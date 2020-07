Coronavirus

La scelta sugli

Stati da bloccare

Una semplice constatazione. Tra i 13 paesi per cui vige il divieto di ingresso in Italia non vi sono Usa e India che stando alle cronache sono attualmente i più infettati dal coronavirus al mondo a meno che non abbia preso un abbaglio. Ho visto nell'elenco l'Armenia di cui si parla poco in termini di pandemia. Ma la scelta del ministro Speranza su che base poggia? Spero che non si guardi all'importanza mondiale dei singoli stati.

Romano G.

Politica e personaggi

La politica

distrugge la comunità

Questa cronica, inguaribile tradizione italiana di confondere un progetto con un personaggio sembra ormai arrivata al capolinea. L'Italia dei leader, dei segretari, dei presidenti e così via finisce solo per centrare l'attenzione non sui problemi da risolvere ma sulle persone le quali devono fare salti mortali per mantenere in vita la propria visibilità. Una siffatta impostazione politica salva la politica finchè la salva ma distrugge la comunità la quale anziché essere accomunata con entusiasmo da un grande progetto nazionale si disperde e si annulla in una miriade di soggettività fine a se stessa.

Eugenio Morelli

San Pietro di Feletto (Tv)

Covid-19

Torniamo

alla Costituzione

Il 31 luglio prossimo scadrà la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio. Ma a sei mesi da quella prima emergenza, è ancora giustificata una deliberazione dell'Esecutivo per regolare quella che ora dovrebbe essere la gestione di una anomalia fattasi nostro malgrado cronica, almeno sinché la scienze mediche non daranno una risposta con un vaccino? Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, richiamando l'esigenza di un sindacato parlamentare, ha posto una questione non eludibile dalle Istituzioni ed occasione di riflessione per tutti noi cittadini. Chiediamoci: lo stato d'emergenza può essere proclamato e quindi reiterato dal Governo (potere esecutivo) senza soluzione di continuità, come un normale atto, seppure di alta amministrazione? La compressione dei diritti (ma anche dei doveri) sanciti dalla Costituzione, può essere esercitata oltre l'emergenza straordinaria ed impellente dei mesi scorsi, senza il sindacato parlamentare, in nome della superiore tutela della salute pubblica, come sancito dall'art. 32 Cost. e quindi l'art. 117, comma 3 che riparte la responsabilità tra lo Stato e le Regioni e Province autonome ora che il Covid-19 rappresenta una realtà con il quale convivere finché vaccino non ce ne liberi? In questi mesi la pandemia è stata posto sotto controllo, il che significa anche aver maturato una competenza tecnica di cosa si debba fare, misure eccezionali comprese, nel caso di una sua recrudescenza in futuro. Non siamo più nell'estemporaneità e nell'ignoto di gennaio. Per questo, forse, si dovrebbe rientrare nell'ambito emergenziale perfettamente previsto dalla Costituzione all'art. 77 che disciplina la decretazione d'urgenza, per altro inflazionatissima nella storia della Repubblica, ma che, con un decreto legge, consentirebbe immediatezza d'azione da un lato, ma anche opportuna ponderazione, nei successivi 60 giorni, da parte del Parlamento sulla efficace ed efficiente modulazione delle misure adottate, garantendo un costante monitoraggio del rapporto tra norme eccezionali e garanzie a tutela di tutti i diritti costituzionalmente degni di tutela, dalla libertà di movimento alla libertà economica, alla tutela della salute e consentendo, se occorresse, anche un eventuale sindacato della Corte Costituzionale. Per inciso, va ricordato che è già stata rinviata una complessa stagione elettorale comprendente le consultazioni amministrative, per alcune regioni e un referendum costituzionale. Se dunque, come la scienza e la cautela da questa richiamata a seguito dei riscontri oggettivi che sono sotto gli occhi di tutti, si dovrà ragionare su un nuovo periodo di stato d'emergenza, fatto che non si è mai verificato nella storia Repubblicana dal 1948 ad oggi, forse sarebbe preferibile, allora, assimilare la lotta al Covid 19 ad una vera e propria guerra sanitaria non più di breve periodo per la quale si applica per analogia quanto previsto dall'art. 78 Cost. che prevede che sia il Parlamento a definire e a circoscrivere i poteri da affidare al Governo, con ciò garantendo anche il corretto ed opportuno monitoraggio del loro eccezionale esercizio. In fin dei conti l'Italia ripudia la guerra, ma nessuno Stato, ahimè, può ripudiare o respingere una delle più subdole guerre contemporanee, quelle contro virus, malattie, pandemie e le loro conseguenze sulla collettività e la loro governance, effetti dai quali non sono immuni, benché indirettamente, nemmeno le più nobili e solide democrazie del pianeta.

Francesco Antonich

Noi e loro

L'utopia

dell'Europa unita

Ho letto di recente un commento in merito ad un sondaggio, che, un'alta percentuale di cittadini italiani non sarebbe favorevole all'Europa, ora vorrei dire che questi cittadini non sono da tacciare di incompetenza forse... ma non ne sarei così sicuro. Sono convinto altresì che al punto in cui ci troviamo, uscire dall'Europa sarebbe traumatico, ma solo perchè malauguratamente siamo entrati nell'Euro. L'Inghilterra ha potuto farlo proprio perchè aveva mantenuto la sua Moneta e comunque essa ne verrà fuori perchè è un grande Paese che a differenza di noi non rema contro se stessa! Non sono nemmeno convinto del fatto che i nostri giovani troveranno fortuna negli altri stati europei, semmai nei paesi extraeuropei. Per quanto riguarda i tassi di interesse, sono si bassi per i mutui, ma per gli altri finanziamenti si viaggia intorno a tassi (TAEG) del 8\9% che non mi paiono bassissimi. Questa Europa non ci vuole bene, e, non mi si venga a dire che è colpa di un tale partito politico. Infine bisogna dire che non pretendiamo regali da nessuno, ma solo che ci venga restituito quello che negli anni abbiamo versato, anche se a volte, purtroppo, non abbiamo ottenuto i finanziamenti per incapacità degli aventi diritto, ma questo è un altro discorso. Un'ultima cosa, se io diventassi improvvisamente francese, tedesco o olandese, farei esattamente quello che fanno i loro.. questo dimostra che l'Europa unita è pura utopia con buona pace degli europeisti convinti.

Maurizio Zera

Migranti

Siamo sicuri

che Dio lo vuole2?

Attualmente ci sono grandi campi profughi in Africa (Somalia), dove sono ammassate migliaia di persone in uno stato disumano, privi di cibo e medicinali. Ci sono anche tanti profughi che arrivano sulle coste Africane e pagano cifre enormi ai traghettatori locali per tentare di attraversare il Mediterraneo. È questione di fortuna procurarsi o avere il denaro necessario. Ma una volta in mare, questi esseri umani migratori sono sicuri di venire salvati dai benefattori delle varie Ong e varie Organizzazioni umanitarie. È una specie di tam tam (passa parola verbale diretto) e tramite i cellulari che in tanti dispongono. Così descrivo io, in base alle notizie riportate in alcuni giornali. È ancora in voga, in certi ambienti di soccorritori il motto Dio lo vuole, come al tempo dei crociati. E viene applicato per gli sbarchi dei clandestini. Cosa ne consegue se questi aiuti non vengono gestiti bene e in base alle possibilità degli Stati accoglienti? Ne consegue illegalità, degrado, prostituzione, traffico di esseri umani, ecc. E ci vorrebbe una equa ripartizione di questi poveri Cristi erranti. Ecco perché il buon senso della gente e dei nostri governanti devono prevalere sui pietismi e sulle organizzazioni fai da te. Dio non vorrebbe i nigeriani che sfruttano la prostituzione, neanche i trafficanti di droga, neppure i poveracci sfruttati nei campi.

Lettera firmata

Memoria corta

Ricordiamoci

di Bergamo e Vo'

Gli italiani troviamo sempre il pelo nel uovo, pur di avere il nostro momento di gloria avendo qualcosa da ridire. Per esempio nelle Lettere al Direttore c'è chi critica il modo di operare del presidente Conte nella gestione della epidemia da Coronavirus dicendo che lo stato di emergenza e i decreti ministeriali di urgenza sono stati un vulnus per la democrazia; che si sarebbe dovuto discutere in Parlamento, coinvolgendo le opposizioni, ecc. Ma ci siamo già dimenticati cosa era la situazione sanitaria in Italia in quei momenti?.Ci siamo già dimenticati di Codorno, di Vo Euganeo, dei camion con i cadaveri di Bergamo, delle spettrali immagini delle nostre città vuote per ubbidienza e per terrore? E in quelle circostanze si sarebbe dovuto discutere in Parlamento? In quelli stessi giorni si criticava che il Presidente del consiglio consultava troppi esperti e non prendeva sufficienti misure in difesa della salute dei cittadini. Altri criticavano dicendo che prendeva troppe misure dannose per l'economia e il profitto d'impresa. Tutto questo discutere di parte avrebbe dovuto essere portato in Parlamento mentre la malattia e la morte incalzavano? Per favore, pensiamo prima di parlare!

Hugo Marquez

