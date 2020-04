Coronavirus/1

L'idea di voler essere perfetto a volte fa fare al Governo scelte inopportune e inique. Davanti all'emergenza il presidente del consiglio ha messo davanti lievitante politici amo invece che pensare alla grave situazione dello Stato indebitato e incapace confuso portarsi. I contributi del cura Italia sono stati dati a spargisale mentre si dovevano dare esclusivamente a chi è chiuso. I 600 euro li ha presi anche la partita Iva che lavora, veramente iniquo. Si parla tanto di lavoro da casa. Chi lavora da casa e rimane con i figli non ha diritto a nessun contributo. È poi triste vedere che gli unici a non contribuire economicamente sono i politici. O solo qualche sporadico caso anche nel Veneto di Zaia, mentre c'è chi come qualche ragazzino ha donato cinque euro per la giusta causa sanitaria e sociale.

Emma Dal Negro

Coronavirus/2

La scuola a distanza

non è efficace

Le maestre sono a disagio, i bimbi scoppiano, i genitori ed i nonni, diventati precettori, improvvisano didattica e pedagogia in un crescendo esasperato, pericoloso per tutti. Non sono preparati, non nel senso che mancano di istruzione, ma non possiedono cognizione dei princìpi e delle tecniche che stanno alla base dell'insegnamento. I bimbi hanno bisogno della scuola: è un valore assoluto. In quel contesto imparano raggiungendo risultati durevoli! Insegnamento ed apprendimento sono due funzioni distinte, ma connesse. A meno che si neghi la prima togliendole dignità e peculiarità. Con il beneficio della provocazione mi piacerebbe che i Dirigenti scolastici e gli insegnanti elementari togliessero il primato alla programmazione ministeriale e dicessero ai genitori preoccupati che la didattica a distanza, come attualmente si applica, non è efficace, perché manca di relazione interpersonale, di vita affettiva, di scambio culturale, di rapporti sociali con i compagni... Sostanzialmente la comunicazione è unilaterale! Sarebbe meglio che le maestre smettessero di fare lezione via cavo e consigliassero alcuni libri da leggere e consultare (le biblioteche vanno aperte subito), invitassero le famiglie ad acquistare il o i libri per le vacanze e stimolassero esperienze sensoriali ed intellettive fattibili entro i 200 m. previsti dal D.P.C.M. Si recupererà il prossimo anno che dovrebbe inderogabilmente iniziare il 1° settembre.

Paola Beggio

Insegnante elem. in pensione, ora nonna di 6 nipoti

Coronavirus/3

Come si corre

nel resto del mondo

Mai visto un'assurdità simile: non poter andare a correre o camminare lungo la spiaggia. Ragazzi multati per essersi allontanati 200m dalla propria abitazione per correre o camminare come fossero untori! Vergogna. Ecco come ci si comporta nel mondo! In Francia andare a correre è vietato dalle 10 del mattino fino alle 19 di sera, cioè nelle ore dove c'è maggiore possibilità di trovare altre persone. Durante gli altri orari, ovviamente sempre in solitudine, è possibile farlo senza allontanarsi da casa per più di un chilometro. In Inghilterra la popolazione è invitata a restare in casa ma è comunque possibile uscire una volta al giorno per un'ora. In questo caso quindi si può correre, sempre rispettando la massima prudenza. In Svizzera è possibile uscire a correre senza alcun problema, nessuna nuova legge lo vieta. In Spagna la situazione è come in Italia, non si può uscire per passeggiare o correre. È ammessa l'uscita con l'animale domestico, fatta nei pressi di casa. In Germania si può andare a correre in solitaria mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Il Belgio è in controtendenza rispetto all'Italia: sollecita l'esercizio fisico anche insieme ad altre persone. In Svezia si è raccomandati di stare a casa soltanto in caso di sintomi come febbre o raffreddore. Si può quindi uscire a correre mantenendo però la famosa distanza di sicurezza dalle altre persone. Negli Stati Uniti dipende da Stato a Stato ma comunque nella maggior parte di essi si può andare a correre. In tutto il continente africano non è stato emanato per il momento alcun divieto a riguardo. Si può quindi andare a correre. La Russia è in quarantena ma le persone possono ancora uscire anche se sono invitate a restare in casa. Quindi anche qui si può correre. In Canada i cittadini sono invitati a restare a casa, ma non c'è ancora alcun divieto per quanto riguarda le uscite in solitaria. Quindi si può correre. In Nuova Zelanda sono rimasti aperti i parchi e si può correre, sempre in solitudine e mantenendo la distanza di sicurezza.

Paolo Atzori

Coronavirus/4

Settantenni

penalizzati

Mi chiedo quali esperti, o presunti tali, abbiano deciso che le persone di età superiore ai settanta anni dovrebbero restare in casa anche dopo la fine della attuale quarantena generale. A quei signori vorrei suggerire di andare a leggere le conclusioni del congresso nazionale della Società di Gerontologia e Geriatria (SIGG) avvenuto a Roma alla fine del novembre 2018 e riportate su giornali del giorno 30 dello stesso mese, conclusioni di esperti veri in materia, tra i quali il prof Niccolò Marchionni, cardiologo presso l'Università di Firenze, le quali fissano l'inizio anagrafico dell'anzianità a 75 anni, motivando questa decisione col fatto che un sessantacinquenne medio di oggi ha la stessa forma fisica e cognitiva di un quarantenne degli anni novanta e un settantacinquenne la stessa di un cinquantacinquenne degli anni ottanta. Come avisino so che si può donare il sangue fino a 70 anni e, su valutazione del medico trasfusionista, anche oltre. I pensionati di oggi sono attivi nel volontariato perché desiderosi di essere ancora utili alla società. Gli ultrasettantenni spesso convivono con figli o nipoti che vanno a lavorare e potrebbero comunque portare il virus a casa. Che dire, poi, degli anziani che si mantengono in salute con ciclismo, ballo e palestra con tanto di certificato medico di idoneità. Una domanda: è più a rischio un trentenne con obesità o diabete oppure un settantacinquenne che sta bene? Credo il primo. Allora ritengo che il giusto criterio per consigliare (e non obbligare) i domiciliari sia semmai lo stato di salute della singola persona e non l'anagrafe. Costringere un anziano che sta bene a rinchiudersi in casa, piuttosto, lo condannerebbe ad ammalarsi a causa dell'immobilità, sarebbe esposto alla depressione psichica e, quindi, a una riduzione dell'aspettativa di vita.

Mauro Cicero

Coronavirus/5

Cartoleria

a giorni alterni

Sono d'accordo e rispetto le misure intraprese in questo periodo di epidemia, ma a volte alcune di queste rasentano il grottesco. Dopo quaranta giorni di clausura domestica, anche perché persona a rischio in quanto immunodepressa, sabato scorso mi sono recato, munito di dovuti ausili, presso la cartolibreria a 200 metri dalla mia abitazione, per acquistare un quotidiano. Il giornale era esaurito, perciò chiedevo dei fogli da disegno per potermi dedicare ad un miei hobby. La negoziante però mi rispondeva che per l'acquisto di materiale di cancelleria dovevo ripassare il martedì o il venerdì successivo. Lascio a voi ogni commento.

Luciano Novello

Coronavirus/6

Tagliamo gli stipendi

ai dipendenti

Siamo in guerra. Bene. Economia di guerra. Dal mese prossimo gli stipendi e le pensioni di tutte le persone (nessuno escluso; parlamentari magistrati alti funzionari statali) siano erogati a 600-800 euro mensili come alle partite IVA che hanno perso il lavoro) Penso che le cose cambierebbero. Naturalmente in meglio. E si partirebbe subito.

Augusto Pozzobon

Coronavirus/7

La genialata

del commissariamento

Certo che ci vuole una buona dose di spudoratezza nel chiedere il commissariamento della Regione Veneto per le morti nelle case di riposo. I due parlamentari del Partito Democratico che hanno ventilato questa genialata forse vivono in una realtà diversa rispetto a quella cui assistiamo noi cittadini? Realtà che ci mostra un Governo, cui partecipa il loro Partito, diviso e litigioso, incapace di decidere, che si nasconde dietro una babele di comitati di esperti e consulenti. Non penso che il Veneto sia il migliore dei mondi possibili, ma ci sarà un motivo se in questa fase è diventato una sorta di benchmark, di modello riconosciuto da Università prestigiose e da testate autorevoli? Se queste sono le proposte del Pd, facile pronosticare che le prossime elezioni regionali per il Partito saranno un passaggio meramente decoubertiniano.

Ivana Gobbo

Coronavirus/8

Le multe

per fare cassa

Il sindaco di Padova, Giordani si lamenta per il mancato introito derivante dalle multe agli automobilisti, quantificato in 9 milioni di euro; ma non hanno sempre asserito che i blocchi stradali dei vigili e gli autovelox avevano l'unico scopo di fare prevenzione e tutelare la cittadinanza, e non di fare cassa, o abbiamo sempre capito male?

Gerardo

Coronavirus/9

Perplessità

sull'applicazione

Quanti dubbi mi lascia l'applicazione che si vorrebbe rendere obbligatoria per tracciare i positivi al corona virus. Come prima cosa sarebbe una patente di appestato da portare in giro con noi ma delle due l'una: se qualcuno ha il virus non deve andare in giro, se non ha più il virus nessuno per strada risulterebbe positivo, altra perplessità facendo sempre finta che questa prima contraddizione non esista. Immagino persone costantemente allo smartphone nella speranza di non suonare l'allarme e nel caso l'applicazione ci dica che siamo passati vicino a un positivo ecco l'impazzimento: sarà quell'imbecille che prima mi ha urtato o quella signora che mi ha starnutito in faccia? E ancora: appurato che si è entrati in contatto con un positivo cosa fare? Andare a farsi il tampone? Dove? Chiamare qualcuno con l'ambulanza che scorrazza su e giù per le chiamate? E gli anziani che in minima parte possiedono lo smartphone? Senza contare che magari uno fugge se l'applicazione segnala un positivo e magari si accosta a un altro senza applicazione e positivo pure lui... Non sarebbe meglio concentrare gli sforzi per la messa in sicurezza della gente che deve spostarsi per lavoro e lasciare le stupidaggini ai fumetti per bambini? Altrimenti si che si che si passerebbe dalla caccia alle streghe a situazioni psicotiche da app.

Riccardo Gritti

Coronavirus/10

Gli anziani non solo

in casa di riposo

Sta diventando più concreta, ed allarmante, l'ipotesi di prolungare il confino domiciliare per gli over 70. Altrettanto chiara e pressante, da parte di autorevoli personalità, la richiesta al Governatore Zaia di voler rivalutare l'apertura di piscine, palestre e centri fitness. Anziana doc... faccio, da 25 anni, 3 volte la settimana attività motoria ad Abano, presso il Thermal Pool Columbus: risultati ottimi per il corpo e per lo spirito. Le chiedo: sanno il Governatore e il Sindaco di Padova che, tramite i Servizi Sociali, centinaia di anziani frequentano, da settembre a giugno, il sopracitato complesso termale? E sono attivi, entusiasti, impegnati nel volontariato, negli aiuti familiari, in altri lavori. O gli anziani sono solo, e tutti, quelli delle Case di Riposo?

Maria Conte

Coronavirus/11

Vaporetti

e non barchino

Vivo a San Vendemiano (Treviso) ma sono Veneziano. Volevo chiedere al presidente Zaia perché a Venezia, come per tutta Italia, non si possa utilizzare un barchino da soli, con autocertificazione per andare a fare le spese. Un mio caro amico deve andare in vaporetto per fare le spese (sono in 4 in famiglia), quindi incontrando molta gente quando potrebbe con il proprio barchino andare in completa sicurezza, con guanti è mascherina.

Michele Taddio

Coronavirus/12

Tra studio

e spiagge

Leggiamo la proposta dei sindaci di Jesolo e Cavallino-Treporti di ridurre, nei mesi autunnali, la settimana scolastica dal lunedì al giovedì per garantire alle famiglie fine settimana allungati per frequentare le spiagge. Questo permetterebbe alle attività del settore di recuperare guadagni. Mi siano permesse alcune considerazioni. La prima: già i nostri ragazzi stanno subendo una formazione ridotta per quest'anno scolastico; vogliamo continuare anche per il prossimo? La seconda: da più parti si pensa di spalmare le attività lavorative su sette giorni per garantire il distanziamento e contenere le occasioni di contagio; allora i nostri ragazzi in spiaggia ci vanno da soli, perché i genitori lavorano! Ultima, ma non meno importante: le ripercussioni economiche di questa emergenza sanitaria sono a tutti noi note e hanno colpito fortemente la capacità finanziaria delle famiglie: con quali soldi si andrà in spiaggia durante il fine settimana se a mala pena si riesce a sbarcare il lunario?

Andrea Righetti

