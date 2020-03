Coronavirus/1

Un'umanità

più umana

Silenzio di tomba, con la t minuscola e maiuscola. Sì, perché essa sta ad indicare la situazione surreale, tombale delle nostre città deserte, silenziose, con la gente ingabbiata in casa e tanti negozi chiusi, ma sta ad indicare anche il nome di un grande campione dello sci, rappresentativo di tutto lo sport, che tace dappertutto per il contagio da Coronavirus. Si fermano tutte le discipline sportive, ad ogni livello, in tutto il mondo, l'agonismo è sospeso ovunque. Anche noi del Panathlon abbiamo dovuto rinviare tutti gli eventi etico-culturali sportivi caratteristici della nostra mission, ufficialmente assegnataci dal CIO fin dal secolo scorso e riconosciuta dal Coni. Ora piangiamo tante vittime, soffriamo con i contagiati, siamo infinitamente grati agli operatori sanitari, magari presi dalla paura che Montaigne diceva essere la cosa della quale egli stesso aveva più paura, come eccesso di isteria. In tempi di trionfo dell'autosufficienza, della tecnologia, dell'individualismo, il Coronavirus ci fa capire il limite, la fragilità dell'essere umano. Ma il poeta Mario Luzi ricorda che sotto il cumulo delle macerie c'è il bulbo della speranza. Che stia per fiorire un'umanità più umana?

Renato Zanovello

Coronavirus/2

Extracomunitari

senza controlli

Questa mattina mi preparo per uscire a fare le spese per il mio nucleo familiare e per i miei genitori anziani. Esco solo io per 2 nuclei familiari. Compilo il modulo, mascherina, guanti di lattice e rigorosa distanza di un metro per entrare, uno alla volta, al supermercato... Eccoci però prigionieri degli attacchi dei soliti extracomunitari che chiedono la carità incuranti ovviamente di tutte le disposizioni emanate dal governo e ovviamente senza nessuna autocertificazione. Allora siamo alle solite: le regole sono fatte solo per le persone per bene, controlli delle forze dell'ordine nemmeno l'ombra qui a Lido di Venezia, e noi con la paura che questi personaggi illegali ci contagino in quanto invisibili per lo Stato... Ma visto che non se parla più, quanti ne arrivano ancora ogni giorno? E soprattutto qualcuno ha pensato di controllarli magari random facendo loro qualche tampone?

Alessandro Banci

Coronavirus/3

Ingoiare

la pagnotta

Di fronte a questa triste amara e soprattutto incerta nella durata fase oltre che dalle conseguenze almeno in termini di vite umane giorno dopo giorno più drammatiche, perché non chiudere davvero tutto (no farmacie e alimentari) almeno per le 3 canoniche settimane ormai accertate di possibile incubazione e garantire a qualsiasi lavoratore sia del settore privato che pubblico, un salario minimo garantito? Le chiusure di Natale e dintorni con Ferragosto e affini non dispiacevano poi così tanto... Se le cose poi consentiranno una progressiva riapertura (mah) almeno diremo che è stato tentato il possibile e forse anche qualcosa di più. La salute è matematicamente al primo posto ma anche l'ammalato, contagiato o asintomatico moderno deve pur ingoiare la pagnotta.

Gianfranco Borgato

Coronavirus/4

Un servizio

indispensabile

In questo periodo difficile della nostra vita non posso fare a meno di pensare a quei servizi che sono indispensabili per la popolazione ed uno di questi è la farmacia. A Lozzo di Cadore dove abito c'era una farmacia storica che serviva tutto il paese, era sempre piena di gente ed era un punto di riferimento per tutti, specie per le persone anziane o chi è sprovvisto di auto, che sono la maggior parte della popolazione. Purtroppo da gennaio di quest'anno la farmacia è stata dislocata in periferia al confine con il comune di Domegge di Cadore, dove per altro c'è una fornitissima farmacia in centro che fa un servizio gratuito a domicilio anche a Lozzo. Mi dispiace molto per la perdita subita dal paese di un servizio così importante.

Carla Corona

Coronavirus/5

Una soluzione

per Venezia

Sono una ragazza del Lido di Venezia. In questo clima di mestizia e insicurezze legate al Covid-19, al futuro prossimo di questo Paese ma, in particolare, della nostra Venezia, le domande sono tante: noi veneziani avremo finalmente capito che una città urbana, per essere definita tale, deve avere degli abitanti autoctoni e non essere solo un passaggio, un tapis roulant, per milioni e milioni di piedi stranieri? Stranieri, non come ai tempi della Serenissima, dove c'era uno scambio, un reale arricchimento economico e culturale: ma piuttosto lo straniero del mordi e fuggi, vieni-sporca-arricchisci pochi ceti-torni a casa. Dopo anni di vendita di pezzi di città ci siamo accorti - un plauso per la nostra lungimiranza - che non c'è più nulla di nostro, e senza turismo siamo morti. Ma accorgersi è una cosa, capirla è un'altra. Senza divagare oltre, arrivo al vero motivo di questa mail. Vista l'emergenza galoppante dei posti letto in ospedale, vista la rapidità del contagio, vista la nostra isolanità... perché non si può sfruttare una struttura capiente e meravigliosa come l'Ospedale al Mare? Certo, non è più nostro, questa storica e fantastica costruzione degli anni trenta del Novecento non è più un nostro affare (intendo esattamente l'anglosassone business), ma adesso, in questo momento storico di emergenza e di totale abbandono di un'idea prossima di lustrini e resort di fronte alla spiaggia, non si potrebbe renderlo un asilo per tutti?

Maria Chiara Ghezzo

Coronavirus/6

Fantascienza

realistica

In un laboratorio segreto di un paese orientale viene sviluppato un nuovo virus aggressivo e mortale. Un governo ricco e cinico permette la diffusione controllata nel suo paese, anche a costo di provocare numerosi morti nella sua popolazione: bisogna fare vedere al mondo che sfortuna è gli capitata. La polizia centrale (è numerosissima) fa rispettare con estremo rigore il movimento interno dei suoi abitanti controllati anche da droni e le cose migliorano. Ad alcuni abitanti è permesso di andare all'estero per diffondere il virus che attecchisce rapidamente. Per arginare questa valanga invisibile imprevista si devono investire enormi quantità di denaro in tutto l'occidente e le borse crollano. Diventa facile al paese orientale acquistare attività, luoghi o altro in punti chiave per un prezzo stracciato. La guerra è vinta.

Arturo Seguso

Coronavirus/7

Saggezza

indiana

«Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche» (Toro seduto). «Qualunque cosa capita alla terra, capita anche ai figli della terra. Se gli uomini sputano sulla terra, sputano su se stessi» (Capriolo Zoppo). Ho citato queste celebri e sagge frasi di due capi indiani perché mi sembrano avere un certo collegamento con la moderna tragedia che tutti stiamo vivendo, con il diffondersi del Coronavirus. Francamente non ho ancora capito, dopo aver ascoltato esperti, politici, giornalisti e scienziati dove e come è comparsa una simile piaga. Non si sa da quale animale è passata all'uomo, non si è certi di come avvenga la sua trasmissione, non si è sicuri se i guariti restino immunizzati, non si conosce ancora il periodo di incubazione, non si capisce se le mascherine servano effettivamente. In definitiva non esiste alcuna certezza, mentre gli esperti continuano a moltiplicarsi creando gran confusione. Ecco, dunque, il mio dubbio: non abbiamo calpestato troppo la natura e sfruttato in modo irragionevole madre Terra?

Vittorio De Marchi

Coronavirus/8

Colpo di mano

per Alitalia

Alla fine ce l'hanno fatta! Con un vero e proprio colpo di mano, nel decreto Cura Italia Lor Signori hanno infilato anche la nazionalizzazione di Alitalia. Non paghi di aver dilapidato negli ultimi 12 anni oltre dieci miliardi di soldi dei contribuenti in un'azienda decotta, chiaramente senza alcuna prospettiva di ripresa, hanno pensato bene di approfittare di questa emergenza sanitaria per portare la compagnia sotto il totale controllo pubblico. Per giustificare il nazionalismo cretino e straccione che su Alitalia accomuna destra e sinistra, ci racconteranno ancora che lo Stato interviene per preservare l' italianità della Compagnia di bandiera; un mito che resiste solo nei palazzi romani.

Umberto Baldo

Coronavirus/9

Andate a lavorare

anche in Parlamento

Assisto allibita al dibattito in corso nelle Istituzioni sull'eventuale introduzione del voto a distanza nei lavori parlamentari. Ma con che coraggio questi rappresentanti del popolo chiedono a milioni di italiani di continuare a lavorare nelle fabbriche, nelle filiere alimentari e del trasporto, e soprattutto nelle trincee della sanità, correndo quotidianamente il rischio di infettarsi spesso per poco più di mille euro al mese, se loro, fra l'altro privilegiati strapagati, non vogliono correre gli stessi rischi? Se questa contro il coronavirus è assimilabile ad una guerra, disertare il Parlamento potrebbe essere moralmente considerato come una fuga davanti al nemico.

Ivana Gobbo

Coronavirus/10

Il lavoro

va salvaguardato

Andrà tutto bene ed è bello vedere in una situazione così grave la capacità di fare squadra per raggiungere un obiettivo. Ma quando tutto questo finirà cosa resterà di questo spirito? Infermieri e medici non ci stanno dando solo un esempio di eroismo ma quanta forza possa avere un gruppo quando condividono un obiettivo in cui credono, quando credono ad un ideale. Non abbiamo forse perso fiducia nelle democrazie proprio per la mancanza di ideali condivisi? Le economie e l'individualità ci ha portato a una sfiducia sociale che emerge solo in casi di calamità. Ma quale futuro può avere una società che non crede più a se stessa? Abbiamo bisogno di certezze e di credere in qualcosa per poterci sentire fiduciosi, abbiamo bisogno di una casa dove poter sentirsi partecipi di un obiettivo comune che tenga conto di tutti. Il lavoro deve essere salvaguardato senza mascherarsi dietro leggi globalitarie e, come ci insegnano infermieri e medici, tutto andrà bene se ci crediamo e facciamo ognuno il nostro meglio.

G. Malgarotto

Coronavirus/11

Serve il pugno

di ferro

Rispetto le regole rigorosamente, con metodo militare (sono un ex Maresciallo dell'E.I.); con una spesa unica al supermercato, riesco a stare a casa tutta la settimana senza uscire. Però mi tocca vedere dalla finestra gruppi di giovani giocare al pallone, altri sedersi aggrumati sulle panchine, altri correre vicini, vicini senza badare alle distanze, il tutto perché il decreto governativo consente a chi indossa tuta e scarpe da ginnastica di stare all'aria aperta senza autocertificazione: ed allora a che servono i sacrifici della gente onesta che fa di tutto per stare a casa? Mi sento preso in giro. Da oltre un mese telefono a 4 farmacie (Spresiano, Lovadina, Visnadello e Susegana) per chiedere se hanno le mascherine, mi rispondono tutte di no. Tutto questo favorisce sì o no la diffusione dell'epidemia? Le farmacie non hanno colpa, la colpa ce l'ha chi dice che distribuisce milioni di mascherine al giorno e qui da oltre un mese non arriva neanche l'ombra di una mascherina. Tra l'altro è noto a tutti che la sanità è priva di tute, respiratori ecc., con le conseguenze gravissime a tutti note; ricordo che chi favorisce e/o provoca una epidemia può essere denunciato per il reato di cui agli art. 438 e 452 del Codice Penale: se si vuole raddrizzare la schiena agli Italiani bisogna usare il pugno di ferro.

Claudio Jannucci

Coronavirus/11

In memoria

di Pavone

Ho avuto occasione di incontrare il dott. Francesco Saverio Pavone a Padova e a Cadoneghe in occasione di un Convegno tenuto in sala consiliare il 4 marzo 2007 da lui presieduto con l'introduzione del prof. Enzo Guidotto presidente di Ossermafia - Veneto. La lezione di allora sulle Mafie nel Veneto rimane ancora nella memoria dei numerosi cittadini/e allora presenti; da qui la partecipazione a questa gravissima perdita sia per i suoi cari, la Magistratura e l'intera collettività. Sincere Condoglianze.

Silvio Cecchinato

Coronavirus/12

Dove vanno

i senzatetto

Leggo sul Gazzettino di oggi che i senzatetto non possono stare in giro. Mi pare proprio una presa in giro soprattutto la denuncia delle persone che purtroppo per definizione non possono stare a casa (home less). A parte ogni altra considerazione sul momento tragico che il mondo sta vivendo credo che denunciare dei senza tetto, ai quali non si capisce bene dove verrà recapitata la denuncia, sia una palese mancanza di buon senso. Buon senso che invece non dovrebbe venire mai dimenticato nella applicazione delle leggi. Purtroppo in nessun curriculum è richiesto, fra le doti e le competenze dei candidati, una qualità imprescindibile come il buon senso. Nel caso specifico si tratta certamente di un equivoco che verrà chiarito, mi auguro.

Giancarlo Locatelli

Coronavirus/13

Comprendere

i bergamaschi

Egregio direttore apprendo, leggendo una sua risposta, delle sue origini bergamasche che mi fanno ritornare alla mente un antico detto veneziano: ti capissi el bergamo sorto dalla difficoltà dei veneziani a comprendere i lanaioli bergamaschi che venivano a contrattare a Venezia. Il che non impediva lo svolgersi di reciproci, lucrosi affari. Mi spiace constatare, anche se per altre ragioni e motivi, l'attualità di quel detto: mentre gli antichi mercanti veneziani si sforzavano, evidentemente al fine del buon risultato del contratto, di comprendere, oggi la lezione di Bergamo non solo non viene compresa (e nemmeno ci si sforza di capirla) ma perfino rifiutata, come dimostrano i comportamenti stravaganti non solo dei veneziani ma di tutti gli italiani.

Ubaldo Toffanello

Coronavirus/14

Ingrati

con casa nostra

Povera casa, che all'inizio l'architetti, l'arredi con le migliori riviste e la climatizzi, la rendi coccola con i migliori tappeti, le ceramiche e la televisione più grande che più grande non si può. E la cucina da Master, che trabocca, trasuda ricette. Poi le poltrone e i sofà, solo il meglio per un nido che deve essere unico. Perché lei ti accoglie quando sei stanco e lasci fuori il mondo ed è sempre al tuo fianco quando inviti gli amici a cena e da gran Signora indossa sempre il miglior abito, per essere con te silente e armoniosa. Poi un bel giorno ti dicono di stare con lei, intendiamoci non per sempre, e tu cosa fai? Fai di tutto per mollarla, tra una corsa inutile sull'argine del fiume, una spesa multipla al Super e un giretto, così per noia, senza aver avuto il piacere di ritrovare tutto ciò che avevi ideato.

Mauro Lama

Coronavirus/15

Autismo industriale

ed eroismi

Si è fermato il mondo. Quasi tutto. Quello bello e quello brutto. Il globo rotondo anche nei porti sta andando a fondo. Centinaia i morti ogni giorno. Intorno a noi si sono svuotati le strade le scuole i lavori e le chiese. Chiuse-sospese le produzioni e le distribuzioni. Vietati il funerale e la passeggiata, il paesaggio è metafisica applicata. Siamo tutti in isolamento, è sospeso ogni spostamento. Le frontiere son state sigillate come le galere. Le case e le stanze sono confini e giuste distanze. Siamo in pandemia, fino a ieri non ci avremmo mai creduto, sarebbe sembrata un eresia, e invece è accaduto. Un intero sistema in quarantena per chissà quanto. Uno schianto inestimabile-incommensurabile inimmaginabile. Danni che dureranno anni. Alla fine di queste strane ferie, ripartiremo dalle macerie. Ma a dopo penseremo dopo. Per ora c'è ancora solo da ringraziare in coro, chi ammirevolmente contro il coronavirus, nei negozi in corsia nei servizi, è eroicamente al lavoro. Male invece viceversa l'industria che alla fin fine, si ostina distopica-autistica a non fornirci le mascherine.

Fabio Morandin

