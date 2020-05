Coronavirus/1

Non capisco

ma mi adeguo

Domani potrò andare a trovare un parente di 6° (ultimo in scala ereditaria) che non conosco a 200 km da casa mia. Ma non un amico che conosco e frequento da decenni che abita a 200 metri da casa mia... mah! Ricordo una battuta di Ferrini in Quelli della notte di oltre 30 anni fa: non comprendo ma mi adeguo...

Arturo Ongarato

Coronavirus/2

Bonus affitti

per gli imprenditori

Con riferimento all'intervento apparso sul Gazzettino il giorno 1° maggio a proposito di La Regione aiuti gli imprenditori con un bonus affitti, ritengo utile fare le seguenti precisazioni. La soluzione invocata dal Presidente di Confcommercio, per venire incontro alle difficoltà delle imprese nel pagamento dei canoni di locazione, insorte a causa della situazione di pandemia, si sostanzierebbe nell'ottenere un contributo regionale e, quindi, pubblico. In verità, la legge prevede i casi in cui la prestazione di uno dei contraenti (nell'ipotesi in esame, il conduttore) sia divenuta incolpevolmente impossibile, definitivamente o temporaneamente, disponendo gli strumenti opportuni per ristabilire l'equilibrio del sinallagma contrattuale o, nel caso estremo, per giungere alla risoluzione del contratto. Ed è a questi strumenti che l'imprenditore potrebbe e dovrebbe ricorrere prima e piuttosto che a sovvenzioni pubbliche le quali, oltre ad andare ad aggravare il sacrificio della collettività, mantengono ingiustificatamente lo squilibrio determinatosi, pur senza colpa di alcuna delle parti, del rapporto contrattuale.

Avv. Paolo Bettiol

Coronavirus/3

Che cosa c'entrano

i confini regionali?

Potrei forse capire che un Presidente di Regione decidesse di vietare gli ingressi da fuori Regione, nel qual caso per esempio la Regione Friuli-Venezia Giulia potrebbe impedirmi di entrare dal Veneto per andare a Udine a trovare mio nipote di 7 mesi. Ma che senso ha che un provvedimento di questo genere venga preso dal Presidente del Consiglio e valga indistintamente per tutte le regioni ? Se la distanza degli spostamenti non è più un problema, che cosa c'entrano i confini regionali? Ho 71 anni e non capisco... Ancora una volta, che cosa mi sfugge?

Paolo Viel

Coronavirus/4

Celebrate le Messe

nei campi di calcio

Leggo, senza oramai alcuna sorpresa, dell'ennesimo vergognoso imbroglio che il disinvolto Premier ha questa volta regalato al mondo Cattolico, rimanendo fermo nel divieto alla riapertura delle Chiese, e in particolare alla non possibilità per i Fedeli di assistere alla S. Messa. Tralascio ogni forma di commento, per non incorrere nel pericolo di superare il limite della decenza e del consentito, preferendo piuttosto sottoporre una mia banale riflessione. In tempo di guerra (per chi ovviamente abbia avuto l'umiltà di prendere in mano un libro di storia), il Cappellano Militare, nell'impossibilità di riunire i soldati in Chiesa, celebrava consuetamente la Messa all'aperto, anche con un altare recuperato con mezzi di fortuna, e con qualunque tempo. Ebbene, attualmente tutti i campi di calcio dell'intero territorio nazionale sono deserti, perché chiusi, e mi domando cosa ci voglia perché il Sindaco locale sia invitato a concedere il permesso al Parroco per celebrare le Messe sul campo di gioco, con postazioni per i fedeli predisposte con semplici sedie, debitamente distanziate tra loro, mascherine e microfono compresi. L'ingresso verrebbe regolato alla stessa stregua di quelli nei Supermercati, a costo zero.

Giuseppe Sarti

Coronavirus/5

L'utilità

delle seconde case

Nella necessità di tutelare la nostra salute ho sempre rispettato il distanziamento sociale, la misura più importante imposta dalle Autorità. Ma il migliore distanziamento sociale poteva essere l'uso delle seconde case, che avrebbero consentito, probabilmente, minori contagi nelle città. Seconde case con molti pro, come il vivere in ambiente salubre e non in città con alto inquinamento che favorisce malattie, stare all'aria aperta e non prigionieri fra quattro mura, non vivere con altri familiari portatori di possibili contagi, non dover in supermercati insalubri per vari contagi possibili ma in esercizi commerciali con bassissime presenze. Hanno un contro, uno solo: nei posti di villeggiatura non ci sono strutture sanitarie in grado di affrontare una pandemia. Questo è vero, ma è cosa cui, con precise accortezze, si può rimediare. Nelle seconde case si può od anche conviene vivere, applicando queste prescrizioni: autocertificare che si è in isolamento domestico da almeno 30 giorni, che si è in sicure e buone condizioni di salute, che non si è, né si è mai stati in condizioni di positività al virus o sottoposti a misura di quarantena disposta dalle Autorità; comunicare il temporaneo trasferimento alle Autorità preposte, impegnati a spostamenti solo con mezzi propri, solo sul percorso diretto più breve, senza possibilità di deviazioni o soste di alcun genere, tranne che per semplice rifornimento di carburante; prescrivere che le seconde case debbano essere lasciate al primo manifestarsi di qualsivoglia indisposizione o problema di salute, a prescindere da Covid o meno e che gli interessati debbano organizzare direttamente ed immediatamente il ritorno nella prima casa con mezzi propri, senza alcun ulteriore contatto in loco e senza alcun onere/impegno per il sistema pubblico; stabilire adeguate sanzioni per l'inosservanza di queste diposizioni.

Piero Zanettin

Coronavirus/6

Presi in giro

sulle mascherine

Oggi 5 maggio mi sono recato in quattro farmacie e parafarmacie per acquistare le mascherine chirurgiche a 50 centesimi come proclamato dal governo per bocca del sig. Arcuri. Ebbene non ci sono, tutti mi hanno detto che dovrebbero arrivare, quando non si sa. Il sig. Arcuri la settimana scorsa pomposamente e con una certa presunzione ci ha assicurato che da lunedì 4 Maggio in tutte le farmacie e parafarmacie saranno acquistabili a 50 centesimi: così non è. Sarebbe ora, anzi è già tardi che la finissero di prenderci per i fondelli, ho 70 anni non ne posso più di essere trattato come un imbecille! Basta! Siamo esausti!

Danilo Buzzo

Coronavirus/7

Come ritornare

alla normalità

Si riparte! No, si prova. Ma si potrebbe richiudere di nuovo tutto. In poco più di 2 mesi grazie all'influenza di stagione siamo riusciti nella non facile impresa di minare del tutto la stagione turistica estiva e, se continuassimo sulla medesima strada, pure quella invernale - e noi viviamo di turismo!- ad affondare il settore del commercio che cerca di galleggiare, chi può, inventandosi asporti, domiciliazioni e ristrutturando metricamente il proprio esercizio per ottemperare a dpcm, ordinanze ed obblighi vari con sanzioni annesse, a tramortire il settore industriale già in svantaggio rispetto ai propri competitor stranieri per una fiscalità pesante e farraginosa e a mettere una tale paura in tutti che si assiste allibiti a scene d' isteria collettiva dove ci si mena per una mascherina non indossata o per non aver igienizzato il carrello della spesa. Così invece di ragionare pacatamente su numeri che ridimensionano assai il terrore da Covid (al 20.04.2020, i morti nel mondo sono 147.508, quelli per malaria 288.917, quelli per alcol 736.095, quelli per fame 3.294.331 secondo i dati dell'OMS) preferiamo mallevare le fobie. Potremmo anche ragionare sugli esiti delle prime autopsie dei deceduti, dove si evince che la polmonite interstiziale su cui ci si è incaponiti intasando le terapie intensive ed adattando ad ospedali persino padiglioni fieristici,non era il sintomo primario, bensì il successivo essendo quello più importante e grave altro, come disse, tra le risatine dei tanti, troppi, soloni mediatici il dott. Palma, cardiologo di Salerno: il Sar-Cov2 colpisce i vasi sanguigni impedendo il regolare afflusso del sangue con formazione di trombi. La polmonite ne è così una delle conseguenze. Quindi nonostante l'insufflazione forzata d'ossigeno i polmoni non potevano ventilare perché non vi arrivava sangue ed i respiratori avrebbero pure peggiorato l'esito della malattia come acclarato anche da studi USA. Quando ci riossigeneremo, spero presto, la mente ed il corpo magari con una salutare passeggiata in un parco, lungo i tanti percorsi ciclopedonali che abbiamo a disposizione, spegnendo quella fonte primaria di paure che è la tivvù avremo fatto un passo decisivo verso la guarigione ed il ritorno alla normalità.

Vittore Trabucco

Coronavirus/8

Toelettature

anche per umani

Il Governo ha legiferato la riapertura delle toelettature per cani: bene, ma per la razza umana a prescindere da quale sia, parrucchieri, barbieri ed estetiste, ancora chiusi. Per questo governo non ci meritiamo nemmeno di essere trattati come dei cani, e sì che noi paghiamo le tasse e quant'altro mentre i cani oltre a produrre tonnellate di immondizia non pagano nemmeno un sacrosanta tassa.

Emma Dal Negro

Coronavirus/9

Il destino

delle Partite Iva

Leggo con attenzione le lettere dei lettori, ho letto quella del signor Gino Buso di Aviano e anch'io sono nella stessa situazione: ho 50 anni di attività, continuo a lavorare, sono pensionato, pago l'inps per continuare l'attività, ho 4 dipendenti, come partita Iva non percepisco i 600 euro perché sono pensionato, ho segnalato e ho discusso il problema con il presidente nazionale Confcommercio. Mi ha assicurato il suo appoggio presso chi di competenza, il governo centrale, ma risultati non si sono visti, anzi gli aiuti alle partite Iva sono passati a 1000 euro, così si legge sulla stampa, noi ci dobbiamo accontentare dei 900 euro di pensione e aspettare il prossimo F24 per pagare la rata di competenza dei contributi per poter lavorare, scadenza 16 maggio.

Giacomino Fabris

Anziani

Non è una colpa

essere vecchi

Sono una vecchia pensionata, che mi sto rendendo conto che essere vecchio in Italia, nel mio paese, è una colpa. Infatti è una colpa, essere accantonati dal lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile perché non si rende nel lavoro come un giovane ed anche perché all'azienda deve pagare uno stipendio più elevato. Una volta usciti dal mondo dal lavoro si è una nullità quindi senza alcun rispetto dai giovani e dai meno giovani. Che tristezza! Il vecchio non ha alcuna voce perché se si permette di esprimere un parere è tacciato di pensieri e giudizi appartenenti al passato. Il vecchio, che ha lavorato, che ha costruito una famiglia fondata sull'affetto dei figli per i quali ha sacrificato magari per dare loro un lavoro più dignitoso del proprio deve essere, in caso di infermità, accolto presso l'ospizio per finire i propri i giorni. Nel passato il vecchio, sebbene infermo e malato era accudito con amore dai figli, rimanendo nella propria casa. Situazioni di altri tempi in cui al vecchio erano riconosciuti i suoi meriti. Oggi nella nostra società del benessere economico e culturale, il vecchio deve essere eliminato moralmente con sistemi subdoli, dimostrandone così l'inutilità col conseguente risparmio, in caso di morte, alla cassa dell'INPS. Inutile affermare che il vecchio deve impegnarsi nel volontariato oppure frequentare corsi vari per accrescere le proprie conoscenze, a mio avviso, resterà sempre un elemento sopportato e mai un elemento pregiato. Che vergogna!

Annamaria Schiavolin

© RIPRODUZIONE RISERVATA