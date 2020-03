Coronavirus/1

Un confronto

con l'influenza

Forse mi è sfuggita l'informazione se data dai quotidiani o dalla televisione: sono stati resi noti i dati dei decessi e ricoveri per l'influenza stagionale? Sarebbe interessante fare un confronto.

Adriano Girotto

Coronavirus/2

La prova

che sapevano

Scrivo per segnalare col senno di poi quanto mi accadde lo scorso novembre. Da oltre quarant'anni, come Responsabile Commerciale Estero per diverse aziende, ho frequentato aeroporti di mezzo mondo. Lo scorso novembre mi recai per la prima volta in Malesia e più esattamente, il 21 novembre atterrai all'aeroporto di Kuala Lumpur, provenendo da Singapore. Il volo era pieno e, una volta atterrato, mi incolonnai con tutti i passeggeri in un lungo corridoio dove pensai vi fosse una troupe televisiva che ci stava riprendendo con quelle che credevo delle telecamere. I 5-6 operatori avevano tutti il volto coperto da una mascherina e, in quel momento, pensai fosse la tipica attenzione di cortesia orientale di soggetti con raffreddori o leggere alterazioni, per rispetto verso gli altri. Il caso ha voluto che indossassi come berretto da viaggio il berretto di sicurezza della mia azienda, che pur sembrando un cappello da passeggio, era come un casco a tutti gli effetti. Così, non appena incrociai la troupe, unico tra i cento e più passeggeri, venni fermato da un operatore che mi indicò di togliermi il cappello perché la telecamera non riusciva... a prendermi la temperatura in fronte! Solo così realizzai che stavano usando dei termo-scanner a tappeto su tutti noi passeggeri. Per qual motivo? Mai in centinaia di voli tra Europa, Americhe, Africa ed Asia avevo visto una cosa del genere. In Malesia gran parte della popolazione è di origine cinese e vi è una grandissima frequentazione con la Cina. Oggi, in piena pandemia da Covid-19, quando sento che qualcuno già sapeva di questa possibile epidemia sin dallo scorso novembre, sono sconcertato da quanto successo.

Luciano Belloni

Coronavirus/3

Mettiamo in rete

i piccoli negozi

Mi chiamo Renzo Marcanzin, e come molti miei concittadini sono alle prese con il #iorestoacasa che il momento ci impone. Scrivo per chiedere, qualora lo si ritenga sensato, di dare ampio eco ad una proposta per aiutare molte persone e dare fiato ai negozi di quartiere. Sono un ingegnere, quindi mi si lasci essere sintetico e spot on. Come molti devo fare la spesa, non esco di casa, i supermercati on line mi danno consegna non prima del 29 Marzo, ma ho un fruttivendolo a 100 metri da casa, un macellaio a 150, il panettiere a metà tra i due... etc. Non voglio uscire, ma come fare? La tecnologia ci viene incontro: fate una suddivisione in quartieri della città, fate una chiamata ai commercianti, che mettano a disposizione un numero whatsapp su cui fare degli ordini e che possano accettare satispay o altri pagamenti elettronici. Per i più anziani (mia mamma che ha 77 anni ma sa usare lo smartphone e whatsapp), basta che il negoziante dica di quanto è il conto e si prepari il resto da dare al cliente. Avremmo dei piccoli commercianti di quartiere indaffarati a lavorare tutto il giorno per soddisfare dei vicini che finita la peste si ricorderanno della cosa, evitando di avere anziani o comunque persone in giro e in fila a fare la spesa. Mi pare una idea semplice e utile a tutti. Perché un giornate come il Gazzettino non si fa promotore di una idea del genere aiutando così i piccoli commercianti? Grazie e soprattutto... #iostoacasa. Sursum corda

Renzo Marcanzin

Coronavirus/4

Facciamo come

i coreani

Malgrado la grande mole di notizie inerenti il coronavirus diffuse da tutti i media, non mi è chiaro in che misura costituiscono pericolo di contagio gli asintomatici e/o i portatori sani. Mi risulta che in Corea del Sud da parecchi giorni facciano esami tampone a chiunque ne faccia richiesta col brillante risultato che l'uno marzo avevano circa 2.000 contagiati più di noi e ieri 12 marzo, fonte Gazzettino, ne avevano oltre 5.000 di meno. Mi chiedo perché non estendere a tappeto almeno alle nostre zone focolaio l'esame tampone utilizzando i loro strumenti che consentono esiti in meno di un'ora a differenza dei nostri che di ore ne richiedono sei o più? Abbiamo chiesto e ottenuto aiuto ai cinesi, perché non chiederlo anche ai sudcoreani?

Luciano Tumiotto

Coronavirus/5

La vita

non si compra

Prima o poi passerà, ma una volta per tutte dovremmo capire che il mondo non ha bisogno dell'intelligenza artificiale ma dell'intelligenza umana. La ricerca va fatta nel pianeta Terra non su Marte o sulla Luna, da dove a parte belle foto non abbiamo ricavato nulla. Già in passato siamo stati colpiti dall'influenza proveniente dall'Asia. Negli anni 70 fu molto più forte, molti più morti, molti più ammalati. Bisogna capire perché proviene sempre da quella parte del mondo. I paesi anglosassoni non hanno la nostra mentalità, si arrangino. Per loro che vivono e vendono fumo, non c'è spazio per l'umanità. Pensano forse con sterline e dollari di poter comperare la vita? Ah, magari. Ma la vita si vive ma non si compra.

Emma Dal Negro

Cornavirus/6

Una risorsa

sottovalutata

Infermiere. Una risorsa fondamentale e sottovalutata. Ecco cosa siamo sempre stati. E ora, che l'eccezionalità del momento esalta il nostro lavoro, tutti alla ricerca del sostantivo migliore. Eroi, angeli, salvatori, ecc. Quante stupidaggini. Non siamo niente di tutto ciò. Non occorreva il Coronavirus per dimostrarlo. Siamo sempre stati in prima linea, anche in altre situazioni drammatiche del passato, come la Tubercolosi, o più recenti, come le Epatiti e l'Aids, per esempio. Ma siamo anche quelli che assistono quotidianamente pazienti critici colpiti da infarto, consumati da tumori, menomati da ictus, smemorati e confusi dall'Alzheimer, sfiancati da atroci dolori dopo incidenti lavorativi o stradali. Quelli che soddisfano i bisogni primari, come l'igiene personale, l'eliminazione delle sostanze tossiche, l'alimentazione, il movimento, il sonno, il dialogo e l'ascolto. Vorremmo solo che il nostro ruolo ci fosse riconosciuto sempre, non solo in situazioni di emergenza, come quella che stiamo vivendo in questi giorni. Vorremmo non subire più insulti ed aggressioni nei pronti soccorsi. Vorremmo essere ascoltati dai parenti, quando a tutela degli ammalati, chiediamo rispetto degli orari e del numero delle visite. Vorremmo non essere più visti come gli eterni comprimari, non essere ancora chiamati paramedici. Vorremmo un contratto adeguato ai sacrifici, ai rischi e alle grandi e sempre maggiori responsabilità che abbiamo. Siamo dei professionisti, consapevoli della nostra strategica importanza, per la salute pubblica. Sembra che anche l'opinione pubblica e i mass media, finalmente se ne siano accorti.

Diego Ballarin

Coronavirus/7

Lagarde

dolosa

Le dichiarazioni della Presidente BCE Lagarde sono state dette da tutte le persone che contano, non ultimo il Presidente Mattarella, disastrose ed irresponsabili. Io mi associo e rimpiango il Presidente Draghi. Mi permetto però, a mio modesto avviso, di far presente che un tale comportamento, da parte di chi i mercati in qualche modo dovrebbe attenzionare, ha delle evidenze dolose, relativamente a una dichiarazione che allarmando i mercati ha creato danni enormi sia ai Paesi (Italia in primis) che a quelle migliaia di persone che nella borsa affidano i loro risparmi senza speculare. Mi verrebbe l'idea di una azione legale collettiva più che giustificata. Chi potrebbe aver speculato conoscendo in anticipo tali assennate dichiarazioni? Nessuna dietrologia ma come diceva qualcuno pensare male è peccato, ma spesso si indovina.

Rinaldo Narciso

Coronavirus/8

È come

l'influenza

Ieri sera ho avuto dei dati sullo sviluppo e pericolosità del virus che vorrei condividere. 1) Il dato sui decessi per influenza dell'anno passato, quindi nei 5 mesi freddi, che erano circa 8.000 casi, confrontato con i decessi causati dal virus attuale, che sono circa 1.000 in poco più di un mese. Risulta evidente come si stia parlando degli stessi numeri, nessuna pandemia! 2) Tutti riferiscono l'incremento di ricoveri senza specifica di quanti vengono poi rilasciati perché non hanno il virus (ma che hanno occupato posti letto) e quanti sono poi i guariti per cui si arriva circa al 90% dei ricoverati totali a causa dei sintomi manifestati. 3) Quanto esposto, che chiedo di verificare, sta a significare che prima di intasare i Pronto Soccorso, i cittadini dovrebbero intanto stare a casa informare il proprio medico e curarsi con Tachipirina o altro. Solo dopo pochi giorni se non migliorano i sintomi possono recarsi in ospedale. A suffragio di quanto esposto vediamo che nessuna informazione viene data se una morte sia da complicanze in caso di influenza (sparite) e che tutto venga mescolato a dimostrare la pericolosità di un corona virus che invece non sarebbe così grave, seppure con piccole differenze. O che siamo avanti rispetto agli altri paesi, molto cauti prima di farsi mali peggiori, o che ci stiamo veramente massacrando per le ricadute economiche delle nostre scelte governative.

Mario Aldo Pasetti

Coronavirus/9

La Lagarde

e le brioche

L'intervento della signora Lagarde, sul problema coronavirus che al momento colpisce particolarmente l'Italia, è servito solo a far crollare tutte le Borse e in particole la nostra. Il predecessore di questa signora non avrebbe mai commesso una sciocchezza come questa. Tutto ciò succede nel silenzio assordante dei nostri rappresentanti nella gestione UE. Dunque se in questa Europa l'Italia non conta un accidente di niente, cosa ci restiamo a fare? In ogni modo chi snobba l'Italia in questo momento, prima o poi, ma certo presto, dovrà fare i conti con questo problema. La signora Lagarde per concetti assomiglia alla regina francese, quella che alle proteste del popolo affamato anziché pane voleva dare le brioche; comportamenti che alla fine costeranno assai cari a tutto il vecchio ed obsoleto continente europeo.

Ugo Doci

Coronavirus/10

Chiudiamo

anche le Poste

È un momento difficilissimo per tutti, soprattutto per gli anziani e per le persone più deboli e con difficoltà di salute. Io che ho 62 anni, non ho mai vissuto una situazione così imbarazzante in tutti i sensi. Sono una partita IVA ed ho deciso comunque di non uscire di casa per non contaminare o essere contaminato da un virus che potrebbe dare dei grossi problemi a me ed ai miei familiari o darne alla collettività medica, che è già in estrema difficoltà. Questa mia decisione avrà sicuramente delle ripercussioni nei miei redditi futuri, ma non mi importa perché nel mio lavoro incontro moltissime persone che potrebbero contagiarmi od essere contagiate da me, per questo non ci ho pensato tanto su per decidere di fermarmi. Mi chiedo se è normale in questa epoca di Coronavirus, dove tutti, dai governanti ai più vari personaggi del mondo dello spettacolo e di quello politico, ci chiedono di stare a casa, che le Poste Italiane obblighino a presentarsi in ufficio chi deve ricevere una raccomandata oppure un pacco in contrassegno od altro che implichi la firma di ricevuta da parte dell'utente. Dunque per una disposizione che trovo alquanto discutibile tuteliamo i lavoratori delle Poste Italiane e non gli utenti, in qualunque situazione si trovino (immunodepressi o con patologie croniche) che al contatto con altre persone rischiano letteralmente la vita. Se qualcuno avrà modo di informarsi nei vari siti internet, vedrà che quello che ho scoperto stamattina è che esiste una normativa che richiede da parte dei postini di seguire una prassi in modo che non ci siano contatti tra loro e l'utenza. Noi cittadini pertanto, siamo costretti a muoverci e a presentarci negli Uffici Postali, se vogliamo ricevere le missive a noi indirizzate. Ho il massimo rispetto per coloro che lavorano nei posti più a rischio di contagio, ma questo non mi sembra possa essere il modo corretto di affrontare il problema.

Paolo Novello

© RIPRODUZIONE RISERVATA