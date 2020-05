Coronavirus/1

Speculazione

sui guanti

L'effetto speculazione Covid colpisce anche i guanti in lattice. Rispetto al periodo pre-pandemia quando una confezione costava meno di 4 euro, ora arriva a costarne anche 15. È davvero così difficile calmierare il prezzo di questo dispositivi? Occorrono sanzioni severe per chi specula sulla nostra salute.

Gabriele Salini

Coronavirus/2

Meno parole

più fatti

La salute viene prima, ma essere più chiari e interpretativi alla popolazione sarebbe meglio. Parliamo delle certificazioni per uscire, per interpretarle, si deve pretendere che la popolazione abbia fatto studi di giurisprudenza. Cambiano normative come si alzano al mattino per mettere confusione e terrore alla gente. Non si può pretendere molto, anche perché per gestire la situazione non è semplice. Non si può pretendere molto anche perché molti di loro non hanno mai lavorato. Dovrebbero darsi un bel taglio (non solo loro) agli stipendi ed alle pensioni d'oro per questo periodo di pandemia. La differenza darla al servizio sanitario, alle forze dell'ordine e a tutti i volontari che fanno un lavoro encomiabile. Che chiedano ad albergatori, commercianti, artigiani, industriali ecc... se hanno ricevuto aiuti finanziari per pagare affitti, stipendi, bollette e campare. Dove sono finite le centinaia di miliardi di promessi e movimentati? Nessuno li ha visti, meno parole e più fatti, per evitare disoccupazione e tumulti pericolosi.

Gino Buso

Coronavirus/3

Non fasciamoci

la testa

Abito a Tombolo non faccio politica: forse tra un paio di anni da pensionato magari per fare qualcosa di utile per il mio paese... Mai come in questo periodo ascolto penso ragiono e valuto le parole di Zaia e debbo dire che la sua più grande dote è la comunicazione. Un linguaggio comprensibile a tutti e convincente. Un'altra sua qualità è il saper mediare con chi da Roma non decide, forse più per incompetenza che altro. È come noi tombolani... un bravo mediatore. Quello che non mi convince però sono le sue ultime dichiarazioni in merito al ritorno, se si vuole chiamarlo così, del Covid19. A settembre tornerà allora... Un disastro annunciato? Perché vuole mettere paura ansia e disagio a noi cittadini? Lo diceva anche Zaia tempo addietro: non facciamoci la testa prima. Forse lo fa per fini politici, per le elezioni a luglio, per noi Veneti va benissimo, però creare questo allarme... Non lo dica: dia un segnale di ottimismo e speranza. Poi se arriva il virus sapremo e saremo pronti ad affrontarlo. Magari arriva un vaccino...

Decimo Pilotto

Coronavirus/4

Non pagare

gli evasori

L'Italia, il bengodi dell'evasione fiscale: le ultime statistiche sul 2018 dicono che 12 milioni di contribuenti hanno pagato zero, mentre quasi metà dei contribuenti (18 milioni) denunciano redditi inferiori a 15.000 euro, ovvero, post Irpef, 11.500 euro netti, ovvero meno di 1.000 euro mese. Le ditte individuali ne dichiarano 20.000, cioè 15.000 netti, cioè 1.250 mese da cui togliere tassette varie, bollette e affitti, ovvero redditi da povertà vera, che però così numerosa non si vede certo per strada. Mentre l'Italia è il primo paese al mondo per tasso di ricchezza privata. Ora c'è immensa richiesta di denaro e siamo ossessionati da mille interviste d'imprenditori richiedenti denaro, ma la crisi fa arrivare i nodi al pettine e dobbiamo sfruttare quest'occasione per avere onestà. Non si può dire perdo 20.000 euro il mese, ma aver sempre dichiarato fatturato medio di 25.000 euro annui in luogo di 140.000! O dire perdo 1.000 euro a settimana, ma averne dichiarati 12.000 annui! Forse barano o forse è vero: hanno perso quei soldi perché li incassavano in nero. Chi obbligatoriamente e da sempre paga tutte le tasse è stufo di dover essere sempre chiamato a coprire tutti i buchi dello Stato e di miriade di evasori e, pertanto, la mia richiesta è che i contributi per le perdite da coronavirus siano erogati, al massimo, in esatta proporzione al fatturato medio dichiarato dalle stesse imprese negli ultimi tre anni!

Piero Zanettin

Coronavirus/5

Cosa ci ricorda

l'Inno di Mameli

Sono un anziano e in questi giorni e in questi giorni di Coronavirus mi diletto a scrivere, e vorrei soffermarmi sull'Inno di Mameli. Tutti - da grandi 3 piccini - cantiamo il ritornello a squarciagola. Ma le strofe che lo compongono sono lunghe e poco conosciute. Ne cito una che comincia così : noi fummo da secoli calpesti e derisi perché non siam popolo, perché siam divisi.... Ora, anno 2020, mi sembra che poco o nulla sia cambiato.

Flavio Dazzi

Coronavirus/6

A Mestre

senza protezioni

Due giorni fa ho dovuto recarmi in zona Piazza Ferretto a Mestre. Avendo notato quanta gente non indossasse la nota mascherina, o la indossasse scorrettamente, ho fotografato, camminando dalla torre sino alla caserma dei carabinieri in viale Garibaldi tutti i casi in questione. In circa, credo, ottocento metri, sono 12 foto, con 15 persone. Mi sembrano tante. Se è vero che queste mascherine servono soprattutto per proteggere gli altri, (e io per questione di età so di essere più esposto), allora non ci siamo. È vero che l'85/90% delle persone la pone correttamente, ma 10/15% di scorretti (fumatori, telefonisti o anime ribelli quasi tutti) è una percentuale alta, che vanifica tutto lo sforzo fatto. La domanda va girata al sindaco: questo è il momento di stare in guardia. Credo che qualche vigile in giro potrebbe prima rammentare ai superficiali e ai menefreghisti il loro semplice dovere. Poi, solo poi, eventualmente, multare. Ma il deserto di controlli che ho visto è pericoloso.

Giuliano Agostinetti

Coronavirus/7

Le scelte sbagliate

sul trasporto pubblico

I costi del trasporto pubblico locale (TPL), indispensabile per la riapertura del Paese, vengono presentati come un ostacolo alla restituzione a tutti i cittadini del diritto di circolare riconosciuto dall'Art.16 della Costituzione e, dagli inizi di marzo, è compresso per contemperarne la sussistenza con la tutela della salute di tutti i cittadini di fronte alla pandemia da CoViD-19. Gli stessi rappresentanti delle aziende di TPL paventano addirittura il fallimento a fronte dei maggiori costi imposti per assicurare modalità di trasporto dell'utenza in linea con gli standard di sicurezza imposti dall'emergenza sanitaria; l'alternativa pare essere un incentivo all'impiego del mezzo proprio (del resto comprensibile in un paese che ha un numero di autoveicoli pari al 60% degli abitanti) laddove sia possibile. Forse, prima di prendere qualsiasi decisione in tema di TPL, sarebbe il caso di prendere in esame le scelte seguite negli ultimi decenni dai nostri governi in tema di sostegno alla compagnia di stato che si occupa tuttora, nonostante la rarefazione dei voli, di trasporto aereo: mentre le aziende di TPL operano di fatto in una situazione di monopolio (le alternative sono i taxi e il noleggio con conducente), la nostra compagnia di stato ha goduto per decenni di un sostegno pubblico per fare concorrenza ad altre imprese, nazionali e straniere, in un mercato libero e senza che ne fosse assicurata una gestione improntata a criteri di economicità ed efficienza. I risultati erano i 4000 dipendenti già in cassa integrazione prima dell'emergenza CoViD-19, divenuti adesso quasi 6900. Senza tener conto dei miliardi di euro profusi nel tempo. Francamente, il trasporto pubblico locale per la riapertura del Paese è meno importante del trasporto aereo?

Andrea Gusso

Coronavirus/8

Nessuna terapia

per i malati a casa

Ho letto con molto interesse l'articolo di Luca Ricolfi sulla questione dei tamponi e mi trovo perfettamente d'accordo con lo scrittore-giornalista di cui apprezzo anche i libri. A completamento del ragionamento pongo anch'io un paio di questioni; la prima presumo, ma soprattutto spero, che nel conteggio dei tamponi effettuati non ricadano quelli per il controllo della negativizzazione dei positivi già conteggiati. Citando il solo caso Paulo Dybala che ha effettuato quattro volte il tampone. Anche mia moglie rientra tra i casi Dybala; il virus gliel'ho trasmesso io, ma lei ne ha manifestato i sintomi meno gravi e non è stata ospedalizzata come il sottoscritto che invece si è beccato la polmonite bilaterale interstiziale e rischiato anche l'embolia polmonare. Ma tornando a mia moglie, lei rientra tra quelli posti in isolamento domiciliare, con sintomi non gravi, cioè mancanza di gusto ed olfatto; però né il medico di famiglia, né la guardia medica, tantomeno il SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) le hanno prescritto alcuna terapia da seguire a casa; che ne so, per esempio dei farmaci antivirali, uniti ad antibiotici per le evitare sovrainfezioni, cortisone o altro farmaco specifico per naso-gola,o intestino (altro sintomo diffuso è la diarrea): e invece niente di niente! Per cui la mia domanda è questa: perché non viene prescritta nessuna terapia a chi è a casa? E i medici di base sono informati/formati per prescriverli? Può esserci una correlazione tra mancanza di terapia e lunga durata della positività (anche se a bassa carica)? Sicuramente un paio di scatole di antivirali costano molto meno di 4 (doppi) tamponi.

Valerio Babini

Sussidi

Lavori in campagna

chi ha il Reddito

Non possiamo che essere d'accordo con il Presidente della Confagricoltura sulla difficoltà di reperire personale per i lavori in agricoltura dovuti, almeno in parte, al fatto che molti potenziali lavoratori percepiscono già il Reddito di Cittadinanza. Ma, vado a memoria, questa norma non era stata fatta per dare un reddito a coloro che, senza lavoro, ne stanno cercando uno e, proprio per creare un collegamento tra domanda e offerta, è stata pure istituita una apposita articolata struttura? E non è anche definito che chi non accetta il lavoro offerto, dopo un certo numero di rifiuti sia egli privato del beneficio economico? Forse mi è sfuggito qualche passaggio, ma se così non fosse, potremmo pensare che lo scopo della norma non fosse proprio quello che ci hanno fatto credere. E che comunque i cittadini che pagano le tasse stanno finanziando, anche in questo periodo.

Adriano Bordin

Ambulanze

Soccorsi

velocissimi

Una nostra vicina ha avuto un grave malore. Abbiamo chiamato il 118. Sono arrivati dopo 5 minuti una macchina e subito dopo l'ambulanza. Preparati, solleciti e veloci le hanno praticato le prime cure, caricata sull'ambulanza e portata all'ospedale. Per quanto ne so ora è fuori pericolo. Bravissimi.

Massimo Doci

Tasse

Manca il modello 730

cartaceo

Dal 5 maggio, con la pubblicazione online del modello 730 precompilato, è iniziata la stagione della dichiarazione reddituale. Quest'anno, per l'emergenza epidemica i tempi per la presentazione sono stati spostati al mese di settembre e questo è un bene. Non trovo per niente un bene invece la mancata distribuzione, presso gli uffici delle Amministrazioni comunali, del modello in formato cartaceo. L'Agenzia delle entrate non se ne fa più carico. Il modello cartaceo non è reperibile, ovviamente a pagamento, nemmeno presso le tabaccherie e le cartolerie. Se serve il modello cartaceo bisogna stamparlo in casa, con notevole spreco di tempo, toner, carta: la consistenza del fascicolo, comprese le istituzioni, è notevole. E se non si disponesse di una stampante, come fare? Pagare le tasse, nel nostro Paese, è da sempre un'impresa difficile. Da decenni si sente dire che è necessaria una semplificazione; purtroppo la strada sembra ancora lunga.

Lorenzo Bussi

