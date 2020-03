Coronavirus /1

Le colpe

dei cinesi

Preliminarmente vorrei complimentarmi con il Suo giornale e con Lei in particolare, per la correttezza di informazioni e l'equilibrio dimostrati in questa brutta vicenda che stiamo vivendo, senza eccedere in colpevoli allarmismi che riscontro in altri organi di informazione. Ha ragione il governatore Zaia: dobbiamo dire le cose come stanno senza paura di essere tacciati di razzismo, la colpa è della Cina perchè il virus è nato in Cina e quindi il danno che ne conseguirà è ascrivibile alla Cina. Ma questo non è nulla rispetto ai danni che ci stiamo facendo da soli per colpa dei soliti deficienti che stanno drammatizzando oltre misura i risultati delle scrupolose e responsabili attenzioni e verifiche che il nostro paese sta facendo. E quindi invece di essere elogiati, per colpa di questi, siamo diventati gli untori: da danneggiati siamo diventati noi il danno.

E gli altri paesi in Europa e la stessa Europa cosa fanno oltre che consigliare di non recarsi in nord Italia? Possibile che i cinesi ci sono solo da noi? In Germania sembra ci siano stati 80.000 casi di influenza, metà delle quali diagnosticate nelle ultime due settimane, quanti controlli-tampone hanno fatto?

Pietro Spera

Padova

Coronavirus /2

Nelle lettere

paure inesistenti

È vergognoso! Non si può, lodevolmente minimizzare, per evitare stupide reazioni di panico ingiustificato e poi, riempire l'intera pagina delle lettere al direttore (28/02/2020) di lettori che, è sufficiente leggerne i titoli, per ripristinare stupide paure inesistenti. Per favore!

B. Corso

