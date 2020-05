Coronavirus/1

Se la scuola

tutela se stessa

Ho letto la lettera del sig. Posocco relativamente al fatto che dei compagni di scuola possano ritrovarsi insieme al bar o in palestra ma non a scuola. Sono stato allenatore di pallavolo per diversi anni e durante le trasferte eravamo soliti spostarci con le automobili insieme ai genitori degli atleti. Nessuno ha mai fatto questioni di responsabilità, assicurazioni, tutela di minori, ecc. Se la stessa cosa avviene a scuola scattano tutte le paranoie possibili e immaginabili. Questo non perché la scuola sia paranoica ma perchè le persone cambiano in base al contesto. Le stesse persone che accettano i rischi nel privato sono pronti a fare ricorso nel pubblico se qualcosa dovesse andare storto. Bene quindi la scuola che adotta misure straordinarie perché e vero che deve tutelare gli alunni ma a volte deve anche tutelare se stessa.

Lino Renzetti

Coronavirus/2

La superiorità

morale dei nordici

Vorrei condividere con Lei alcune mie riflessioni riguardanti le conseguenze che L'Etica Protestante ha avuto nei secoli e lo scacco che l'epidemia di Coronavirus ha avuto sui popoli del Nord Europa. Alcune di queste conseguenze per molti secoli sono state considerate modello virtuoso di comportamento, come per esempio la propensione alla frugalità e al risparmio propugnati dal Calvinismo, molto diffuso in Svizzera. Questa nazione arrivò a essere il forziere di Europa grazie a questa propensione, prima che nascesse la BCE. Altre conseguenze derivarono in tratti di carattere nazionale un po' meno blasonabili, come per esempio la superiorità morale dei popoli nordici, figlia della responsabilità diretta del pecattore davanti a Dio, senza la mediazione dei ministri religiosi che elargiscono il perdono nel nome di Dio, come accade nel catolicesimo. L'appello diretto alla responsabilità del comportamento dei suoi sudditi portò attualmente la monarchia svedese a non predisporre misure restrittive atte a contenere e impedire la diffusione del virus tra il suo popolo, con il risultato che in Svezia la diffusione della epidemia è proporzionalmente maggiore che tra i popoli del sud Europa, Italia, Spagna, Francia. Questi stessi governi nordici si rifiutano di aiutare gli Stati del sud Europa e ammoniscono i loro governi ad assumere comportamenti frugali, oculati e responsabili nella gestione della loro finanza pubblica, dimenticandosi dello scacco che la diffusione dell'epidemia ha significato per il loro orgoglio morale. Non pensa anche Lei che a volte, in nome di supposti meriti di natura etica si guarda troppo la pagliuzza nel occhio del vicino senza vedere la trave nel proprio?

Hugo Marquez

Venezia

Coronavirus/3

Complimenti a Vianello

e Rossi Luciani

Congratulazioni sincere per le due interviste ai due imprenditori pubblicate martedì. Critiche, pacate, costruttive. Credo che questi imprenditori debbano essere ascoltati, coinvolti, citati ad esempio dalle autorità politiche che dimostrano giornalmente la loro scarsa conoscenza dei problemi attuali e futuri del nostro Paese. Il nostro giornale potrebbe richiedere ad alcuni ministri di rispondere ai rilievi evidenziati da Vianello e Rossi Luciani?

Sergio Bianchi

Venezia

Coronavirus/4

Quei 72 mesi

del decreto liquidità

L'articolo 13 alla lettera m. del c.d. Decreto Liquidità dell'8 aprile scorso, recita che il credito erogato dalle banche con garanzia dello stato al 100% è rimborsabile in un periodo di tempo fino a 72 mesi. Quello che ogni imprenditore ha inteso, in base a quanto è stato anche generosamente illustrato, è che questo limite temporale fosse perentorio, mentre a ben leggere è evidentemente rimesso al buon cuore (o l'amore) degli istituti di credito che, giustamente, facendo il loro mestiere tendono a garantire il loro interesse. Questa espressione fino a inserita nel Decreto è quanto di più assurdo si possa scrivere in un atto legislativo la cui finalità dovrebbe essere quella di immettere liquidità, con ampio orizzonte temporale di restituzione, alle aziende che hanno subito e ancora subiranno molto a lungo loro malgrado gli effetti devastanti della crisi pandemia. Ritengo a mio avviso paradossale che il termine di 72 mesi risulti pertanto il massimo e non, come dovrebbe, essere il minimo, concedibile per restituire il debito. Credo che di questa perla legislativa se ne siano accorti solo gli imprenditori che, a sorpresa, dopo un mese e mezzo di attesa e di produzione di innumerevoli documenti (alcun anche non necessari allo scopo) sono stati costretti -non certo dalle banche, che avrebbero volentieri evitato gran parte di queste operazioni- ma per la loro sopravvivenza ad accettare un finanziamento con scadenza temporale di restituzione totalmente inadeguata alle finalità per cui è stato richiesto.

Lucio de Majo

Coronavirus/5

Ma qual è

la fragilità

Buongiorno cittadini veneti e italiani, scrivo queste due righe in assenza totale di pensieri di colore e politico. È mai possibile che il ministro Boccia pensi alle fasce fragili italiane da aiutare per distanziamento sociale con i nuovi servizi civici (60.000 persone) qualora per fragili ora intendono bambini e anziani... sopra i 60 anni (movida)... ma a quale fragilità si rapporta? Forse sarebbe meglio pensare ai cretini le cui madri sono sempre incinta si dice e, penso che in questo momento storico concepiscono parti trigemellari, vista la situazione in senso sociale, civico e politico! Italiani siamo grandi se come disse il grande Einstein apriamo l'ombrello del nostro cervello alla faccia dei gufi forza gente che ce la facciamo e magari alla grande. Auguri.

Luciana Bet

Treviso

Coronavirus/6

Un mutuo

senza lavoro

Vorrei capire come fa un lavoratore che ha sempre lavorato con il turismo, che attualmente e sopratutto a Venezia è inesistente, a pagarsi il mutuo casa. È stata fatta richiesta alla banca di sospensione del mutuo ancora a metà di marzo ed a tutt'oggi non è ancora stato attivato perchè, dicono, che la procedura è lunga e laboriosa e intanto continuano a fare il prelievo nel conto corrente e nel momento in cui la procedura sarà sbloccata i ratei che nel frattempo sono stati addebitati, saranno restituiti. Se questo lavoratore nel conto corrente non ha denaro perchè pagava la sua rata mensile in concomitanza all'arrivo dello stipendio, cosa fa la banca, continua con il prelievo forzato della rata mandando in rosso il conto corrente e magari con il conseguente pignoramento della casa o ci sono delle alternative? Da notare inoltre che la cassa integrazione in deroga richiesta deve ancora arrivare.

Massimo Zennaro

Mestre (Ve)

