Coronavirus/1

La vittoria

e la speranza

Oggi il mondo è triste, silenzioso, provato e privato dei suoi affetti e sentimenti a causa di questa malattia: Pandemia da coronavirus. Difficile il cammino per varie privazioni, soprattutto l'isolamento da tutti. Ciò nonostante ci proviamo tutti insieme, nell'insieme convinti e fiduciosi che la dura prova che stiamo affrontando diventi al più presto la vittoria e la speranza di un domani prossimo, la realtà, da vivere in salute, amore ed amicizia

Gianna Dal Collo

Coronavirus/2

Se le procure

arrestassero...

Come in tutti gli eventi catastrofici nascono le polemiche e gli interventi della Magistratura. Le Procure di tutta Italia sono a caccia di eventuali responsabilità, in particolare presso le case di riposo bisogna dare atto che necessita chiarezza e che la Giustizia deve fare il suo corso. Detto ciò viene spontaneo sollevare degli interrogativi. In genere quando si verifica qualche morte sospetta viene disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. Per le decine di migliaia di persone decedute sono state effettuate le autopsie prima della cremazione? Siamo sicuri che tutte le morti siano imputabili al virus? O che il virus sia una concausa con le patologie in essere per cui il paziente era già in una fase critica? O che il decesso non sia avvenuto proprio per la patologia preesistente? Come sarebbe bello che le Procure avessero il potere di far arrestare il coronavirus.

Celeste Balcon

Belluno

Coronavirus/3

I migliori

a complicare

Leggo che moltissimi studenti, pensionati e cassaintegrati chiamano le organizzazioni dei coltivatori per la raccolta di frutta e verdura nei campi. Il sindacato e in particolare la Cgil è contraria come la ministro Agricoltura, che vorrebbe mandare i clandestini regolarizzati. Io dico che i raccolti non aspettano la burocrazia, e i voucher per l'agricoltura non portano tessere sindacali.... siamo i migliori a complicare le cose.

Franco Toffano

Stanghella (Pd)

Coronavirus/4

Tamponi a baristi

e parrucchieri

In questo periodo di grande preoccupazione e incertezza, avvicinandosi la data del 3 maggio e, presumibilmente, della fase 2 mi sono posta delle domande circa le precauzioni in atto per tutelare la salute dei cittadini. Vorrei sapere se si è pensato di sottoporre a tampone, prima di tale data, i titolari di negozi di parrucchieri, barbieri, estetica e di tutti coloro che operano in bar e pasticcerie.

E.A. Mascarin

Coronavirus/5

Sanità

e over 70

Leggo tutti i giorni le lettere al giornale e i vari articoli inerenti al momento in cui viviamo, ma nel rispetto delle idee altrui non condivido chi propone di riportare il controllo della sanità a livello Statale togliendolo alle Regioni: solo guardando i vari servizi delle reti televisive si evince nettamente la differenza tra gli ospedali del Nord e del Sud non so se dipende o meno dalla gestione ma per esperienza diretta posso affermare che i servizi erogati dall'USL 3 negli ospedali di Venezia e Mestre, a mio parere, sono di alto livello. Quindi mi auguro che tutti i politici veneti indipendentemente dalla loro collocazione per far mantenere la sanità alle Regioni, impegnandosi a livello nazionale a migliorare le strutture carenti, se questo non dovesse avvenire si ricordino che fra non molto i veneti sono chiamati alle urne quindi una volta per tutte i vari politici siano chiari nelle loro intenzioni su questo problema. Vorrei inoltre esprimere la mia negatività inerente la proposta di mantenere dopo la fase 2 segregati in casa gli over 70. Se si riaprono le attività come faranno specialmente gli autonomi riprendere il loro lavoro, o i nonni accudire i nipoti a casa da scuola se i loro genitori sono al lavoro. Ritengo che per molti over 70 fisicamente sani e intellettualmente attivi sia la peggior cosa essere segregati in casa.

Paolo Dal Zuffo

Venezia

Coronavirus/6

L'arroganza

degli uomini

Ore 11 e 30 di domenica 19 aprile Campo Ss. Apostoli Venezia. Edicola aperta illuminata da una sfera di sole nei giorni di una primavera ancora fredda. Un po' di panchine è un po' di vecchietti rigorosamente isolati a leggere i giornali appena comperati. Una immagine da libro Cuore. All'improvviso irrompe una coppia di vigili, un graduato e uno più giovane, ben addobbati con occhialoni da sole e divise nere e sfollagenti bianchi bene in vista. Via via andate a casa qui non potete stare. Negli occhi di quello sparuto gruppo si diffondono incredulità e stupore. Poi abbassano il capo e lentamente si disperdono sotto lo sguardo truce dei preposti all'ordine (?) pubblico. Fine dell'episodio e ho pensato che il virus non c'entra poi mica tanto di fronte all'arroganza degli uomini.

Gerardo Coppola

Coronavirus/7

Pensiamo alla scuola

non alle vacanze

Leggo sul Gazzettino della proposta di fare in Veneto a settembre e ottobre la settimana breve a scuola, dal lunedì al giovedì, oppure di posticipare l'avvio dell'anno scolastico a fine settembre, il tutto per permettere alle famiglie di andare in vacanza! Ma dico con il disastro che questo virus a creato alla scuola e a tutto il mondo del lavoro con milioni di disoccupati con famiglie senza reddito da mesi, stiamo a pensare alle vacanze di settembre? Mi chiedo chi se le potrà permettere quest'anno queste benedette vacanze e poi, cari politici, ritengo che sia molto ma molto più importante anticipare l'anno scolastico perché i nostri figli, mai come ora hanno disperato bisogno scuola, praticamente c'è un intero anno scolastico da recuperare.

Nicola Dalla Mora

Cavallino (Ve)

Coronavirus/8

Perchè una

crisi di governo?

Ho letto con interesse l'articolo di Romano Prodi. Spiega con semplicità e chiarezza che i 37 miliardi, che si presterebbero subito all'Italia per l'emergenza sanitaria, sarebbero senza condizionalità, con un tasso d'interesse infimo, con tempi di restituzione molto lunghi. Tutti i Paesi dell'UE maggiormente colpiti dal coronavirus sono d'accordo su queste modalità; solo in Italia si sollevano ad arte risse politiche per rovesciare il Governo. I termini del prestito e di altre misure che l'UE vorrà condividere nella prossima riunione dei capi di Stato e di Governo del 23 aprile saranno ulteriormente definiti, per poi essere sottoposti al Parlamento italiano, come ha puntualizzato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Niente di più lineare, niente di più corretto. Dunque, vorrei chiedere al principale artefice di capriole politiche, Matteo Renzi: dov'è la ragione di una crisi di governo? Perché infliggere agli Italiani, in questa drammatica fase della nostra esistenza, la sciagura di una crisi di governo?

Cosimo Moretti

Martellago (Ve)

Coronavirus/9

Prodi e le condizioni

del Mes

Ho letto con sorpresa il commento di Romano Prodi dal titolo Il MES, la UE e l'Italia: un dibattito sbagliato . All'inizio si sostiene che è sbagliato ed incomprensibile la battaglia politica che si è sviluppata in Italia attorno a questo MES, dicendo anche che ..le diverse istituzioni europee hanno opportunamente deciso di togliere i condizionamenti che provocano tante avversità (al MES) e, più avanti, afferma che si tratta di un prestito che può raggiungere la somma di 37 miliardi di Euro. Il tutto oggi senza condizioni e a un tasso di interesse non ancora precisato ma, probabilmente, assai inferiore all'uno per cento. Il lettore, a questo punto, pensa che Prodi abbia ragione e tende a concordare con le sue tesi. Ma leggendo tutto l'articolo, si scopre che: Certo i nostri negoziatori dovranno essere rigidi sul fatto che le vecchie condizionalità del MES non esistano più, che il tasso di interesse sia veramente conveniente e, ancora più importante, che il prestito abbia una sufficiente durata temporale. Tutto ciò è esattamente quello che è già emerso nel dibattito politico, anche perché non ci sono, ad oggi, documenti che si possano esaminare preventivamente e nei quali siano scritte le cose di cui sopra; inoltre lo stesso ministro Gualtieri, a specifica domanda di Vespa a Porta a Porta, non ha risposto! Credo che sarebbe stato sufficiente parlare con un qualsiasi cittadino che dovesse aver bisogno di un prestito bancario e vi avrebbe posto le stesse domande: senza condizioni? A tassi di interesse convenienti? E con una quale durata?

Dr.ing. Tarcisio Sandre

Mogliano Veneto (Tv)

Coronavirus/10

Tecnici al posto

dei politici

L'incapacità di prendere decisioni degli attuali governanti si evince dai numeri delle task force in campo, se ne contano almeno 17 per un totale di circa 480 consulenti. Non voglio soffermarmi sui compensi, probabilmente tanti prestano i loro servizi a gratis mossi da spirito patriottico. Tutto questo avrebbe senso se portasse a decisioni politiche, ma credo che in questo momento manchi una figura competente e carismatica in grado di fare sintesi e in grado di prendersi le proprie responsabilità di fronte alla nazione. Circondarsi di tecnici esperti nel proprio capo, ma appunto tecnici, a cui manca una visione d'insieme di quello che rappresenta una nazione, ci fa capire la situazione in cui il governo italiano si trova in questo momento. I tecnici che dovrebbero semplicemente offrire delle consulenze scientifiche, ma che nella realtà si sono sostituiti alla politica decidendo al posto del presidente del consiglio per manifesta incapacità e inettitudine dello stesso. Le decisioni prese in questi giorni avranno ripercussioni economiche per decenni, pensiamo solo all'immenso debito pubblico che stiamo imbarcando.

Gianluca Lai

Noale (Ve)

Coronavirus/11

Io, artigiano,

perché non lavoro?

Sono un piccolo artigiano che lavora da solo senza operai eseguo piccoli lavori edili: per colpa di un numero (ateco) non posso lavorare anche se non disturberei nessuno. Sono 2 mesi, come altri colleghi, che non lavoro. Vorrei conoscere il perchè di questo... capisco i primi giorni di emergenza ma adesso... Quando poi vedo attività aperte come telefonia, librerie ecc non riesco a comprendere. Quello che mi rammarica è il fatto che nessuna sigla dell'artigianato si è fatta sentire grazie.

Roberto Doria

Coronavirus/12

De Luca pensi

ai suoi funerali

Il Governatore della Campania , Dott. De Luca, è intenzionato a chiudere la Sua regione a Lombardia e Veneto per paura dei contagi. Allora cosa ha da dire di tutte quelle persone che a Saviano (comune napoletano) hanno partecipato ammassati in strada al funerale ( proibito) del Sindaco? Erano in 100!!! Il Governatore De Luca mi pare guardi la pagliuzza negli occhi degli altri e non la trave che c'è nei suoi.

Anna Gasparini

Roncade (Tv)

© RIPRODUZIONE RISERVATA