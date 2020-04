Coronavirus/1

Non sono veri

i prestiti facili

Mi piacerebbe che Il Gazzettino si impegnasse, con la consueta serietà e attendibilità che lo ha sempre contraddistinto e in qualità della sua indubbia veste di organo di informazione più importante del Nord-Est, laborioso e fin troppo paziente, per promuovere una indagine atta a denunciare la reale situazione in cui si trovano a combattere (non è un termine casuale!) i piccoli imprenditori convinti (e poi delusi), come da solenni dichiarazioni pubbliche, di poter avere accesso con molta semplicità e soprattutto velocità al finanziamento dei 25.000 euro garantiti dallo Stato. Perché ad oggi le banche dichiarano (a volte per bocca di stizziti funzionari) di non avere nessuna indicazione sulle modalità non solo di erogazione ma nemmeno di raccolta delle richieste? Perché non è stato artatamente spiegato che solo il 10% dei supposti aventi diritto potranno realmente accedere a quel finanziamento? Perché la banche interpellate dichiarano che quando saranno in grado di ricevere le domande, il cui modulo di 9 (nove!) pagine è già scaricabile, premettono che sarà necessario integrare la richiesta con altri documenti di cui non si conosce la natura? Perché la Svizzera extracomunitaria ha accreditato i finanziamenti alle imprese in poche ore e con un semplicissimo modulo di richiesta di due pagine? E soprattutto perché tutti i politici, ma sorprendentemente anche quelli al governo, attraverso i loro esponenti più rappresentativi e membri dell'Esecutivo, continuano a ripeterci che i mali dell'Italia sono da addebitare in gran parte alla devastante presenza di una burocrazia sorda, anacronistica e proterva, quando questo cancro della nostra amministrazione pubblica è continuamente alimentato da loro stessi? Visto che questo concetto ci viene ripetuto con una certa frequenza, quasi come fosse una lezioncina che non vogliamo imparare, e allo stesso tempo il Governo non muove un dito per dare il benché minimo segnale che vada in tale direzione, dovremmo forse essere noi a provvedere alla semplificazione della macchina burocratica dello Stato e se sì, in che modo?

Lucio de Majo

Coronavirus/2

Primi a chiudere

ultimi a riaprire

In Italia i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire: ciò non potrà che rafforzare l'affermazione di un giornale britannico di circa 40 giorni fa secondo cui gli italiani hanno scarsa propensione al lavoro!

Roberto Bianchini

Coronavirus/3

I calciatori

e i tamponi

Sento in tivu che faranno i test sierologici ai calciatori cosi potranno riprendere ad allenarsi. No... un momento. Tra poco mia figlia ricomincerà a lavorare e l'unica garanzia sarà la misurazione delle febbre ai suoi colleghi (pur sapendo che gli asintomatici non hanno sintomi, che caspita la misurate a fare la febbre) e ai calciatori faranno un test in piena regola? Ma state scherzando? I calciatori possono stare anche dieci anni senza prendere stipendio e per far ripartire il campionato... gli fanno i test! E noi dobbiamo rischiare la pelle senza uno straccio di test per colpa di chi crede che sia davvero una garanzia la misurazione della febbre?

Stefano Tiozzi

Coronavirus/4

Le conseguenze

sull'ambiente

Sono il titolare di Water Wash, lavanderia industriale di Farra di Soligo (TV), che offre servizio di lavaggio e noleggio asciugamani per parrucchieri, barbieri e centri estetici nelle province di Treviso, Padova, Vicenza, Pordenone, Udine. Scrivo questa lettera perché negli ultimi due giorni ho ricevuto diverse telefonate da clienti allarmati perché su svariate testate giornalistiche nazionali stanno girando notizie sulla fase 2, ovvero che intorno al 20 Maggio potrebbero riaprire i saloni, ma solo rispettando determinate condizioni tra cui l'utilizzo di asciugamani usa e getta in Tnt. La mia attività rientra nella categoria di tutti quei lavori che non sono stati chiusi nei svariati decreti emessi dal Presidente del Consiglio, e questo è derivato dal fatto che il settore lavanderia garantisce prodotti igienizzati a strutture ospedaliere, case di cura e cliniche private. In ospedale sui letti si usano lenzuola di cotone e i dottori utilizzano camici in tessuto: tutto ciò è possibile perché ci sono lavanderie industriali che garantiscono un livello di igienizzazione elevato grazie a lavaggi controllati, anche in questo periodo di emergenza. Gli stessi procedimenti di queste attività vengono effettuati nella mia azienda: anche noi igienizziamo i capi con prodotti appositi ad eliminare sporco e batteri, uno su tutti l'ipoclorito di sodio. Il Tnt è un materiale derivato dalla plastica, non è riciclabile e per questo rientra tra i 24 prodotti più inquinanti del pianeta: per questo sono state fatte anche svariate campagne pubblicitarie per non utilizzarlo. La domanda che mi pongo ogni mattina è: che mondo lasceremo ai nostri figli? Con questa lettera spero che chi dovrà prendere le decisioni sulle riaperture della fase 2, prenda in considerazione anche i danni che potremmo provocare all'ambiente se si faranno determinate scelte.

Alessandro

Coronavirus/5

La memoria

dei borbonici

Sono rimasta basita nel leggere nelle lettere del Gazzettino del 14 aprile, un tale signor Antonio che forte della sua carica onorifica, cioè non effettiva per fortuna, giustifica la freddezza dei Paesi del nord Europa nei nostri attuali confronti. Secondo questo signor Antonio, noi saremmo un Paese che spende e spande, quindi indegni di chiedere aiuti! Inoltre chiama in causa Giuseppe Garibaldi e i Piemontesi - il popolo piemontese oppure i Savoia? - per avere distrutto il Regno Borbonico, così florido e ricco. Come dire che Garibaldi e i Piemontesi furono dei ladri. Poi i lombardo-veneti - il lombardo-veneto è finito dai tempi del Risorgimento... - di avere ottenuto la chiusura della Cassa del Mezzogiorno, da cui se ne deduce ovviamente contro il sud Italia. Presumo che tal signor Antonio possa essere di quella frangia neo-borbonica che intende rivendicare qualcosa. Allora, mi consenta signor Antonio, di consigliarle di leggersi libri diversi, di consultare accademici diversi che gli daranno lumi circa il Risorgimento, Garibaldi e i Piemontesi, colmando così le sue evidenti lacune storico-economiche. Inoltre la famosissima Cassa del Mezzogiorno nel tempo divenne un endemico carrozzone da cui in troppi hanno indebitamente attinto, e non certo furono dei settentrionali.

Paola Vettore

Coronavirus/6

La fiducia

nei poliziotti

Lavoro come infermiera in Azienda Ospedaliera di Padova. Il 15 aprile al rientro dal mio turno di servizio mi son trovata con l'auto in panne. Desidero ringraziare l'operatore di polizia che mi ha risposto al telefono, per la sua comprensione e in particolare i 2 agenti che mi hanno prontamente soccorso. Le stesse persone che rilevano le infrazioni sono anche al servizio dei cittadini. La fiducia genera fiducia, la comprensione genera comprensione. Insieme, ciascuno con le nostre competenze, che ci rendono responsabili verso i nostri simili, possiamo rendere più umano e vivibile questo mondo.

Anna Carraro

Coronavirus/7

Solidarietà

straordinaria

Vorrei ringraziare attraverso le pagine di questo quotidiano le persone meravigliose che il giorno di Pasqua sono intervenute a Treviso in soccorso ai miei genitori, anziani e soli in questi giorni di emergenza perché noi figli viviamo tutti in città diverse e lontane e siamo impossibilitati ad avere contatti diretti con loro. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, il piano cottura nella cucina dei miei genitori è esploso, pare per un accumulo di gas nello spazio sottostante; nessun danno alle persone o alla casa, ma molta paura e nessuna certezza su cause e conseguenze. I miei genitori hanno avuto la prontezza di chiamare i vigili del fuoco. È intervenuta da Treviso una squadra che non solo ha fatto chiarezza sulle cause e messo in sicurezza la cucina ma si è premurata ben oltre i suoi doveri, accertandosi in ogni modo di riportare serenità ai miei genitori. Il caporeparto Solaro, inoltre, si è messo fin dalla mattina in contatto con me, tranquillizzandomi sull'accaduto e consigliandomi al meglio su come gestire da remoto ogni questione burocratica successiva. Una persona di grandissima umanità, nei confronti della quale ogni ringraziamento è troppo poco. Allo stesso modo, qualche ora dopo, allertati dal presidente della sezione Abruzzi dell'Ana Pietro D'Alfonso (uno dei miei fratelli lavora all'Aquila), è intervenuta la sezione Ana di Treviso gruppo Ana di Treviso centro: gli Alpini, sapendo di due anziani spaventati e in difficoltà perché tra giorni festivi, negozi chiusi e barriere insormontabili da coronavirus, si sono subito messi all'opera come solo loro sanno fare, riuscendo a trovare una piastra elettrica da cucina e consegnandola direttamente a casa dei miei genitori. È facile immaginare la loro emozione, la loro commozione e la loro gratitudine nel non sentirsi soli in questo momento.

Anna Sandri

Coronavirus/8

Non scherziamo

con le scuole

Ho letto che l'Assessore Regionale del Veneto alla Pubblica Istruzione Elena Donazzan propone di effettuare lezioni supplementari la prossima estate per il recupero di eventuali lacune degli studenti, quindi insegnanti, allievi e naturalmente personale Ata pronti per giugno e luglio 2020. Anche la parlamentare europea Alessandra Moretti propone in qualche modo la stessa cosa della Donazzan. Che dire allora dei professori epidemiologi di fama internazionale come Galli, Locatelli, Lopalco e molti altri luminari della medicina che affermano da più giorni che scuole e università devono restare chiuse fino a settembre poiché il virus Covid 19 è subdolo, è tra noi, e ci vorrà ancora tempo perché sia debellato, vaccino permettendo chissà quando. Per cui assessore Donazzan e onorevole Moretti con questa pandemia non si scherza con i ragazzi, anche se si sanificano nuovamente le scuole, con quale responsabilità si possono riprendere le lezioni quest'estate finché ogni giorno è un bollettino di morte soprattutto nel nord Italia, le cose stanno leggermente migliorando però il coronavirus ha ucciso fin'ora oltre 21.000 italiani e continua a ucciderne. Credo che il Presidente Zaia sia dalla parte degli esperti medici e che comunque si atterrà alle decisioni di Conte e del Ministro della Sanità Speranza e soprattutto all'OMS. Personalmente mi affido agli esperti in materia di virus, tutto il resto mi fa paura.

Arturo Ponzin

Coronavirus/9

Attenzione

ai prelievi

La prof.ssa Fornero, in una nota trasmissione a mezza voce, non piangendo, incerta e titubante, ha indicato come metodo di risanamento del nostro debito pubblico la via del consolidamento. Nulla osta come metodo di scuola il risanamento del debito pubblico mediante il consolidamento, la Serenissima ne faceva mezzo e si esponeva in tempo di guerra o per altri gravi motivi. La struttura portante del debito pubblico è la fiducia tra Stato e creditori che acquistano i titoli emessi dal Tesoro. Di debito pubblico ci sono tanti tipi e vari sistemi e questa non è la sede per trattare un manuale di merito. La prudenza non va esclusa perché, nel caso di come oggi s'incomincia a parlare, con i nostri mass media pronti a polemizzare su tutto e nel considerare che l'argomento non sia di facile apprendimento, presumo che una decisione del genere possa indurre la gente, in via preventiva, a trasferire altrove i propri risparmi perché il prelievo, in casi estremi, può essere anche forzoso e c'è un precedente! I capitali, come sappiamo, sono sensibili e fuggono altrove. I paradisi fiscali sono tanti, e l'Olanda dei tulipani è una piazza europea invitante, onesta e di convenienza.

Michele D'Adderio

Coronavirus/10

I sentimenti

più forti della realtà

Il rapporto dell'Italia con i Paesi dell'UE è un vero tormentone. Anche in questo momento del Covid 19. La diffidenza e la mancanza di fiducia paralizzano le decisioni e sembrano affondare le radici in tempi lontani, a quelli forse dell'ultima guerra i cui il tradimento dell'Italia generò l'idea, verso di noi, di popolo poco affidabile. Tuttavia i rimproveri a noi addebitati negli ultimi decenni sono abbastanza circostanziati e non riguardano solo il debito pubblico, l'essere stati piuttosto cicale che formiche, ma anche palesi ed incomprensibili privilegi riguardanti le parti alte della politica, della burocrazia dell'Amministrazione pubblica. Aspetti questi ed altri che fanno dubitare della serietà della nostra democrazia, soprattutto sollecitano le accuse ed il facile umorismo. Ci si chiede: Perché non abbiamo tolto, con un po' di buona volontà, queste magagne e ci presentiamo ai massimi consessi con gli abiti a posto? Perché non parlarne apertamente ai massimi livelli e prendere gli opportuni accordi che sono preliminari ad una solidarietà più seria? Non siamo noi, d'altronde, in sostanza peggiori di altri Paesi fratelli, vedi la paradisiaca Olanda, e possiamo dare il massimo di noi stessi anche in questa fase 2 della ripresa economica. Si possono combattere simultaneamente le due battaglie contro il virus (il punto zero può arrivare molto tardi) e per la ripresa.

Luigi Floriani

© RIPRODUZIONE RISERVATA