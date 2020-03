Coronavirus/1

Non aprire

agli sconosciuti

I loschi personaggi senza scrupoli, falsamente mascherati da operatori sanitari o da funzionari pubblici, in questi giorni si intrufolano nelle abitazioni per effettuare ingannevoli controlli ambientali, finalizzati a ruberie di soldi e di oggetti preziosi. Vanno certamente riconosciuti ed apprezzati gli sforzi di contrasto e di informazione sviluppati dalle forze dell'ordine, dalle associazioni, dal volontariato, dalle parrocchie, ecc. Però, purtroppo, anche con tutte queste autorevoli voci sociali in campo, la prevenzione a furti e raggiri non riesce ad attecchire completamente. Suggerisco alle Amministrazioni Comunali di predisporre per i propri Comandi di Polizia Locale (vigili urbani) l'istallazione di altoparlanti sugli automezzi di servizio, da utilizzare a volume sostenuto, percorrendo lentamente tutte le strade dei paesi e/o dei quartieri delle città, per invitare i residenti a non aprire le proprie porte agli sconosciuti e a contattare le forze dell'ordine se dovessero presentarsi persone estranee in divisa o con fasulli titoli d'incarico istituzionale.

Franco Piacentini

Coronavirus/2

I conteggi

dei tedeschi

In questo sciagurato momento storico siamo tempestivamente informati sull'andamento progressivo dei contagi in Italia ed Europa. Ci sono ad oggi dei dati riguardanti la Germania che stridono incredibilmente con quelli di casa nostra. In quel Paese ci sono 30 deceduti su circa 12.000 contagiati, mentre noi abbiamo quasi 3000 deceduti su 30.000 contagiati. Mi si perdonino gli arrotondamenti che non inficiano nella sostanza il rapporto tra i dati. Come dire che in Germania il rapporto deceduti /contagiati è di 2.5 su 1.000 e da noi è di 100 su 1.000. Differenza abissale che a mio parere non è credibile. Considerato che entrambi i paesi possono vantare su un eccellente sistema sanitario, come spiegare questi dati così divergenti? Le gravi problematiche che affliggono la sanità lombarda, tutte da verificare a fondo a tempo debito, rispondono solo parzialmente al quesito. Secondo me, mentre noi imputiamo al coronavirus anche i deceduti con patologie pregresse, i tedeschi conteggiano tra i deceduti i contagiati dal virus senza altre patologie. Forse un addetto ai lavori qualificato può disporre di elementi più probanti per dare una risolutiva risposta.

Luciano Tumiotto

Coronavirus /3

Introdurre più

divieti

In Italia, anche nei momenti drammatici, si cercano sempre soluzioni complicate perché evidentemente nella confusione i furbetti possono sguazzare e far finta di non essere al corrente delle direttive che vengono emanate. Mi spiego: premesso che rapportarci alla Cina o altri paesi in cui vige un sistema politico a volte dittatoriale è impossibile, è necessario studiare ed eventualmente inasprire i provvedimenti in vigore per limitare i contatti e rendere più efficace il motto io resto a casa. Bene, se vi sono troppe persone a spasso per futili motivi come il running, si introduce il divieto di fare sport all'aperto; i supermercati anche alimentari potrebbero essere aperti al sabato fino alle 22 poi chiudere la domenica, per evitare l'assembramento di persone sui mezzi pubblici invece di comprimere le corse mantenere le attuali magari intervenendo sulle corse serali, alcune attività come tabaccherie, edicole ed altre oggi aperte potrebbero ridurre gli orari di apertura prevedendo un orario continuativo. A proposito delle tabaccherie si capisce benissimo perché non sono state chiuse: fanno comodo alla Stato con giochi e qualsivoglia.

Giuliano Romano

Coronavirus/4

Privilegiati

e fregati

Apprendo dal suo giornale che, nonostante il parere contrario dei medici, la serie A di calcio intende riprendere l'attività. Un runner che corre sull'argine viene denunciato, la serie A della solita droga di calcio, potrebbe essere derogata? Dalla T si apprende che notissimi e pagatissimi giocatori di calcio si sono noleggiati l'aereo e sono tornati - fuggiti - col seguito, nelle terre d'origine oltremare, sani o meno poco importa, loro pagano. I connazionali che dal nord sono scesi nelle famiglie al sud, sarebbero questi tutti denunciabili, quegli altri no? Evidentemente il denaro può e nel calcio ne circola tantissimo. Allora cari compatrioti italiani terrorizzati dal virus, voi ricadete nella schiera dei fregati due volte: la prima perchè certi privilegi non ve li potete permettere; la seconda perchè siete voi stessi che li pagate quei privilegiati, al solo scopo di darvi del godimento 90 minuti alla domenica. Come si dice qui, bechi e mazziati, e pure contenti !

Paola Vettore

Coronavirus/5

Scuole, serve

una decisione definitiva

Se il sogno di ogni aspirante lavoratore è quello di trovare un mestiere a tempo indeterminato, non possiamo dire altrettanto di uno studente, magari del Veneto, che sente dirsi che le attività scolastiche sono sospese fino a un non meglio precisato giorno x. Il tutto dopo un continuo rincorrersi di ipotetiche date e scadenze alle quali mai nessuno ha creduto fino in fondo. Sono un musicista libero professionista attivo a Chioggia come insegnante privato. Anch'io, nei limiti in cui il mio mestiere me lo consente, sto attuando da tempo la didattica a distanza vista l'impossibilità (sacrosanta in questo momento) di poter fare diversamente. Tra i miei allievi ci sono in particolare due studenti di terza media e due studenti di scuola superiore che, diciamolo, in questo momento stanno scalpitando. Che ne sarà della media dei miei voti?, Come si svolgerà l'esame di stato?, Quali commissari mi valuteranno?: domande inquietanti che si aggiungono alla normale ansia di prestazione che un esame di fine percorso da sempre produce più o meno in tutti. Non posso che comprenderli e stare dalla loro parte. Ho l'impressione che questo mondo di adulti al governo, che per molti aspetti a mio avviso sta gestendo bene la crisi da covid-19, non riesca ad immedesimarsi nella mente di un bambino o di un adolescente; magari di un adolescente che già vive l'esperienza scolastica, o il rapporto con alcuni docenti, con vera apprensione. Il mio appello è al ministro dell'Istruzione. Oramai siamo tutti ben consci che prima di maggio (per essere ottimisti) occorrerà evitare gli assembramenti. Orbene, si prenda una decisione definitiva! Ma la si prenda subito, non domani o dopodomani!

Carlo Oro

Chioggia (Ve)

