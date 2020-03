Coronavirus/1

Riaprire gli

ospedali militari

Sono stati chiusi gli ospedali militari. Ebbene: è giunto il momento che li riaprano. Ritengo che mai, nella Storia della Sanità nazionale si evidenzi l'emergenza di avere più strutture, che esistono, ma nel tempo sono state dismesse, per motivi economici, di risparmio sulla spesa pubblica e sono i nosocomi militari e civili. È un buon motivo valido per allestire anche più ospedali da campo, come esistono già nelle dislocazioni in Teatro Operativo per le missioni Fuori Area, riguardo i noti interventi di peace-keeping. Anche la nostra Marina Militare potrebbe trasformare alcune unità navali in centri ospedalieri, con personale sanitario professionale. Esistono infrastrutture in molte città d'Italia che potrebbero essere bonificate e recuperate in alcune sale, per incrementare l'emergenza a questa tremenda spirale di un virus che è peraltro altamente letale. Ritengo che sia indispensabile in questo momento, che non è stimato scientificamente quando potrà finire, richiamare tutti i medici inferiori ai 70 anni di età che avevano prestato servizio, sia come civili e sia come militari, nei vari ospedali o centri - Direzioni di Sanità, affinché diano un apporto al nostro apparato della Sanità Pubblica, in tutto il territorio nazionale. Mai come in queste ore mentre scrivo io credo che si avverta un'urgenza di questo tipo, dove il concorso della Protezione Civile potrebbe porsi a presidio all'interno di un veloce riallestimento di vecchi ospedali in terra come ho sopra accennato ed istituire dei nuovi, se necessario, mobili.

Adalberto de'Bartolomeis

Monselice (Pd)

Coronavirus/2

Un popolo

di masochisti

In questo momento di difficoltà globale ed emergenza sanitaria, si è ancora titubanti da parte dei nostri politici se aprire o no il numero chiuso degli studenti in medicina. In Italia sulle emergenze siamo sempre in difficoltà, non prevediamo mai, non si danno mai le priorità alla salute e sicurezza pubblica. Si chiudono ospedali e che adesso si vogliono aprire. Si dice che a livello nazionale mancano circa 11mila infermieri e circa 7 mila medici. Si dice che gli ultimi anni sono stati tagliati diversi miliardi alla sanità pubblica e alla ricerca. Siamo un popolo di masochisti?

Francesco Pingitore

Belluno

Coronavirus/3

Una foresta

troppo gigante

Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Cosi recita un noto proverbio cinese. Purtroppo ora è fin troppo calzante per la situazione che noi, l'Europa, e mezzo globo stiamo vivendo e subendo per la caduta di questo sequoia in Cina. Questa foresta, la Cina, fin dagli anni 90 in silenzio ha iniziato un percorso di crescita economico-industriale senza eguali che l'ha portata ad essere oggi, con gli Stati Uniti, la più grande potenza economica del mondo. Come non bastasse ha tra i suoi assets buona parte dei titoli di Stato americani. Temo che una foresta così gigantesca sia di difficile controllo per i cinesi, tanto che, appunto, quando cade uno dei suoi ormai giganteschi alberi il fragore raggiunge ogni parte del pianeta...

Luciano Tumiotto

Ponte di Piave (Tv)

Coronavirus/4

Un nuovo

ordine mondiale

Non è semplice riuscire a metabolizzare il cambiamento che la lotta contro il coronavirus ci obbliga ad applicare e non è altrettanto semplice immaginare quanto diverso sarà il nostro mondo privato e collettivo di tutti noi al mondo una volta che ci saremo liberati di questo ospite sgradito. Tutti noi in questo pianeta chiamato Terra in questi giorni, settimane e mesi siamo i costruttori attivi o passivi di questo epocale cambiamento che porterà ad un nuovo ordine mondiale, con persone, imprese, Nazioni che, perché economicamente o culturalmente deboli o poco organizzati collasseranno sotto gli effetti del coronavirus e di altri più forti o organizzati che approfitteranno della loro debolezza per fagocitarli ed occuparne il posto economico, politico, militare.

Per cercare di rendere il mondo un po' più sicuro per noi e per gli altri, per cercare di renderlo più giusto, umano dovremmo in queste ore pensare non solo a salvare noi, le nostre famiglie, la nostra amata Italia da questo mostro che di nome fa Coronavirus, ma dovremmo volgere il nostro sguardo a Sud, all'Africa, all'India ed a tutte quelle Nazioni che non dispongono ancora di strutture sanitarie ed organizzazione in grado di poter arginare il Coronavirus. Aiutarle a contrastare il Coronavirus vuol dire non solo fare la cosa giusta nei confronti dei nostri simili, ma vuol direi anche aiutare noi stessi, la nostra Patria a non dover subire le conseguenza di un collasso di queste popolazioni con le irrimediabili ripercussioni negative anche per noi ponte naturale fra il Sud povero ed il Nord ricco del pianeta. Aiutare noi tutti, aiutare il mondo ad essere più sicuro, meno dipendente dalle brame delle persone, imprese, Nazioni che vedono il Coronavirus una opportunità, un'arma per prevaricare il prossimo, per espandere il loro dominio economico, politico, militare penso sia la prima missione di tutti noi persone che vogliono continuare a rimanere liberi di usare il loro cervello, il loro tempo senza dovere dire signor si ad un nuovo padrone.

Bruno Ferrarese

Coronavirus/5

Le iniezioni

a militare

Negli anni 60 ho fatto il militare cominciando dal CAR di Trapani, RT di Napoli e infine a Cividale. Già al Car abbiamo fatto la prima iniezione con conseguente febbre alta e poi una a Napoli ed un'altra a Cividale. Ci dicevano che avrebbero preservato da tante malattie che ora non ricordo. Che sia il caso di rivangarle?

Sergio Florian

Noventa di Piave (Ve)

Coronavirus/6

Orgoglioso di

essere italiano

Scrivo da casa, ai tempi dell'isolamento, per condividere un pensiero, in una situazione troppo assurda e inconcepibile, che mai avremmo pensato di vivere. La prima immagine che porto dentro, quando tutto è iniziato, sono i libri riposti sugli scaffali della biblioteca, dalla finestra, con le tapparelle mezze abbassate, dietro il municipio di Favaro. Poi progressivamente, le serrande chiuse dei negozi dei tanti amici, le strade vuote, perfino la bella Venezia deserta, e noi che usciamo solo per fare la spesa, con la mascherina, che ci salutiamo da lontano, in uno smarrimento totale, dove anche il sole di primavera non serve a raddrizzarti l'umore.

La tristezza devastante per chi non ce la fa, e per chi combatte nelle terapie intensive e negli ospedali, e la voglia di urlare contro il cielo: Dove sei Dio!? Così quando tutto non ha un senso, ti chiedi quale senso abbia avuto la nostra vita precedente, di corsa per arrivare primi, per essere i più bravi, per cercare il successo, e guardandoti allo specchio capisci che non era questo l'importante. Guardi le giacche appese agli attaccapanni, e pensi a quando le rimetterai, se tornerai a lavorare come prima, e, a dire il vero, poco te ne importa. Cerchi conforto nella famiglia, nella fede, nell'amicizia, ma non puoi non sentire il grido dell'umanità intera, che chiede aiuto, che ti scava dentro la coscienza, e ti fa capire che non sarai più lo stesso. Non concepisci che l'uomo debba difendersi dal virus, che viene trasmesso attraverso altri uomini. Non ci credi, e Ti chiedi costantemente quando questo brutto sogno finirà. Poi, però, vedi e senti il popolo italiano, e dentro di te compare la luce infinita della speranza. Oggi, finalmente e come non mai, sono orgoglioso di essere italiano.

Sono orgoglioso di essere italiano nel vedere che il popolo italiano unito, rimane a casa, per perseguire tutti insieme il bene supremo della nostra salute e dei nostri cari, che è la nostra Vita.

Sono orgoglioso di essere italiano, per tutti i medici e il personale sanitario che lavorano incessantemente h 24 negli ospedali, da settimane,- quando li ho visti cantare l'inno di Mameli alla finestra, sono scoppiato a piangere -, per le forze dell'ordine, per chi lavora nelle farmacie e nei supermercati, per tutti quelli hanno chiuso un negozio o un'attività, dove hanno messo tutta l'anima, senza batter ciglio, per chi lavora nelle filiere e nelle fabbriche, nelle edicole, per i giornalisti, per chi sanifica gli ambienti di lavoro e le strade, per i cancellieri e per i commessi dei Tribunali, per i lavoratori del porto, per gli autisti dei mezzi pubblici, tutti i dipendenti pubblici e tutti coloro che devono recarsi sul posto di lavoro, nonostante questo dramma epocale, per non bloccare il sistema, e per aiutare gli altri a vivere, per tutti i preti che trasmettono la messa e le preghiere in streaming. GRAZIE. Quando ne usciremo, perché ne usciremo, saremo sempre noi, ma diversi, con la coscienza che di fronte a chi fa tanto per gli altri, dobbiamo, da subito, fare anche noi la nostra parte, come facciamo, per chi può, anche adesso, rimanendo a casa.

Quando tutto questo sarà finito, dovremo essere migliori di quello che siamo stati, per noi e per tutti. Una preghiera per chi combatte in ospedale, e per chi non ce l'ha fatta. Il virus non ci potrà mai togliere la nostra luce di speranza, oggi, più che mai, siamo italiani. Avv. Marco Bellato

Coronavirus/7

L'evoluzione del

Covid-19

Da una piccola ricerca ho capito cos'è questo virus ci fa vivere un incubo, da perdere il sonno. È una variante del Sars del 2003 e che deriva o che ha parziale similitudine delle influenze aviarie H5N1-H7N7-H9N7 del 2005 e H1N1 del 2009. Sono passati velocemente quei virus facendo poche vittime e non avranno studiato un vaccino. Questo Coronavirus ha messo in atto una strategia e si è evoluto. Come nella teoria di Darwin, si è autoevoluto e selezionato. Ha usato una metamorfosi nella sua struttura per sopravvivere. Parafrasando, esso è come alcuni batteri penicillino-resistenti. Hanno cambiato look per vincere l'azione degli antibiotici. Probabilmente questi virus si evolvono rapidamente in base alle condizioni locali di temperatura ed igiene. Il geniale Darwin, nel 1859 aveva elaborato la teoria dell'evoluzione e della selezione, sia per gli animali che per gli esseri umani. Ci siamo evoluti molto lentamente, durante i millenni, ma velocemente in fatto di sopraffazione, prevaricazione e malvagità.

Giacomo Mella

Pordenone

Coronavirus/8

Il debito

pubblico

Il Coronavirus verrà utilizzato dalla classe politica e dirigente italiana come unico responsabile del disastro economico italiano. Intanto la Germania con il 60% do rapporto debito/ pil Stanzia 550 mld, Noi (con il 135% e 2505 miliardi di debito pubblico) 25 miliardi... E pensare che qualcuno ancora qualche decina di giorni fa affermava che il debito fosse sotto controllo e che comunque non rappresentasse un problema. Esattamente come chi lo ha creato chi non ha saputo gestirlo ne risulta ugualmente responsabile.

Francesco Pontelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA