Coronavirus/1

Lasciate lavorare

gli agenti immobiliari

La categoria degli agenti immobiliari in questo momento, come molte altre, sta vivendo un momento di crisi, sia per i costi fissi che non si ammortizzano, sia per il mancato fatturato. La soluzione potrebbe essere quella di aiutarci da parte del governo invece di ostacolare il lavoro perché tutti siamo consapevoli di questo momento e dei rischi e delle precauzioni da prendere, ma il mondo non si ferma, anzi. Nel nostro caso, l'agenzia immobiliare è uno dei perni su cui gira l'economia perché si parla di casa, affitto o vendita con un seguito importante di elettricisti, idraulici, mobilifici, pittori, ecc... seguito che crea fatturato, lavoro e benessere per la comunità. Chiaro che andrebbero prese tutte le precauzioni del caso quindi a rotazione, una persona ogni 20-30 mq. per ufficio, le distanze, mascherine, gel e disinfettanti ma dovremo poter recarci in ufficio almeno. Lo smart working è possibile ma non efficace quanto potersi recare in ufficio, vista la moltitudine di documenti e adempimenti da fare. Riporto alcuni esempi. Sono stato contattato da un medico radiologo che deve venire a lavorare presso l'ospedale di Oderzo e da un infermiera che anche lei deve venir a lavorare a Treviso. Cercano un appartamento in affitto per breve periodo intanto perché hanno un contratto per 2 mesi con un probabile rinnovo. Nello specifico non ho potuto far altro che dare i numeri di telefono di qualche struttura che possa ospitarli. Poi venerdì scorso avevamo un rogito notarile, ma sia i vigili che i carabinieri chiamati dal sottoscritto, mi hanno sconsigliato di andare perché non rientrava tra le casistiche che loro hanno e che non mi assicuravano nemmeno per le parti era consentito andare perché non era un motivo urgente. Però i notai lavorano.

Roberto Martinuzzo

Cooronavirus/2

Dateci i soldi

o facciamo da soli

O ci date i soldi o ce li facciamo da soli. Con questa semplicissima frase Conte avrebbe messo con le spalle al muro la UE e adesso, nel primo o nel secondo modo, gli italiani bisognosi avrebbero già avuto il bonifico necessario a impedire che la domanda aggregata crolli. Perché si fa un bel parlare di sostegno alla produzione, ma la produzione come si ferma poi anche riparte, basta solo che ci sia margine di profitto e ci sarà sempre qualcuno che soddisfa i bisogni; per questo la realtà espressa chiaramente nei testi di economia, è che invece è più importante la domanda che l'offerta. Non è l'offerta a generare domanda; è la domanda a generare l'offerta, perché se non ci sono soldi hai voglia a produrre; marcisce tutto nei negozi. Dunque se crolla il potere di acquisto aggregato degli italiani (la domanda) allora si che sarà la fine, e la soluzione non è il sostegno alle imprese. Per questo noi stavolta non ci possiamo permettere di sottostare a ricatti usurai. O ci date i soldi o ce li facciamo da soli. Basta questa frase e la domanda è salva e con lei l'economia del dopo-virus.

Stefano Tiozzi

Coronavirus/3

Non prendiamocela

con Germania e Olanda

Dovremmo smetterla di accusare, con termini inaccettabili, i paesi del nord Europa: Austria, Paesi Bassi, Germania, Repubbliche Baltiche e Finlandia (i cosiddetti falchi) di avere un atteggiamento negativo ed aggressivo nei confronti dei Paesi del Sud Europa e sopratutto nei nostri confronti. Sono i Piemontesi con Garibaldi che hanno distrutto il tessuto industriale del Sud, all'epoca particolarmente fiorente. I Siciliani e i Calabri ce lo rimproverano ancora oggi. Sono i lombardo-veneti che hanno odiato la Cassa del Mezzogiorno e ne hanno ottenuto la chiusura perché mutualizzava gli investimenti al Sud. In conclusione, quando parliamo dei Paesi del Nord Europa dovremmo usare termini più pacati, perché abbiamo gli stessi identici difetti che accusiamo gli altri di avere. I tempi erano diversi, ma la sostanza è la stessa, chi ha i conti in ordine non sopporta di dover eventualmente pagare per chi spende e spande. Tutti i Paesi hanno un elettorato a cui rispondere. E noi, in Europa, dovremmo rispettare i nostri partners. Anche se non siamo d'accordo con le loro politiche.

Antonio Seguso

Direttore onorario del Consiglio dell'Unione Europea

Bruxelles

Coronavirus/4

Le regole

per riaprire

Anche questa settimana e probabilmente quella successiva, lascerò a casa i miei 170 dipendenti e almeno altrettanti di indotto: la nostra è un'attività ammessa, ma tutti i ristoranti, bar enoteche, hotel del mondo sono chiusi, come pure aeroporti e compagnie aeree; quindi gli ordinativi sono scesi dell'80%. Sentir parlare di comitato di esperti per studiare soluzioni innovative per risollevare l'economia mi rincuora, ma spero che non si dimentichino che quello che serve sono soprattutto delle cose pratiche: le aziende devono produrre e le attività al consumo devono riaprire, tutto ovviamente in sicurezza. E sicurezza significa mascherine, igienizzanti, distanziamento sociale, tamponi, termometri: tutte cose che non si trovano e la cui produzione dovrebbe invece essere incentivata, meglio se in Italia. È inutile far riaprire le fabbriche se i consumatori non potranno spendere il reddito che percepiranno: le stesse fabbriche dovranno poi richiudere. Chi si acquisterebbe un'auto nuova se deve poi rimanere a casa e trascorrere il proprio tempo davanti alla televisione? Bisognerà aumentare la competitività grazie ad un minor cuneo fiscale e fare in modo che le aziende non subiscano la concorrenza della produzione estera: e ancora equiparare i dazi di importazione europei a quelli dei paesi del mondo dove i nostri prodotti vengono esportati, certificazioni riconosciute da ogni paese, efficienza dello stato per ridurre la spesa pubblica, leggi più semplici e promozione del made in Italy. Per permettere alle nostre aziende di lavorare ad armi pari e vincere in competitività e qualità, basterà pretendere che ogni stato usi i principi a cui il WTO si ispira e i 17 principi a cui si ispira l'ONU: se tutti i paesi del mondo che vi aderiscono, li rispetteranno, allora tutti lavoreranno ad armi pari e ogni economia si risolleverà, non solo in Italia o in Europa, ma in tutto il mondo, perché ci sarà meno povertà e più giustizia sociale, che significa più mercato. Si perché i ricchi non potranno mai spendere tutti i loro soldi, mentre i poveri, se ne avranno un po' di più, li potranno spendere. La sicurezza la devono dettare gli esperti, ma ogni imprenditore ha a cuore il benessere delle persone che lavorano; chi non lo ha, non è un imprenditore, ma uno sciacallo e dovrà chiudere. Gli sforzi fatti fino ad ora dal governo, stanno andando nella direzione giusta, ma di fatto produrranno effetti limitati.

Sandro Bottega

Coronavirus/5

Non furbetti

ma criminali

Che ne resta di questi signori che a Pasqua si sono riversati con code d'auto trasgredendo le imposizioni sanitarie verso le località di villeggiatura? E li chiamano furbetti, io li appellerei criminali che sono stati beneficiati con soltanto una rilevante sanzione amministrativa e al pagamento in precisi contesti temporali la sanzione penale viene estinta, eccetto per i soggetti in quarantena trovati fuori domicilio con rischio di pene forensi gravissime. Una sorta di patteggiamento che non meritano questi obbrobriosi psichiatrici comportamenti umani in dato evento di altissima letalità virale contagiando potenzialmente persone innocenti.

Giancarlo Lorenzon

Coronavirus/6

Gli anziani

in vacanza

La signora Von der Leyen dichiara che gli anziani dovranno restare chiusi in casa almeno fino alla fine dell'anno (anno 2020, sembra di capire...). E non si sognino perciò di prenotare vacanze per luglio e agosto! Mi dichiaro assolutamente d'accordo. Certamente andranno tutti fuori di testa e bisognerà ricoverarli in clinica neurologica o psichiatrica, ma perlomeno non verranno registrati come malati di Coronavirus, e questo renderà tutti gli europei felici e contenti, e la signora von der Leyen potrà dichiararsi orgogliosa del successo dei propri consigli! Al momento esco rispettando tutti i termini previsti da decreti legge, leggi europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, regolamenti di condominio, ferree disposizioni di mia moglie; mi metto mascherina e guanti dove e quando previsto. Però credo che alla signora Von der Leyden disobbedirò: andrò fuori a respirare dove, come e quando potranno respirare i non anziani, pagherò le multe, cercherò di vivere! Per la faccenda delle vacanze: assicuro la signora Von der Leyen che eviterò Germania e Olanda...

Paolo Viel

Cornavirus/7

Non mi è piaciuto

Conte

Ho ascoltato l'altra sera la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte che solitamente snobbo, tanto le notizie poi le trovo nei quotidiani. Però da quando è scoppiata l'epidemia Coronavirus ritengo la Diretta Televisiva a noi cittadini da parte di questa alta carica un elemento di vicinanza che ci può dare senso di unità del Paese nell'affrontare i sacrifici che ci vengono imposti. Ascoltata la prima parte, spiacevole per il protrarsi delle imposizioni anche se ritengo doverose, nel proseguo il tono e l'argomentazione di Conte ha perso quella istituzionalità dovuta, trascendendo arrogantemente in una specie di sfogo personale e rancoroso nei confronti di politici all'opposizione citando nomi e cognomi con uno sproloquio tra l'altro errato nei fatti approfittando della sua posizione in quel momento insindacabile e senza contraddittorio che francamente mi ha infastidito, infangando per sempre il suo ruolo. Ho letto stamane tante critiche verso la pochezza istituzionale dimostrata mettendo a nudo la sua percezione dell'essere al comando. Se questo comportamento gli viene concesso anche dal Capo dello Stato Mattarella c'è motivo di preoccuparsi dell'attuale momento di democrazia.

Giuseppe Ave

Coronavirus/8

Rischiamo il punto

di non ritorno

Rischio di essere impopolare, lo so. Non mi esimo comunque dall'esprimere il mio pensiero. Ordunque, ogni giorno si registrano nuovi casi di contagio. Siamo in isolamento non so più da quanto tempo. Mi chiedo: funziona questo distanziamento sociale? Da dove vengono questi positivi? Oramai è chiaro che con questo virus dovremo convivere quindi mi chiedo e vi chiedo, quanto tempo ancora dovremo rimanere reclusi? Per quanto tempo la nostra Libertà sarà congelata? Quanto potremo resistere, economicamente e psicologicamente? Non sarebbe il caso di investire pesantemente e seriamente sulle misure di protezione per farci tornare presto al nostro lavoro in sicurezza? E presto non vuol dire fra un mese, fra due o dopo l'estate, significa subito! Perché spiegatemi, quando ci sarà l'onda di ritorno che si farà? Si ricomincerà tutto daccapo? Sí, no, forse... Allo stato attuale abbiamo solo due certezze: i morti e il fatto che l'Italia tutta, economicamente parlando, finirà in terapia intensiva. Rischiamo il punto di non ritorno. Stiamo perdendo quote di mercato incalcolabili, si prevede una disoccupazione eccezionale, soprattutto nel comparto turistico. Ogni giorno perso in bla bla bla è un giorno sottratto alla nostra sopravvivenza. Servono decisioni! Non giocate con la vita delle persone perché qui siamo tutti a rischio, non solo chi sta in un letto di ospedale.

Elisabetta

Coronavirus/9

Nessun beneficio

a chi va in giro

Purtroppo come sempre molte persone disattendono regolarmente qualsiasi norma venga emanata, consci che al massimo c'è una sanzione pecuniaria che molti poi non pagheranno. Anche se lo Stato non ha ancora tirato fuori un centesimo, comincerei ad escludere da qualsiasi beneficio o contributo, sia esso cassa integrazione, bonus, rimborsi o altro, tutti coloro che vengono beccati con false certificazioni, a spasso, al mare, o senza giustificazioni, siano essi dipendenti, artigiani, professionisti, disoccupati, titolari reddito di cittadinanza o altro. Quelli che oggi hanno creato i dieci chilometri di coda in uscita da Roma verso Ostia non sono per nulla spaventati dai dati di oggi in cui altre 600 famiglie hanno perso i loro cari. Non si potrebbe certamente mettere in galera chiunque non rispetti il lockdown, ma farli finire su una lista nera da non sovvenzionare, questo sì.

Mara Schena

Coronavirus/10

Tutti a spasso

per un libro

Vorrei capire, giusto per non sbagliare. L'altra sera il Premier ha detto che i nostri arresti domiciliari dovranno continuare, come grande sacrificio per evitare contagi, perlomeno sino al 3 maggio, ma che intanto potremo andare in libreria. A Mestre (ma anche in altre città, suppongo) le librerie sono disseminate per tutto il centro. Per raggiungerle, quindi, sarà permesso gironzolare liberamente in strada, alla ricerca di un volume raro, magari. Intanto oggi, giorno di Pasqua, il Gazzettino ha titolato in prima pagina del nuovo boom di contagi.

Giuseppe Sarti

Coronavirus/11

Grazie al Gazzettino

per l'informazione

Mi sorge l'obbligo, direttore Papetti, di ringraziarLa, e anche alla sua Redazione ovviamente, per le notizie attinenti la querelle politica sulle risorse finanziarie, cronica penuria del Paese. Mi riferisco in particolare agli articoli di pagina 5 dell'8 aprile, agli articoli di pagina 10, 13, 14 apparsi il 12 aprile. In essi vengono divulgati dati non solo essenziali per cercare di comprendere la difficile situazione che la querelle politica attuale - fatta di nascondini, trabocchetti, infilzamenti da spada posti in berlina ai cittadini - crea alla credibilità interna e internazionale della Nazione. A mio parere, dato che seguo ciò con costante attenzione, gli articoli sono esposti in forma equidistante, equilibrata, continua. È in definitiva quello che mi aspetto, ci aspettiamo dalla stampa, o meglio dal suo giornale: un aiuto, un contributo etico e libertario perché i cittadini, anche di diverse vedute, siano incentivati a sorvegliare, a criticare, mai assecondare per demandare. Ovvero fare a necessità, il nostro dovere di elettori.

Alberto Stevanin

Coronavirus/12

Dove troveranno

i finanziamenti

Si parla di montagne di miliardi come se fossero bruscolini, ma dove li troveranno poi tutti questi soldi, dal momento che l'UE non è disposta a scucirli se non a condizioni d'usura? Ho purtroppo un triste presagio, che a pagare saranno come al solito i risparmi degli italiani, ma non di quelli ricchi o delle multinazionali, quelli i loro soldi sono al sicuro nei ben noti paradisi fiscali europei.

Ugo Doci

Coronavirus/13

A che cosa serve

la politica oggi

Guardando le conferenze stampe del nostro premier Giuseppi Conte viene da chiedersi a cosa serva la politica al tempo del coronavirus. Nell'alternativa drammatica fra salute e Pil, il nostro Governo sembra aver abdicato al suo ruolo di guida, per cedere la barra del comando a strutture e comitati estranei al Parlamento ed ai Partiti. Al Comitato tecnico scientifico, pseudo demiurgo che deve decidere quando chiudere la fase di lockdown, ai due Commissari all'emergenza sanitaria Borrelli ed Arcuri, si aggiunge ora il Comitato per la fase due guidato da Vittorio Colao. Con un premier visibilmente provato, ed un Parlamento di fatto esautorato, l'Italia assomiglia ad un'azienda in cui a comandare non sono più il Presidente o l'Amministratore Delegato, bensì gli amministrativi.

Umberto Baldo

Coronavirus/14

Ma gli eurodeputati

cosa fanno?

A margine dello scontro di questi giorni con l'Europa mi vien da pensare ai nostri eurodeputati, alcuni dei quali pare brillino per le loro assenze. Così, per fare un nome (ma non è l'unico) Salvini, quando era al Parlamento europeo, si legge che era molto europeista quanto allo stipendio e assenteista per il resto. Se questi sono i nostri rappresentanti, fanno forse male quelli del Nord a ritenerci dei fannulloni che non meritano aiuto? Sentiamo spesso Salvini (e non solo lui) parlare in TV contro l'Europa. Ma cosa serve dirlo a noi? Noi cosa possiamo farci? Lo vada a dire a chi di dovere e magari... con le buone maniere. Sempre attuali le parole di un santo laureato a Padova e patrono dei giornalisti: Si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. Cosa fanno i nostri eurodeputati a Bruxelles? Si mettono forse in contatto con i colleghi degli altri stati per partecipare e condividere interessi comuni, tessere amicizie, far conoscere e difendere anche i problemi italiani?

Natale Trevisan

