Coronavirus

Concertazione

per la Fase 3

Autorevoli opinionisti nei loro interventi evidenziano le tantissime sfide del dopo pandemia, che il nostro Paese dovrà affrontare per scongiurare l'aumento delle povertà e per evitare il tracollo occupazionale. Se si analizzano i comportamenti che stanno caratterizzando l'avvio della Fase 3 Covid-19, purtroppo non sta prendendo corpo la concertazione tra le parti politiche, sociali, economiche e sindacali. Concertazione è l'inevitabile passaggio di responsabilizzazione convinta e di partecipazione attiva, di tutte le rappresentanze coinvolte nei giorni scorsi negli Stati Generali. Quanto emerso a Villa Pamphilj (Roma), negli auspici di coesione sociale e politica più volte pronunciati dal Presidente della Repubblica, deve trovare l'incontro: tra Governo e opposizione parlamentare; tra associazioni imprenditoriali e Cgil Cisl Uil; tra Regioni e terzo settore; tra enti locali e volontariato. Distingui, personalismi, speculazioni, offese e polemiche, inevitabilmente portano il nostro Paese nel tunnel degli scontri inconcludenti e penalizzanti per la qualità e quantità delle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali e catastrofici per i ceti meno abbienti.

Franco Piacentini

Mestre

Amministratori

Il primato

della politica

Non pochi sindaci, presidenti di Provincia, di Regioni e capi di Governo, in Italia si vantano di non avere dipendenze o appartenenze politiche. Costoro, per risolvere questioni amministrative e situazioni difficili, quali orfani volontari della politica, si rivolgono alla magistratura. Questo loro agire conduce alla sconfitta del buon senso, virtù essenziale da applicare all'agire quotidiano. Svestirsi della politica non conduce ad un giusto equilibrio fra interessi concorrenti in una comunità comunale, come in quella regionale e nazionale. E i partiti politici devono riconsiderare la loro ridotta rappresentatività all'interno di un Paese importante come l'Italia, a rischio ingovernabilità. Un buon soggiorno a Canossa, per costoro, sarebbe salutare.

Michele Russi

La rettifica

Nessuna pertinenza

tra la Clea e Brentan

Pregiatissimo direttore,

sono difensore di Lino Brentan nelle vicende giudiziarie, che l'hanno coinvolto negli ultimi anni. Negli articoli apparsi sull'edizione del 19 giugno a firma Fulvio Fenzo, nel riferire del concordato presentato dalla corporativa Clea (pag. V della cronaca locale), si scrive: ...la coop fondata 61 anni fa , cresciuta progressivamente (anche grazie all'interessameno di Lino Brentan, che più di qualcuno ricorderà come il re delle autostrade , finito in carcere per mazzette)... A pagina 12 della cronaca nazionale, tornando sull'argomento, riferisce: ...Fondata nel 1959, Clea è cresciuta (con un balzo clamoroso negli anni d'oro del conterraneo Lino Brentan)...

Premesso che non vi è pertinenza delle attuali vicende Clea con le disavventure giudiziarie del mio assistito, ragione per cui il riferimento alle stesse è privo di pertinenza, gli articoli mancano anche di continenza, poiché collegano lo sviluppo imprenditoriale della cooperativa con presunti appoggi del mio cliente, consentendo di far ritenere che vi possa essere un collegamento fra i comportamenti ascritti al mio assistito e la fortuna imprenditoriale della cooperativa. Insinuazione inaccettabile perché:

- i fatti attribuiti al mio cliente sono circoscritti agli anni 2005-2006, quindi in un periodo assai limitato della lunga attività dellimpresa;

- nell'ambito di essi fatti, rapporti tra cooperativa e Brentan non sono stati neppure sfiorati e mai è stato fatto cenno ad affidamento d'incarichi, tampoco di dubbia liceità, da parte del mio cliente a essa durante il periodo in cui è stato amministratore delegato di Autostrade di Venezia e Padova.

Ritengo, quindi, che i riferimenti al mio cliente manchino di pertinenza e continenza rispetto all'oggetto degli articoli. Le chiedo, quindi, di dare la dovuta pubblicità a questa mia comunicazione, riservando, all'esito, ogni altra iniziativa.

Gradisca i migliori saluti

avv. Giovanni Molin

Amarcord

Cos'era per noi

il pallone

La decisione fu inderogabile quel 20 giugno del 1972. Con una sofferta colletta, racimolammo la sommetta di cinquecento lire e ci presentammo al cospetto dell'unico venditore di palloni del paese: Ico, arzillo commerciante che vendeva il tutto per la scuola. Ma la scuola era finita e le vacanze incominciavano con un pallone: il Super Santos, arancione. Fantastico. Entusiasmo a mille, giornata di un azzurro cobalto, 27 gradi. Alle due estremità della strada, i pali delle porte fatti con due pietre. Io, portiere della prima porta, Fernando, per l'altra porta, in mezzo i giocatori: Tonio, Pino, Vito, Michele. A due minuti dalla fine del primo tempo, il fattaccio: Vito, in piena area di rigore, falcia le gambe di Tonio. Rigore. Tonio piazza il Super Santos sul dischetto del rigore e, con una lunga rincorsa, calcia il pallone con sovrumana determinazione. Traiettoria implacabile, il pallone vola preciso e centra la vetrinetta di ingresso della casa difronte: la porta della signora Annunziata. Che dopo una manciata di interminabili minuti esce e con una coltellata spezza la vita del nostro Super Santos e non manca ovviamente di informare i nostri genitori del fattaccio. Ma una volta il calcio era anche questo. Non solo un pallone in fondo alla rete, ma vita che si compie dopo lo sforzo, il volo dell'angelo, il traguardo dei sogni. Poi sono arrivati i contratti milionari, gli sponsor, le dirette televisive a pagamento, il calciomercato, i procuratori. È arrivato il denaro, quello indecente, sfrontato, arrogante. No, non è stata la signora Annunziata ad accoltellare il pallone.

Enzo Bozza

Vodo di Cadore

La ripresa

Ma chi deve

guidare il mercato?

Nella programmazione del dopo Covid c'è un nodo da sciogliere; esprimibile anche, seppur rozzamente, secondo la domanda: è la politica che guida il mercato, o il contrario? Su questo punto la maggior parte degli attori fa, mi pare, come le seppie minacciate: spruzza nero per disorientare i predatori. Ed il nero, nell'esempio, è dato dalla categoria della ineluttabilità (non può che essere che così!). Ma è certo che sulle ineluttabilità non si costruisce, anche se faticosamente, progresso; quel progresso che, invece, si nutre di possibilità positive. Provando e riprovando, con onestà intellettuale. Un mercato povero di sapéri, di competenze da alimentare lungo l'intero arco delle vite, di sana concorrenza, di trasparenza, di assetto valoriale tende a guardarsi l'ombelico, in difesa, dimentico, spesso, anche dei propri errori. Viceversa, un mercato che offra di continuo opportunità diffuse coinvolgendo la propria base, che infonda stabilità, adeguate remunerazioni, un giusto tasso di ambizione, genera fiducia, protagonismo, emulazione, compartecipazione, benessere, ecc.

Uscire dunque in mare aperto, investendo in istruzione/formazione, ricerca/innovazione, sicurezza: questo è il meglio (per tornare al proverbio iniziale). Sul punto occorre trovare, con grande tenacia e grande pazienza, ogni indispensabile ed ampia convergenza politica.

Renato Omacini

Venezia

