Coronavirus/1

Strade, disinfestazione

sbagliata

Sottilizzare sull'aspetto della disinfezione stradale come una delle misure per contrastare la diffusione del Covid-19, pare superfluo nella situazione attuale, però anche questo aspetto, velocemente trattato in un trafiletto nella 3^ pagina del quotidiano del 20 marzo, fa capire come sia importante che ci sia un coordinamento tra quanto viene emanato dagli enti scientifici centrali e le amministrazioni locali, in questo caso il dipartimento di prevenzione della regione Veneto. Mi chiedo come quest'ultimo, nella persona del suo direttore, abbia potuto emanare una nota consigliando l'utilizzo di una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio per la disinfezione stradale! Ricordo che l'istituto Superiore di Sanità (ISS) consiglia per il medesimo scopo una concentrazione allo 0,1%. Oltre al fatto dell'inutilità di tale procedura sottolineata dagli esperti e dallo stesso ISS l'uso del sodio ipoclorito, sostanza corrosiva per la pelle e dannosa per gli occhi, potrebbe essere associato ad un aumento di sostanze pericolose nell'ambiente con conseguente esposizione della popolazione. In presenza di materiale organici presenti sul pavimento stradale, potrebbe dare origine a formazione di sottoprodotti estremamente pericolosi quali clorammine e trialometani e altre sostanze cancerogene. Questo denota un'incompetenza di certi servizi a fronte della necessità che ci sia un unico organo nazionale competente, soprattutto sulle decisioni nei casi di emergenza.

Dario Gallotti

Venezia

Coronavirus/2

La serietà

del farmacista

Se mi è consentito vorrei replicare alla lettere pubblicata sul suo giornale il 20 u.s. a firma anonima e denominata Coronavirus 11. In primo luogo le farmacie private (come quelle comunali e ospedaliere) non rimangono aperte per un capriccio dei titolari-direttori ma perchè presidio della Salute Pubblica (in molte realtà rurali l'unico presidio). Le modalità operative poi, non sono a discrezione dei singoli ma dettate dal Ministero della Salute. Il servizio a battenti chiusi cioè attraverso aperture nel muro o nella serranda dell'esercizio, seppur non proibito, è sconsigliato dalle autorità. Poichè si tratta di una modalità di accesso alla farmacia concepita per un servizio discontinuo rivolto a utenti non incollonati operare in tal modo H24 porterebbe a formare fuori dagli edifici assembramenti che sono le condizioni ideali per il contagio massiccio. Più logico far entrare all'interno della farmacia uno o due persone alla volta in modo da scongiurare le condizioni di cui sopra. Curioso che la collega consigli una modalità di lavoro del genere quando i Governatori di alcune Regioni, tra cui l'ottimo Zaia, hanno emanato regolamenti che proibiscono persino lo sport in pubblico. Che risultato vorrebbe ottenere la dr.ssa? Rendere un luogo in cui ci si reca per curarsi un posto ove si rischia di ammalarsi? E ancora. La collega sostiene che in questo periodo le farmacie stiano facendo affari d'oro. Nulla di più falso. Con la presente situazione i pazienti-clienti acquistano solo farmaci di prima necessità: prodotti a brevetto scaduto, generici o farmaci consegnati per conto dell'ospedale. Purtroppo ormai il vero guadagno delle farmacie sta nel prodotto voluttuario, il cosmetico, l'integratore: tutti beni che ora non sono richiesti. Da ultimo la scrivente lamenta la carenza di dispositivi di protezione. Nella farmacia che ho il privilegio di dirigere assieme a mio fratello abbiamo fatto installare dei separatori in plexiglass per allontanare il professionista dal paziente. Sono arrivati un paio di giorni fa nonostante li avessimo ordinati da tempo poichè la ditta costruttrice è subissata dagli ordini delle farmacie. Questo la dice lunga sulla cura che i titolari profondono verso la sicurezza propria e dei loro collaboratori. Quando altre attività si fermano queste figure si prodigano ancora di più. Chi non coglie questa specificità, forse, ha sbagliato mestiere.

Lorenzo Martini

Stanghella (Pd)

Coronavirus/3

Onoriamo

Guglielmo Marconi

C'é la giornata di Dante Alighieri ed è sacrosanta. Ma perchè non anche la giornata di Guglielmo Marconi? Siamo tutti chiusi in casa ed un grande aiuto ce lo danno la Tv, la radio ed il cellulare che permettono di sentirci uniti per questi meravigliosi aspetti del progresso tecnologico. Eppure per motivi politici di un tempo ormai passato, si negano ancora oggi la riconoscenza ed il rispetto che il grande inventore ha sempre meritato. Perchè fu meritatamente onorato dal Fascismo.

Gianni Oneto

Coronavirus/4

Ma quale sospensione

dei pagamenti

Non c'è verso, nonostante le dichiarazioni o strombazzamenti che dir si voglia del capo del governo, bollette e bollettini continuano ad arrivare senza sconti anche per chi nella nostra città ha subito i danni del 12 novembre dove l'acqua ha devastato locali siti al pianterreno. Locali chiusi in attesa di restauro e senza consumi, però gli oneri di sistema e la spesa per la distribuzione ed il trasporto diciamo del gas bisogna pagarlo, ci mancherebbe! Altra nota dolente, la persona che assiste un disabile non viene da un paio di settimane perché ha paura e qui posso anche capirla; d'altro canto però l'Inps puntuale come un orologio ti invia i bollettini dei contributi da pagare per il mese di Aprile ed oltre. Mi dica Lei se questa non è una presa per i fondelli per non dire qualcos'altro!

Luigi Galli

Venezia

Coronavirus/5

Serve solo

un'Italia che funzioni

Non sono d'accordo con Bruno Vespa quando ipotizza di utilizzare uno tsunami di denaro proveniente dalla banca Centrale Europea, da restituire il più tardi possibile, per fronteggiare l'emergenza economica creata dal Covid 19 (Gazzettino del 21/3/2020). Certamente che per ripartire, l'Italia necessita di denaro e maggior debito. Ma non solo. Forse, più importante dei soldi, al nostro Paese necessitano intelligenza, innovazione, capacità imprenditoriale, onestà, meritocrazia, una pubblica Amministrazione funzionante, una giustizia equa, veloce e certa, un fisco inflessibile, una classe politica lungimirante, una visione elettorale di medio e lungo termine. Questa scaletta di priorità non è scritta a caso. Mentre le prime cinque necessità rientrano nell'ambito del privato ed appartengono alla gente onesta e capace di lavorare e costruire, le successive cinque rappresentano quell'Italia pubblica che non funziona e che ha portato il Paese allo sfascio economico e sociale registrato ante coronavirus. Il mio povero nipotino di undici mesi, già gravato da 38mila euro di debito pregresso, dovrà sostenere altro debito senza neanche essere in grado di camminare. Eppure sono sicuro che per ogni 100 euro ricevuti dalla Bce, solo 30 andranno a coprire i danni creati dal coronavirus. Gli altri 70 prenderanno l'abituale strada della corruzione, delle lobbies, delle tangenti, del malaffare. Infine, segnalo a Bruno Vespa una precisazione storica da lui omessa. Il famoso piano Marshall degli Usa è stato erogato all'Europa per avviare al più presto la ricostruzione del vecchio continente al fine di consentire agli Stati Uniti di poter esportare al meglio i propri prodotti e la cultura consumistica americana. Il way of live di storica memoria. Oggi la situazione si ripete e tutti gli speculatori si stanno preparando per spartirsi l'insperata e nuova torta. Io sono pessimista. Finita l'emergenza del coronavirus arriveranno anche in Veneto sciacalli ed avvoltoi in guanti bianchi, che creeranno un generalizzato aumento di prezzi. E il governo risponderà con l'unica arma di cui dispone: una tassazione strisciante oppure una bella patrimoniale.

Oscar De Gaspari

Coronavirus/6

La gerarchia

delle fonti

Una gentilezza, ma può essere che l'ordinanza di Zaia giuridicamente, sotto il Profilo della gerarchia delle fonti, scavalchi l'ordinanza del ministro Speranza che aveva eliminato il limite dei 200 metri di casa? Questo sta generando molta confusione Grazie se mi può informare in merito, anche se prossimità come dice Speranza è molto discrezionale

Paolo Busetto

Coronavirus/7

Subito il

piano Marshall

Crozza (che per altro vedo volentieri) ha messo in ridicolo Berlusconi perchè in varie occasioni di calamità auspicava un Piano Marshall di emergenza. Combinazione leggo su Il Gazzettino di oggi l'articolo di Bruno Vespa che ritiene necessario e non prorogabile un Piano Marshall europeo. Sono d'accordo, ma bisogna agire subito, soprattutto per i meno protetti (piccole aziende, i tanto perseguitati liberi professionisti, artigiani - ce ne sono anche di onesti!- e così via.).

Gianfranco Bertoldi

Mestre (Ve)

Coronavirus/8

Grazie per la

raccolta fondi

Grazie per l'iniziativa di raccolta fondi da parte de il Gazzettino per l'Ospedale di Padova. È da insistere ogni giorno con i lettori a contribuire per questa emergenza comune. Suggerirei di dare anche una informazione del percorso che questi soldi fanno: i contributi arrivano sul cc in banca, quando e come vengono prelevati per girarli l'Azienda Ospedaliera, per quali eventuali specifiche necessità. Avere cioè una sia pur molto generale informazione che questi soldi vanno il più velocemente possibile impiegati. Chi ha aderito alla iniziativa Gazzettino lo ha fatto anche per il più diretto impiego dei fondi in Ospedale senza troppe burocrazie. Nessun nome (se non sponsor importanti come Nordio, Cipriani...) ma periodicamente indicare il totale raccolto. Non ho presente se inizialmente si erano indicate specifiche finalità. Se c'è da dare un orientamento io penserei anche a tutto il personale operativo infermieri -medici che oggi sono degli eroi. Grazie ancora e auguri a tutti.

Guglielmo Bedeschi

Coronavirus/9

Ora siamo

tutti uguali

Al di là dell'immane tragedia, che sta mettendo in ginocchio il nostro paese e probabimente nei giorni a seguire, il mondo intero, c'è una considerazione da fare: questo virus ha appia- nato almeno momentaneamente, le disparità sociali ed economiche di ogni individuo, mettendo tutti sullo stesso piano, poveri e ricchi celebri e sconosciuti, tutti costretti a vivere nello stesso modo. Chi ha i soldi non li può spendere come vuole, chi non li ha sa che non ha modo di spenderne (qualche giorno riesco a malapena a spendere 1 euro 20 per comperare il Gazzettino) quelli che normalmente viaggiano, partecipano ad eventi e feste e quant'altro, sono costretti a rimanere a casa come coloro che lo fanno da tutta una vita. Sparita l'invidia sociale, il povero si sente come un ricco, il ricco si sente come un povero, ed in attesa che tutto cambi e ritorni come prima (si spera) non è una considerazione da sottovalutare per la vita futura.

Gerardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA