Le Regioni si stanno lamentando perché lo Stato si sta intromettendo in materie che ritengono di loro esclusiva competenza. Posto che non c'è alcuna materia di esclusiva competenza regionale, considerato che ora si sta invocando il ritorno dei servizi di medicina scolastica, mi domando perché le Regioni, compreso il Veneto, hanno inspiegabilmente disattivato i servizi di medicina scolastica, previsti dal DPR 11 febbraio 1961, n. 264 e dal dpr 22 dicembre 1967, n. 1518, tutt'ora vigenti, servizi previsti all' art. 14 lettera e) della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale), dove gli alunni venivano periodicamente visitati dal medico scolastico, all'interno degli ambulatori istituiti presso le scuole? Con i servizi di medicina scolastica attivi, come previsto dalla legge 833/1978, gli attuali problemi nelle scuole a seguito dell'epidemia Covid-19 sarebbero affrontati con più sicurezza per i nostri ragazzi. Pertanto auspico che il ministro della Salute intervenga nei riguardi delle Regioni, che incomprensibilmente hanno abolito tali servizi, affinché ottemperino a quanto previsto dall'art. 14 lettera e) della legge 23 dicembre 1978 (istituzione del Servizio sanitario nazionale) e li riattivino quanto prima.

Aldo Baffa

Venezia

Venerdì 21 agosto il quotidiano torinese La Stampa ha sfornato un'inchiesta sulle spese sanitarie delle regioni durante l'epidemia del Covid. La regione che ha speso di più, secondo l'Autorità nazionale anticorruzione, è la Campania. Eppure non risulta la più colpita dal virus, nemmeno tra le prime otto. La graduatoria in questione è quella riferita alla spesa per contagiato. Dal grafico riportato dal quotidiano diretto da Massimo Giannini, evince che la regione di Vincenzo De Luca ha speso oltre 76 mila euro per contagiato. Segue la Toscana con 40mila, poi la Sardegna con 38mila e la Basilicata con 30mila. Il Settentrione, dove invece la pandemia imperversava con virulenza, si ferma sotto i 15 mila per contagiato. La Lombardia è ferma addirittura a 5 mila euro per contagiato, quindici volte in meno della Campania. Ovviamente c'è chi dirà che lo sceriffo campano è stato il più generoso a spendere soldi per la gestione dell'epidemia. Ora Vincenzino si dice pronto a richiudere la regione se i contagiati tornano a salire e riaprire il portafoglio, tanto paghiamo noi. Qualcuno lo fermi!

Antonio Cascone

Padova

In questi giorni di devastazioni negli Usa con criminali che stanno spaccando tutto con la scusa dell'antirazzismo, mi colpisce la protesta degli assi dell'Nba, con loro, quasi tutti afroamericani: mi sembra che la società americana sia stata davvero poco razzista dal momento che uno dei suoi più accorati contestatori, un certo LeBron James guadagna quanto Ronaldo, Hamilton e Federer messi assieme. Ora mi aspetto che LeBron James si riduca lo stipendio del 90% , cosa che gli permetterebbe di vivere con solo... 10 milioni di dollari l'anno, e devolva il resto alla comunità nera americana, altrimenti è fuffa.

Quanto al signor Giuliano Romano il quale dice di non sapere quali proposte abbia Salvini e la Lega per il lavoro, queste sono: sgravi per le imprese (di tutta Italia non solo il sud), detassare anziché regalare sussidi a pioggia, regolarizzazione dei precari, e investimenti attivi non passivi, vale a dire sostentamento economico alle aziende anziché fondo perduto a redditi di cittadinanza fallimentari.

Riccardo Gritti

Venezia

Continua lo scontro eterno tra i politici del Centro Destra e il Governo, leggi Lamorgese, sull'accoglimento dei migranti. Il Pd, in particolare le sue costole a sinistra, continua a promuovere irresponsabilmente l'accoglienza senza se e senza ma, addirittura sponsorizzando le varie Ong che operano in mare. A parte il fatto che vorrei veramente sapere quali sono i reali motivi di questa ostinata volontà di accogliere chiunque voglia venire in Italia, perché non mi è chiara la strategia o la volontà politica della sinistra a riguardo, mi chiedo se veramente la maggioranza degli italiani sia favorevole ad accogliere i migranti, questi migranti. Sappiamo che non possiamo accogliere tutti coloro che vorrebbero venire, sappiamo che vengono comunque destinati in luoghi lager dove nascono solo tensioni e proteste, sappiamo che molti sono inevitabilmente destinati a delinquere o a vivere ai margini della nostra società, sappiamo che arrivano sempre più infettati da coronavirus e che questo rappresenta un reale pericolo, al di là delle idee politiche. Sappiamo anche che questo fenomeno drena importanti risorse che vengono sottratte ad altri capitoli, più sentiti ed importanti per i cittadini. Cosa fare allora? Perché non usare delle isole opportunamente allestite per confinare coloro che arrivano? Si potrebbero salvare, curare, rifocillare e alloggiare con maggiori facilità organizzative, minore necessità di forze dell'ordine a sorvegliare, minori costi economici e sociali. Una volta sistemati, e curato chi ha bisogno, si pone loro la domanda dirimente: 1) Dichiari le tue generalità, cittadinanza e luogo di partenza 2) Non dichiari le tue generalità. Se le dichiari si fanno le verifiche sul tuo effettivo diritto all'asilo politico a causa di guerre o persecuzioni, nel frattempo vieni assistito e mantenuto in condizioni umane sempre nell'isola, e se ne hai diritto verrai successivamente trasferito in continente e seguirai i percorsi per gli aventi diritto. Se le nascondi ti viene comunicato che non potrai più allontanarti dall'isola in quanto senza generalità certe non è possibile partecipare alla vita attiva di una società. Contemporaneamente ti viene offerta la possibilità di dichiarare il paese di partenza, e se accetti vieni trasferito nel paese da cui sei partito. Se non accetti sappi che rimarrai nell'isola. Tutto ciò avrebbe dei vantaggi indiscussi nella loro gestione e nel controllo sanitario, costi nettamente inferiori rispetto a come trattiamo il fenomeno oggi, soprattutto costi sociali, impiegherebbe meno personale dell'ordine a seguire tutti gli aspetti generati da questi problemi, allenterebbe la tensione sociale per i fenomeni di delinquenza e degrado.

Claudio Scandola

Padova

Gentile Direttore, vorrei condividere con Lei una osservazione fatta riguardante gli spazi pubblicitari televisivi. Non so se Lei avrà notato la enorme frequenza con cui vengono utilizzati bambini nella propaganda dei più svariati prodotti commerciali. Questi bambini mettono la faccia a viso scoperto, senza la velatura che abitualmente si sovrappone sul viso dei bambini emigrati, abusati, etc. Un vero e proprio uso sfacciato dei bambini nella pubblicità. Allora, delle due una: si tratta di pura ipocrisia quando si vela il viso di un bambino nella sua immagine televisiva oppure si tratta di sfruttamento di minore quando lo si espone alla recita di un ruolo spudoratamente pubblicitario?

Hugo Marquez

Venezia

