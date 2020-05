Coronavirus/1

Separati

dal confine

Abito a Taglio di Po (Rovigo), il paese è a 10 km dal confine con l'Emilia Romagna dove abitano i miei suoceri. Essendo pertanto fuori regione non posso vederli: è giusto?

Fabiano Zanellato

Coronavirus/2

I risarcimenti

dalla Cina

Il 10 aprile Trump valuta se intraprendere un'azione legale contro la Cina a causa del coronavirus per essere rifusa della cifra di 3200 miliardi di dollari. Il 21 aprile il signor Gherardo Manaigo, titolare di un hotel a Cortina, pensa di fare causa al ministero della sanità cinese per aver occultato o tardato l'informazione della pericolosità del coronavirus. Il 21 aprile l'AVA di Venezia si dissocia scandalizzata da questa iniziativa nelle vesti del signor Bonacini che, presentando il conto della spesa, dichiara che i Cinesi sono clienti amati e benvenuti, con la figura di Marco Polo nella mente. Oggi 30 aprile deputati veneti di Forza Italia chiedono a Zaia di seguire l'iniziativa della Lombardia e muoversi rapidamente per chiedere danni alla Cina per una cifra di 20 miliardi di euro con il commento: Chi ha sbagliato è giusto che paghi. Spero che coerentemente l'AVA si dissoci da tutte queste iniziative e nel caso di risarcimento ottenuto, lo rifiuti sdegnosamente.

A.S.

Coronavirus/3

C'è poco

da vantarsi

Il premier Conte si pavoneggia dicendo che il mondo intero ci guarda con ammirazione. Ho dei grandi dubbi su questa improvvida affermazione che trasuda vanità e presunzione, e che viste le pessime iniziative e gli scadenti risultati del suo governo, contestato da destra e da sinistra, comitati scientifici compresi, rende una immagine di efficienza e capacità molto scarse per non dire disastrose. Ultima perla partorita da questo brain storm di task forces strapagate, le mascherine a prezzi calmierati, sociali. Con enfasi inopportuna e ridicola il Commissario Arcuri dichiara che le mascherine, oggetto simbolo dell'era Covid, costeranno 50 centesimi l'una! Ma come, oggetti che fino a metà febbraio si acquistavano anche a 6/7 centesimi l'una (posso esibire fatture) adesso costeranno 15 volte tanto per volontà di Stato, e di questo si vantano? Superata la crisi di approvvigionamento dei momenti critici, riorganizzata una capacità produttiva mondiale e nazionale in grado di sopperire alla nuova richiesta, perché mai non dovrebbero tornare a costare come prima del Covid? Anzi essendo assurte a necessità primaria della salute, dovrebbero essere distribuite gratuitamente dallo Stato, alla stregua di un farmaco salvavita. Una famiglia di 4 persone spenderà se va bene, che non ne vadano sprecate o non serva cambiarle più spesso in funzione delle necessità, come minimo 2 al giorno, ma mettiamo 3 se se ne rompe una o la si perde, che fanno 100 al mese. È intollerabile che si chieda al popolo una tassa di sopravvivenza quando si sprecano milioni e milioni di euro per comitati tecnici, scientifici e task force da brivido che fino ad oggi altro non hanno fatto che partorire l'obbligo dell'uso delle mascherine, fatte pagare a caro prezzo! Non mi meraviglierei se si scoprisse che il monopolio delle mascherine è in mano agli amici o agli amici degli amici del Governo.

Claudio Scandola

Coronavirus/4

Il muro di Berlino

a Teglio e Cordovado

Abito nella frazione di Suzzolins, di circa 150 abitanti, divisa in due tra i comuni di Teglio Veneto (Veneto) e Cordovado (Friuli). Io abito dalla parte veneta, ma se esco di casa per andare a Teglio mi devo portare sul lato dx della strada entrando così in Friuli e quindi soggetto a multa. Non è una barzelletta. Da sempre poi, questi cittadini della parte veneta hanno sempre frequentato Cordovado per tradizioni ed usi. La nostra frazione di Suzzolins è uno dei 4 rioni del palio di Cordovado. Tra le amministrazioni dei due comuni di Teglio e di Cordovado hanno sempre concordato scelte comuni per il vivere quotidiano. Al mercato si va a San Vito e non a Portogruaro, così come per negozi, agraria e supermercato che a Teglio non ci sono. Per noi andare a Cordovado ci sono circa 3 km e non 5 o 10 per andare a Fossalta di Portogruaro o Portogruaro. Ebbene, giungo al punto: ieri due miei vicini di casa, da parte veneta, sono stati multati di 500 euro a testa, non perché sono andati in agraria o al supermercato, ma per essere stati trovati fuori regione dai carabinieri della compagnia di Pordenone (che non capisco cosa ci facevano a Cordovado invece che a Pordenone). Mi chiedo se questo confine è diventato come il muro di Berlino. Ma il buon senso dove sta? Nulla è valso dire che comunque si stava facendo il tragitto più breve per stare meno in giro. Che fare?

Roberto Stefenello

Coronavirus/5

Da cattolico dico

che i vescovi sbagliano

Martedì sul Gazzettino, di cui sono un affezionato lettore, ho seguito con vivo interesse l'intervista al Prof. Massimo Galli primario all'ospedale Sacco di Milano. Premetto che sono un cattolico praticante, ma mi trovo completamente d'accordo con il Prof. Galli il quale dice che attualmente la frequentazione della messa in chiesa, per pericolosità di contrarre il virus, equivale ad un concerto o una partita di calcio. Di questo credo tutti i fedeli debbano tenere conto se sperano in breve tempo di poter rifrequentare i luoghi di culto. Francamente non capisco la posizione di alcuni Vescovi che hanno fretta di riaprire le chiese invece di cercare di raggiungere i fedeli attraverso l'utilizzo della tecnologia (Tv, radio internet etc.). Mi viene un pensiero malizioso! Mancano forse le offerte dei fedeli anche a discapito della loro salute?

Egidio Trevisan

Coronavirus/6

La Costituzione

scavalcata

Elementare Watson, direbbe Sherlock Holmes, il noto investigatore inventato da Arthur Conan Doyle dopo la frase pronunciata da Marta Cartabia alla sua prima uscita da presidente della Corte Costituzionale. Praticamente la Presidente ha detto che le limitazioni imposte dal Governo ai movimenti della gente, sono incostituzionali. Violano la libertà del cittadino. Non si può impedire ad una persona di muoversi solo per il fatto che potrebbe diffondere o contrarre una malattia. In questo caso il coronavirus. Se c'è una zona ben delimitata, è una cosa, ma non si può impedire a tutti di muoversi solo per il fatto che potrebbe accadere. I motivi per impedire al cittadino di muoversi, potrebbero essere strumentalizzati per altri motivi. Da qui la prudenza di qualche governatore, vedi Zaia, di cercare la collaborazione dei cittadini. Questa opinione, se condivisa, farebbe decadere tutto il castello delle multe e delle chiusure in quanto antecedenti al fatto. Non si possono punire le intenzioni. Ci vogliono delle ordinanze dei sanitari con tutti i loro limiti, cioè precise e non generalizzate, e non del Governo.

Enzo Fuso

Coronavirus/7

Le Messe

di Andreotti

Ha fatto molto discutere la presa di posizione della CEI nel richiamare, e far notare al Governo, come nelle prossime parziali aperture dal 4 maggio, non ci sia stata una decisione per poter celebrare, nelle chiese, la santa messa. In tanti, politici e altri, a sostenere il comunicato dei vescovi, anche chi si esibiva nei comizi con la corona del rosario in mano. Dentro a tanto parlare non si è sentito una voce che dicesse anche a me manca la quotidiana messa. Comunque, a parte il libero pensiero di ognuno, fa bene ricordare che i vecchi politici democristiani, Andreotti, tanto per non fare nomi, ogni mattina prima dell'inizio della giornata politica si recava in chiesa per la santa messa. Altri tempi, altri politici. Buona quarantena.

Elvio Beraldin

Burocrazia/1

L'esempio

del Ponte

Martedì veniva completata la struttura portante del ponte Morandi, in tempi quasi miracolistici, disegnato dal genovese Renzo Piano, uno degli architetti più famosi al mondo. Il premier ha voluto essere presente a questo evento storico, testimone della capacità dell'Italia. Mario Ajello scrive il fondo del Gazzettino La lezione di Genova e gli errori da non rifare. Depositario della verità da Sciascia in avanti, fa un omaggio alla burocrazia italiana che in questo caso è stata messa da parte (permettendo il risultato ottenuto). La burocrazia è il nostro male nazionale e se qualcuno pensa che nello sferragliante mondo di norme e contronorme si trovi onestà e trasparenza si sbaglia di grosso, anzi a mio parere è proprio in tutti gli articoli, regolamenti, norme che si annida l'eventuale possibilità di malgoverno. È cosa risaputa. Il ponte di Genova deve essere preso a campione quando si debba intervenire nei giusti tempi per rendere più sicura la penisola. Questa è la riprova di come siamo ancorati al vecchiume. Se si vuole controllare, ci sono tanti modi oggi che la tecnologia ce lo permette.

Claudio Nobbio

Burocrazia/2

Una rondine non fa

primavera

Prendo spunto dall'articolo di Marco Ajello del 29 c.m.vsulla fase finale del ponte di Genova per una mia riflessione. Come al solito sulla stampa e televisioni nazionali si esalta l'opera come esempio del sistema Italia. Come si porta ad esempio un nostro connazionale (emigrato senza lavoro), quando scopre o inventa qualcosa di interesse mondiale. Come quando da uno sport diciamo anonimo, entriamo nell'Olimpo mondiale ecc. In quei momenti eleviamo il nostro sistema Italia come modello, sembrerebbe che sessanta milioni di Italiani siano diventati i migliori del mondo! Quanto siamo piccoli, viviamo di un passato con personaggi storici illustri e ci autocelebriamo di episodi occasionali! Nel frattempo, se qualcuno non ci salva, le agenzie di rating internazionali ci metteranno tra i paesi spazzatura, che Dio c'è la mandi buona.

Lorenzo Soldera

Liberazione

Le ideologie

vanno insegnate

Le ideologie vanno insegnate a scuola, religioni comprese, senza rubare niente alle altre materie, ai giovani basta un niente per fare scelte estreme: se scelta ci sarà, che sia ben meditata. Al sig. Alberto Stevanin che sollecita risposte e pareri in merito ai fatti della 2° guerra mondiale in Italia: la lotta contro le truppe naziste, fu doverosa e necessaria per il nostro orgoglio e dignità di Nazione. Con che faccia ci saremmo presentati al cospetto degli altri popoli se tale lotta non ci fosse stata? Di vinti due volte, dai tedeschi e dagli alleati, che ci presentarono il conto dopo... Ci fu e c'è ancora, modo e modo di stare in Occidente.

Piergiorgio Beraldo

