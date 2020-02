Coronavirus / 4

Tutto chiuso

tranne i porti

Sanno da scherzo di carnevale le misure prese dal governo a contrasto dell'epidemia; manifestazioni, stadi, cinema, teatri, chiese e paesi chiusi; porti aperti. Gli unici che non chiuderanno, saranno proprio i porti, poichè se lo facessero sarebbe come legittimare l'operato di Salvini anche se sono cambiati tempi e condizioni, ma lo scopo e le motivazioni, sono le medesime. Inoltre: con che coraggio poi lo mandiamo a processo? Nel nome di una folle ideologia, continuano a far del male al popolo italiano e ai paesi africani. Si rammaricano della fuga dei cervelli dal nostro paese, che costantemente viene svuotato delle migliori risorse umane e contemporaneamente (complici le Ong) incentivano la desertificazione delle migliori risorse umane dei paesi africani, rubando il loro futuro. Per decenni i paesi europei hanno depredato l'Africa delle sue risorse materiali; finite queste, sono passati alle risorse umane offrendo in cambio al 50% di loro una vita grama e all'altro 50% una fulgida vita da delinquenti. Si continua a fare danni irreparabili, nel nome di una lotta ad un razzismo che non esiste ma che inseriscono in ogni dove, come il sale in cucina. Vanno certamente aiutati i popoli africani, ma l'unico modo per farlo, è farlo a casa loro, anche perchè un euro speso a casa loro ne vale 10 spesi da noi. C'è un cervello dentro ogni testa; vediamo di cominciare ad usarlo.

Gerardo

Coronavirus / 5

Presidente cinese

da denuncia

Spero che l'Italia abbia la forza di querelare quel signore che è a capo del governo della Cina.

Manuel De Marchi

