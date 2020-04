Coronavirus/ 4

Grazie al mio

avvelenatore seriale

Se fossi ancora alla scuola elementare, probabilmente la mia maestra mi avrebbe chiesto di consegnarle un tema dal titolo Parla di un sanitario che in questi giorni ti ha colpito.

Io inizierei così:

Ho conosciuto un avvelenatore seriale, come lui stesso ama definirsi. È un oncologo. È il dottor Paolo Morandi. Dirige il reparto di oncologia dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre. È un uomo alto, ma cammina sempre un po' curvo. Ha i capelli grigi, ora lunghi e arruffati perché non può andare dal barbiere, in questo tempo di Coronavirus. Non alza mai la voce, non usa parole fuori posto. Non si affida ai social, ma riesce sempre ad essere sollecito e presente. Il suo reparto non è chiuso, anzi è molto affollato di persone che, come me, in questi giorni di epidemia, hanno bisogno di non essere lasciate sole. Non possiamo più essere accompagnati dai parenti nelle giornate di visite e cure. All'ingresso del reparto sia agli operatori che ai pazienti viene misurata la temperatura e si ricorda l'obbligo di mascherina e disinfettante. All'interno ciascuno diffida un po' dell'altro, ma tutti gli operatori, medici e infermieri, rivolgono a noi malati le stesse attenzioni e cure di prima del Covid-19, parole di incoraggiamento dedicate a ciascuno e anche qualche battuta per ridurre la tensione, finchè la musica di sottofondo ci accompagna nel tempo di somministrazione dei nostri veleni. In questo reparto non ci sono eroi di prima linea, ma professionisti che non hanno abbandonato il campo. In un momento difficile in cui tante cure ed esami negli ospedali sono stati sospesi, loro si fanno carico della nostra doppia paura di morte, da virus e da cancro. Al dottor Morandi e ai suoi collaboratori tutti, vada il mio e il nostro grazie.

Ornella Faggionato

Padova

