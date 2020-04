Coronavirus/1

Via l'esame ai medici

e agli avvocati?

Con il nuovo decreto-legge Cura Italia è stato soppresso l'esame di stato per migliaia e migliaia di aspiranti, e ora non più, medici. Benché la scelta sia stata imposta dall'avanzata diffusione del Covid-19, ben pochi si sono interrogati circa la saggezza di sorpassare, con l' articolo di un decreto-legge, un'esame il cui scopo era filtrare i medici migliori. Da qui, un paio di ragionamenti. Negli ultimi anni l'esame di stato abilitante per le professioni è diventato un vero e proprio istituto datato, incapace, il più delle volte, di funzionare in maniera efficiente. Questa rappresenta una verità tenue, da rivelare sottovoce, e forse baluardo della casta più che presidio dell'efficienza conclamata delle sue funzioni. Sta di fatto, che la necessità ha imposto l'eliminazione dell'esame di stato per gli aspiranti medici e sinsalabim, nessuno ha lamentato la presunta inaffidabilità di questi nuovi sanitari. Insomma, i tempi sono maturi, a parere di chi scrive, per una complessiva rivalutazione del come e del quando i professionisti vengano abilitati. Lo scrivo da praticante avvocato, figura emblematica della disfunzione fertile del nostro sistema paese. Basti pensare che il pasticcio combinato con i vari sovvenzionamenti pubblici, indennità una tantum, assegni e buoni pasto riguarda tutti, o quasi. Ad esempio verranno corrisposte somme a tutti coloro che sono iscritti alla Cassa Previdenziale e che hanno avuto introiti minori a 35.000 euro, a tutti coloro che auto-certifichino un calo del fatturato del 30 percento nell'ultimo trimestre, e non a chi non può fatturare per legge, come noi. Molti di voi non sanno che la nostra retribuzione, assente, dipende dalla generosità del dominus, non essendo previsto, o imposto, alcun rimborso o emolumento. Molti di voi non sanno che per affrancarci dalla nostra schiavitù, dobbiamo superare un'esame assurdo, ingiustificato, antico, corretto a mano, non trasparente e infine inutile. E per questo siamo felici, che almeno per gli aspiranti medici, qualcosa sia cambiato. Eppure il lamento dalle nostre parti è diventato sterile, silenzioso, rassegnato. Ci resta sapere ciò che non siamo e ciò che non vogliamo e che, anche a questo giro, siamo figli di nessuno.

Avv.p. Daniele Giordano

Coronavirus/2

Un po' di cautela

su questi farmaci

Laboratori di ricerca in tutto il mondo sono febbrilmente e nel più rigoroso riserbo, impegnati alla ricerca di un vaccino efficace contro il Covid-19 per sconfiggerlo in via definitiva. Altresì altri esperti del ramo, si susseguono a compulsare la farmacopea per trovare farmaci in grado di placarne la virulenza letale. Una gara vera e propria fondata sul colpo di fortuna, purtroppo dai modesti risultati. Malgrado i molti annunci anticipatori sui ritrovati, ne avessero esaltato la benefica azione antagonista contro il Coronavirus. Frattanto il virus indisturbato continua a mietere ogni giorno centinaia di connazionali. Esorterei più cautela prima di illudere i colpiti dal morbo in lotta per la sopravvivenza. Nemmeno oggi manca l'annuncio di turno di provenienza australiana di un farmaco già in uso, l'Ivermectina in grado di sconfiggere l'infezione in pochi giorni. Non guasterebbe prima di rilasciare comunicati magniloquenti su esperimenti ancora in corso, -dall'esito tutto da dimostrare-, un supplemento di discrezione prima di dichiarare, eureka.

Renzo Nalon

Dolo

Coronavirus/3

L'importanza

del Pvc

Da #iorestoacasa vorrei ricordare ai NoChimica del passato e presente che hanno definito le fabbriche chimiche come portatrici di schifezze e inquinamento e che dopo le tante chiusure il futuro doveva essere il turismo... sicuramente il passato ha lasciato ferite profonde nella società, ma la sfida era la riconversione ecocompatibile e le eccellenze c'erano eccome. Penso questo perchè in questo triste periodo del coronavirus il PVC è il prodotto essenziale utilizzato nella sanità e terapie intensive con cateteri, sacche, dispositivi per ossigeno e protezione, guanti... tutto per salvare la Vita...E rimane una Venezia vuota senza identità.

Lucio Sabbadin

Salzano (Ve)

Coronavirus/4

Sono

arrabbiato

In questi giorni ci sono troppe realtà che mi fanno arrabbiare e cercherò di contenermi vista la situazione. Mi arrabbio ancora di più pensando a tutte le persone decedute, ai loro familiari, ai tanti ammalati, innanzitutto nel sentire dire che l'origine del virus è naturale (nel 2020!), mentre l'intervento dell'uomo, doloso o colposo che sia è dato da troppi indizi. Così facendo, saremo sempre esposti ad una prossima volta. Sentire poi un'infinità di esperti o presunti tali che si contraddicono a vicenda su canali di contagio, su uso di mascherine, su misure da prendere e sparano numeri ogni momento mi fa credere sempre meno a chiunque! Passando ad aspetti più banali, dobbiamo farcene una ragione che i cani hanno bisogno di sgranchirsi le zampe... le persone no...! Si emette decreto dell'obbligo di entrare al supermercato con le mascherine ben sapendo che le mascherine per molti attualmente non ci sono! Mi si dirà di mettere una sciarpa, ma non è la stessa cosa! Scusate lo sfogo di uno dei tanti segregati e sconcertati...

Gaetano Mulè (Ud)

Coronavirus/6

Non solo

evasione fiscale

Sul Gazzettino del 5 aprile alcuni lettori scrivono che combattendo l'evasione fiscale, sempre la solita storia, il Governo troverebbe i fondi per salvare l'Italia dall'enorme debito pubblico e così non avere bisogno dell'aiuto altrui. Bene, ma pura utopia. Il Parlamento e non da ora funziona come uno studio associato di liberi professionisti dove ci sono dei veri e propri ingegneri finanziari che con i loro avvocati, soci, pensano e creano leggi ad hoc, tranelli fiscali e quant'altro di algebrico per fare sì che le grandi società la facciano franca. Pensate solo a chi vien beccato a quali pene va incontro. Ridicole. Non solo le multinazionali o le grandi società hanno trasferito la sede fiscale nei paesi dove la tassazione è ben più bassa o conveniente della nostra, Se non altre nei paradisi fiscali anche europei, Olanda, Malta, per esempio. Piuttosto che ne dite leggendo i dati della Cgia di Mestre sugli sprechi della pubblica amministrazione?

Decimo Pilotto

Tombolo (Pd)

Coronavirus/7

Bella risposta,

direttore

La sua risposta alla lettera del sig. Zoia di Peseggia non poteva essere più eloquente: tutti coloro che l'hanno letta sono certo che avranno capito tante cose. Sono un vecchio affezionato lettore, Il Gazzettino entrava nella mia famiglia ogni domenica che mio padre lo leggeva appassionato... io avevo su per giù 10 anni, fra qualche mese saranno 86. Ancora complimenti Direttore per i Suoi interventi sempre culturali. Un cordiale abbraccio con gli auguri sinceri di Buona Pasqua.

Tullio

Coronavirus/8

Nessuna prova

sul quel farmaco

Faccio riferimento all'articolo intitolato: La speranza del farmaco antidiabete. Può ostacolare l'azione del virus a firma Graziella Melina. Solo per precisare che non vi è alcuna prova, dicasi una, che questo farmaco sia efficace nel prevenire l'infezione da COVID-19. Vi sono delle dimostrazioni che potrebbero, forse, suggerire un potenziale effetto dei farmaci usati nel diabete per ridurre la glicemia chiamati gliptine: ma da questo a dire che questi farmaci siano efficaci la distanza è enorme. L'articolo riprende un commento del bravo collega Iacobellis sulle potenzialità di questi farmaci: nulla di più di una diligente rassegna. Sono in corso comunque ricerche per capire se questa ipotesi potrà essere scientificamente comprovata con studi randomizzati e controllati. Questa precisazione per non illudere, come successo per molti altri farmaci, i pazienti diabetici e non solo loro.

Angelo Avogaro

Coronavirus/9

I due motivi

per riprendere

Dopo più di un mese di forzata quarantena, a fronte di una discesa dei contagi, è arrivato il momento di pensare ad un lento ma graduale ritorno alla normalità. Con il virus dovremmo imparare a conviverci fino a quando non sarà disponibile un vaccino efficace. Il ritorno alla normalità è importante per due ragioni, uno di tipo economico e uno di tipo sociale. L'economico per poter riprendere a fare girare soldi, vitale in un sistema capitalistico, senza il quale collasserebbe. Senza dimenticare l'enorme debito pubblico pregresso e nuovo, in crescita in maniera esponenziale per tamponare le difficoltà economiche-sanitarie. Il motivo sociale è dovuto al bisogno umano di poter riprendere la propria vita sociale ed il bisogno di spazio innegabilmente perso nel periodo di quarantena, il ritorno al lavoro servirebbe a calmierare il bisogno umano di muoversi. Il prolungarsi delle misure di contenimento infatti, favorirà un incremento del non rispetto dei divieti. Il ritorno al lavoro sarebbe quindi propedeutico all'accettazione degli attuali divieti di spostamento.

Gianluca Lai

Noale (Ve)

Coronavirus/10

I ritardi

del governo

Da più parti si parla di una fase due nella quale le restrizioni in essere verranno ridotte, tanto che il presidente del consiglio ha parlato della primavera come quasi come liberazione dai vincoli. Il governo, pur avendo pieni poteri nella gestione delle emergenze sanitarie ha gestito con gravi ritardi il contenimento delle persone, unica terapia funzionante. Se inizialmente può trovare giustificazione una sottovalutazione della situazione (Zingaretti aperitivo a Milano, Salvini tenere aperte le aziende) vi è poi stato un oggettivo ritardo nelle deliberazioni, spesso assunte sotto lo stimolo di provvedimenti delle regioni del nord, che hanno deliberato pur non avendone i poteri ed i ritardi sono stati causa di un rilevante aumento della mortalità. Da noi le leggi non si applicano ma si interpretano e la necessaria apertura parziale per motivi di lavoro verrà vista come una primavera sociale che non trova rispondenza nella realtà. Concordo con Cacciari: gli italiani hanno diritto di sapere che siamo lontani dall'aver vinto e che la prossima parziale apertura delle aziende è necessitata da motivi economici di sopravvivenza del paese ed esige un ancor più rigido rispetto delle norme relative alla quarantena delle persone per evitare un terribile aggravamento della situazione.

Ugo Ticozzi

Coronavirus/11

La fiducia

nei disertori?

Mercoledì 25/3 e giovedì 26/3 la televisione ci ha mostrato rispettivamente le aule della Camera e del Senato per l'informativa del presidente del consiglio sui provvedimenti adottati e da adottare per far fronte a questa tragedia. Viste le migliaia di morti, pensavo che l'argomento fosse della massima importanza. Al Senato stava parlando l'on. Casini e del suo intervento riporto le seguenti parole Colleghi, oggi siamo in guerra; nei tempi di guerra le diserzioni non sono ammissibili. Verrà il... Mi sono chiesto a chi parlava l'on. Casini? Le immagini televisive mostravano un Senato scarsamente popolato, come il giorno precedente era accaduto alla Camera. Ma dov'erano rintanati i suoi colleghi parlamentari assenti? In questa gravissima situazione come si può aver fiducia di questi disertori, perché di disertori si tratta senza se e senza ma. Il discorso dell'on. Casini poi proseguiva con queste parole Verrà il momento della pace -ci auguriamo - e a quel punto si faranno i bilanci, ciascuno farà le sue valutazioni, potremo fare gli esami di quello che è andato bene e di quello che non ha funzionato. Ecco allora un primo bilancio:il quarto referendum costituzionale confermativo della riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200, previsto per il 29 marzo e rinviato a causa epidemia a data da destinarsi, va decisamente rivisto al ribasso fissando i nuovi numeri pari al numero dei presenti in aula nelle sedute del 25/03 per la Camera e 26/03 per il Senato, in tal modo assecondando la volontà espressa, in modo inequivocabile, dagli stessi parlamentari.

Camillo Ferretto

Coronavirus/12

La scenetta

imbarazzante

Leggo ora a Televideo RAI che è il sindaco di Milano Sala a definire disorientante l'ordinanza di Fontana sull'uso obbligatorio delle mascherine, giustificando di fatto la posizione di Borrelli. Per me è indifendibile sia Borrelli per la sua uscita che Sala per la sua presa di posizione. Il tutto è sempre più imbarazzante.

Luciano Tumiotto

Ponte di Piave (Tv)

