Organizzazione

a Venezia

Ho letto l'articolo con le dichiarazioni del comandante dei Vigili di Venezia, Marco Agostini sulle misure prese dai vigili e dalla protezione civile a Venezia. Qualche giorno fa avevo provato a fare un elenco degli aiuti disponibili per spesa e farmaci a Venezia. Avevo ovviamente guardato sul sito della protezione civile, senza trovare nulla. Di seguito le schermate. Non ho trovato nessuna indicazione nemmeno sul numero per le emergenze, lo 041041. Ringraziando ovviamente tutto il corpo dei volontari e dei vigili, chiederei di aggiornare i relativi siti (Croce Verde incluso) per una comunicazione più efficace. Segnalo inoltre che non è del tutto vero che farmacie e alimentari non facciano consegne a domicilio a Venezia. Come da vostro articolo poche pagine dopo c'è, tra le altre, l'iniziativa dei due esperti di marketing con il sito http://spesaonlinevenezia.it. Ci sono, tra gli altri, i volontari di Generazione 90, che so essere in continuo contatto con la protezione civile. Grazie e teniamo duro!

Valentina Confuorto

Come in guerra

e vinceremo

Alcuni anni fa, quando eravamo ancora ragazzini e nella testa hai mille progetti e mille cose di cui parlare, tra le mille domande una ora mi torna alla mente: Se arrivasse una guerra, come quella dei nostri nonni, cosa faremo?. Ovviamente dopo qualche riflessione la domanda era caduta nel dimenticatoio, sotterrata da molte altre più urgenti. Le nostre strade hanno imboccato determinati sentieri, abbiamo fatto le nostre esperienze, i nostri sbagli ed alla fine abbiamo scelto anche noi una divisa, quella degli operatori socio sanitari e quella degli infermieri. Abbiamo trovato tante soddisfazioni, tante gioie, tanti sorrisi nel nostro cammino, ma quasi di più sono state le difficoltà, le incertezze, i momenti bui e le cose che avremo voluto non sapere. Tra le più grandi incertezze c'è stata quella di mettere su famiglia, e come nel nostro lavoro dopo la notte c'è sempre l'alba, la nostra creatura ci ha dimostrato che tutto è possibile, anche nelle difficoltà, e cosi da due siamo diventati felicemente tre. Poi un giorno quando tra la routine di un turno e l'altro, di una lavatrice ed un omogenizzato, tra il correre dai nonni e il timbrare in orario il cartellino, abbiamo sentito voci di una malattia lontana, ci abbiamo prestato poca attenzione. Pian piano si è avvicinata a noi, c'è chi ironizzava, chi voltava la faccia dall'altra parte: riguarda solo i vecchi. Giorno dopo giorno, morto dopo morto questa malattia è diventata una guerra, ed è diventata la guerra di ognuno di noi. Allora quella domanda posta tanti anni addietro è tornata a pulsare mentre di notte cullavamo la nostra bambina, e tornata come un fischio sordo quando infilavamo la divisa nello spogliatoio. I giorni sono passati tra quelle rassicurazioni e quel catastrofismo, fino al momento in cui non c'è più stata scelta. Hanno chiesto i nomi, non dei volontari, ma nomi che salissero quel mezzo piano che distava da noi dove si giocava a scacchi tra la vita e la morte, dove già tanti erano entrati a portare il loro contributo. Persone come noi, mamme, figli, fidanzati, ragazzi e quasi pensionati. E noi? Con l'immagine della fotografia del nonno vestito da militare, sentiamo il cuore battere forte. Dovere. Onore. Vita. Quella è la nostra scelta e lo sarà per sempre. Stamattina ho baciato più forte mia figlia, mamma torna presto, via al lavoro, con gli occhi gonfi ed il cuore pesante, con la speranza in tasca. Per chi lo facciamo, per noi? Per i nostri figli? Per il nostro prossimo? Lo facciamo perché abbiamo una missione, perché questa guerra è l'unica che conta davvero. Perché nonostante le sconfitte sappiamo che domani ci sarà il sole, ed andrà tutto bene! Vinceremo.

Giulia Piol

Ancora troppi

in giro

Parlando di blocchi, faccio notare che a Santa Cristina (Treviso) ieri c'era un furgone di una ditta di Vicenza! Più decine di trattori per i campi perché in provincia Treviso piantano già il mais (non si capisce ancora se contadini e terzisti possono girare liberi). A Rio San Martino di Scorzè in via Buonarroti c'erano due camionbetoniera di cemento (a far cosa?) oltre a furgoni vari! Blocco a chi? Esercito dove sei?

Paolo

Lasciate correre

i runner sani

Ultimamente, in questo periodo di Virus, c'è una figura che spesso viene criticata: Il runner! Ma chi è il runner? È una persona che fondamentalmente sta bene ed è allenata. Cosa vuol dire questo? Prima di tutto che è sana (provi a far correre un malaticcio!) e che si mantiene sana! Infatti correndo sviluppa le famose endorfine che lo mantengono in salute. Non solo, ma correndo rinforza anche il sistema immunitario e quindi ha gli strumenti naturali per reagire adeguatamente alle minacce esterne (in questo caso il virus). E generalmente corre in solitaria, lontano da persone (sicuramente più di 1 metro!). Quindi l'identikit del Runner è: sano, allenato, sa reagire alle minacce esterne e sta lontano dalla gente! Domanda: perché i nostri governanti si ostinano a non volerli fare correre?

Mario Garlatti

Giusto distinguere

tra per e con

Ieri sera (domenica 22.3) il TG di Rete 4 delle 19 s'è scagliato con inusuale (ed aggiungo sciocca) foga contro l'Istituto Superiore di Sanità perché continua a discriminare i morti con o per coronavirus! Ma è più che evidente che debba essere così: sarebbe lo stesso dire È caduto dalla bicicletta con l'ombrello in mano o per l'ombrello in mano? Evidentemente no, nel primo caso il con indica la semplice presenza dell'oggetto, nella seconda il per la causa dell'incidente! Qualche giorno prima lo stesso se l'era presa con i runners, come se all'aperto e distanziati (le immagini ne mostravano uno solitario che si allenava nei parchi deserti) fossero loro la causa di questa pandemia! Ma evidentemente al cronista non era ben chiara la distinzione semantica delle preposizioni e nemmeno le modalità di trasmissione virale!

Roberto Bianchini (medico)

Tagliamoci

le pensioni

Sono un pensionato e vado subito al dunque: per aiutare lo stato italiano perché non tagliamo un 10% di pensione a tutti per 2-3 mesi? Noi in questo periodo stiamo risparmiando stando sempre a casa e abbiamo la pensione senza tagli mentre tutte queste persone che stanno andando in cassa integrazione e senza un futuro certo hanno un sussidio che non supera i 1000 euro.Tengo a precisare che ho lavorato sempre come operaio con una pensione normale.

Sergio Fantini

La rivincita

della natura

Da secoli l'umanità si è macchiata di crimini verso la natura. Disboscamenti, inquinamento di fiumi ed aria, ecosistemi stravolti a causa dei cambiamenti climatici con conseguenza di perdita delle biodiversità esistenti. Senza dimenticare le centinaia di specie animali estinte direttamente o indirettamente a causa dell'uomo. Ma ora, la natura si è presa la sua rivincita, ed è riuscita a metterci in gabbia. La pandemia del coronavirus, ma in generale le epidemie degli ultimi anni, Ebola/Sars/HIV/aviaria, sembrano avere un legame causa effetto tra il comportamento dell'uomo e le malattie trasmesseci. Forse è arrivato il momento di ripensare il nostro rapporto con la natura, conscienziosi di trovare un equilibrio che ci permetta di vivere da ospiti e non più da tiranni.

Gianluca Lai

Attenti al ritorno

del gioco clandestino

I tabaccai, la più capillare rete di esattori di entrate pubbliche al dettaglio, da martedì 24 marzo smetteranno di riscuotere in nome e per conto dello Stato le giocate. Sospesi sino a nuovo dpcm tutti i giochi, con la conseguente ulteriore perdita per lo Stato di introiti, per diversi milioni di euro al giorno, che si vanno ad assommare ai centinaia di imposte e contributi, il cui versamento è stato temporaneamente rinviato per Stato ed enti previdenziali. Tanto il denaro in circolazione spesso da chi ne dovrebbe avere una disponibilità temporanea perché sostituti di imposta. Quanti rinunceranno al gioco? Quanti si rivolgeranno al gioco d'azzardo clandestino?

Giuseppe Barbanti

Auto in Sicilia

e multe in campagna

Una Renault 4 scassata con 4 persone a bordo parte dalla Francia. Attraversa tutta l'Italia ed arriva senza colpo ferire ad attraversare anche tutta la Sicilia, come se non esistesse il minimo divieto; contemporaneamente, impediscono al sottoscritto di fare una passeggiata in aperta campagna, disturbato solo dal cinguettio degli uccelli e dove non posso contagiare nessuno e tanto meno essere contagiato da altri, praticamente il posto più sicuro al mondo, molto più sicuro di essere a casa con altri familiari. Ubbidisco, ma non so per quanto tempo ancora.

Gerardo Beggio

La finanza

non basterà

Se la lotta al virus non si chiuderà in tempi ragionevolmente brevi, tante aziende che hanno chiuso i battenti, senza vendite/ricavi e senza cassa, correranno gravi rischi di sopravvivenza, con altrettanto gravi conseguenze sul fronte occupazionale. Nel 2007 e seguenti il sistema bancario non è stato prodigo nell'aiutare le aziende in crisi; oggi la situazione economica si prospetta peggiore di quella citata, per cui non è prudente confidare unicamente sul credito bancario. Dopo che è stato assicurata con qualche incertezza la cassa integrazione a tutti i dipendenti, le categorie economiche hanno chiesto al Governo la sospensione totale dei versamenti fiscali e previdenziali, e una velocissima iniezione di finanza nelle aziende, anche con il concorso del Fondo di Garanzia per le Pmi ed altri allestendo Fondi. Con lo stop delle vendite e dei ricavi si verrà a creare una voragine patrimoniale. Se la serrata, ora pressoché generalizzata, si protrarrà nel tempo, i costi fissi, le vendite di beni perse per sempre, anche in ragione della loro stagionalità - in relazione alle quali dovranno essere comunque pagati i relativi acquisti - così come la perdita di ordinativi genereranno importanti buchi di bilancio che affosseranno le aziende. I tribunali saranno sommersi da fallimenti. In presenza di perdite e non di utili, l'auspicata riduzione delle imposte non sortirebbe effetti sull'economia delle aziende e, pertanto, passa in secondo piano. Come noto, le perdite non si finanziano con mezzi che poi devono essere restituiti, ma vanno ripianate con dotazioni permanenti. La finanza, assolutamente essenziale per il riavvio dell'attività, da sola non è sufficiente a sistemare i buchi di bilancio che vanno affrontati con una diversa provvidenza. In assenza di quella divina, chi mette sul piatto i mezzi per far fronte alle perdite se non lo Stato? Il Governo vi potrà provvedere con un contributo straordinario, una sorta di contributo in conto esercizio, esente da imposte, con obbligo di evidenziare nel bilancio, non distribuibile per un arco temporale ragionevole. Spetterà ovviamente al Governo articolare l'intervento, anche alla luce delle risorse a disposizione, ora accresciute in ragione della sospensione dei limiti posti dal Patto di Stabilità. Il fattore tempo nell'erogazione della finanza sarà determinante, così come il riconoscimento del contributo straordinario in esame. Solo la combinazione dei due fattori decreterà la sopravvivenza ed il riavvio delle attività delle aziende con a bordo tutti i propri dipendenti.

Graziano G. Visentin

