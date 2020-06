Coronavirus ed elezioni

Le ambizioni

dei governatori

L'emergenza sanitaria ha contribuito a rafforzare il fronte (trasversale) dei Governatori. In questi mesi difficili, i governatori hanno gestito in prima linea la diffusione del virus, cercando di trovare una sintesi tra i decreti governativi e le ordinanze regionali. In particolar modo, Zaia (Veneto), De Luca (Campania) e Bonaccini (Emilia Romagna) hanno guadagnato molto in termini di consenso e popolarità. Per capitalizzare il successo, Zaia e De Luca chiedevano di anticipare le elezioni regionali a luglio, ma il governo ha scelto settembre. È interessante notare come proprio questi tre governatori siano i più critici nei confronti dei loro partiti di riferimento, la Lega e il PD. Zaia, Bonaccini e Toti (Liguria) possono addirittura vantare delle ambizioni a livello nazionale. Con la sfida dell'autonomia, Zaia punterà ora a coinvolgere il Centrodestra per un patto di legislatura.

Mattia Bianco

Galzignano Terme (Pd)

Prodotti italiani

Una questione

di prezzi

Leggo da più parti e a più riprese inviti da parte dei lettori a comperare prodotti italiani per rilanciare l'economia. Sono d'accordo ma con qualche riserva. Ricordo qualche anno fa un'inchiesta dove si metteva in evidenza che il sei per cento dei tedeschi comperava automobili italiane mentre è noto l'apprezzamento e la diffusione delle automobili tedesche presso il nostro bel Paese. Ciò è dovuto al fatto che i tedeschi sono più intelligenti? Oppure sarà che gli italiani si fidano poco e che i prezzi sono troppo alti?

Lino Renzetti

Decreto sicurezza

La priorità

del governo

Economia in affanno, consumi al palo, rischi di ritorno della pandemia in autunno, eppure Giuseppe Conte rinvia tutto a settembre, tranne un provvedimento giudicato dalla maggioranza di Governo cruciale per l'Italia; la modifica dei decreti sicurezza di Salvini. Evidentemente l'annullamento delle multe e delle confische delle navi agli amichetti delle Ong, la riattivazione della protezione umanitaria e del sistema Sprar, il ripristino della tenuità per i reati di violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rappresentano le priorità del momento. Incapace di dare risposte agli italiani, il Governo si preoccupa di dare un segnale di via libera alle migliaia di migranti che sulle spiagge libiche e tunisine attendono di entrare in Italia, e sottolineo Italia perchè già prima la redistribuzione in Europa era difficile, e con il Covid 19 in giro lo sarà ancora di più.

Umberto Baldo

Abano Terme (Pd)

La ripartenza economica

L'errata politica

dei bonus

Il governo ha aperto gli Stati Generali e prendendo spunto dalla lettera apparsa domenica 14 a firma del signor Pilotto (che dal punto di vista storico concordo), vorrei esprimere il mio modesto pensiero del buon padre di famiglia. Una crisi economica è figlia di tanti fattori, storici, politici, economici/finanziari, sistemi organizzativi sociali (capitalistico, comunista, liberale), ecc. ecc. Vivo in Italia e fin da piccolo ho convissuto in una società consumista dove se si consuma l'economia gira e se gira l'economia lo stato vive. Ma possibile che da una trentina d'anni a questa parte non si è capito che se fai star bene il dipendente, il pensionato, diciamo la classe di mezzo, i consumi produrranno tutto quel processo produttivo su cui si basa la nostra società? Quando questo stato finirà a prelevare (usando il burocratese/inglese) soldi dalle buste paga con tassazioni oramai indecenti? Dalle bollette dei servizi (gas, elettricità, acqua, rifiuti) dove i 2/3 della fattura sono oneri di sistema, fiscali e chi ne ha più ne metta? Senza parlare degli imprenditori che sono costretti ad evadere o spostare la sede fiscale all'estero per poter sopravvivere? E attualmente gli attuali governanti cosa fanno? Bonus... bonus monopattino, biciclette, computer, vacanze, reddito di cittadinanza, per l'affitto... se tutti avessero più soldi a fine mese non avremmo bisogno di quei bonus! Ma al popolo basta dare panem et circenses per farlo star buono, ma fino a quando?

Lorenzo Soldera

Suseugana (Tv)

Parcheggio selvaggio

La Porsche

e la burocrazia

Giorni addietro un automobilista, tra l'altro definito dalla stampa re della movida padovana, aveva scrupolosamente parcheggiato la sua Porsche sotto i portici della centralissima via San Fermo, nella città Antoniana, per sottrarla ad un imminente temporale. Un altrettanto scrupoloso - questa volta encomiabilmente - cittadino ha immortalato la scena con una foto, rendendola pubblica, con presumibile intento di denuncia e di civile disapprovazione. Qualche giorno dopo, il comando dei vigili padovano, sempre, ahimè, scrupolosamente, segnala che la foto del sensibile cittadino non è sufficiente a ricondurre il primo scrupoloso cittadino dentro i rigori della legge, in pratica a multarlo, giacché lì non ci sono telecamere. Ora è chiaro che quanto burocraticamente fatto corrisponda alla normativa e con buona pace di tutti la faccenda sia chiusa. Ma al burocraticamente sprovveduto dello scrivente cittadino viene in mente una banale considerazione, certo nemica di ogni corretta procedura; senza dubbio al di fuori di ogni sacrosantissima prassi burocratica; incontestabilmente riconducibile ad una cultura sbrigativamente punitiva ed improntata ad un medioevale giustizialismo: ma il cittadino che scrupolosamente denuncia una scorrettezza, in questo caso per fortuna non un reato grave, che tipo di risultanza pedagogica può trarre, dopo avere visto così svilita la sua civica sensibilità, se non quella di accogliere l'invito a farsi i fatti suoi e a non più azzardarsi a fare il cittadino corretto? Magari lanciando un evviva alla regina burocrazia, che in Italia conta più del Governo, più della giustizia e, ancor peggio, più della sensibilità civile di quasi tutti i nostri cittadini.

Giorgio Bido

Padova

Soluzioni economiche

Le imprese

devono suggerire

Oggi leggo la parola governo inadeguato rivolgendosi al nostro Zaia. Questo grido viene lanciato da industriali, piccole e medie imprese, commercianti, artigiani e tanti altri cioè dalla quasi totalità delle tasse evase. Con il senno del poi... Perchè non attingono a quanto accumulato negli anni precedenti in attesa che si sblocchi quanto promesso dalla UE. Il governo si è trovato a gestire una situazione di una gravità epocale e credo l'abbia affrontata con dignità. Tutte le forze politiche ed economiche dovrebbero collaborare per cercare la soluzione dei vari problemi e suggerire, suggerire e suggerire.

Giovanni Bertazza

Padova

