Via le mascherine?

Zaia ci ripensi

Leggo sul Gazzettino che Zaia ha tolto dal 1. giugno l'obbligo di portare le mascherine. Già in questo periodo c'è gente che non le mette, figuriamoci più avanti. Io ho sempre accolto con piacere le disposizioni del nostro presidente della Regione. Questa notizia francamente non la capisco. È la classica buccia di banana in cui è scivolato. Allora consiglio al presidente di annullare tale disposizione.

Giuseppe Miolo

Senti chi parla...

gli olandesi

Un giornale olandese dice che gli italiani sono parassiti. Sono perplesso di apprendere ciò da un giornale di una nazione che ha fatto la propria fortuna come paradiso fiscale (la Fiat ha trasferito lì il suo domicilio fiscale), uno stato colonialista e dedito al commercio di schiavi, che ha sempre strizzato l'occhio al commercio di droga e allo sfruttamento della prostituzione. Brutto episodio, probabilmente legato anche all'antipatia nei nostri confronti nelle trattative in Europa. Me ne farò una ragione. Ma già che ci siamo sono sempre più convinto che è bene comprare italiano. Certamente non comprerò nulla di olandese.

Luigi Barbieri

L'economia

è una cosa seria

L'arch. Gera torna su economia e finanzia, dopo aver scritto che basta stampare moneta per risolvere ogni problema, parole che Mai possono essere scritte. Ora, dopo acrobazie verbali su manovre Usa e Bce, afferma l'inesattezza della scienza economica, attribuendomi opinioni economiche impossibili avendovi validamente operato per decenni. Il quantitative easing post 2008 di Bce era per il sostegno economico agli Stati. Germania e paesi nordici si sono ripresi, l'Italia è rimasta in crisi per politiche economiche disastrose. Impossibile io abbia confermato tesi su abbondanza del lavoro in Italia: è noto a tutti che manca il lavoro, costosissimo per le tasse imposte dalla politica e per un'evasione da 140 miliardi annui! Impossibile io dica che i risparmiatori creino disoccupati e rovinino l'Italia, paese indebitatissimo ma con la ricchezza privata più alta al mondo, però in uno Stato senza politiche economiche valide e stimoli agli investimenti, troppa burocrazia e alto costo del lavoro! L'arch. Gera rettifica dicendo che con stampa di moneta si riferiva alle grandi opere pubbliche, opere utilissime, non tanto, come l'arch. dice, perché immettono liquidità (che da sola vale e dura poco), ma perché ricreano circuiti virtuosi, lavoro, retribuzioni e contribuzioni, fiducia, indotto, infrastrutture moderne, ecc., magari abbandonando circuiti elettoralistici come i redditi di cittadinanza, che portano lavoro nero e parassitismo.

La scienza economica non è inesatta, è cosa seria! La politica...

Piero Zanettin

Padova

Ma non siamo ancora

fuori pericolo

Mi riferisco alla lettera del sig. Annibale Bertollo, pubblicata ieri. Innanzitutto, ritengo comprensibile e doverosa la solidarietà verso una persona che ha vissuto in prima persona, tramite il figlio, la vicenda Covid19; altrettanto condivisibili sono sicuramente tutte le considerazioni, indiscutibilmente fondate, riguardo alla iniziale sottovalutazione del problema. Ciò premesso, sono rimasto personalmente perplesso riguardo ai contenuti della seconda parte della lettera, in quanto il sig. Bertollo a fronte di due nette affermazioni - 1) i medici ora sanno come intervenire; 2) C'è posto per tutti in ospedale - avanza critiche al mantenimento delle restrizioni, sostenendole con verbi e avverbi poco affermativi e alquanto dubbiosi e soprattutto per nulla suffragati da dati certi ed incontrovertibili quali: il virus sembra essersi affievolito, ... se una persona si infettasse, probabilmente rimarrebbe asintomatico o svilupperebbe una sindrome blanda addirittura ipotizzando che il normale virus influenzale potrebbe avere una mutazione e potrebbe divenire pericoloso. Comprendo che il sig. Annibale, fortuna sua, si possa ritenere fuori della mischia e quindi non più direttamente interessato al problema; ma, con tutto il rispetto e la comprensione per chi ne è uscito, mi viene da dire che anche con i se e con i ma si fa tredici al totocalcio solo al lunedì.

G.B.

Mogliano Veneto

Professori

al governo

Sul Gazzettino continuo a leggere l'invito a dover predisporre progetti rapidi per il cambiamento integrale del Paese. Suggerisco e con me tanti benpensanti, che la realizzazione di quanto sopra dev'essere predisposta solo ed unicamente da professori universitari di una certa nomea, di materie economiche, produzione industriale, giuridica, edilizia industriale, locativa e similari. Tali progetti non devono di certo essere in mano di quella massa di Politici incapaci, inetti e diventati tali solo per finti meriti.

Luciano Furlan

Meno Iva

al posto del voucher

L'ultimo decreto in fase di attuazione alle Camere prevede un voucher dai 500 ai 150 con un ISEE fino ai 40.000 per famiglia o singola persona. Premesso che a mio avviso per le fasce più deboli poca importanza può avere un voucher poiché sfortunatamente in vacanza non andavano neanche prima, a mio avviso visto il fatturato nazionale del turismo pari a circa 18,3 miliardi di , spostare per un anno l'Iva dal 10 al 4% avrebbe dato un effetto maggiore per tutti gli operatori e cittadini, spendendo solo poco più di un miliardo di , il tutto con un credito di imposta immediata all'atto del pagamento. E a mio avviso per tutti anche un mancata elusione fiscale, poiché incentivati da una minore Iva da pagare.

Maurizio Cuomo

L'Inps

risparmierà

Il virus ha colpito maggiormente alcune fasce di età e questo è innegabile. Nella disgrazia le casse dell'Inps ne trarranno un beneficio sul fronte esborso, quindi non ho ben capito il titolo sul Gazzettino: Il calo del Pil incide sui valori delle pensioni; probabilmente in prospettiva, ma sui costi attuali è chiaro che il bilancio dell'Inps ne trarrà un beneficio in quanto il tasso di mortalità registrato in 2/3 mesi ha lasciato il segno nella fascia di età tra 70 e 85 anni che è quella che interessa i percettori di pensione.

Romano Giuliano

