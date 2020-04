Coronavirus/ 1

Spostamenti

e distanze

Leggo che il ministro Boccia auspica una fase 2 con spostamenti dei cittadini solo all'interno della propria Regione, ma ciò è assurdo: un abitante veneto di Rovigo non potrebbe andare a Ferrara in Emilia distante solo 30 chilometri, ma sarebbe autorizzato a percorrerne 230 per recarsi a Cortina d'Ampezzo. A un lombardo di Mantova sarà impedito andare a Verona (48 km) ma potrebbe andare a Como, distante 230 chilometri. A beneficio della salute di tutti credo sia più saggio autorizzare spostamenti entro una certa distanza massima dalla propria residenza, qualunque sia la direzione.

Luca Alfonsi

Cortina d'Ampezzo

Coronavirus/ 2

Gli anziani

segregati

Da qualche giorno circolano con una certa insistenza notizie che riguardano l'eventuale isolamento in casa delle persone over 70 volendo fa credere per il loro bene!

Io mi auguro di cuore che quanto prima tale intenzione non venga minimamente presa in considerazione dalle autorità competenti, ma se ciò non dovesse accadere, il sottoscritto, e penso di non essere l'unico, si riterrebbe fortemente discriminato per essere costretto ad una vera e propria segregazione che a mio parere potrebbe compromettere seriamente la salute e la vita di moltissime persone (circa 8 milioni di italiani) private della loro libertà.

I politici dovrebbero sapere che molto spesso l'età biologica e l'età anagrafica non coincidono, sarebbe un grave errore voler considerare alla stessa stregua la salute fisica e psichica degli anziani. Il Covid-19 purtroppo ha mietuto molte vite umane specialmente over 70, ma una suddetta restrizione potrebbe provocare un danno anche superiore di vittime, attraverso suicidi, crisi morali ed economiche e altro, oltre che una rivolta sociale od ad una guerra tra due generazioni.

S.L.

Villorba (TV)

Coronavirus/ 3

Grazie al Gazzettino

e a chi mi ha aiutato

Gentilissimo direttore,

volevo esprimere il mio ringraziamento per l'attenzione, il modo e il tempo dedicato nel seguire il mio caso in questi giorni da parte de Il Gazzettino. In questo momento di emergenza sanitaria mi trovavo alle Isole Canarie, con la mia famiglia, e solo con l'aiuto di alcune persone che con il loro impegno, in ogni fronte, sono riuscito a ritornare a casa. In particolare la dedizione, la serietà e perseveranza di un vostro collaboratore con la successiva presenza quasi quotidiana della mia vicenda sul vostro quotidiano ha reso possibile il mio rientro.

Gino Fregonese

Venezia

