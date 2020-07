Coronavirus

L'interesse

dello Stato

Leggo e rileggo l'intervista fatta al Dott. Zappalorto.

Resto basito nel leggere quanto dichiarato dal prefetto in merito alla assegnazione fatta senza avvisare i sindaci dei migranti con positività al Covid. Ma la parte che trovo sia più allucinate e quella relativa al fatto, parole del Prefetto, che c'è un interesse da parte dello Stato a sistemare queste persone... Ed è proprio nella parola interesse che trovo la gravità della situazione.

Il prefetto in maniera elegante ci fa capire che lui ha le mani legate perché qualcuno a Roma ha un interesse che va contro al volere suo e dei Sindaci a gestire la questione in un determinato modo.

Io credo che queste parole non solo dovrebbero farci riflettere, ma farci capire che i nostri sacrifici durante il lockdown e quelli che tutti noi stiamo facendo ora sono inutili perché laggiù qualcuno ha altri progetti. Forze politiche di opposizione fatevi delle domande.

Lettera firmata

Foibe

Togliere l'onorificenza

a Broz Josip Tito

Lunedì 13 luglio si è svolto a Trieste lo storico incontro tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'omologo sloveno Borut Pahor, per onorare la memoria dei caduti, deponendo una corona di fiori dinanzi alla foiba di Basovizza, luogo dove i partigiani titini scaraventarono nel 1945 alcuni dei nostri connazionali. Un incontro di importanza storica memoriale, anche per il fatto che Pahor è il primo presidente di una delle nazioni sorte dalle macerie dell'ex Jugoslavia a commemorare i martiri italiani delle Foibe. Tuttavia è incredibile come, sul sito del Quirinale, alla voce onorificenze, Broz Josip Tito risulta, ancora oggi, «decorato come Cavaliere di Gran croce al merito della Repubblica italiana», con l'aggiunta del Gran cordone, il più alto riconoscimento dato dal nostro Paese. Riconoscimento assegnatogli nel 1969 dal presidente Saragat. Ricordiamo che il capo partigiano degli jugoslavi comunisti si è macchiato le mani con il sangue di migliaia di italiani deportati e infoibati da Gorizia, Trieste, in Istria, Fiume e Dalmazia, anche dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Così come andrebbero rimosse le sette vie italiane ancora dedicate a lui. Togliere l'onorificenza è la corretta giustizia che va resa a quanti furono stuprati, fucilati e infoibati dalla follia e violenza comunista.

Antonio Cascone

Padova

Elezioni amministrative

La suscettibilità

dei cittadini

In settembre in Veneto ed in altre Regioni vi sarà la tornata amministrativa che includerà anche diversi comuni. Ciò premesso man mano che si avvicina la data delle votazioni tutti lanciano moniti di vario genere per cercare di fermare i nuovi focolai in tema di corona virus però si tratta sempre di avvertimenti, raccomandazioni, inviti generici allo Stato centrale di intervenire, si invoca a volte il pugno duro poi ci si contraddice affermando che non spetta a chi lancia gli allarmi intervenire; è recente l'affermazione di Zaia che al termine di una delle tante conferenze video ha fatto presente che non spetta alla Regione multare i trasgressori. In sintesi direttore a chi spetta fare osservare comportamenti in linea con quanto il mondo sanitario raccomanda?. Sempre si fa riferimento allo Stato Centrale non tenendo conto che non abbiamo un poliziotto per ogni cittadino ed allora bisogna coinvolgere anche la polizia locale che magari conosce meglio il territorio cioè se si entra nei luoghi chiusi tipo bar, negozi tabaccherie senza mascherina oppure nelle spiagge dove vi è l'assembramento ci mandiamo i carabinieri che hanno altro a cui pensare oppure la polizia locale? Il problema è che tante amministrazioni in scadenza evitano di toccare la suscettibilità dei propri cittadini, perché in ballo ci sono i voti.

Romano G.

La chiusura dell'hotel

I fondi nella giusta

direzione

Leggevo sul Gazzettino di qualche giorno fa della probabile chiusura per almeno un anno dell'hotel St. Regis (ex Europa e Regina) uno dei più rinomati e storici hotel di Venezia. Questo rappresenta il primo dei tanti prevedibili nodi che cominciano a venire al pettine e che costringeranno numerosissime aziende alla chiusura ed a probabili licenziamenti o, alla meglio, ad aumentare il numero di ammortizzatori sociali destinati a lievitare in maniera esponenziale. Questo, come già riportato, era a mio avviso assolutamente prevedibile. Ciò che invece mi ha decisamente sorpreso è che questa situazione, almeno nel settore turistico, non è generalizzata come pensavo in tutta la penisola. Sono di ritorno da un viaggio on the road in Puglia ed ho avuto l'opportunità, soggiornandoci, di toccare con mano la situazione nelle regioni adriatiche di Emilia, Abruzzo, Molise e Puglia; ebbene trovare disponibilità di alberghi e ristoranti e' stata un'impresa. Tutto strapieno e di questo ne sono veramente felice. Ieri un ristoratore di San Benedetto del Tronto mi confermava che stanno lavorando molto più dell'anno scorso. Mi auguro quindi che eventuali sforzi governativi vadano, almeno nei settori da me sopracitati, a concretizzarsi soprattutto in quelle città d'arte come Venezia, Firenze, Roma che presentano situazioni economiche ed occupazionali decisamente contrapposte ad esempio a quelle aree sopra riportate.

Riccardo Ventura

La Ue

L'Italia

«non virtuosa»

Ho letto qualche giorno fa che in seno all'Unione Europea alcuni stati dell'Est hanno fatto da spalle ad altri del Nord. Hanno definito l'Italia non virtuosa in riferimento agli aiuti ipotetici che la nostra nazione potrebbe ricevere per i danni subiti da questa maledetta pandemia.

Non voglio nemmeno immaginare cosa ci sarebbe successo se avessimo avuto la loro Sanità. Non ho letto e nemmeno sentito parlare di proteste italiane verso questi paesi che si sono permessi

di etichettarci in quel modo.

La proposta avanzata dalla Commissione Europea non è stata determinata per farci un favoritismo, né per risolvere i danni che ci siamo procurati precedentemente, ma per aiutare tutti i paesi della

Comunità ad affrontare le proprie conseguenze negative subite nella presente circostanza.

Giulio Menegazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA