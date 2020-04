Coronavirus/1

Scienziati

senza agricoltori

Ha visto direttore da chi è composta questa task force che dovrebbe dare suggerimenti per ripartire? Saranno pure scienziati (!). Ma non c'è un commerciante, un ristoratore, un agricoltore gente che è tutti i giorni sul campo e sanno quale sono i problemi, perché li vivono. Bisogna riaprire tutte le attività prima che andiamo a sbattere, con le dovute attenzioni ma lasciare libere le persone di scegliere dove andare e invece di smobilitare tutte le strutture ospedaliere che hanno aperto per il covid devono rafforzarle e essere pronti per l'emergenza che ci sarà di nuovo, investire su i medici di base che sono quelli più vicino alle persone. Questo virus sarà con noi per i prossimi 10/20 anni e ci dobbiamo abituare a conviverci.

Rossi Domenico

Venezia

Coronavirus/2

Ma gli iscritti

all'Anpi sono immuni?

Ho letto la direttiva del ministro degli interni dove si autorizzano le manifestazioni del 25 aprile da parte delle autorità, e da parte dell'Anpi. Non trovate che a fronte della feroce caccia all'uomo perpetrata dalle forze dell'ordine nei confronti dei singoli cittadini, a suon di multe salatissime, e con l'impiego di mezzi che neanche per la caccia ai mafiosi sono stati usati, rei di andare a passeggio in mezzo ai campi, e all'irruzione di tali forze dell'ordine perfino in una chiesa mentre veniva officiata la s. Messa, dare l'autorizzazione all'Anpi, sia quanto meno scandaloso? Vi ricordo inoltre che tra le altre cose, nella stessa giornata, sono state espressamente vietate dai prefetti del Veneto tutte le manifestazioni in onore di San Marco patrono millenario di tutti noi veneti. Ci continuano a dire che è per il nostro bene, ma allora, permettere certe manifestazioni, non pregiudica la salute pubblica? O tra le cose che il governo ci ha tenuto segrete, c'è anche l'immunità degli iscritti all'Anpi?

Gianfranco Braido

Coronavirus/3

Non sono

così piccola

Mi chiamo Gaia, ho appena 18 anni e in questi giorni si deciderà del mio futuro, il futuro che molti giovani non possono scegliere perché ancor piccoli per votare. Un futuro che ci verrà in qualche maniera imposto! Abbiamo lottato anni e anni per l'indipendenza e per la libertà. Abbiamo capito che, per ottenere tutto ciò, bisogna ricorrere alla civiltà, al buonsenso, al lavoro dergli italiani, non di qualsiasi altro popolo, al rispetto della nostra Costituzione, della nostra legge. Abbiamo limitato la nostra libertà nella speranza di un futuro migliore e non è giusto che questi sforzi e quelli del passato siano stati vani. Io non posso che chiedere l'aiuto di rappresentanti che abbiano la voglia di lottare e di rappresentare l'Italia, il Veneto, un Veneto impegnato ogni giorno a lavoro, dedito al sacrificio. Non ha senso imporre una chiusura forzata di varie attività promettendo successivamente aiuto senza poi vedere nulla... Credo sia arrivato il momento di tutelare il nostro Paese, di tutelare il nostro Veneto che non ha mai placato il desiderio di lavorare e di aiutare la propria gente. Il Made in Italy, la sanità italiana, l'organizzazione italiana è invidiata da anni in tutto il mondo. È ora di togliere l'Italia dalla mani di persone che la stanno, pian piano, portando alla rovina. Non voglio dilungarmi molto, forse ho già toccato tematiche in modo relativamente ampio, ma sono stanca di essere trattata come una stupida, incapace o semplicemente troppo piccola per comprendere quanto stia accadendo. Il futuro è nelle vostre mani, io confido in voi!

Gaia Tonietti

Coronavirus/4

Noi anziani non

siamo di serie B

Ho letto sul vostro giornale che all'entrata della fase 2 gli over 70 con patologie gravi non potranno uscire, ho voluto avere la conferma prima di scriverLe, purtroppo alla televisione questa mattina ho sentito la grande trovata del dott. Vittorio Colao, che vuole bloccare gli italiani dai 60 anni in su (per fortuna il Presidente del Consiglio Conte sembra non essere d'accordo). I nostri politici, gli esperti sia medici che non, e anche alcuni giornalisti dovrebbero imparare una filastrocca che alle prime classi elementari mi ha fatto studiare la mia maestra Prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate, possono portar danno. Dove è finita la libertà, quella per cui mio nonno (1°guerra mondiale) e mio padre (2°guerra mondiale) hanno combattuto e sono morti per la libertà di tutti gli italiani, giovani e vecchi anche con patologie, come sempre mi chiedo se non sono morti invano. Noi anziani autosufficienti abbiamo sempre dimostrato di esser riusciti ad adeguarci alle situazioni negative che la vita ci ha messi di fronte, per cui non vogliamo essere considerati dei cittadini di serie B, impedendoci di muoversi liberamente, solo perché affetti da delle patologia diffusissime ma non per questo invalidanti. La mia sensazione è quella che questi provvedimenti restrittivi non vengano emessi per tutelare la nostra salute, ma bensì senza troppo rispetto, vengano proposti da pseudo scienziati.

Giuliana Brussato

Villorba (Tv)

Coronavirus/5

I nostri anziani

accuditi bene

In questi giorni leggo sui giornali di indagini che la procura sta svolgendo in alcune case di riposo in particolare all'istituto Configliachi e Breda dove io lavoro. Ci tengo a precisare che tutto il personale di questa casa di riposo dove peraltro si sono riscontrati pochissimi contagi e attualmente è cosiddetta pulita, stanno svolgendo il proprio lavoro con il massimo dell'impegno e delle energie. Con le videochiamate cerchiamo di mantenere i contatti con i familiari in un'ottica di trasparenza. Ci sembra ingiusto che la stampa punti il dito in maniera così intensa con articoli pressoché quotidiani. Ci teniamo a ribadire che i nostri anziani sono accuditi con professionalità ma anche con tanto affetto.

Maristella Masiero

Coronavirus/6

I sindaci

da premiare

Come tutti i giorni anche oggi leggo il suo giornale. Un articolo attira la mia attenzione che diventa stupore e sbigottimento quando ne approfondisco la lettura. Sono candidati a miglior sindaco del mondo per come affrontano l'emergenza coronavirus i seguenti sindaci: Antonella Argenti (ne ignoro gli atti e quindi mi astengo da giudizi) Sala e Gori rispettivamente sindaci di Milano e Bergamo. Ora, a meno che non si siano dei casi di omonimia, mi risulta che siano gli stessi che ad epidemia in corso, invitavano i loro concittadini ad uscire per l'aperitivo e per la cena. Quanti contagi e forse quanti morti potrebbero essere stati causati da questi scriteriati comportamenti? E questi sarebbero i sindaci da premiare? Sono molte le cose che non mi sono chiare in questo momento, ma questa le batte tutte.

Giovanni Sartor

Coronavirus/7

La sinistra

anti regionalista

Il Covid-19 in Italia tra tante tragedie umane sta producendo una sorta di miracolo politico: la conversione unitaria della sinistra nella prospettiva centralista e antiregionalista. Una vera, e pelosa, nemesi storica: fu, infatti, soprattutto il vecchio PCI a volere fortemente le Regioni negli anni Settanta del Secolo scorso nella speranza di erodere un po' di quel potere democristiano che disperava di ottenere a Roma. E fu, in anni più recenti, sempre la sinistra, con la riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, ad avviare quel processo devolutivo alle Regioni, oggi tanto bistrattato, per tentare di arginare l'allora avanzata leghista. Non sarà il fatto che oggi - a pensar male si fa peccato ma talvolta si indovina, diceva uno che se ne intendeva -, le Regioni sono in maggioranza di centrodestra e con Governatori ancora' democraticamente votati e che ciò urti la sensibilità di chi, invece, a livello centrale deve, da tempo, il proprio potere ai soli giochi di Palazzo? I Governatori regionali, nel bene e nel male, rispondono ancora ai propri elettori e cercano ovviamente di governare nel loro interesse mentre, e da almeno dieci anni, a Roma governano ciclicamente elites politiche spesso senza voti e che sanno perfettamente che le loro poltrone non le devono al popolo ma bensì ad altri poteri, più o meno nascosti, cui devono rispondere.

Massimo Tomasutti

Mestre (Ve)

Coronavirus/8

A 75 anni la vita

non è finita

Mi permetto di sfogarmi con Lei a riguardo di tutto quello che sta succedendo sulle normative relative alle restrizioni imposte in seguito della pandemia. Leggo sui notiziari delle cose che spero il nostro governo non approvi, specialmente l'isolamento degli anziani o la libera uscita solo per poche ore al giorno. Intanto bisognerebbe anche distinguere la realtà di anzianità perché oggi ci sono persone ultraottantenni che sono in piena efficienza sia fisica che mentale e non si ritengono di certo dei vecchi da relegare in disparte. Io che ho 75 anni e soffro di alcune patologie peraltro sotto strettissimo controllo (Diabetico di tipo 2) percorro ancora circa 500/600 Km al giorno in macchina senza alcun problema, naturalmente prima dei decreti antivirus, e oggi mi trovo veramente a pensare che la vita sia finita e i nostri governanti ci fanno morire non di covid19 ma bensì di tristezza e di depressione che ci fa pensare che ormai siamo delle persone inutili per la comunità, ed è estremamente sbagliato. Fate capire ai governanti e ai governatori regionali che noi anziani siamo ancora utili e che abbiamo portato l'Italia ad essere quel bel paese meraviglioso che è. Giorgio Telesi

Coronavirus/9

L'Italia non è

tutta uguale

Inutile, tutto inutile, più il tempo passa e più la situazione si fa allarmante. Le decisione univoche del Governo, non tengono conto di una cosa importante: l'Italia non è tutta uguale. Nella fase 2 non si tiene conto che ogni regione ha problemi uguali ma che si devono affrontare in maniera diversa. Come non farlo. Ci sono regioni che non hanno contagi, focolai e quant'altro. Perchè bloccarle? Almeno con le ormai acquisite attenzioni si potrebbe aprirle al cento per cento. E poi ristoranti e pizzerie, bar e alberghi, più tutto l'indotto, che dovrebbero fare? Chiudere?

Emma Dal Negro

Treviso

Coronavirus/10

Una maturità

inadeguata

Sono una insegnante delle Scuole Superiori in pensione. Più volte ho svolto il compito di Commissaria durante sessioni di esami di maturità. Le scrivo perché sono veramente perplessa e anche indignata per come è stato deciso che quest'anno tale esame sarà svolto. Con prova orale: dove, come, con chi? Già decidere che i commissari fossero gli stessi insegnanti che hanno seguito didatticamente gli studenti durante l'anno scolastico mi è sembrato che togliesse valore alla prova stessa. Non far svolgere alcuna prova scritta per motivi di coronavirus, ritengo sia altamente inadeguato al valore che da sempre, almeno nella nostra cultura italiana, è stato dato a questo momento della vita di una giovane persona. Il lasciapassare per entrare nella società o come lavoratore o come nuovamente impegnato nello studio per accedere a professioni specifiche. (la notte prima degli esami, sogni che si rincorrono per decenni su quel momento sono solamente alcuni esempi leggeri). Ho seguito esami di maturità dove gli studenti erano sistemati in corridoi, ognuno su un banco posizionato in fila l'uno davanti all'altro; come si fa oggi con i carrelli della spesa davanti ai negozi di alimentari, non si potrebbero preparare almeno ad un metro distanti l'uno dall'altro? Daniela Zanella

