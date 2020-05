Coronavirus/1

Meglio al bar

che dallla morosa

Nella fase 2 stabilita dal governo nella lotta al covid-19 sarà permessa la visita ai congiunti (forse i congiunti, non ti possono contagiare?) questo significa che praticamente tutti saranno liberi anche se con autocertificazione di andare in ogni dove, (pur se all'interno dei confini regionali). Alzi la mano chi non ha dei genitori, dei nonni, dei figli, dei fratelli o delle sorelle, dei nipoti, dei cugini da poter andare a trovare. Dare questa illimitata possibilità di muoversi è forse meno pericoloso per la diffusione del contagio, che entrare in un esercizio commerciale con guanti e mascherina? Questo darà una mano alla ripresa dell'economia, più dell'apertura in sicurezza dei negozi e bar? È una decisione di pura follia, così mentre una persona non può entrare in un negozio con le dovute protezioni, o prendere un caffè al tavolo esterno di un bar, una coppia di fidanzati possono liberamente ritrovarsi e cosa pensate che faranno i fidanzati dopo più di 2 mesi che non si vedono: si sottoporranno entrambi al test del tampone?

Gerardo

Coronavirus/2

Come ai tempi

dei Romani

Il sig. Aldo (Gazzettino, 1 Maggio) ritiene che le malattie non andrebbero curate con medicine e vaccini, che invece di aiutare indeboliscono la nostra forza difensiva. Lodo la «forza enorme di anticorpi» da lui sviluppati facendo molto sport, che gli hanno evitato l'influenza e pure il raffreddore senza l'aiuto della medicina. Mi duole che sia stato costretto a vivere nel ventesimo secolo, arrivando al traguardo dell'over 65. Se avesse avuto la fortuna di vivere nell'impero romano che cita quale esempio, che creava eserciti fortissimi che conquistarono mezzo mondo, avrebbe potuto testare la sua salute di ferro contro tubercolosi, peste, vaiolo, tifo, sifilide, brucellosi, colera, sepsi puerperale e molto altro. Noi comuni mortali da qualche tempo abbiamo imparato a curare con vaccini ed antibiotici questi malanni di stagione che hanno falcidiato milioni di persone tanto che l'attuale spettanza di vita (oltre 80 anni) è ben più alta dei 40 anni dell'antica Roma. Non abbiamo, ahimè, la possibilità di far testare di persona ai molti valorosi che sostengono la forza dell'immunità naturale o altre interessanti teorie sui vaccini, gli scenari e i numeri della pandemie del passato che con la medicina abbiamo cancellato o quanto meno drasticamente ridotto (i 250 mila morti per il Covid che sta mettendo il mondo in ginocchio, rispetto ai molti milioni di morti per peste o influenza spagnola, solo per fare 2 esempi, sono ben altra cosa).

Andrea Bianchin

Coronavirus/3

A checosa

servirà Immuni

Leggendo l'articolo di pag.5 del 30 aprile relativo all'app Immuni non mi è chiaro a cosa può servire. Una persona positiva al virus non dovrebbe rimanere in quarantena domiciliare? Quindi non dovrebbe girare per le strade nemmeno se dotato di smartphone con installato Immuni causando, peraltro, la quarantena a chi gli è passato vicino. E lui che faceva in giro? E se per caso non sa di essere positivo, perché non ha fatto tamponi, non sarà certo l'app a segnalarlo. Così come viene presentata Immuni penso non servirà a niente, a meno che mi manchino alcune informazioni basilari.

Bruno Salomoni

Coronavirus/4

Abbassare i prezzi

dei parcheggi

Ho parcheggiato nel garage Comunale di Venezia, praticamente deserto, pagando 26 euro per circa 2 ore e mi sono chiesto perché, almeno in questo periodo, non abbassare drasticamente il prezzo in modo da agevolare le poche attività lavorative rimaste in città e quelle che, faticosamente, si apprestano a farlo? Si decongestionerebbero i mezzi pubblici favorendo gli spostamenti, ne avrebbe vantaggio chi si dovesse recare in ospedale o ad assistere dei familiari, viste anche le corse ridotte, si darebbe poi un incentivo al turismo locale, almeno fino alle ripartenza, il tutto non solo a costo zero ma addirittura guadagnandoci. E perché invece potenziare la zona Pili con costi aggiuntivi per la collettività? (navette, asfaltatura, manutenzione, ecc.). Se la risposta è ci stiamo pensando, stiamo valutando o vedremo. beh è già tardi.

Luigi Favaro

Coronavirus/5

Non è colpa

deglianziani

Desidererei rispondere alla lettera del Sig. Giovanni Gastaldi, pubblicata sul Gazzettino giovedì 30 aprile. Sono uno dei molti anziani che, fino ad ora, hanno percepito la pensione per intero e senza vergognarsi, ma che hanno osservato integralmente le limitazioni imposte a causa del Coronavirus. Personalmente ho iniziati a percepire la pensione dopo quarantuno anni di ininterrotto lavoro, cominciato all'età di quattordici anni. Come moltissimi altri anziani come me. Vorrei ricordare a questo signore, il giorno di natale del 1943. Mia mamma aveva preparato il sugo per la pasta con le interiora di un pollo. Già, interiora ben lavate, allora non si buttava proprio nulla. Aveva messo il tegamino sulla piastra della cucina economica quando suonò l'allarme aereo. Corremmo al rifugio, senza più pensare al tegamino. Al ritorno il sugo per la pasta si era bruciato, quindi mangiammo la pasta senza nessun condimento. Non solo per questo motivo, so bene cosa significa essere in serie difficoltà economiche. Noi anziani, che conosciamo bene le difficoltà, siamo solidali con le tante persone che si trovano ora, per loro fortuna per la prima volta nella loro vita, nella condizione di dover affrontare una situazione così difficile anche dal punto di vista economico. Ma con disgusto, non possiamo tollerare che alcune di queste persone ci consideri la causa dei loro guai, ci addossino la colpa di non essere morti tutti di Coronavirus e di continuare a percepire la pensione per intero. Per nostra fortuna ancora nessuna autorità ci impone di fare la fine degli anziani descritta da Orwell nel suo libro 1984.

Gianmarco Dalla Vecchia

Coronavirus/6

L'esempio

della Svezia

L'OMS ha ufficialmente lodato la gestione dell'emergenza Covid della Svezia; in rapporto alla popolazione pochissimi morti e pochi contagi. Eppure non c'è stato alcun blocco del Paese, solo raccomandazioni di comportamento cui la popolazione s'è attenuta scrupolosamente; la spiegazione che è stata fornita è la notevole fiducia del popolo nei consigli dei loro governanti. Dubbio: all'opposto, che sia questa la spiegazione dello stato poliziesco in cui invece da 2 mesi vive l'Italia?

Roberto Bianchini

Coronavirus/7

Meno divieti

più istruzione

Due esempi per spiegare il mio dilemma. Scrive A.S.: Le seconde case sono salutari, motivando come il dimorare nella propria seconda casa sia di giovamento per il fisico e la mente degli anziani. Condivido ed aggiungo. Moltissimi professionisti, pensiamo solo ai docenti, stanno lavorando nella didattica a distanza esclusivamente da casa. Perché a tutt'oggi è loro vietato farlo dimorando nella seconde case di proprietà, evitando - se questo è il timore - di creare pretesti di pendolarismo durante il fine settimana? Secondo esempio. Abbiamo imparato ad uscire di casa con la mascherina. Ma troppi tengono scoperte le narici o addirittura la bocca, anche quando sono in condizioni di vicinanza fisica con il prossimo. Cittadini con una mancata comprensione dei meccanismi di trasmissione dell'infezione da virus, formalmente diligenti, sostanzialmente ignoranti. Per arrivare al punto. Si è molto investito in campo comportamentale, costruendo una ragnatela di divieti con inevitabili incongruenze e irrazionalità. Molto meno si è investito per far capire ai cittadini nella maniera più chiara, precisa e convincente possibile i meccanismi della contagiosità di questo virus. Serve capire bene per sapersi difendere bene. Nell'era della comunicazione multimediale a diffusione capillare, ricchissima di tutti i sistemi didattici accattivanti e adattabili ad ogni età e livello culturale, perché non investire in una formazione diffusa sui meccanismi della trasmissione di questo virus, favorendo la crescita di una cittadinanza veramente consapevole? Ben difesa perché ben istruita.

Prof. Giulio Cabrini

Coronavirus/8

Due bugie

sull'economia

Una volta si chiamavano bugie, oggi sembrano nobilitate dal termine fake news e così appaiono più accettabili a tanti cittadini anche se proclamate da politici sui media o addirittura in Parlamento o al Governo. Per essere imparziale, ne cito due, una di sinistra e l'altra di destra. La prima riguarda i soldi stanziati per i prestiti alle imprese e garantiti al 100% dallo Stato fino a 25.000 Euro. I soldi sono stanziati ma non arrivano facilmente e presto alle imprese. Perché? La banca rimane obbligata, salvo responsabilità penale per concorso in bancarotta, a indagare sulla solvibilità del richiedente.

Quindi, l'intenzione pareva buona, ma il congegno tecnico appare carente e l'impresa o rimane a lungo senza liquidità o, al peggio, magari per un piccolo peccato veniale causa un modesto insoluto, si vede negare il prestito. La seconda è l'accusa all'Europa di essere assente e di lasciare sola l'Italia. Non è vero: la BCE, Banca Centrale Europea, ha stanziato una barca di soldi che servono per acquistare anche i nostri titoli del debito pubblico, che altrimenti difficilmente sarebbero acquistati da altri, se non con tassi molto più alti.

Inoltre, si demonizza il MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, il quale mette a disposizione degli Stati EU somme mirate esclusivamente alla Sanità senza condizioni e vincoli, a differenza di quanto è avvenuto con la Grecia cui sono state imposte condizioni assai pesanti. Rifiutare questi soldi fomentando paure non mi appare conveniente quando finanziarsi da soli, con la demagogia dell'Italia first, costerebbe di più.

Aldo Mariconda

Coronavirus/9

Le risposte

del governo

Quando noi del primo dopoguerra eravamo bambini e i nostri genitori ci proibivano qualcosa e noi chiedevamo perché, la risposta era: perché l'abbiamo detto noi. Oggi leggo le molte domande che vengono poste al Governo, tutte basate sul posso fare questo o quello. Sul posso aprire o andare. E di fronte ai tanti dinieghi, alcuni dei quali francamente incomprensibili, nessuno si chiede perché e se anche lo chiedesse la risposta sarebbe, ancora una volta: perché l'abbiamo detto noi. Lo accettavamo dai nostri genitori perché eravamo piccoli ed erano i nostri genitori. Personalmente non ho né l'età né la voglia di accettare certe regole astruse che prescindono dalla logica e dal buonsenso.

Paolo M.

Coronavirus/10

I limiti

per spostarsi

Potrei forse capire che un Presidente di Regione decidesse di vietare gli ingressi da fuori Regione, nel qual caso per esempio la Regione Friuli-Venezia Giulia potrebbe impedirmi di entrare dal Veneto per andare a Udine a trovare mio nipote di 7 mesi. Ma che senso ha che un provvedimento di questo genere venga preso dal Presidente del Consiglio e valga indistintamente per tutte le regioni? Se la distanza degli spostamenti non è più un problema, che cosa c'entrano i confini regionali? Ho 71 anni e non capisco... Ancora una volta, che cosa mi sfugge?

Paolo Viel

