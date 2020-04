Coronavirus/ 5

Una guerra

senza armi

Il pensiero della morte per noi diversamente giovani è un lieto motivo che ci accompagna fin dalla preadolescenza: quando frequentavamo il catechismo, noi ancora bambini avevamo il dovere di fare meditazione e il pensiero della morte che poteva ghermirci anche giovani era ricorrente. Faceva parte di quella scuola la quale ci preparava a questo naturale evento. Dovrebbe quindi essere semplice per noi accettare la morte come ineluttabile ma così non è: questi mesi di segregazione decisi per salvaguardare la salute di questa generazione che ha contribuito a fare grande l' Italia è per noi motivo di meditazione e di sconforto, con lacrime silenziose e pianti interni per non fare trasparire ai nostri cari il dispiacere e la pena di vedere morire queste persone: sole, senza dignità, portate via senza un saluto, una carezza. Gli infermieri, i dottori e il personale tutto fanno l'impossibile, sono angeli, e poi c'è il personale che trasporta migliaia di salme, un compito penoso. Come in guerra i figli e nipoti vedono partire i loro cari e non può ritornare, un lutto come ferita che fatica a rimarginare. Una preghiera, che il buon Dio aiuti tutto il mondo a liberarci da questa pandemia, che è guerra con in prima linea persone anziane indifese e senza armi.

Franca Tombola

Campo San Martino (PD)

No al primato

della tecnocrazia

Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: Cerco Dio! Cerco Dio!. E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. È forse perduto? disse uno. Si è perduto come un bambino? fece un altro. Oppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato? gridavano e ridevano in una confusione. Il folle balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: Dove se n'è andato Dio?, gridò ve lo voglio dire! L'abbiamo ucciso voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini!. La parabola dell'Uomo Folle contenuta nel libro intitolato La Gaia Scienza di Nietzsche a mio parere è tanto profetica quanto attuale. Nietzsche va al di là di quell'entità superiore che potrebbe aver generato mondo ed essere umano. Dopo aver assassinato la religione oggi ci troviamo davanti ad un altro assassinio: quello della politica. Proprio come la religione, che cedette il passo all'ateismo scientista, oggi la politica cede il passo alla tecnocrazia. Irresponsabile, priva di pensiero critico e serva del potere la politica delega alla scienza, all'economia, alla tecnica, perdendo così valori e morale. Questo limite non deve essere visto come un abisso sul quale sprofondare, ma una rampa di lancio verso un ripensamento della politica stessa. Tra l'eccesso e il difetto, tra paura e temerarietà, serve il giusto mezzo: il coraggio. Il coraggio di una politica che si deve reinventare o meglio, ricordare che cos'era, una questione del popolo, una questione democratica, che si assume le sue responsabilità. Altrimenti, a rischio di un tracollo totale, non ci resta che usare le stesse parole del folle: Vengo troppo presto! Non è ancora il mio tempo!.

Marco Bugin

Padova

Sconto fiscale

per le vacanze

Parlare di vacanze estive in questo momento pare quasi inopportuno, ma bisogna ricordare che l'Italia vive anche di turismo e che il Veneto è la prima regione per presenze. Se gli alberghi non lavorano l'Inps dovrà supportare i milioni di lavoratori che resteranno a casa. Il governo sta per varare dei buoni vacanze che, a prima vista, non appaiono molto efficaci. Sarebbe più semplice fare come i bonus per le ristrutturazioni. Si paga la vacanza con un bonifico dedicato e si porta in detrazione il 50% in 10 anni.

Gabriele Zago

Treviso

Ma i balzelli

non si fermano

Un'infezione terribile sta decimando migliaia di persone e nonostante tutto ciò le bollette delle forniture essenziali arrivano impietose e cariche dei soliti balzelli. A fronte di un costo effettivo di euro 8,60 per un magazzino chiuso da due mesi, il totale da pagare per l'energia elettrica ammonta a oltre 45 euro tra oneri di sistema... spese per il trasporto dell'energia... imposte ed Iva. Non so quando finirà questa guerra ma credo che la rabbia dei cittadini non aspetterà ancora molto a manifestarsi.

L.G.

Venezia

