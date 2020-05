Coronavirus/1

Un successo

grazie ai veneti

Lo zero vale più di un dieci. Il tasso zero contagi è arrivato soprattutto al comportamento responsabile da parte dei veneti. Un popolo che ha rispetto dei grandi sacrifici dei propri avi, un popolo laborioso, buono e onesto che viene bonariamente chiamato polentoni. Gente partita dal nulla, povera e mai stanca. Gente che si dà da fare. Il lavoro svolto con ordine e coordinazione, rispetto e pazienza da medici, virologi e politici regionali, insieme. Nonostante questo le polemiche non mancano. Il governo ha visto in malo modo il successo del Veneto che da anni chiede la giusta autonomia, per dare il via ad un rinnovamento che porterà miglioramenti sociali e maggiore equità. Purtroppo il successo del Veneto vuol dire sconfitta del governo. Questo crea malumori nel presidente del consiglio, tanto che passo dopo passo legifera per danneggiare forse la miglior regione italiana. Una invidia degna della più grande espressione di cattiveria e incompetenza di chi oggi maldestramente governa. A mio parere dal 3 giugno sia aperto tutto al cento per cento.

Dr. Avv.to Rimo Dal Toso

Coronavirus/2

L'educazione

dei veneti

Sigmund Freud sosteneva che c'erano tre attività impossibili: educare, governare e psicoanalizzare. Il presidente della Regione Veneto, oltre che governare si é proposto anche di educare i cittadini veneti, irrefrenabili il primo giorno di allentamento della chiusura totale che abbiamo vissuto. Mi fa pensare che dopo aver condotto bene la fase di contenimento dell'epidemia nel Veneto, adesso Zaia voglia tenersi in riserva questa carta per poter giocarla quando lo riterrà politicamente redditizio, ma teme che i veneti indisciplinati gli rovinino la possibilità ammalandosi nuovamente. E come quando una vecchia zia fa visita alla famiglia e i genitori temono che i bambini birichini li facciano fare brutta figura comportandosi male. Credo che avesse proprio ragione Freud.

Hugo Marquez

Psicoterapeuta

Venezia

Coronavirus/3

Filiera agroalimentare

a rischio

Leggendo i giornali e ascoltando radio e Tv pochi si rendono conto che la chiusura e le limitazioni nei bar, ristoranti, alberghi eccetera sta causando un disastro non solo nel turismo ma nell'insieme dell'indotto dell'agro alimentare. I prezzi delle materie prime agricole sono tornati a vent'anni fa o peggio, tanto per bovini, latte, formaggi, salumi, suini, avicoli che per le verdure. I produttori hanno perdite inimmaginabili e i guadagni enormi vanno ai supermercati. Non c'è filiera che tenga. Il rischio già presente è la cancellazione di migliaia di imprese agro alimentari italiane. Nessun sostegno dal governo, anzi i contributi come sempre vanno ai latifondisti e speculatori e solo gli spiccioli agli agricoltori. Non bisogna perdere tempo. Oggi il virus si sa come affrontare, non c'è il rischio iniziale, i medici sono coscienti e presenti. Pertanto i distanziamenti e le mascherine siano obbligatori in ambienti sanitari e case per anziani, ma per tutto il resto si liberi immediatamente tutto. L'alternativa, il fallimento quasi totale, un kaputt del nostro Paese e quello che è perso non torna più, mai più.

Decimo Pilotto

Tombolo (Pd)

Coronavirus/4

Il pernacchio

dalla Cina

Mi ero ripromesso di astenermi dall'intervenire sull'argomento Covid, che tanto in rubrica da tempo non si parla d'altro. In concreto, nulla si sa di questo fenomeno ma, alla faccia dei tanti noti televisionari, io direi con una certa confidenza che sia un virus ingegnerizzato. Forse atto al ridimensionamento della popolazione (ricordiamo che in Cina è un problema serio). Le dinamiche del caso poi mi ricordano troppo la trama della mia serie preferita di videogiochi, per non parlare del celebre romanzo di Koontz- e questo sembra avallare la tesi di kadmoniana memoria secondo la quale che i personaggi del mondo del cinema e artistico in generale sono a conoscenza del disegno dei potenti e cerchino di allertare la gente lasciando indizi all'interno delle loro opere... In ogni caso, ora che i Governi chiedono i danni alla Cina, mi pare già di udire un roboante pernacchio di risposta proveniente da Est. Ma, sperano davvero di ottenere qualcosa? Dovessero averla a male, fosse mai che ci scappa un altro virus più simpatico...

Matteo Favaro

Scorzè (Ve)

Coronavirus/5

I rischi della

scuola digitale

Sono un'insegnante di lingue nella scuola secondaria della provincia di Treviso e anch'io sperimento la didattica a distanza ai tempi del Covid. Leggo spesso testimonianze di insegnanti e genitori, in cui si discutono i pro e contro della scuola digitale. Tra i vantaggi ad esempio l'accessibilità gratuita alle piattaforme e la svariata gamma di risorse e materiali digitali usufruibili in rete; tra i contro la difficoltà di valutare in modo obiettivo e oggettivo i nostri alunni e la necessità di adattarsi con flessibilità a un nuovo e in parte inesplorato ambiente di apprendimento. A mio parere ci si sofferma molto e anche a ragione su questioni tecniche che sicuramente servono all'insegnamento: i nuovi tempi e orari, le metodologie più efficaci o le modalità di verifica, il funzionamento delle connessioni, la disponibilità di device. Sarà superfluo ma non banale ricordare che dietro a questi apparecchi ci sono persone, stati d'animo, situazioni, dinamiche familiari. Queste ultime non sempre serene, soprattutto in tempi di reclusione. E allora l'adolescente che prima trovava respiro o sfogo a certi malesseri nell'ambiente scolastico, ora lo trattiene nella sua stanza, davanti al pc. Una giornata di pensieri tristi sarebbe senz'altro migliorata dopo una chiacchiera con la compagna di classe o una parola di supporto del proprio insegnante. Perché anche noi insegnanti siamo persone che in questo mestiere mettiamo soprattutto noi stessi, il modo di essere e agire, la visione che abbiamo del mondo, la capacità e sensibilità (o meno) nel relazionarci con l'altro: l'umanità insomma, che tranne per qualche professore piuttosto sadico o di vecchio stampo, non può non affiorare davanti a una fervida gioventù che ha voglia di apprendere ma anche di ridere, arrabbiarsi, sbagliare, appassionarsi. In quei momenti si fa scuola, quando alla trasmissione di saperi si aggiunge un quid, un sentimento, che rende questo sapere vivo, fruibile, attraente. Ecco dove sta, a mio parere, la trappola che tende la DaD. Credo che pur essendo un utile e unico strumento per non interrompere il percorso scolastico, la scuola digitale sia in realtà una sorta di benevola minaccia alla vera scuola, quella in presenza.

Sara Piazza

Coronavirus/6

Tra obblighi

e divieti

Mentre il Virus pandemico 2020 sta scemando secondo il suo naturale decorso, come avevano fatto tutti i suoi fratelli negli anni scorsi in questo periodo dell'anno, lasciando lungo la strada cifre tutt'altro che catastrofiche (al 4 maggio 3.477.728 contagiati nel mondo, 246.125 morti, 1.113.777 guariti- alla stessa data i soli morti per fame ammontano a 4.125.382!) tanto da far dire agli esperti che nel 95% dei casi il Mostro risulta innocuo, alle nostre latitudini assistiamo ad una sorta di accanimento terapeutico di obblighi, con multe annesse, che lasciano perlomeno perplessi. Su tutti quello d'indossare, sempre, i DPI, dispositivi di Protezione Individuale, in vulgata mascherine, divenute ora dei veri e propri OTID, Orpelli Tissutali Inutili e Dannosi visto che, impedendo la naturale ed indispensabile riossigenazione, ci costringono a fare il pieno della nostra CO2 che, invece di espellere, come faremmo normalmente, reintroduciamo col rischio di una bella alcalosi tossica e, se siamo in bici o di corsa, anche di svenimenti ed infarti. Per fortuna che con la ripartenza non è venuto meno il buonumore condito di sana ironia tanto da sentire domenica, lungo l'Ultimo Miglio, un sapido scambio di battute tra ciclista mascherato ed escursionista appiedato: -la mascherina, metti la mascherina!- -Varda ch'el carnevàl zè finìo da un toco!- L'assurdità di quest'obbligo si palesa quando togliamo, qui lo si può fare, l'OTID per bere un caffè o consumare un pasto e fa sorgere subito la domanda: ma in questi frangenti non emettiamo le famigerate goccioline fluttuanti intrise di virus infettando così l'orbe terracqueo? Certo che sì, visto che per vivere dobbiamo respirare, ma questa piccola incongruenza non scalfisce minimamente le granitiche certezze di chi sembra vivere solo di obblighi e divieti. Spero che a breve con una stagione turistica già minata dai distanziamenti sociali che, altra gustosa amenità, zompano allegri dai 9 mt in spiaggia ai 4 in ristorante, al metro nei mezzi pubblici con un criterio difficile da comprendere, si eliminino questi OTID lasciandoli solo là dove sono indispensabili, ospedali e luoghi di cura, dove si è davvero in contatto costante colle malattie. Ripartire significa anche riragionare cum grano salis....

Vittore Trabucco

Treviso

Il caso Bonafede/1

La ghigliottina

per Conte

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede salvato dai voti di Iv. Più che una spada di Damocle, sembra una ghigliottina, con una testa pronta a cadere. Quella di Giuseppe Conte.

Enzo Fuso

Lendinara (Ro)

Il caso Bonafede/2

Il comportamento

del magistrato

Si continua a discutere sul comportamento e l'adeguatezza del Guardasigilli pro-tempore, con valutazioni sovente acrobatiche ed intrise di ideologia. Vorrei invece sottolineare un aspetto morale e legale che mi sembra sottovalutato. Un magistrato, noto per le proprie campagne, ha accusato il suo Ministro di comportamenti illegali, approfittando della disponibilità di una trasmissione televisiva e senza controparte. Il suo dovere sarebbe stato, nel caso il fatto fosse vero, procedere riservatamente per le vie giudiziarie, come peraltro suo dovere professionale. E non tacere per tanto tempo, attendendo il momento mediaticamente a lui più favorevole. Mi viene il dubbio che i reati, nella faccenda, siano altri e molteplici. Ma cane non morde cane...

Massimo Aneloni

Padova

Protesta

Le frontiere

tra regioni

Scrivo solo con l'intenzione di dare voce a molte persone che come me hanno persone care fuori regione (nel mio caso a Milano) e vorrebbero che le riaperture dei confini regionali, almeno di tutte le regioni limitrofe, fossero anticipate di una settimana per coloro che si trovano in questa situazione. Naturalmente con le dovute misure di sicurezza e controlli, nel rispetto di tutti. Salvo imprevisti, il 3 giugno è prevista la riapertura dei confini regionali, nonché delle frontiere, per tutti. Questa cosa ci ha lasciato un po' di amarezza in bocca, poiché ci sentiamo equiparati a dei turisti. Noi però siamo cittadini italiani, cittadini responsabili che hanno il bisogno umano di rivedere le persone amate, come stanno facendo tutti all'interno della propria regione. Siamo gli ultimi a poterci rivedere e saremo i primi ad essere nuovamente divisi nel caso qualcosa andasse storto, perché ancora ci viene negato questo diritto? Anzi, ci ritroveremo a spostarci quando tutti avranno la possibilità di farlo e i rischi aumenteranno. La cosa peggiore è l'incertezza. Siamo consapevoli che è una situazione delicata, però tutti noi vorremmo avere la possibilità di essere ascoltati e presi in considerazione

Lettera firmata

