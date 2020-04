Coronavirus/1

Usciamo da

questa Europa

Desidero ringraziare il Primo Ministro Albanese Edi Rama per l'invio di 30 medici del suo paese per aiutare i nostri italiani nel lavoro di prevenzione del Coronavirus. Un piccolo paese che ha fatto più di tanti paesi europei che prima ci hanno sbeffeggiato e ora sono nelle stesse nostre condizioni, se non peggio. L'Europa ha perso ancora una volta, meglio l'Inghilterra che ne è uscita. Quindi usciamo anche noi da questa unione che non fa niente per chi ha bisogno. Vorrei aggiungere, tanto per fare un nome, l'Olanda, nazione che ospita le sedi di tante aziende internazionali per il fatto che lì vengono meno tassate. Si vergognino. E poi diciamocelo, una volta per tutte: i 27 paesi dell'unione hanno interessi differenti l'uno dall'altro.

Giuseppe Miolo

Coronavirus/2

Cerchiamo

la luce

In questi giorni in cui noi uomini dovremmo tirar fuori le emozioni più pure, l'amore vero, l'amicizia, la fratellanza, la compassione, la condivisione, mi ritrovo sempre più spesso ad imbattermi in atteggiamenti di odio, irresponsabilità, egoismo, invidia. Vedo gente che sputa per terra, senza pensarci, solo perché è solito farlo. È l'abitudine. È la routine. La nostra routine, invece, fatta di corse da un ufficio all'altro, da una scuola all'altra, da una palestra all'altra, è cambiata, è svanita. Le nostre abitudini, quelle sane, si sono come congelate. Quindi mi domando il perché vi siano ancora atteggiamenti negativi in giro, perché continuiamo a guardare di fronte a noi e non attorno a noi, perché vediamo solo la nostra strada principale e non anche tutte le vie che conducono ad essa. Torneremo a camminare per queste strade e non ci fermeremo più. Avremo il tempo per ritornare alle nostre giornate, ad una passeggiata al parco, ad un tramonto con la birra in mano. Avremo tempo per riabbracciare i nostri nonni, per fare una sorpresa al nostro ragazzo, per accogliere in aeroporto i nostri fratelli tornati dall'estero. Ora, abbiamo solo il tempo di sperare. Abbiamo il tempo per guardarci dentro, per coltivare le nostre passioni, troppo spesso soffocate dal nostro frenetico vivere, abbiamo il tempo per preparare una torta in famiglia, o per guardare un film da soli, sommersi nell'oscurità. Sì, è vero, siamo nel buio più totale. Ma attorno a noi c'è anche tanta luce, basta cercarla.

Giada Vecchiuzzo

Coronavirus/3

L'Europa, Zaia

e la Lega

Nel corso di una conferenza nello studio di una Tv locale, ho sentito il Governatore Zaia dichiararsi europeista e un attimo dopo affermare che l'Europa è assente (nei riguardi dell'emergenza da Coronavirus). La prima affermazione sorprende, noto il Partito politico nel quale il Governatore milita; sulla seconda viene da chiedersi cosa ha fatto quel partito per la costruzione dell'Europa. Quanto all'assenza, sommessamente segnalo al Governatore l'intervento dell'economista Roberto Perotti in La Repubblica del 30/3 u.s. dal titolo L'illusione dei coronabond.

Lucio Frison

Coronavirus/4

Sanità, la competenza

sia dello Stato

Il vice segretario del PD, Andrea Orlando, sostiene che sia giunto il momento di modificare la Costituzione, almeno nella parte che riguarda la competenza in materia sanitaria. Sicuramente è un argomento che dovrà essere affrontato con urgenza, finita l'emergenza del Coronavirus, in quanto le Regioni stanno andando ognuno per la sua strada, ovvero, parlano, come sottolinea Andrea Orlando, 20 lingue diverse (anzi 25 perché le Regioni a Statuto Speciale non hanno più ragione di essere), creando un sistema di disuguaglianze. Alcune Regioni hanno emanato ordinanze oltre al potere loro attribuito dall'art. 32 della legge 833/1978, disorientando i cittadini e le Forze dell'Ordine che devono applicare le direttive statali (e non quelle Regionali). Qualcuno sostiene che non ci fossero state le ordinanze regionali, non si avrebbe avuto un calo nei contagiati. Questo è contestabile, perché le ordinanze statali, valevoli su tutto il territorio nazionale, sono state emanate prima di quelle regionali e pertanto era ed è obbligatorio seguire quanto disposto dallo Stato.

Aldo Baffa

Venezia

Coronavirus/5

Sanità allo Stato?

Sarebbe una beffa

Le condivisibili restrizioni imposteci in questo periodo, mi portano, come altri penso, ad occupare parte della giornata in lettura di quotidiani e seguire i resoconti giornalieri alla televisione. In particolare dal teleschermo sono affiorate valutazioni sull'efficienza, in questi drammatici momenti, del nostro sistema sanitario da parte di uomini di governo, che portano dritte a centralizzare la sanità a scapito dell'attuale competenza delle regioni. Velatamente lo ha lasciato intendere il sottosegretario alla sanità Dr. Sileri, il ministro Boccia ha rivendicato il decisivo intervento dello stato a favore delle regioni, un'altra personalità governativa aveva evidenziato che erano venuti al pettine troppi nodi da sciogliere da parte dello Stato. Oggi, ancora in piena emergenza pandemica, il ministro Orlando ha esplicitamente affermato che lo Stato deve riappropriarsi della Sanità. Dopo la negazione di ogni richiesta di autonomia questa sarebbe davvero una beffa.

Luciano Tumiotto

Treviso

Coronavirus/6

I nostri medici

eroi come Urbani

Il drammatico momento che sta mettendo a dura prova l'intero Sistema sanitario nazionale, fa emergere in tutta la sua splendida realtà il comportamento del personale medico e paramedico che vive giorno dopo giorno questa tragedia senza risparmio di energie e sotto il costante rischio di contagio. Sono molte le fonti che non si sono risparmiate parole di elogio per quest'opera altamente umanitaria fino al punto di definirla eroica. Non è la prima volta che siamo testimoni di completa dedizione alla propria missione umanitaria da parte di questa categoria. Ricordo solo l'esempio di vero eroismo che abbiamo conosciuto non molti anni fa nella persona del dottor Carlo Urbani, microbiologo marchigiano, che fu il primo a identificare e classificare la SARS, o sindrome respiratoria acuta, esplosa in Estremo Oriente tra il 2002 e il 2003 con 774 vittime, tra cui lui stesso. Quando nel febbraio del 2003, all'ospedale di Hanoi, Urbani si trovò davanti al primo caso registrato in Vietnam, capì subito di trovarsi di fronte a una nuova grave malattia. Lanciò subito l'allarme al governo e a tutta l'Organizzazione mondiale della sanità, riuscendo a convincere le autorità vietnamite ad adottare misure di quarantena in tutto il Paese.

Cesare Rallo

Mestre

Coronavirus/7

Confido in Mattarella

e Mario Draghi

Spero che il forte senso di responsabilità del nostro stimato presidente Mattarella lo incoraggi ad intervenire presto per toglierci questi politici in perenne campagna elettorale per dare la responsabilità di traghettarci fuori da questo flagello a persone competenti, qualificate, stimate e rispettate a livello mondiale. Servono numeri uno dell'industria, della tecnologia e della scienza, capitanati da Draghi, campione di economia. Servono decisioni semplici e veloci non mille decreti insignificanti ed incomprensibili.

Oltre il 90% delle imprese italiane sono piccole e rappresentano il tessuto della nostra economia. Fatturano 200 miliardi l'anno e se le blocchi un mese ci si deve indebitare della stessa somma persa con il blocco, e la liquidità versata immediatamente in conto alle imprese che hanno subito la perdita. Con questa certezza a fine rischi contagio gli italiani con determinazione ed entusiasmo torneranno tutti al lavoro e lo stato recupererà quanto anticipato dalla ripresa del lavoro stesso ed il blocco sarà indolore per tutti da un punto di vista economico.

A.G.

Piccolo imprenditore Rodigino

Coronavirus/8

Pensiamo anche

all'elioterapia

Interessante la lettera del dottor Bertolo di Cittadella relativa al comportamento dell'epitelio cigliato dei bronchi e della trachea. A questo punto l'importante è riuscire a potenziare l'attività antivirale di dette cellule. Ritengo che un trattamento secolare, pratico ed alla portata di tutti sia l'Elioterapia. Purtroppo non è stata trattata validamente in occasione dell'attuale epidemia e pensare che nell'era preantibiotica era alla base di tanti trattamenti terapeutici!

Enzo Guarda

Padova

© RIPRODUZIONE RISERVATA