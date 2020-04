Coronavirus/1

Servono scelte

consapevoli

La pandemia di Covid-19 oltre ai problemi materiali e alle tragedie individuali e collettive ha aperto un dibattito sulle limitazioni delle libertà individuali imposte dal Governo in nome della salute pubblica. Discussione che se nel momento della massima emergenza rimaneva confinata fra i vari studiosi, politici e giornalisti oggi che il lockdown si sta allentando ha assunto una risonanza maggiore e soprattutto è una delle questioni di polemica politica. Si possono limitare libertà individuali costituzionalmente garantite e frutto di lotte e sofferenze, abbiamo da poco festeggiato il 25 aprile, in nome di un bene altrettanto fondamentale quale è la salute? Io penso di sì purché ci sia chiarezza e corretta comunicazione. Ciò significa dare notizie certe evitando anticipazioni più o meno autorizzate e volute, significa usare poche parole ma chiare senza lasciare le prospettive future nel dubbio. Se si fissano delle date ci vogliono motivazioni serie e ci vuole coerenza nelle motivazioni. Ecco, se si rispettano questi principi possiamo anche accettare che la nostra libertà venga limitata ma per fare questo abbiamo bisogno che una simile scelta sia consapevole e condivisa e non legata a uscite più o meno estemporanee del Presidente del Consiglio o di esperti che alla fine, almeno dal mio punto di vista, mi pare in alcuni casi abbiamo fatto più confusione che altro come la proposta di limitare il movimento degli over 60.

Maurizio Conti

Portogruaro (Ve)

Coronavirus/2

Il problema canoni

d'affitto

La crisi che stiamo vivendo comporta difficoltà per molti nel pagare l'affitto di casa e per chi ha attività economiche obbligate alla chiusura e, finita questa, inevitabilmente soggette a un calo dei ricavi. Siamo arrivati a fine aprile e il governo non ha disciplinato la materia se non per i negozi obbligati alla chiusura, concedendo una detrazione del 60% sull'Irpef da pagare, quindi con Unico del 2021. È pur sempre una facilitazione, ma non risolve un problema immediato di liquidità per chi ha anche tanti altri costi fissi da pagare. Non si sa nulla ancora per aprile e i mesi a venire, e non è previsto il caso di chi pur obbligato a tenere aperto come un tabaccaio, ha un calo di ricavi perché molti giochi sono ora vietati. È vero che il codice civile prevede delle ragioni ostative che giustificano una revisione del canone, ma nel caso di mancato accordo tra le parti è il giudice che deve valutare se e quanto. Così vi è incertezza, si moltiplicano i costi, si caricano di lavoro tribunali e avvocati. Non sarebbe opportuno avere subito una norma chiara che stabilisca magari la sospensione o riduzione del canone per i periodi critici e, nel caso di riduzione, un regime Irpef più favorevole al proprietario, tassandolo con una cedolare secca e non con la normale progressività dell'Irpef?

Aldo Mariconda

Coronavirus/3

De jure

e de facto

La situazione sanitaria ed economica nel nostro Paese oggi è sottoposta a dura prova di buon senso (cum grano salis di Plinio Secondo, il Vecchio) e de jure e de facto (disposizioni derivanti dalla legge o dal Governo e altri enti). Le nuove disposizioni del DPCM, a due mesi di isolamento nelle abitazioni, produce notevoli incongruenze, sotto molti aspetti. La legge tutela interessi legittimi o semplici aspettative di fatto? Chi ha sale in testa, buon senso, è tenuto a contemperare esigenze di tutela della salute e salvaguardia dell'economia e del benessere del cittadino stesso. Avviene invece che le ultime disposizioni, quelle della fase due del Covid19, tengano conto, in modo disarmonico, della prima esigenza molto importante per la tutela della salute, bene comune. Molti soggetti istituzionali, religiosi, politici ed economici, cominciano a dubitare che le disposizioni dell'ultimo Dpcm siano giustificabili da entrambi i punti di vista, tutela della salute e dell'economia. Qualche Regione, non solo del Nord, comincia a rendersi conto che non quadrano affatto le norme de juris con quelle de facto. La disposizioni sull'esercizio del Culto e quelle sull'uso dei mezzi pubblici risultano, per fare un esempio, contrastanti. Le altre, quelle sull'aperture delle imprese altrettanto. La sopportazione dei duri, seppur necessari provvedimenti per la tutela della salute, cominciano a non essere credibili dal cittadino che per tutelare la salute deve poi morir di fame e di stenti. Se non si interviene presto si rischia la ribellione di quanti chiedono l'applicazione del buon senso da parte del Governo.

Michele Russi

Padova

Coronavirus/4

Scuole, la sconfitta

della nazione

La chiusura delle scuole fino a settembre è la sconfitta di una Nazione, di un Popolo che ha smesso di lottare, che sfodera l'alibi del digitale, ma che non ha i mezzi, le strutture e il coraggio di affrontare una realtà che è difficile ma che non è la fine del mondo.

Enzo Fuso

Lendinara (Ro)

Coronavirus/5

Il virus

in televisione

Stiamo vivendo una nuova emergenza, molto più grave del corona virus anche se da questo deriva. Un nuovo virus sta minacciando la nostra integrità fisica, ma sopratutto psicologica. Siamo costretti a questa clausura, giusta o non giusta non importa, ciò che importa è che ci costringe a cercare svaghi che allontanino il tedio e la noia che ci assedia giornalmente. E allora cosa c'è di meglio della nostra cara televisione? Ecco il nuovo virus. Per quasi tutte le 24 ore puoi girare tutti i canali che vuoi ma ci troverai sempre il famigerato corona virus. La schiera dei troppi commentatori televisivi, nessuno escluso, ti riempiono la testa dei colloqui con il professore tal dei tali o con lo scienziato di turno. Mi rivolgo a quei conduttori e alle loro emittenti televisive più intelligenti, affinchè capiscano che ti stanno arrecando più danno loro che non lo stesso virus; se non altro perchè al virus si troverà un rimedio, ma all'alterazione mentale provocata dall'ansia non c'è rimedio.

Rinaldo Rinaldi

Coronavirus/6

I toelettatori

devono riaprire

In questi giorni molte categorie stanno lottando per la sopravvivenza, tra queste le toelettature. Sto cercando di urlarlo al mondo intero, per far sì che il messaggio arrivi più in alto possibile. Purtroppo i toelettatori professionisti sono inquadrati con il codice ateco dei servizi alla persona, anche se loro con le persone non hanno nessun contatto! Conte ha annunciato che forse riapriranno a giugno. Tutto questo non ha senso. Bisogna assolutamente far riaprire le toelettature, per il benessere igienico sanitario degli animali! Altre regioni lo hanno già fatto, e in Veneto cosa aspettiamo?

Katia Favero

Coronavirus/7

Perplessità

e delusioni

Il decreto illustrato dal Presidente del Consiglio ha suscitato molte perplessità e deluso altrettante aspettative. Nell'ascoltarne l'illustrazione emerge chiara sia la tecnica comunicativa adottata - suadente, decisiva ma un po' confusa e spesso inconcludente - che lo scopo. Occorre forse tenere la gente sospesa, senza dare certezze, perchè questo in un Paese come il nostro dove nessuno protesta veramente consente di non decidere soprattutto quando non si sa forse veramente cosa fare? Impressione diffusa: siamo Governo e cittadini alla mercè del celebrato Comitato Scientifico, succubi e sudditi di un comitato di esperti spesso in contrasto con altri esperti non consultati forse perchè più esperti e di fama mondiale. La seconda impressione è che tutte le preoccupazioni siano concentrate sulla gestione della pandemia e null'altro. Come se la salute certamente prioritaria fosse l'unica preoccupazione di un governo chiamato a gestire una crisi. Esiste, ed è altrettanto importante, anche la salute economica dei cittadini il cui degrado rischia di compromettere, a lungo andare, pure quella psicologica e psichiatrica di molti lavoratori o imprenditori. Ho sentito usare espressioni inconsuete del tipo noi consentiamo...noi permettiamo che evocano spiacevoli ricordi. Nei Paesi più avanzati, come ad esempio GE ed UK, non hanno impartito ordini categorici ai cittadini ma disposizioni limitate nel tempo e nello spazio e strettamente legate alla contingenza, indicazioni chiare, serie e valide da adottare in un contesto di condivisione sociale consolidato.... Forse i loro cittadini sono più disciplinati e migliori di noi, ma tant'è!

Roberto Bernardini

Coronavirus/8

Nel regno

della confusione

L'Italia dei paradossi e delle ordinanze, delle mezze scelte e delle super sapienze. Sappiamo che gli italiani di calcio son tutti allenatori, invece ho scoperto che anche nella scienza e nella sanità funziona allo stesso modo. Tutti esperti, e purtroppo non si gioca con un pallone ma con la vita delle persone. Chi deve decidere poi lo fa talmente male ben peggio del peggior arbitro. L'economia affonda, alcune imprese falliranno, gli aiuti sono insufficienti anche perchè la nostra politica li ha consumati ben prima di riceverli. Siamo in mano a governanti confusi perchè non all'altezza e senza competenze. Oltretutto totalmente senza buon senso.

Rimo Dal Toso

Padova

Coronavirus/9

La rimozione

della pietas

Finalmente! Un divieto tra i più insensati partorito probabilmente guardando qualche photoshop di troppo che aveva equiparato i camposanti a tanti Campovolo e chi si assembrava in silenzio attorno alla tomba dei propri cari a sfegatati untori virali, generatori di focolai covid, è stato tolto. Un'aberrazione avvilente e vergognosa, totalmente ingiustificata sia sotto il profilo medico che sotto quello della Ragione e che s'era sommata all'altra, altrettanto stupefacente, di non poter celebrare i funerali, sorta di terribile damnatio memoriae per i nostri cari, morti in questo sciagurato frangente. Varcando la soglia,col portone di ferro finalmente aperto, mi son venuti in mente i versi del Foscolo .. All'ombra de' cipressi e dentro l'urne confortate di pianto è forse il sonno della morte men duro?... La cosiddetta fase 2 deve passare dall'abolizione di tutte le ansiogene aberrazioni della fase 1 che ci hanno carcerato in casa. Questo è stato il primo passo, affatto secondario, perchè aver rimosso per ordinanza la pietas ed il buon senso dal vocabolario del nostro agire civile ci aveva orribilmente reso meno umani.

Vittore Trabucco

La Liberazione

Liberiamo le scuole

dalle ideologie

Mi sovviene citare Erasmo arbore deiecta, quivis ligna colligit caduto l'albero ognuno corre a far legna, ovvero quello che successe con la Resistenza, specialmente dall'inizio del 1945. Sarebbe impossibile riassumere in due righe eventi cruenti e drammatici, e riferirli a ciascuno dei contesi. Però al signor Lucio che pubblica nel Gazzettino il suo diniego per l'esemplare articolo di Mario Ajello di sabato 25 aprile, va data risposta. Almeno quella mia, se possibile. La libertà di espressione attuale deriva dalla vittoria degli eserciti alleati e dal dopoguerra in poi, non dalla liberazione dei partigiani che se ne avocarono meriti non loro. Ai quali però va data giustizia, in particolare a quelli che non furono quei partigiani rossi votati e documentati, a trasformare l'Italia in un paese satellite della Russia comunista.

Alberto Stevanin

San Giorgio delle Pertiche (Pd)

