Le differenze

tra Zaia e Salvini

Come spesso sto guardando e ascoltando con attenzione la relazione giornaliera del governatore Zaia. In questo purtroppo non felice periodo credo non opportuno alimentare polemiche ma credo che ognuno possa capire, comprendere e valutare lo stile, il modo, la dialettica completamente differente tra i due leader della Lega, appunto Salvini a livello nazionale e Zaia a livello regionale... Il discorso è soggettivo ma credo parecchi leghisti si siano stancati del comportamento troppo autoritario e propagandistico di Salvini, mentre credo che parecchi di sinistra (e io sono uno di quelli) voteranno il simpaticissimo Luca Zaia. Onde evitare polemiche preferirei anonimato.

G.B.

Genitori al lavoro

e i bambini?

Caro governatore Zaia

Dopo l'ennesimo rivio, pare che si ventili la riapertura delle attività in Veneto o a livello nazionale dal 4 maggio p.v. Bene, anzi benissimo; e dei bambini chi si occupa se i genitori - vivaddio - riprendono a lavorare? Ci rendiamo conto che non si possono lasciare ai nonni perchè li fanno ammalare, le baby sitter non se le può permettere nessuno mentre si sta continuando a pagare inutili rette pagate nei rid. Ergo, i genitori dovranno prendersi subito le ferie per tenere i bimbi, e li faranno ritrovare in gruppetti, nelle piazze o più probabilmente nelle case. Non avrebbe molto più senso farli ritrovare negli asili e nelle materne, che comunque stiamo continuando a pagare, e che sono organizzati meglio di una piazza o di un ritrovo più o meno clandestino in casa? Si parla del 18 maggio, forse, ma siete più propensi a non riaprire le scuole fino a settembre: i bambini a casa si stanno isolando, pensano di essere stati abbandonati dagli amichetti, hanno ancora scarpe e grembiuli negli armadietti delle scuole dove sono convinti di tornare, non avete idea di quanto siano tristi e confusi; hanno dipinto, cucito, cucinato, cantato e pianto abbastanza per un paese civile e a loro non ha pensato assolutamente nessuno; ora basta. I ragazzi più grandi eviteranno le classi pollaio e possono trovarsi a studiare online mentre i genitori di alcuni di loro lavorano, ci si può organizzare tra famiglie per tenerli in piccoli gruppi (sempre che possano uscire e trovarsi), ma i bimbi al nido o alla materna non possono essere lasciati ad altre famiglie, vanno tenuti in strutture organizzate per loro, controllate e sicure, quindi devono tornare in classe. Per carità il 18 maggio fate riaprire almeno gli asili nido e le materne; magari a piccoli gruppi, magari a giorni alternati, magari con i genitori che li vanno a riprendere ad orari scadenzati; date loro l'idea che la vita continui , guanti e mascherine possono essere un gioco, la distanza anche; e se capita che non la rispettino, non la rispetterebbero nemmeno una volta usciti per strada dopo il 4 maggio; La preghiamo con tutto il cuore di ascoltarci.

Lettera firmata

Due mascherine

a 25 euro

In merito all'articolo su mascherine, la giungla dei prezzi Vi informo che una ventina di giorni fa, preso alle strette perchè non trovavo le mascherine per me e mia moglie, mi hanno informato che in una farmacia padovana, di cui nel caso posso fornire il nome, erano arrivate, ma al costo di euro 12,50 l'una. Non avendo altre possibilità, mi sono piegato e ho pagato 25 euro.

Franco Zanon

Padova

Tutti andranno

vaccinati

Siamo ancora nel traghetto verso la soluzione di questa pandemia, almeno dal punto di vista ospedaliero, ma credo sarebbe bene cominciare a pensare al futuro, quando si scoprirà, se si scoprirà, un vaccino in grado di debellare questo virus. Leggendo le pagine dei giornali si capisce come sia una malattia subdola e pericolosa. Infatti, oltre a chi è infetto senza sintomi, ci sono anche tantissime persone decedute che sino a pochi giorni prima della fine parevano in grado di risolvere la situazione a loro favore salvo poi precipitare nel baratro, sino alla morte. Non si deve scordare la mortalità di questo evento una volta tornati, speriamo presto, alla normalità. Ci sono tuttavia diverse persone che non sarebbero disposte a vaccinarsi contro il Covid 19, da quello che sento, continuando a manifestare la loro avversione verso tutti i vaccini. Se, per loro fortuna, tutte le epidemie precedenti sono state completamente debellate grazie alla vaccinazione di massa, e grazie anche alla mancanza di internet che non ottenebrava certe menti con sproloqui di dubbia validità scientifica, oggi siamo tutti indifesi di fronte ad un virus per il quale non abbiamo ancora anticorpi. È quindi indispensabile che TUTTI coloro che possono farlo, escludendo quindi le persone che non possono per documentate e scientifiche ragioni, vengano vaccinati.

Mirco Cercato.

Mestre

Il movimento

in solitaria

Mi spiega o lo chieda per noi cittadini a chi di dovere, perché io non posso uscire, prendere la macchina, fare anche 50 Km andare in un bosco e da solo farmi una camminata? Se arrivo in un luogo pubblico userò mascherine e terrò le distanze minime! Oppure esco di casa, vado in un campo da tennis e in due giochiamo una partita attenti a mantenere le distanze prescritte. Oppure giocare a golf mentre da soli si cammina in un campo? Il sole l'aria pulita e il movimento sono da sempre la base dello star bene e ora mi pare che chi governa abbia veramente perso e fatto perdere il senso logico e razionale delle loro decisioni e per il bene del paese !!!

Mario Aldo Pasetti

Siamo uno Stato

commissariato

La crisi, che avremo davanti, non ha precedenti e non è paragonabile a una guerra. Dopo un conflitto c'è da ricostruire, a maggio ci sarà, forse, una lenta ripartenza senza linee guida e chi ci governa non pensa a ridursi gli stipendi e a far diminuire la pressione fiscale ad aziende, attività e ai motori dell'economia fino a fine anno. Tutti dovremo sacrificare qualcosa, questo è lampante, ma sembra non sia così per chi governa il Paese. Effettivamente ho la sensazione di uno Stato commissariato, con poco potere decisionale, e sempre sub-giudice, in attesa di decisioni precise, non europee, ma da paesi con un peso specifico economico più importante.

Fabio Negro

Non compreremo

più tulipani

Ricordate il film Pane e Tulipani? Bene. Perché questo sarà il futuro regime alimentare degli amici olandesi. Perché nessuno di noi comprerà mai più un tulipano.

Paolo M.

Mestre

Non siamo

così stupidi

Elenco alcune dichiarazioni di nostri politici e di rappresentanti delle istituzioni nei tempi del Coronavirus: tutto sotto controllo, niente panico, il virus non circola in Italia, le mascherine non servono, l'impatto sul Pil del Paese potrebbe arrivare allo 0,2%, mai accetteremmo aiuti europei tramite il Mes. Spero solo che non continuino a profittare dell'intelligenza e pazienza degli italiani.

Vittorio De Marchi

Albignasego (Pd)

