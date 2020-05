Coronavirus/1

Siamo in troppi

per questa terra

Cambierà e come il mondo dopo questa incredibile esperienza? Tutti ce lo chiediamo. Anch'io rinchiuso pensionato (fortunato), almeno pensando ai nipoti. La globalizzazione non si fermerà e sarà difficile governarla: le informazioni, le immagini, le merci e le persone gireranno sempre di più (anche i microbi!). Le merci, che ingombrano e inquinano, cresceranno con lo sviluppo e sopratutto con l'aumento delle persone. La crescita della popolazione del nostro pianeta è quindi il vero grande problema. Eravamo due miliardi e tre nel 1969, oggi siamo otto miliardi e in pochi anni raddoppieremo (e nella parte più indigente del mondo). Quale è il limite? Forse lo abbiamo già superato. Sono io pessimista? Questo specifico problema è oggi assente sui giornali e sui dibattiti televisivi, eppure è la base per ogni ipotesi futura. Cominciamo a parlarne su il Gazzettino?

Guglielmo Bedeschi

Coronavirus/2

Ordinanze

bizzarre

Non riesco più a seguire le varie ordinanze dei nostri Sindaci. Da ultimo quella che istituisce il senso unico per le passeggiate sugli argini del Comune di Selvazzano (Padova), non prevista nella ordinanze dei sindaci dei comuni confinanti (Padova Veggiano), che mi sembra non adottino questo criterio. Tutto ciò crea non poca confusione ai cittadini che sono soliti fare questi percorsi ma soprattutto alle persone anziane che non hanno la forza di percorrere l'intero anello e sono costrette a rinunciare all'uscita. Tale ordinanza, mi è stato spiegato, ha lo scopo di non creare assembramenti. Faccio notare che durante i mercati del venerdì e del sabato che si svolgono nel Comune la densità delle persone per metro quadro è sicuramente maggiore. Non sarebbe il caso che i Sindaci, soprattutto quando le realtà territoriali dei comuni confinanti sono simili, collaborassero di più, magari condividendo certe ordinanze?

Paolo Destro

Coroavirus/3

Il contagio

dell'assistenzialismo

C'è un altro virus che circola in Italia oltre al Covid 19, quello dell'assistenzialismo, dal quale sarà più difficile liberarsi. È giusto che nella fase acuta della pandemia lo Stato aiuti i cittadini più in difficoltà, ma all'intoccabile reddito di cittadinanza si aggiunge ora quello di emergenza, e la cassa integrazione in deroga quasi sicuramente diventerà strutturale. Da qui al mitico reddito universale auspicato da Beppe Grillo il passo è breve. Il futuro che hanno in mente le forze di Governo sembra quello di un Paese con milioni di assistiti, che l'economia privata non sarà in grado di sostenere. C'è da chiedersi chi in futuro rinuncerà alla paghetta di Stato per cercarsi una stabile occupazione. Ma questo sembra importare poco a chi siede nei palazzi romani, forse perchè il modello di economia a cui si ispirano è quella di Cuba o del Venezuela di Maduro.

Ivana Gobbo

Coronavirus/4

Rischiare da vivi

o il Paese è morto

A mio avviso, in questo periodo dove c'è chi apre e chi no, chi apre prima e chi apre dopo, chi apre forse e chi apre chi lo sa, chi non può andare dall'amico o chi può andare dall'amante..., tutto possa essere ricondotto a due sunti: rischiare in un Paese vivo o sopravvivere in un Paese morto. La scelta sarà difficilissima ma va fatta, per fare chiarezza e dare certezze ai cittadini.

Giorgio Valconi

Coronavirus/5

In cassa integrazione

non ho visto un euro

Ho fatto metà del mese di marzo in Cassa Integrazione e ad oggi non ho ancora ricevuto un euro. Il Presidente del Consiglio ha parlato di bazooka e di potenza di fuoco mai messa in campo prima d'ora, ha dichiarato che nessuno sarà lasciato solo. Ma questa si chiama serietà o si chiama prendere in giro gli italiani? Considero vergognoso quanto sta accadendo; perché dopo più di un mese ancora non sono state aiutate le famiglie in difficoltà a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia? È possibile che non si riesca a rimuovere gli ostacoli burocratici e/o amministrativi che impediscono di accelerare i tempi? La verità secondo me è una sola. In questo momento di crisi era necessaria la presenza dello Stato, forte e autorevole, uno Stato che avesse nei ruoli chiave persone competenti. Invece siamo la solita italietta che non avendo oggi più nessuna salvagente semplicemente affonda.

Maurizio Conti

Pensioni

Sussidiante,

non sussidiato

Voglio sottolineare all'editorialista del Gazzettino signor Grillo che la mia pensione che è tecnicamente un sussidio per chi ha abbandonato il mondo del lavoro, deriva da 46 anni di contributi che ho versato per 40 anni di lavoro come medico ospedaliero a tempo pieno, con 27 anni di primariato. Ho fatto calcolare che i miei versamenti mi coprono fino all'età di 103 anni. Non mi sento sussidiato, ma sussidiante visti anche i contributi di solidarietà che da anni vengono imposti solo ai pensionati e non per esempio a tutte le altre categorie.

GiamBeppi Pizzi

Terremoto

Non dimentico

il 6 maggio

Essendo un abitante del Veneto, non dimenticherò mai la data del 6 Maggio 1976 quando un forte sisma tellurico sconquassò l'Alto Friuli con circa un migliaio di morti sepolti nelle loro case, avvertendo sensibilmente la forte scossa sebbene all'epoca abitassi a circa 140 Km. dall'epicentro. I Friulani con estrema forza d'animo seppero ricostruire i loro paesi devastati di cui per fare un parallelismo con la situazione sanitaria odierna, seppure tuttora severa, il sacrificio umano relazionato alla responsabilità individuale e con l'ausilio della Scienza, certamente possiamo rivivere, sconfiggere e ricostruire socialmente il nostro Belpaese devastato da questa immane calamità innaturale.

Giancarlo Lorenzon

Forse le licenze

sono troppe

Sono anni che lavoro nel turismo a Venezia e da potenziale disoccupato, leggendo l'articolo sul vostro giornale titolato rivedere gli accessi sorrido per non piangere e le spiego brevemente il motivo. Sono anni che Venezia è saccheggiata dall'apertura incontrollata di alberghi, b&b e tutto l'indotto che si collega e sta continuando con il trend. Ora prima l'acqua alta di novembre ora il colpo di grazia del covid 19 spero faccia capire a chi di competenza che non se ne può più capisco i vari interessi che hanno influito e credo purtroppo, sarà il tentativo di ripresa che ce lo farà capire.

Roberto Gallo

Dateci custodie

per girare in bici

Leggo con piacere il volere incentivare l'uso delle bici. La cosa sarebbe interessante se ci fosse qualche ricovero custodito, anche a pagamento, perché almeno a Padova hai 90 probabilità su 100 di andare a casa a piedi.

Luciano Zaggia

Cittadinanza

Lavoro o sussidio

a pari livello

A volte mi chiedo, ma chi ci governa cosa ha in testa? Come ragiona? Penso a chi riceve il reddito di cittadinanza perché non ha lavoro. Si offre loro un lavoro con paga un po' superiore al sussidio e questi lo rifiutano per restare inerti accontentandosi del reddito di cittadinanza. A questi tale beneficio deve essere immediatamente revocato. Faccio un rapido riferimento alla Svizzera. Chi ha un sussidio per disoccupazione per mantenerlo deve dimostrare ogni mese di aver presentato 10 (dieci) domande di lavoro. Se trova lavoro ma lo rifiuta, il sussidio gli viene negato. Da noi questo rigore è sciacquetta che incrementa questi disonesti. Ringrazio chi ci governa con tale saggezza.

Arturo Seguso

Veneto

Considerazioni

su Zaia

Ho ripensato alla intervista-autocelebrazione I miei due mesi in trincea, di Zaia. Due mesi di campagna elettorale secondo qualcuno, ogni giorno da una TV locale, senza contraddittorio e senza domande scomode, aggiungo io; non ricordo una parola sui mezzi di protezione introvabili (nel nostro Ordinamento civile è un preciso dovere del Datore di lavoro fornirli); non ricordo una parola dedicata ai cinque medici morti di Covid 19 in Veneto, ai ripetuti tagli effettuati al bilancio della Sanità regionale, e potrei continuare. Penso invece all'assurdo obbligo, tutto politico, di indossare mascherine e guanti anche all'aperto (se il virus circolasse all'aria aperta saremmo morti tutti), ed al merito che gli viene attribuito di aver seguito le indicazioni degli scienziati nell'individuazione delle misure decisive per contrastare l'epidemia, come se adottare la Scienza come unico faro non fosse un fatto assolutamente normale in un Paese normale.

Lucio Frison

Italia

Un concentrato

di Ricchezza

Leggo: ogni metro quadrato d'italia è un concentrato di ricchezza (SiViaggia). Aggiungo: il nostro è un paese meraviglioso: arte, cultura, natura (mare, monti, borghi storici ecc.), cibo, eccellenze di ogni genere: dalla Ferrari e dalla moda al formaggio dell'ultima malga dell'Altopiano di Asiago. Non capisco: vorrei che qualcuno mi spiegasse (con tutto questo ben di Dio che abbiamo) come mai siamo i peggio d'Europa (previsione PIL -9,5% ca) davanti solo ai poveri amici greci.

Giuseppe Lo Duca

Ordinanze

Perché imporre

regole iinutili

Vorrei tramite il Gazzettino chiedere al nostro presidente Zaia perché la Regione Veneto emette ordinanze che impongono ai cittadini regole inutili oppure che non si possono rispettare. Perché imporre di Indossare i guanti monouso sterili che non si trovano né al supermercato né in farmacia? Inoltre sono inutili: se esco di casa con i guanti e vado in edicola, pago il giornale con una moneta o una banconota che probabilmente avrà toccato migliaia di mani, e ricevo di resto un'altra moneta non certo pulita. Poi mi reco dal panettiere e con i guanti ormai non più puliti né sterili tocco la maniglia d'entrata e ancora uso denaro, e così via. Mi dice presidente a cosa servono ?

Luca Alfonsi

Venezia

Non è luogo

da grandi eventi

In riferimento alle difficoltà che si sono create in questi giorni nei mezzi pubblici veneziani, dove sia il trasporto automobilistico sia quello acqueo non sono a sufficienza, perché l'azienda è in deficit per il mancato introito del turismo; leggo sul Gazzettino del 06 maggio che il sindaco Brugnaro in occasione della registrazione del video di Zucchero in piazza San Marco ha invitato il cantante con altri suoi amici (Bono, Sting, Eric Clapton e altri) ad esibirsi a Venezia, in data da destinarsi, in un concerto tipo Pink Floyd del 1989. Poi questa sera ho visto l'intervento sempre del sindaco in tv su Rete 4 (Stasera Italia) dove parlava del Festival del cinema al Lido di Venezia, della festa del Redentore e altri bellissimi appuntamenti che si sono sempre tenuti a Venezia. Ma allora mi chiedo, se il comune non ha i soldi a sufficienza per il trasporto pubblico, dove trova i soldi per organizzare tutto questo?

Mauro Zane

Burocrazia

A chi tocca

cambiare l'andazzo

Di questi tempi si parla tanto di burocrazia e burocrati e di quali danni hanno fatto nel tempo alla nostra economia, alla nostra società. Si parla anche tanto della necessità di alleggerire la burocrazia per garantire al nostro Paese una gestione della presente emergenza, e del prossimo futuro economico e sociale, più determinata e certa nella soluzione dei problemi, nella crescita e nello sviluppo. Sono anni, oramai, che di questo problema si parla senza però trovare soluzione alcuna. Anzi, forse, per certi aspetti la burocrazia, nel frattempo, è anche aumentata. Io, come cultura lavorativa provengo da aziende private le quali avevano nella loro programmazione e gestione la assoluta necessità di cambiare. Il cambiamento può spesso fare paura, preoccupare, ma di questi tempi è indispensabile, ne va della sopravvivenza e dello sviluppo sociale, culturale ed economico delle aziende, della società civile, del Paese tutto. Se qualcosa o qualcuno faceva resistenza al cambiamento, necessario per la sopravvivenza e sviluppo aziendale, il nostro motto era: Cambiare è facile, basta intervenire sulle abitudini o sugli abitudinari. Intervenire sulle abitudini, quindi sulla burocrazia, sulle norme, sulle procedure, sui processi. Intervenire sugli abitudinari, quindi sui burocrati, sugli stili di direzione, sulla gestione dei processi. Ora, mi domando, se il ragionamento che ho fatto risultasse ai più condivisibile, chi, come e quando in questo nostro meraviglioso Paese sarebbe in grado di avviare un processo di cambiamento per garantire, in particolare ai nostri figli e nipoti, un presente che abbia un futuro. Un presente che abbia un futuro perché la necessità di cambiamento è urgente e deve essere fatta adesso, nel presente quindi, per poter avere un futuro certo e migliore.

Roberto Pertotti

