest mi sembra siano in situazioni ben diverse), i ministri potrebbero invece ammettere che quel rischio va corso per bloccare il declino economico e il fallimento di intere categorie di imprese. Questo, però, non esime dal prendere ulteriori provvedimenti affinché l'apertura generale non ci riporti dritti all'ondata di ritorno del covid. Mi spiego: per esempio, i treni regionali, che in tempi normali erano sempre strapieni, saranno presi d'assalto e le distanze sociali svaniranno oppure ci saranno abbastanza treni perché le regole anti covid siano rispettate? Il numero chiuso e le prenotazioni, almeno, andrebbero adottati per mitigare il pericolo di un ritorno della emergenza sanitaria.

Mauro Cicero

Politica

La Costituzione

da rivedere

Il fallimento delle democrazie parlamentari è tangibile; la nostra, oltre a riconoscere le troppe autonomie locali, subisce gli effetti di una legislazione concorrente, prodotta dalle regioni, e che apre infiniti conflitti istituzionali di competenze. Alla nostra Costituzione, definita la più bella del mondo, necessita una rivisitazione con una costituente capace di eliminare le incrostazioni per adeguarla ai tempi, non più quelli del 1948. L'intervento deve essere radicale e di rinnovamento, di base la tutela delle libertà e il rispetto delle regole. Il ruolo dei partiti e dei sindacati dovrebbe essere di supporto elettorale e una volta eletti i rappresentanti e formati gli organi di governo dovrebbero svolgere una funzione di vigilanza e controllo sul programma promesso dalla coalizione vincente. Per realizzare una profonda riforma necessita una coscienza di convinzione ideologica, di onestà, di professionalità e tanta responsabilità. Governare non significa improvvisare, soprattutto perché il momento che attraversiamo è insidioso e non sincero.

Michele D'Adderio

