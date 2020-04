Coronavirus/1

Un monumento

a medici e infermieri

In questi tempi difficili tutti hanno parlato della dedizione e impegno del personale sanitario, medici e infermieri, con ammirazione ed usando spesso l'aggettivo eroi. Senza andare a rievocare tempi lontani delle pestilenze e prima che - come purtroppo spesso - i ricordi sbiadiscano suggerirei di fare a queste persone ed anche ai volontari un monumento adatto e in un luogo significativo e forse Voi potreste di nuovo farvene promotori.

Michele Dragagna

Coronavirus/2

La Liberazione

dal Covid 19

Il 25 aprile come le altre due grandi feste laiche, 1 maggio e 2 giugno, è una festa di piazza. Un momento in cui è importante essere insieme per festeggiare la Liberazione, il Lavoro e la Repubblica. Quest'anno non sarà così, le piazze italiane resteranno vuote a causa del Coronavirus. Credo però che se il 25 aprile del 1945 segnò il momento della liberazione dal nazifascismo e della rinascita di un intero popolo ci sono molte similitudini con la ricorrenza attuale che segna almeno l'inizio della liberazione dal Covid-19. Mi piace pensare che quest'anno prevarrà lo spirito della prima strofa del nostro Inno nazionale che inizia con Fratelli d'Italia L'Italia s'è desta; il risveglio di una Nazione unita e pronta a risorgere superando quanto invece è scritto nella seconda strofa «Noi siamo da secoli Calpesti, derisi Perché non siam Popolo, Perché siam divisi. Il mondo e la storia ci aspettano ma possiamo affrontarli solo con spirito unitario e senza divisioni. Parafrasando Piero Calamandrei penso che il messaggio che in futuro dovrebbe arrivare ai giovani è questo: se volete sapere come si è ripresa l'Italia dopo il Coronavirus andate nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, nei palazzi della politica e nelle strade dove ha vissuto una generazione di italiani che unita ha saputo risorgere.

Maurizio Conti

Portogruaro (Ve)

Coronavirus/3

Benzina, non è

colpa dei distributori

Nell'articolo di ieri in cui si parla di petrolio, si cerca di spiegare che sta succedendo e le motivazioni che sottendono al forte calo del prezzo del petrolio. Si potrebbe dire che banalmente le regole del mercato, della domanda e offerta, determinano il prezzo del greggio. Ma è sbagliato scrivere si che i distributori, ovvero i gestori, hanno un margine di circa il 18%! Chi scrive si rende conto che o ha saltato una virgola, e allora il margine e pari al 1,8% del prezzo finale, e qui ci siamo con il quasi, visto che correttamente si parla di circa il 2% lordo, o ha preso una cantonata di alto livello, oppure ha preso una informazione sbagliata senza controllare. E non è vero che i gestori non calano il prezzo perché adesso pagano le forniture di febbraio: quando va bene, la merce si paga a 6 giorni dalla consegna, e molti gestori la pagano pure alla consegna; come si può pretendere che la merce consegnata il venerdì venga venduta il martedì successivo diminuendola di 3 o 4 centesimi al litro con ciò vendendo il prodotto letteralmente sottocosto? Sarebbe così grave aspettare di esaurire le scorte per adeguare il prezzo alla nuova fornitura, e parliamo di qualche giorno, nemmeno di una settimana? Sono le compagnie petrolifere, che nell'articolo sembrano dei benefattori, a non trasferire sul prezzo finale il minor costo delle materie prime, lo sa l'estensore dell'articolo che è da febbraio che queste stanno marginando il doppio del normale? E non si parla di percentuale sul prezzo ma di centesimi al litro, che è altra cosa molto più concreta da capire, se c'è qualcuno che sta massimizzando gli incassi sono proprio i petrolieri.

Moreno Parin

Presidente

Gruppo Impianti

Stradali Carburanti Treviso

Coronavirus/4

Ci sono le mascherine

ma non i guanti

Dopo tanta fatica, finalmente sono arrivate le mascherine (poche); però sono spariti i guantini da circa 20 giorni: è mai possibile che in Italia non si riesce ad avere il necessario per questa pandemia? Come si fa a fare la spesa senza i guanti? Ho chiesto a tutte le farmacie: niente; i supermercati: niente; questa non è polemica, è la denuncia di una realtà; mi si consenta: non si governa un Paese con 29 decreti in un mese e poi manca tutto e si spera sempre nell'aiuto delle altre nazioni.

Claudio Jannucci

Coronavirus/5

La mancanza

di rispetto

In tutta questa vicenda del Coronavirus ho l'impressione che spesso, da parte dei nostri governanti e soprattutto da parte di chi deve far rispettare le varie Ordinanze, sia mancato il rispetto! Ma cos'è il rispetto? Ecco una definizione della Treccani. Rispetto: Sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità e la personalità stessa di qualcuno!

Mario Garlatti

Coronavirus/6

Regioni forti

per i governi deboli

Rispondo brevemente all'idea del Dott. Gianfranco Viesti pubblicata sul Gazzettino di martedì 21 Aprile. Ritengo che se le Regioni hanno acquistato potere decisionale in questi anni è perché le istituzioni nazionali si sono dimostrate deboli sul piano rappresentativo, parametrando il numero di volte che siamo andati a votare con il numero di governi che abbiamo avuto. Per fortuna, aggiungo, che in questo periodo abbiamo avuto Presidenti e Consigli regionali forti, vista anche l'incapacità decisionista politico-amministrativa a livello nazionale. Penso che la Germania, con i suoi Laender, da questo punto di vista, possa insegnare.

Riccardo Mares

Castelcucco (Tv)

Coronavirus/7

Io, malato di Covid 19

ringrazio i medici

Vengo dimesso dall'ospedale di Dolo dove sono stato ricoverato per due settimane causa polmonite da Covid-19. Scrivo per ringraziare pubblicamente tutto il personale medico dell'ospedale di Dolo ed anche del pronto soccorso dell'Angelo dove sono transitato in condizioni critiche. Grazie per avermi restituito alla mia famiglia ed alla mia vita: sento davvero nei vostri confronti un debito enorme che cercherò di ripagare usando al meglio dei miei giorni futuri con la consapevolezza di essere stato fortunato ma soprattutto curato nel migliore dei modi possibile sia nel fisico che nello spirito. Un caro pensiero anche a tutti i degenti che non ho potuto incontrare a causa dell'isolamento ma ai quali auguro di tornare quanto prima a casa come me: non preoccupatevi perché siete in buone mani!

Andrea Marton

Mestre (Ve)

Coronavirus/8

Ma servono

74 esperti?

Leggendo i quotidiani nelle ultime settimane, mi son fatto una domanda e cioè, è mai possibile che dal Primo Ministro in giù ci siano decine di comitati di consulenti che provengono dalle più disparate scienze e che debbono dare il loro apporto per gestire il dopo Covid 19?! A parte il più importante (ma non solo...) Comitato della ricostruzione composto da 19 persone dalle più disparate provenienze ma più di tutti gli altri comitati mi ha lasciato perplesso il comitato della ministra dell'innovazione Paola Pisano che ne conta ben 74 (settantaquattro) di esperti! Logica mi ha sempre insegnato che 1) devo capire cosa voglio 2) mi guardo intorno e scelgo i 5 che fanno al caso mio 3) ci troviamo, gettiamo il piano e decidiamo in fretta. Ma in 74, caro ministro ci si fa confusione, e poi come ci avete abituato... si sposta il problema in avanti, ma ora basta, basta, basta!

Eugenio Campion

Coronavirus/9

Prima delle librerie

ci sono altre attività

Trovo sbagliata l'apertura prioritaria delle librerie (bene il Veneto ad attendere). È forse una decisione da uomini intellettuali di cultura? Chi fortunatamente legge libri ne ha in casa di bellissimi da rileggere (non soffre se rimanda di qualche settimana l'acquisto dell'ultimo). In libreria molti che vanno (ed è auspicabile sempre di più) si soffermano a sfogliare libri sui banchi degli scaffali infettando sempre di più (si ma con mascherina guanti ed occhiali). Diamo la precedenza ad attività produttive che incidono maggiormente a sostenere l'economia!

Guglielmo Bedeschi

Coronavirus/10

Grazie

agli edicolanti

Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti gli edicolanti che, in questo difficile e delicato periodo, hanno garantito l'apertura consentendo la quotidiana informazione. Un particolare ringraziamento alle mia edicolante di riferimento che alle notizie ha accompagnato sempre una parola gentile e un sorriso, espresso rigorosamente con gli occhi. Grazie Tamara!

Lorenzo Bussi

Portogruaro (Ve)

Coronavirus/11

Gli ammalati

sono tutti uguali

Non vorrei che a causa del giusto impegno contro la pandemia si trascurassero altre importanti patologie come tumori, disabilità e altre gravi malattie con rinvii di prestazioni e spostamenti in ospedali talora anche a 80 chilometri dalla residenza dell'ammalato, con evidenti disagi per una persona già debilitata e sofferente: le cure, visite, terapie e prestazioni dovrebbero andare in parallelo, mentre non mi sembra, da una mia constatazione, in questo periodo sia così. Gli ammalati, in quanto tali, meritano tutti, pur con i dovuti distinguo, la medesima dedizione e attenzione. La Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute definendolo un diritto fondamentale dell'individuo. Così recita il I° comma dell'art.32 ad esso interamente dedicato.

Antonio Targa

Casale di Scodosia (Padova)

Coronavirus/12

Tutti in mare...

20 alla volta

Dopo la recente pubblicazione sulla stampa di fotografie ritraenti i serragli, piazzole da 54 mq. per gli ombrelloni sulle spiagge e attorniati cadauno da tre lati da vetro infrangibile per il distanziamento a causa del coronavirus, sembra non si sia pensato ancora a tale restrizione anche per chi volesse fare il bagno al mare (tralasciando le piscine). La soluzione potrebbe essere la seguente (e tema per un film comico): dopo aver infisso dei bastoni-bandierine a 100 metri l'uno dall'altro sulla battigia, un bagnino munito di megafono, verso le ore 10 del mattino raduna in riga fronte mare 20 bagnanti, a 5 metri l'uno dall'altro, dando l'ordine per il bagno aggiungendo che questo deve durare per mezz'ora in quanto, nel frattempo, il bagnino a radunato altra riga di 20 aspiranti bagnanti e così di seguito. Che ve ne pare?

Antonio Salvador

Sacile (Pn)

