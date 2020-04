Coronavirus/1

Le scuse

non ci servono

Lettera aperta alla signora Ursula Von der Leyen. Egregia signora, le scuse che Lei, in rappresentanza dell'UE, ha ritenuto di presentare al mio Paese arrivano in ritardo e suonano come una offesa. L'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'Europa unita e sa benissimo che il suo futuro è legato a quello del Vecchio Continente senza immaginare di diventare una colonia statunitense o sovietica o cinese, per cui si aspettava e si aspetta azioni concrete e non pregiudizi, comportamenti lungimiranti e solidali che vadano oltre l'ottusità di certi burocrati europei la signora Lagarde o il signor Dombrovskis. Siamo un grande Paese con una grande storia e rinasceremo anche dopo questa immane tragedia. Ce la faremo perché l'umanità è progredita innanzitutto grazie al cuore degli uomini che ha dato loro volontà e intelligenza e nel petto del popolo di cui mi onoro di appartenere da sempre batte un grande cuore che ci ha fatti risorgere dopo molte tragedie senza mai aver perso la nostra umanità, prova ne sia l'accoglienza che abbiamo riservato alle migliaia di migranti di cui nessuno in Europa per molto tempo ha voluto occuparsi. Per cui le scuse non ci servono chiediamo, anzi pretendiamo, il rispetto che ci è dovuto. Cordialmente. Un italiano orgoglioso di esserlo e un europeista convinto.

Maurizio Conti

Coronavirus/2

Riapriamo quel che è

riapribile in sicurezza

Da noi cittadini-elettori, mi chiedo se la politica per questa debacle sanitaria non vada giudicata come se si trattasse di una strage di criminalità-terrorismo. I numeri sono ancora quelli di una guerra, ma il covid-19 non è una guerra. Tuttavia a quei morti va resa giustizia. Non si può tornare a riaprire come se niente fosse stato. Chi di mestiere coi fondi pubblici fa l'amministratore dell'immunità di gregge, doveva prevedere lo scenario della pandemia, e predisporre le specifiche precauzioni per non bacare tutto il resto delle mele, accogliendo inadeguatamente un cittadino che si presentasse malato in ospedale o in ospizio, Che ora sia lecita l'agitazione di chi sta cercando di non perdere la gallina delle uova d'oro, non vuol dire che chi sta annegando sia lecito che mentre affonda tiri giù con sé tutti gli altri intorno a lui, per riaprire prima che la riapertura non fosse come tornare a mettere il contagio in circolo sul ventilatore. Riaprire tal quale, nello stesso modo che ci ha scaraventati in questa strage, sarebbe una resa della fantasia-creatività riorganizzativa socio-economica, sarebbe come decretare che Massì, muoiano con Sansone anche tutti i filistei. Anche no. Riaprire tutto come prima, senza una cura un vaccino e una scorta di tamponi, sarebbe come proporre di fermare il vento con le mani. I folli sono simpatici ma non al volante, e per fortuna siamo una civiltà che con la Costituzione si è affrancata emancipata e ben vaccinata contro il determinismo e il darwinismo. Magari mettiamo la pulce all'orecchio agli eletti, che alla maggioranza degli elettori importa eccome se importa, non tornare a casa la sera dal lavoro senza contagiare i propri vecchi e i più immunitariamente fragili.

Fabio Morandin

Coronavirus/3

Dopo è inutile

lamentarsi

Ricordiamoci che se non si trovano soluzioni praticabili per fermare l'invasione d'immigrati da tutto il mondo problemi come quello attuale ne avremmo ancora. Non siamo razzisti perché non andiamo ad abbracciare i cinesi per strada e non dico certo che a costoro bisogna sparare a vista, però se dal momento che oggi siamo messi così è solo per merito loro, ma se in futuro qualche altro virus arriverà magari da qualche altra parte del mondo, dopo è inutile lamentarsi.

Ugo Doci

Coronavirus/4

Fanno sempre

gli stessi errori

Erano all'opposizione quando votarono contro la legge Maroni sulle pensioni, la cui bocciatura produsse centinaia di migliaia di esodati. Erano al governo quando votarono contro il tentativo di allentare la morsa della burocrazia istituzionale bocciando il referendum proposto dal loro referente. Oggi sono tornati al governo ed osteggiano pregiudizialmente ed ideologicamente tutte le proposte dell'opposizione, basate sul realismo dell'attualità dei fatti, sebbene invitata a collaborare. Non dico avere come priorità la buona amministrazione del Paese, come dovrebbe perseguire ogni governo anche rinunciando ad un po' di egocentrismo e megalomania, ma nemmeno una strategia lungimirante per il dopo emergenza che permetta a questa compagine politica di presentarsi con onore al giudizio degli elettori. Perché continuare a commettere per più di vent'anni gli stessi errori, cercando di correggerli con leggi elettorali approvate ad partitum, o con salti mortali da una parte all'altra delle crepe costituzionali, lo trovo a dir poco diabolico.

Leonardo Agosti

Coronavirus/5

Aspettiamo

Crisanti

Bene Zaia per la riapertura. Oltretutto ha sempre detto che si sarebbe attenuto al parere degli scienziati. Attendo con interesse il parere ufficiale del prof. Crisanti. Dopo aver dichiarato in ogni circostanza e su tutti i media, sarebbe auspicabile che esplicitasse cosa pensa la scienza dei progetti esposti da Zaia.

Lino Chiandetti

Coronavirus/6

Il prestito

di Tremonti

Giulio Tremonti ha proposto un prestito nazionale per ripartire dopo il Covid 19. Fosse bandito, nei limiti dei miei mezzi, contribuirei. Non senza tutte le riserve dettate dalle folli lentezze della burocrazia nazionale. Ciò cui contribuirei subito e con grande entusiasmo, invece, è un prestito bandito da un consorzio di banche a favore delle Regione Veneto, oppure Veneto-Friuli-Venezia Giulia. La stessa cosa potrebbe essere fatta anche da altre regioni e, ma forse vado errato, non figurerebbe in aumento del debito nazionale.

S.B.

Coronavirus/7

Arrabbiato

e fortunato

Di solito scrivo da arrabbiato, per la situazione che han generato ma ormai rassegnato, vivo da pensionato e vedendo quanta gente soffre e muore, mi ritengo fortunato. Prendo mascherina guanti e bici per andar a trovare gli amici, ma non lo posso fare senza i decreti violare, non mi resta che girovagare per un paese che sembra lasciarsi andare. Rasento il campo sportivo, non c'è il fragore delle solite ore, mi sento triste per i ragazzi che giocavano come pazzi, l'erba alta verrà tagliata quando la malattia sarà domata. Passo davanti al bar dove ero solito andare per un caffè e qualcuno con cui parlare e non posso non pensare all'amico barista con figli in età scolare e un affitto da pagare, un affitto troppo caro per un periodo così amaro. E tutto chiuso, neanche in chiesa c'è nessuno, passa il bus delle diciotto desolatamente vuoto, ma che corre a fare se la gente non va a lavorare e i ragazzi a studiare. Politici ed esperti del settore, forniscono dati a tutte le ore, ma una cosa vorrei sapere, quanto ancora dobbiamo tacere?

Gerardo

Cornavirus/8

Siamo anziani

ma ce la faremo

Sono stufa di sentire dire, in tutte le trasmissioni, a ogni ora del giorno, che gli anziani, soprattutto sopra i 70 anni, sono le persone più a rischio, sono la maggioranza delle persone decedute: basta! Lo sappiamo: non occorre ripeterlo più! Noi stiamo a casa! Io, quasi 72, e mio marito, 80, fra 1 mese e mezzo, stiamo a casa! Ho imparato a gestire la spesa a domicilio, collegandomi on-line e, devo dire, che me la cavo. Per fortuna abbiamo una casa grande in due (una volta eravamo 7 persone!), un bel giardino e l'orto: abbiamo le nostre valvole di sfogo! Ma è dura, perché c'è sempre la paura e l'incognita del domani. A volte mi sembra di vivere dentro una campana di vetro e di non riuscire ad uscirne. Sembra tutto cristallizzato: le giornate si ripetono uguali, non c'è più differenza fra un giorno e l'altro; la domenica è uguale agli altri giorni, tranne per la messa, seguita in televisione. Unico raggio di sole in questo grigiore temporale sono le videochiamate, le telefonate, i messaggi, ecc., ma soprattutto i collegamenti via Skype, con figlie e nipoti. Mi stavo dimenticando delle mail tra me e due nipoti di 7 e 10 anni. Per fortuna esistono questi mezzi e riesco, ancora, ad usarli. E che dire dei vicini di casa: sono sempre a chiederci se abbiamo bisogno di qualcosa! Ci fanno sentire protetti e coccolati! Mi mancano tante cose, come i libri della biblioteca comunale di Ponte S.Nicolò, le terapie per piccoli problemi fisici, ecc. Ma ce la faremo!

Mariantonia Pagnin

Coronavirus/9

Troppi comitati

per decidere

Siamo nel caos totale. Il governo, circondatosi di Comitati Tecnici, istituiti per lo più per potersi scaricare dalle responsabilità dovute alla sua inettitudine politico decisionale, partorisce regole scriteriate che non fanno che confondere e arrabbiare, ne cito alcune ad esempio. 1- Supermercati chiusi la domenica: con l'aumento dei pasti consumati in casa dato il confinamento, serve più approvvigionamento; dovrebbero casomai rimanere aperti h24. Ciò scaglionerebbe la presenza dei clienti abbassando il rischio di contagio. È una delle poche categorie che continuano a guadagnare, anche più di prima, qualche assunzione temporanea potrebbero farla contribuendo così a lenire la mancanza di lavoro che ha colpito molti. 2- Si può uscire da casa ma da soli: ma se io vivo con una persona perché non ci posso uscire assieme? 3- Obbligo delle mascherine e guanti: ma chi fornisce a tutti i dispositivi a sufficienza? Attualmente costano un'occhio, e viene indicato di non portarli a lungo. 4- La spesa va fatta da un solo componente familiare: riallacciandomi al precedente, cosa cambia se nello stesso nucleo si va in due? C'è più o meno lo stesso rischio di contagio per il nucleo (perché se lo prende uno dei due lo porterà a casa comunque) e non cambia nulla per gli altri se si mantengono le distanze. Andare in due oltretutto, dividendosi gli articoli, significa fare la spesa molto più velocemente, cioè rimanere in promiscuità per minor tempo, cioè minori rischi per tutti. 5- Attività motoria sportiva vietata, anche da soli: l'OMS dichiara utile e consigliata l'attività sportiva che fortifica la psiche e il sistema immunitario rendendo più resistenti al contagio, basta mantenere la distanza, e allo stress da confinamento. 6- Test sierologico ai privati vietati dalle Aziende Sanitarie. Se un privato ha la possibilità di mappare se stesso e sapere se è entrato o meno in contatto con il virus perché vietarlo? Questo però accade a Pordenone ed è illogico, perché conoscere la condizione rispetto all'infezione di quanti più soggetti possibili, sarebbe di estrema utilità anche per il sistema sanitario.

Claudio Scandola

