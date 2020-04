Coronavirus/1

Tentato omicidio

per chi corre

Mi attengo scrupolosamente alle direttive del DCPM e regionali di stare a casa per il contenimento del Covid-19. Mentre m'incamminavo verso un supermercato per palesemente motivi di necessità vedevo in giro per le vie della comunità un runner tranquillo a gironzolare per il paese, senz'altro eludendo tutte le imposizioni sanitarie. Questi comportamenti di estrema ignoranza o mero menefreghismo dimostrano il non rispetto per tutti gli operatori sanitari e ahimè per coloro che non ci sono più e per i cittadini che restano a casa. In giurisprudenza, questi comportamenti umani possono essere contemplati per violazione, a mio avviso, all'art. 56 CP che recita l'ipotesi di reato di Tentato omicidio.

Giancarlo Lorenzon

Coronavirus/2

Conte quasi

come Churchill

Vorrei condividere un giudizio sul nostro Presidente del Consiglio. A mio avviso sta facendo del suo meglio, con le risorse che ha a disposizione. È facile criticare (lo è sempre stato). Vorrei vedere un altro al posto suo e con la stessa onerosa responsabilità. Non sarà Churchill, ma... quasi.

P. Ervas

Coronavirus/3

Controllo

sufficiente

Alcuni giorni or sono Il Gazzettino pubblicò una foto di un pezzo di argine cittadino preso d'assalto da runner e non. Immediata la reazione del Sindaco di Padova: «Chiudo tutto», e così fu. Oggi sempre Il Gazzettino pubblica una foto delle nostre belle piazze prese d'assalto da acquirenti. Zaia interviene e dice «Così non va bene». Immediata la replica dell'assessore padovano Bressa: «Abbiamo visto le immagini... nessun assalto, è tutto sufficientemente sotto controllo». Sufficientemente! Di grazia quali sono le basi scientifiche e mediche che consentono all'assessore di dire sufficientemente? E cosa si intende per sufficientemente. Perché due foto di assembramento similari hanno provocato due diverse reazioni nell'Amministrazione? Io comprendo la faziosità politica ma non è che torniamo ai famosi involtini primavera assaporati in funzione anti Zaia nei ristoranti cinesi, e non solo, chiusi il giorno appresso e tutt'ora chiusi? Ecco, ho voluto soffermarmi su quel sufficientemente valido per le piazze e non per i runner un sufficientemente sparato con nonchalance, senza nessuna competenza e (credo) con mero inutile senso politico contro l'intelligenza, e il rispetto dovuto a chi ha sofferto e soffre tutt'ora.

Roberto Sandon

Coronavirus/4

Mancanze

inammissibili

Non è proprio possibile che manchino i tamponi e i reagenti! Non è ammissibile per un paese civile e ancora più per una Regione avanzata come si dice sempre della nostra? Mia figlia è medico all'ospedale di Mirano e a loro nessuno ha ancora fatto i tamponi di controllo. Ma siamo pazzi... cosa aspettate? Che la nostra classe ospedaliera venga decimata con le conseguenze che tutti sappiamo o che i medici stessi siano veicolo del virus in strutture dove accedono pazienti con patologie? Inoltre i tamponi servono per la battaglia che si sta combattendo sul territorio e che continuerà per mesi. Dài ragazzi, sveglia! Cercate di coordinarvi con i medici di base sul territorio per questa nuova battaglia per evitare che gli ospedali si riempiamo di nuovo! Date anche a loro in mano la gestione dei tamponi ovviamente supportati da squadre sanitarie sul territorio.

Marco Cosi

Coronavirus/5

Giusto fermare

tutto lo sport

Sono un ex rugbista che vuole esprimere vivo apprezzamento per la Federazione rugby che per prima in Italia ha dichiarato chiuso il campionato 2019-2020 e che giudica sconvenienti le rimostranze del presidente di Rugby Rovigo e le critiche del Coni. Giudica poi riprovevole che il presidente di Federcalcio prema per riprendere il campionato, idea vergognosa nella drammatica situazione che vive il nostro paese ed irrispettosa delle migliaia di morti che dobbiamo registrare. Se c'è una cosa assolutamente dannosa per il paese nel momento attuale è il giocare a calcio, che richiama masse enormi, così come ogni altro sport collettivo. Nonostante chiarissime immagini televisive del deserto realizzato in Cina, qualcuno ha consentito la famosa partita dell'Atalanta con 40.000 spettatori. Una grave responsabilità, una vergogna ed una tragedia, visti gli oltre 1600 morti nella bergamasca! Non continuiamo a parlare ora di quando riprendere, caso mai del come. Abbiamo sbagliato a gennaio a non copiare i cinesi, dobbiamo assolutamente copiarli nel prossimo futuro, attendendo come loro di arrivare a zero contagi da più giorni prima di riaprire qualcosa, sport per ultimo e prime le aziende per l'economia e perché lì i controlli sono facilmente eseguibili.

Piero Zanettin

Coronavirus/6

Non chiudete

gli uffici pubblici

Devo pagare una bolletta: vado all'ufficio postale, chiuso dal 12/03 fino a data da destinarsi. Dunque mi devo recare al negozio di tabacchi, rimasto aperto per determinate funzioni. A parte il fatto che esistono i distributori automatici, che senso ha tenere chiusi gli uffici postali (servizio pubblico) a parte due in tutta la città? Vogliono evitare assembramenti e code e concentrano tutta la città in due unici uffici? Il personale venga messo in condizioni di lavorare in sicurezza ma non esiste che si consenta la chiusura di un servizio pubblico.

Daniele Tinti

Coronavirus/7

Non chiedeteci

altri soldi

Sono incredibilmente esterrefatto, sorpreso e scontento come cittadino e come persona, in merito alle continue richieste di contributo rivolte a noi, per la Protezione civile (organo dello Stato), per l'acquisto di mascherine, di presidi sanitari, di attrezzature varie, da destinare per la lotta al coronavirus. In un momento in cui molti cittadini rischiano il posto di lavoro, non prendono lo stipendio, non hanno nessuna disponibilità economica, chiedere soldi è indecente oltre che vergognoso ed offensivo, visto che è lo Stato che deve finanziare e provvedere. Il Governo Italiano finanzia poche decine di miliardi, quando altri paesi europei quali la Germania, la Francia, la Spagna, in piena emergenza sanitaria stanziano centinaia di miliardi di euro, infischiandosi dell'Europa. Se voglio fare beneficenza, lo scelgo io e non pressato da altri. Era dai primi di gennaio che il Governo sapeva dell'emergenza sanitaria, visto che ha approvato un decreto che prevedeva sei mesi di emergenza da affrontare e c'era tutto il tempo per prendere certe decisioni che avrebbero evitato migliaia di morti, qualcuno dovrà rispondere di questa vergogna.

Giuseppe Cagnin

Coronavirus/8

Quando servono

gli alpini

Sono un Alpino e dal 1968 iscritto al Gruppo ANA di Prata di Pordenone (Sezione A.C. Marchi di Pordenone). Nel corso degli anni ho partecipato ad una trentina di Adunate Nazionali (da Catania ad Aosta, da Bari a Trieste), nei primi anni con il Gruppo di appartenenza, ultimamente con i componenti della Fanfara alpina Veci della Julia. Causa le limitazioni create dal Coronavirus in tutto il territorio italiano e internazionale sono state annullate o posticipate numerose iniziative sia di carattere locale, regionale e nazionale. Tutti gli organi di informazione (Radio, Tv, e giornali) da giorni e quotidianamente ci tengono informati. Come Alpino, quello che mi sorprende è il totale silenzio sulla posticipazione della 93ma Adunata Nazionale degli Alpini che a Rimini San Marino si doveva svolgersi l'8, 9 e 10 maggio prossimi. Infatti, causa il Covid 19, il Consiglio Nazionale dell'ANA ha deciso di posticipare l'Adunata a metà ottobre prossimo. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, diceva qualcuno, ma non vorrei che quando gli Alpini si danno da fare per gli altri (vedi allestimento degli ospedali da campo), in particolare per chi soffre sono bravi e altruisti, quando fanno festa e le Adunate sono momenti di aggregazione, chissà perché sono considerati ubriaconi.

Alpino Romano Zaghet

Coronavirus/9

Rimanete

in quei Paesi

Noto che molti italiani attualmente all'estero che hanno il desiderio, quasi un diritto, di voler tornare in Patria. Pretendono di tornare da Formentera, Canarie, Marocco, Repubblica Domenicana e altri paesi dove spesso si sente di connazionali pensionati che emigrano per più mesi all'anno per poi trasferirsi con l'obiettivo di risparmiare sulle tasse che noi, poveri residenti, dobbiamo invece pagare. Avrei piacere di conoscere il motivo di come mai questi posti, a suo tempo meravigliosi, siano diventati improvvisamente invivibili. La sanità che abbiamo in Italia torna improvvisamente un'eccellenza. A questi signori, non certo agli studenti in Erasmus o simili, non si potrebbe chiedere di non far ritorno nel Paese che hanno per personale interesse abbandonato?

Megan99

Coronavirus/10

Ipocrisie

sull'Europa

Sono sconcertata nel constatare che stupore ed ipocrita ingenuità affiorino in noi italiani solo nei momenti di vero disagio come in questo frangente. La verità è che nessuno di noi ha mai creduto all'Unione Europea come Stato Federale. Quindi è sconveniente e assurdo meravigliarsi, ora, se da qualche parte dell'orizzonte viene manifestato il diniego a soccorrere, concretamente, chi è in difficoltà. Ci sono storiche dissomiglianze tra i vari paesi dell'Unione. E non bisogna dimenticare che la zavorra identificata nel nostro Debito Sovrano penalizza la nostra credibilità. L'Italia risulta essere poco attendibile e i messaggi recenti dovrebbero farci riflettere e indurci a cambiare rotta. Un tempo, nelle nostre famiglie, vigeva una regola congenita: si acquistava un bene eccedente i bisogni quotidiani soltanto se c'era la disponibilità.

Sandra Sartore

Cornavirus/11

Almeno i call center

non chiamano più

Ho notato che da almeno una decina di giorni non ricevo più le telefonate dai vari operatori di call center e telemarketing. Forse le misure per il contenimento del contagio hanno bloccato anche le attività di queste aziende in quanto non necessarie. Nel quadro generale mi pare una minuscola nota positiva

N.C.

Coronavirus/12

Controllate le case

dei ricoverati

Mia madre ieri 29.03 è stata ricoverata per scarsità respiratoria nell'ospedale di Mirano. Innanzitutto volevo ringraziare per la celerità dell'arrivo dell'ambulanza, su segnalazione del 118. Mia mamma ha compiuto 88 anni e abbiamo preso molta paura. La mia domanda: perché non è stato segnalato alle forze dell'ordine che vive sola? Visto che sono impegnate nel controllo del territorio, perché non passano ogni tanto per evitare brutte sorprese al suo ritorno?

Silvano Masiero

