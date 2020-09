Coronavirus

Desidero esprimere la mia totale condivisione in merito alla risposta del Direttore all''avv. Roberto Veroi relativamente ai sondaggi sul Gazzettino per le prossime elezioni, ed in particolare modo per la sua convinzione che il coronavirus sia solo una montatura politica. Personalmente fino ad ora non ho avuto dei contagi nell'ambito della mia Famiglia, ma ho vissuto un tragico caso di coronavirus per il quale un mio collega di Brescia, di 47 anni, che non aveva alcuna altra patologia, era sanissimo, praticava diversi sport, dallo sci al tennis, marce e nuoto, purtroppo è morto nel mese di marzo scorso a causa di una grave polmonite bilaterale causata dal coronavirus, probabilmente non curata tempestivamente. Questo mio collega ha lasciato una moglie e 2 figli studenti universitari. Credo che salvare anche una sola vita su migliaia di infetti sia comunque un grande successo, in realtà casi come questo nei mesi di febbraio e marzo sono stati diverse migliaia ed è profondamente offensivo per chi li ha vissuti, definirli dei giganteschi falsi.

Giuseppe Follegot

Veneto

Le risonanze

non sono troppe

Ho appreso dai media le preoccupate osservazioni della Regione Veneto per l'uso eccessivo di risonanze magnetiche da parte di pazienti, che si sottopongono in numero maggiore degli scorsi anni, ad accertamenti per immagini. Sono meravigliato e preoccupato allo stesso tempo delle convinzioni della Regione Veneto che mettono in dubbio la scrupolosa serietà dei medici di base che conoscono, in modo approfondito, le condizioni di salute dei loro assistiti. Nessuno si sognerebbe di sottoporsi ad analisi costose ed impegnative certi di prevenire guai peggiori per la propria salute. I medici di base, a cui la Regione raccomanda di contenere taluni esami costosi al servizio sanitario, si troveranno a disagio dovendo onorare il giuramento di Ippocrate. Il testo moderno del sopra citato giuramento, impone al medico di perseguire la difesa della salute del paziente con responsabilità e costante impegno. Dalla valutazione della cartella personale del paziente, il medico prescrive analisi specifiche per prevenire inutili ricoveri ospedalieri, guai peggiori per la salute del paziente oltre evitando maggiori oneri al Servizio Sanitario Nazionale. Appaiono fuori luogo le osservazioni della Sanità del veneto che non considerano le conseguenze negative nell'attuale critica situazione del Conavid19.

Michele Russi

Regata storica

Più spazio

alla gara

Seguo da venti anni la regata storica di Venezia in TV. La regata è spettacolare ma la diretta Rai è deludente. Anziché inquadrare e commentare la regata, si collegano con gli inviati dal lido o da altri posti e mandano in onda servizi. Pur interessanti intendiamoci ma la gente vuole vedere la regata. Peraltro come detto le immagini dal Canal Grande sono spettacolari. Faccio quindi appello alla Rai affinché già dal prossimo anno dia più spazio alla gara e meno ad altre cose. D'altronde la Rai dimostra di maltrattare l'evento. Non so in quanti se lo ricordano ma 15-20 anni fa la regata andava in onda su Rai 1 e interrompevano la diretta per mandare in onda la replica del Commissario Rex... Almeno da un po' di anni va in onda su Rai 2 e chiudono il collegamento quando è finita. Emanuele Biasi

Caso Navalny

Quanto ci costa

la solidarietà

Il caso Navalny, l'oppositore politico di Putin che sembra essere stato avvelenato dai servizi segreti Russi, sta di nuovo mettendo a dura prova i rapporti tra il mondo occidentale e la Russia. Senza voler criticare le giuste rimostranze delle Democrazie (?) occidentali nei confronti dei discutibili modi con cui certi paesi risolvono le loro politiche interne, mi chiedo però fino a che punto il tessuto economico di intere nazioni debbano pagare le conseguenze economiche che si scatenano quando si va ad ingerire negli affari interni degli altri paesi. Ogni volta che accade qualcosa di sgradito al concetto di Democrazia occidentale, o che lo fa presupporre, le cancellerie Europee, gli Usa e l'Onu stabiliscono sanzioni economiche che non fanno che ritorcersi contro i paesi che le attuano, specie i più deboli stante che, nel caso specifico, ma anche nel passato, la Russia non se ne sta con le mani in mano, ma reagisce punendo a sua volta le varie economie dei paesi con cui ha rapporti, a sua discrezione. Quanto ha perso l'Italia in termini economici per le passate sanzioni volute da altri e da noi subite per solidarietà obbligata, intendo i danni alle molte imprese Italiane impegnate in Russia, non hanno mai prodotto un effetto utile alla causa, ma ne hanno prodotto di nefasti per molte aziende, specialmente le nostre. Perché dobbiamo sempre fare i giudici degli altri ma pagarne sistematicamente le conseguenze? Un po' di sana Real politik, specie in questo difficile momento economico, no potrebbe aiutarci di più che non fare dannose battaglie di principio, per di più per conto terzi?

Claudio Scandola

Covid

Chi controlla

gli asintomatici?

Leggiamo in merito al Covid19 di persone Asintomatiche. Purtroppo nessuno spiega il senso di questo stato: sono pericolose? Chi controlla il rispetto della quarantena? Non hanno scritto in fronte persone positive. Chi controlla se hanno contatti con familiari o altre persone? Di gente senza testa ce ne sono non poche.

Ivano Serato

Giustizia

Violenza

non controllata

Ho letto sul Gazzettino la cronaca di un balordo che dopo una rissa in un bar di Canaregio ha sbattuto una sedia sul viso di un passante rompendogli il setto nasale, continuando poi infierendo con una bottiglia rotta su un altro, sfregiandogli il viso. Rintracciato più tardi dai Carabinieri è stato denunziato, non arrestato, per poi spostarsi al Lido a rapinare una tabaccheria. Sono rimasto sorpreso del mancato arresto. Ho appreso che le Forze dell'Ordine possono farlo se colgono la persona in flagrante, non dopo, almeno per questo tipo di reati, pur gravi per l'ordine pubblico e le ferite provocate. Il problema è che la legge è di fatto tollerante, in quanto reati con pene inferiori ai quattro anni prevedono la possibilità della carcerazione domiciliare e non consentono l'arresto immediato se non con provvedimento del magistrato. Rimango sorpreso. Certo che le carceri sono strapiene, lo Stato non ha investito da anni per farne di nuove. Così si sono fatti diverse amnistie e indulti, e si è aumentata da tre a quattro anni l'assegnazione ai domiciliari. Mi sembra un modo improvvisato di far politica. E con la stessa improvvisazione si fanno tante grida di tipo manzoniano: aumentano gli incidenti stradali provocati da guidatori ubriachi, usciti di notte da discoteche, e si crea il reato di omicidio stradale con pene fino a 8 anni. Ma poi di notte nessuno fa i monitoraggi del territorio. Non basterebbero poche pattuglie in zone critiche per fare la prova palloncino? Quando vivevo a Copenhagen era usuale dopo le 10 di sera chi aveva un tasso alcoolico pure inferiore al nostro limite subito andava in carcere, per 15 giorni scalabili in un anno. E se colto in fallo di nuovo, la pena aumentava!

Aldo Mariconda

