Volevo raccontare quanto accadutomi lunedì 30 marzo, e che denota la grande confusione sull'interpretazione delle norme atte a limitare la circolazione delle persone. Premetto che sono titolare di 3 aziende con codice ateco autorizzate a rimanere aperte seppur con personale al 50%. Abitando a Treviso, ogni giorno mi reco nella sede delle mie aziende a Marcon e il pomeriggio faccio rientro, percorrendo l'autostrada A27 oppure il Terraglio. Lunedì 30 ore 14.30 stavo rientrando a Treviso quando in località Preganziol mi è arrivata una telefonata e avevo necessità di scrivere delle note: ho ritenuto quindi di fermarmi in piazza a pPeganziol rimanendo chiuso dentro la mia auto, per continuare la telefonata in tutta sicurezza. È arrivata un'auto dei carabinieri di Mogliano Veneto che, nonostante avessi esibito l'autocertificazione, mi ha elevato un'ammenda di 373,33 euro perché - a sentire loro - non sarei stato autorizzato a fermarmi per nessun motivo sulla strada del rientro alla residenza! Alla loro richiesta nulla da dichiarare ho risposto e fatto scrivere nel verbale: farò ricorso.

Massimo Rossi

A causa di questa pandemia io e le mie amiche, madri di famiglia, abbiamo il sacrosanto terrore di andare a fare la spesa. Abbiamo notato che in alcuni supermercati il personale cambia e ci sono sostituzioni. Questo mi fa sospettare che alcuni lavoratori abbiano contratto il virus. Dal momento che questo sopravvive per parecchio tempo sugli oggetti e alimenti, mi chiedo se non ci sia pericolo per i cittadini. I nostri governanti potrebbero imporre sanificazioni periodiche per tutelare noi e i dipendenti.

Lettera firmata

Ormai ho un po' di tempo e vi tengo un po' di compagnia, ora che è scoppiata questa pandemia, ora siamo costretti a starcene a casa, vuoi o non vuoi lo devi fare, tosse catarro o febbre lontano devono stare e se in qualche maniera non l'hai contratta, stattene a casa perché devi aver rispetto per chi hai di rimpetto, mandatevi messaggi e se avrai bisogno di qualche spesa, ricordati dei nostri bottegai che ti tolgono da tutti i guai. Ricordati e non dimenticare di chi ci ha guarito: medici, infermieri e volontari; tutte persone che lavorano pazientemente come tutte le commesse dei vari supermercati e dei loro operatori. Un bacio a tutti vorrei dare e neanche questo mi è concesso fare. Ma dopo tutta questa pandemia, speriamo di riprendere tutta la nostra allegria.

Patrizia Azzarello

Sempre più ampia la frattura tra Sistema e Paese con danni enormi anche sul piano economico e messa in discussione della tenuta sociale; lo rileva il 32mo Rapporto Eurispes 2020. Per superare questa situazione, sostiene Gian Maria Fara, presidente dell'Istituto, è necessario che la politica possa contare su fondamenta rinnovate. Alla mancata crescita del Paese ormai, strutturale si aggiunge, spiega Fara, imbarbarimento del clima del dibattito, sterile litigiosità, un sistema dei media che nutre più di elementi distruttivi che costruttivi, inefficienza della P.A., corruzione, illegalità, sostanziale irresponsabilità della stessa classe dirigente. Tutto purtroppo vero. Sentire poi in diretta, le lagnanze accorate per la carente disponibilità dei posti letto negli ospedali del Lazio, in occasione della attuale pandemia virale, detta da chi ha volutamente chiuso nel 2015 l'ospedale Carlo Forlanini di Roma, fiore all'occhiello per la cura della tubercolosi e le malattie virali, abbandonato e depredato di costosissimi macchinari, strutture ospedaliere complete, computer ancora efficienti e addirittura mobili ancora nuovi, trasformato nel tempo, in una cloaca massima, con i sui 15mila metri quadrati di giardini ridotti a discarica, si rimane per usare un gentile eufemismo, incavolati neri. La giustificazione ora del governatore del Lazio è, che servirebbero 300 milioni di euro come minimo, per ricostruirlo. Da chiedersi, se questo politico può ancora amministrare la regione Lazio.

Giancarlo Parissenti

Caro sindaco, mi riferisco alla Sua recente presa di posizione, anche televisiva, nel dichiarare indesiderati i proprietari di seconde case che usufruiscono delle loro abitazioni in questo particolare periodo, reputandoli untori. Benissimo, comprendiamo e ci adeguiamo; nutro il sospetto però di una larvata ipocrisia di chi, più del bene generale e del bene particolare dei propri concittadini, pensi al loro voto. Sarebbe stato corretto, onesto, veramente altruista e scevro del fine anzidetto che Lei avesse concluso che, a seguito di questa limitazione, il Comune di Auronzo esonerava tutti i proprietari di seconde case a pagare l'Imu per il 2020. Non ci aveva pensato?

Giovanni Baldanello

L'Italia affonda nella sua immane tragedia e l'Europa si gira dall'altra parte. Forti e inequivocabili le parole pronunciate dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati a tal riguardo. Parole che non posso non condividere e apprezzare. Lasciamo da parte la retorica, usciamo da questa tragedia, ma non dimentichiamo come questa Europa ci ha trattati, e possiamo farlo in maniera democratica chiedendo agli Italiani se vorranno ancora rimanere legati a questo sistema o uscire con coraggio come hanno fatto i Britannici. Lo dico da ex Europeista convinto.

Alessandro Banci

Sono un pensionato di 76 anni e vorrei, se mi è concesso, fare un grande plauso al premier dell'Albania Edy Rama in relazione al suo breve discorso tenuto domenica 29 Marzo a proposito dell'intervento di 30 volontari, medici ed infermieri, suoi concittadini venuti in Italia ad aiutarci in questi difficili momenti. Lei non crede che molti di quei paesi ricchi e cosiddetti Europeisti (dice Rama) non siano diventati rossi dalla vergogna a sentirsi tacciare da vigliacchi per il loro comportamento nei riguardi dell'Italia. Io personalmente ne dubito, ma me lo auguro vivamente. L'amicizia e quanto fa parte di esse si vede e si dimostra proprio in questi momenti. L'Albania, dice Rama, è un paese povero ma ha una buona memoria e non dimentica quello che ha fatto l'Italia per noi nel momento del bisogno e non gira la testa dall'altra parte oggi che è l'Italia ad avere bisogno di noi. Ringrazio quindi, e credo come me molti altri italiani, questo umile paese ricco di altruismo che in questo momento di difficoltà ha saputo tenderci la mano a differenza di molti altri paesi Europei che hanno preferito girarsi dall'altra parte ed ancora una volta non hanno perso occasione per speculare. Magari la mia parola conta poco ma ci tenevo ad esprimere questo mio pensiero.

Egidio Trevisan

Oggi sono andato alla posta centrale per spedire un pacchetto a mio figlio che è stato assunto all'università di Madrid. Chiaramente siamo molto preoccupati per la sua salute visto come vanno le cose in Spagna ed allora abbiamo deciso di mandargli qualche mascherina. Si sa che la Spagna ha dei gravi problemi in crescendo e non è facile neanche là trovare difese adeguate. L'impiegata allo sportello mi ha chiesto se erano medicine quelle che volevo inviare ed io stupidamente anziché risponderle di pensare a fare il suo lavoro e non essere indiscreta con domande che escono dalla sua competenza, ho abbassato la guardia e le ho detto che inviavo qualche mascherina. Lei mi ha detto, dopo una coda di 1 ora e tre quarti, che le mascherine non possono essere inviate per decreto governativo fuori italia perché servono qui!!! Mio figlio ha la residenza nel Veneto, è italiano, arrivano mascherine dall'estero per noi italiani ed io non posso mandarne un paio a mio figlio italiano? Quelle mascherine sono mie Le ho comperate a 3 l'una in farmacia e lo Stato mi impedisce di spedire dove voglio ciò che è mio? Da noi non c'è, fortunatamente, nessun Orbàn per ora.

A. Seguso

Venezia

Questo coronavirus alla fine non pare, ma delle nascoste positività potrebbe avere. Chi conosce un poco il sistema degli appalti pubblici, sedimentato su substrati geologici di patologica ed aberrante burocrazia italiana, sa la follia che abbiamo costruito ed accettato senza accorgercene nel nostro dna della italica società che viviamo.. il riferimento si chiama DL.50! Per chi non sa bene solo un esempio: una ditta che ha fatto una buona offerta poteva essere esclusa (legalmente) perché, pensate, si era dimenticata di scrivere i nomi della terna dei sub appaltatori che poteva utilizzare e vinceva quella che faceva ricorso e magari costava che so 1.000.000 o 10.000.000 di euro di più! A Milano non in Cina, a Milano hanno dimostrato ieri che si può mettere in piedi un reparto di terapia intensiva in 15 giorni... a Padova danno i tempi del nuovo ospedale in 10/15 anni di cui 5 saranno solo di carte e ricorsi. Per favore un appello alla politica tutta: qualcuno con la spinta del coronavirus avrà il coraggio di scardinare la burocrazia che ci ha avvolti e stritolati?

Francesco Cera

Padova

Sto usando un semplice dispositivo che protegge più della mascherina, che pure ho, ma di bassa qualità. Due cappelli, di cui uno almeno con frontino (per tenere lontana la plastica) e uno un po' più grande dell'altro. In mezzo ai 2 cappelli incastro foglio di plastica trasparente che scende a coprire il viso. Per tenerlo giù uso il peso di due mollette da biancheria. È tutto. È anche vero che qualcuno sorride o ride di come appaio. Però ho 72 anni, credo che se mi ammalo gravemente non mi curino nemmeno. E allora che ridano pure.

Giuliano Agostinetti

Mestre (Ve)

Ciò che sta succedendo in Lombardia è ormai chiaro essere un caso eccezionale, non solo per l'Italia ma anche a livello internazionale. Il virus è stato l'innesco ma il combustibile è stato il livello insufficiente della sanità della regione teoricamente più avanzata d'Italia. Come è quindi evidente dai risultati emersi, quanto fatto dalle amministrazioni regionali in poi su questo campo non può essere annoverato come eccellenza, tutt'altro. Spero che una valutazione razionale e critica dell'operato di queste amministrazioni, da Formigoni fino alla Lega avvenga al più presto. L'epidemia potrà calare nelle prossime settimane ma è previsto un ritorno. Urge ammettere le responsabilità di scelte sbagliate e cambiare rotta.

Giorgio Troni

Dobbiamo aspettarci un decremento dell'attività del Corona virus nella stagione calda? Tutti sappiamo che molte malattie infettive hanno una loro stagionalità, ma non tute raggiungono il proprio acme in inverno. Ad esempio l'influenza è una malattia invernale, il morbillo primaverile, la malattia di Lyme è autunnale e le salmonellosi e le tossinfezioni in generale avvengono più facilmente d'estate. Tuttavia le infezioni bronco polmonari in generale tendono a diminuire con la stagione calda. Perché? Probabilmente per vari motivi. Uno di questi motivi me lo spiegava il professor Aloisi scienziato di Padova e mio professore di Patologia Generale quarant'anni fa. L'epitelio che ricopre i bronchi e la trachea è un epitelio cigliato (dotato cioè di ciglia) il movimento di queste ciglia si oppone al passaggio di qualsiasi corpuscolo o microorganismo. Ebbene il movimento di queste ciglia è più rapido e più efficace con le temperature alte e più lento col freddo. Durante le lunghe ore di sedute davanti alla televisione non ho mai sentito nessun esperto accennare a quest'aspetto della nostra fisiologia.

Annibale Bertollo

Cittadella (Pd)

L'ordinanza firmata dal Ministro della Salute fa divieto di muoversi da casa senza motivo e senza porre il limite dei 200 metri, mentre l'ordinanza della Regione Veneto, pone il limite dei 200 metri con delle eccezioni sui movimenti. Le Forze dell'Ordine, che dipendono dallo Stato, stanno attuando l'ordinanza statale e sanzionando chi non ottempera a quanto disposto in detta ordinanza. Non sappiamo al momento come si sta comportando la Polizia Locale, che dipende dagli Enti locali, se ottempera alle direttive statali o regionali. Personalmente sono dell'avviso che prevale l'ordinanza statale, però è necessario che sia fatta urgenza chiarezza, perché il cittadino deve sapere come comportarsi.

Aldo Baffa

Ormai da settimane giornali, stampa e social sono esclusivamente dedicati a numeri e notizie inerenti al Coronavirus. Per alcuni esperti psicologi/psichiatri forse si esagera troppo perchè la nostra psiche assorbe solo cose infauste. (Non mancano però programmi di musica, cultura o la ginnastica anche su canali regionali, cose che fanno molto bene in questo periodo, oltre naturalmente alla lettura). Mi ha colpito la frase dell'arcivescovo di Milano Delpini sull'Omelia di domenica 29 marzo: «iradiate la gioia, perchè il mondo sta morendo di tristezza». Assolutamente vero direi ma aggiungo «abbiamo pochi motivi per essere allegri». Però riflettendo bene e leggendo tante testimonianze di chi è in prima linea, noi, chiusi in casa ma non contagiati, dovremo veramente essere portatori di gioia. Mi permetto quindi di suggerire ai giornali, di dedicare una rubrica alle buone notizie e vorrei cominciare da un piccolo fatto vissuto in prima persona sperando di strappare un sorriso ai Vostri lettori: a casa mia, in piena notte, sentiamo il pianoforte suonare; tutti ci precipitiamo in salotto pensando a qualche estraneo (anche se in questo periodo pure i ladri sono in crisi) ma, sorpresa.. il gatto è salito sulla tastiera del pianoforte regalandoci una piccola suonata... forse anche lui ha capito che la musica fa bene al cuore e all'umore.

Annamaria De Grandis

Castelminio (Tv)

Vorrei riprendere la lettera del signor Bedeschi di Padova in merito all'oramai famoso filmato di Leonardo RaiTre. Non mi risulta che la Rai abbia mai divulgato notizie false. Eppoi senza fantasticare sulle teorie complottiste, non può essere semplicemente un errore umano? Nella città di Whuan è presente un laboratorio di massima sicurezza il BSL - 4 che è anche un centro di ricerca dell'OMS. Non può essere che un tecnico di quel laboratorio, per incompetenza, superficialità, menefreghismo o che altro sia rimasto contagiato e poi abbia infettato le persone del posto? Ancora, perchè il governo cinese avrebbe inizialmente cercato di coprire il caso e fatto arrestare il medico che per primo aveva scoperto l'infezione? Tutto questo mi ricorda Chernobyl.

Gabriele Franceschin

Santa Maria di Sala (Ve)

