Coronavirus /1

Una nave

senza nocchiere

Da una lettura del giorno 8 u.s. sarebbe sparita l'Amuchina e i gel disinfettanti messi sui lavandini all'ingresso dei bagni della Camera, a pochi metri dall'emiciclo, ad uso di deputati, funzionari e giornalisti accreditati a Montecitorio. Bene! Popolo di santi, poeti, navigatori e anche ladri perennemente litigiosi. Tutti contro tutti da secoli. Paese rappresentato da persone che brillano per incompetenza e incapacità, ma bramose di potere, politici che col sorriso perenne avvicinano il bambino per rubargli la caramella, capaci solo di sperperare, a debito, miliardi sempre sorridendo. «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello». Sembra incredibile, a volte, quanto possano risultare attuali testi di secoli fa e, precisamente 700 anni circa, scritto da Dante Alighieri nel VI canto del purgatorio. È inevitabile fare un confronto con la situazione odierna del nostro Paese. Il clima di incertezza che regna da molto tempo ha generato una situazione di stallo prolungandosi per troppo tempo. Perciò il Paese è rimasto a lungo una nave senza nocchiere con ripercussioni sia a livello interno, per disagio dovuto per mancanza di un punto stabile, sia all'estero nell'immagine del Paese (già per me deteriorata da anni). La più recente descrizione del Bel Paese data ad un noto giornalista italiano da Charles De Gaulle nel 1958 è la seguente: l'Italia non è un paese povero, ma un povero paese. Purtroppo è ancora così.

Giancarlo Parissenti

Coronavirus/2

Parliamo anche

delle Pm10

Qualche giorno fa mi sono soffermato sull'editoriale di Barbara Gallavotti, dal titolo Ascoltare la scienza nell'interesse di tutti, dal quale emergeva l'importanza della medicina a supporto delle decisioni adottate dalla Politica. Non fosse altro perché la scienza procede con enunciati fondati sul risultato di ricerche rigorose, sulla base dei quali i decisori politici dovrebbero responsabilmente individuare azioni conseguenti che ritengano opportune ed efficaci. È quanto stiamo appurando in questo frangente per cui tutte le attenzioni sono tese a inquadrare la strategia di difesa più razionale da contrastare a un contagio atipico per virulenza e pericolosità. Se l'approccio scientifico è ritenuto quello più affidabile, se è quello che fornisce le indicazioni più sensate a partire da piccoli gesti quotidiani, non crede andrebbe impiegato anche in altre situazioni? Penso, ad esempio, alla qualità dell'aria che respiriamo che, soprattutto nella Pianura Padana, da molti anni pregiudica la salute pubblica. Forse il particolato sfugge all'immediata percezione del cittadino, ma i dati forniti dall'OMS raccontano di circa 40.000 morti premature all'anno in Italia riconducibili all'inalazione di polveri sottili: come se cascasse un aereo ogni due giorni. Decisamente troppe! Eppure le soluzioni per arginare il fenomeno ci sono. Probabilmente austere, crude e difficili da digerire dal punto di vista del necessario investimento economico e del sacrificio individuale di ciascuno. Ma qualcuno ha messo a bilancio i costi delle cure? Trova così azzardato chiedere di discutere anche di questo virus in modo costruttivo, propositivo e non adeguandosi a una meschina resa?

Andrea Gusso

Venezia

Coronavirus/3

La sola strada

praticabile

Adesso basta, davvero. Non se ne può proprio più di queste frenetiche personalissime comunicazioni in libertà che gli attuali Governanti nostrani (che parola inadeguata per coloro che starebbero guidando il Paese) fanno a gara per disseminare ovunque, con la pietosa convinzione che gli Italiani, prendendo atto del loro affannato e ripetitivo bisogno di esternare, si convincano di essere seguiti da persone capaci e responsabili. Tralasceremo, per amor di Patria, di mettere in fila tutto il lungo e quasi comico elenco delle troppe bestialità sin qui seminate (Vairus a parte, ovviamente), ma vorremmo iniziare a dire a lor Signori che è davvero giunta l'ora di finirla. Senza uso di alcuna enfasi terroristica, è infatti giunto il tempo di riconoscere, con un minimo di reale umiltà, che siamo un Paese finito in guerra, e contro un nemico agguerritissimo, che sa aggredire in silenzio, catturare ed uccidere senza - almeno per ora - neppure il rischio di dover scontare alcuna sconfitta Non è più tempo di affannarsi a come fare per tentare di limitare gli spaventosi danni economici che stanno di giorno in giorno aumentando ovunque, presso le Imprese e l'occupazione, perchè, prima, bisognerebbe dirigere ogni sforzo possibile al solo rafforzamento, pur emergenziale, della nostra Sanità. D'altro canto, se uno è malato, non può lavorare, e la sua officina dovrà perciò rinunciare a produrre, perlomeno sino a quando la guarigione non sia all'orizzonte. Ma se non c'è un Ospedale che lo possa curare, allora la via è senza uscita. Le ragioni economiche, per quanto anch'esse di estrema importanza, dovranno attendere il momento in cui il tanto sospirato vaccino vedrà la luce. Bisognerà perciò spiegare agli Italiani che questa è la sola strada ora praticabile, sempre che siamo tutti d'accordo nel ritenere che non vi sia per adesso alcuna valida altra alternativa.

Giuseppe Sarti

Coronavirus /4

L'importanza di un

sistema gratuito

Mai come in questi giorni abbiamo capito l'importanza di avere un Sistema Sanitario nazionale gratuito, accessibile a tutti, ed universale. Solo per fare un esempio, negli Usa un tampone faringeo costa al cittadino circa 3.000 dollari. Ma non si può dimenticare che i medici, gli infermieri, gli esami, le terapie, sono pagate dalle tasse dei cittadini che fino ad ora hanno regolarmente versato il dovuto. Sicuramente in questa emergenza hanno usufruito di cure anche evasori ed elusori, che dovrebbero vergognarsi, perché con il loro comportamento riducono i fondi a disposizione della sanità pubblica.

Ivana Gobbo

Abano Terme (Pd)

Secoli bui

I politici

del vairus

Montanelli nella sua saggezza definì secoli bui uno dei periodi più oscuri della nostra storia. Ora questo periodo ha fatto ritorno. Quali sono le cause? Principalmente di quella che viene chiamata classe dirigente. Ma che poco e male dirige. La politica è priva di brillanti elementi cui affidare i vari dicasteri governativi. Siamo governati da gente che ha trovato nella politica un seggio, un posto che consenta loro di campare bene senza nulla da rinunciare. Questa nazione è stata governata dai vari Martino, Einaudi, De Gaspari che in tempi difficili hanno ricostruito l'Italia uscita sconfitta dalla maledetta guerra creando i presupposti per la rinascita. Un poco alla volta il parlamento si è svuotato da politici di questo calibro che sono stati sostituiti da soggetti che parlano di VAIRUS. Una tribù incapace di qualsiasi azione di un taglio economico e che ci hanno portato allorlo del baratro. I grandi imprenditori poi, schizzinosi, non hanno mai avuto la volontà di metterci la faccia. Di presentarsi alle elezioni ed in parlamento tutelare gli interessi dei cittadini ed anche i loro. Hanno preferito infilarsi sotto i tappeti e da lì influenzare i governi gestendo immensi capitali distribuendo a tutti i politici le briciole dei loro guadagni. La chiesa cattolica è scioccata dagli scandali economici e sessuali. Divisa al proprio interno ed utilizzata da questo o quel partito. Fino a pochi anni fa vivevamo bene ed eravamo la quarta potenza industriale del mondo. Poi sono arrivati i vari Giuseppi che parlano linglese peggio di Stanlio ed Olio. Ma quelli ci facevano ridere, mentre questi ci fanno piangere. E se questi non sono secoli bui, cosa sono?

Luigi Barbieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA