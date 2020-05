Coronavirus/1

La sicurezza dipende

da ognuno di noi

L'alcool denaturato chissà a chi si dovrà chiedere per farlo tornare in commercio. Forse addirittura al presidente Mattarella? O direttamente a Babbo Natale? Oppure si avvierà un apposito mercato nero, se all'approvvigionamento non provvederà autonomamente la Grande distribuzione? Ecco, è come se il Paese avesse preso troppo alla lettera lo stare alla finestra, e stanno mancando voci propositive inventive-invettive alla Pasolini, capaci di scrollare costruttivamente istituzioni e decisori. Ora che per riaprire c'è il problema del trasporto pubblico, la mobilità lavorativa è un problema esclusivo del governo, o potrebbe esserci anche qualche tipo di contributo creativo da parte di chi riapre? Si sentono tante lamentazioni e aspettative, più che idee fattive, e però viceversa per circolare, vivere e lavorare senza assembramenti (una bella sfida) dovremo fare tutti la nostra parte, senza aspettarci decreti miracolosi dallo stellone.

Fabio Morandin

Coronavirus/2

Non sarà

di breve durata

Come da collaudata consuetudine anche nella fase 2 dell'emergenza sanitaria si stanno scontrando due scuole di pensiero: quella che vorrebbe prolungare la quarantena essendo i comunicati della Protezione Civile ancora troppo funesti per cominciare a smantellare le misure di difesa prese per impedire la diffusione del Covid-19, l'altra pronta a riprendere senza indugi l'opera per scongiurare il collasso del Paese. Due posizioni contrastanti con motivazioni di sostegno ragionevoli, ma inconciliabili. Tuttavia con il Belpaese che sta economicamente precipitando, la riapertura dei presidi produttivi per fare cassa e scongiurare una crisi economica e sociale dalle imprevedibili conseguenze, mi pare la scelta più responsabile. Beninteso, adottando tutte le precauzioni del caso per impedire ogni rischio di contagio. Come ha iniziato a fare Zaia, anticipando alcune aperture di mercati rionali in Veneto sotto stretto controllo, per tastarne le conseguenze e spingersi oltre in presenza di risposte concrete. Ovvero per affrontare un periodo di transizione la cui durata non sarà breve, né il successo scontato.

Renzo Nalon

Coronavirus/3

Riaprite

gli acconciatori

Non sono né un acconciatore né un estetista, ma un cliente di queste categorie di artigiani. Proprio in qualità di cliente trovo ingiustificato il divieto di riaprire da subito i saloni che si occupano della cura della persona, causando danni economici gravissimi ai lavoratori del settore e disagio agli utenti. Sappiamo che il coronavirus si trasmette attraverso l'inalazione del droplet, cioè le particelle di saliva e muco di persona infetta emesse con l'espirazione, gli starnuti e i colpi di tosse ma non per contatto cutaneo. Per evitare, dunque, il contagio, bastano l'uso della mascherina, la disinfezione delle mani prima e dopo la prestazione, specie se l'operatore deve lavorare sul cliente a mani nude, l'igiene permanente dei locali e la limitazione delle presenze tramite appuntamento, quasi tutti accorgimenti già adottati dai professionisti seri e onesti anche prima della pandemia. Perché, allora, aspettare un altro mese prima di riavviare il settore?

Mauro Cicero

Coronavirus/4

Sono orgoglioso

di Zaia

Quasi sempre siamo a piangersi addosso per la tradizionale inefficienza degli uffici pubblici oppure per la tadizionale lentezza con cui rispondono ai quesiti dei cittadini. Contrariamente a tutto ciò sono felice ed orgoglioso per l'apparato della Regione Veneto magistralmente condotto da Luca Zaia. Un fatto personale: giorni fa, a seguito di varie notizie apparse su più quotidiani nazionali è emerso il dubbio se ed a quando sarebbero stati spostate certe scadenze e nel mio caso ho chiesto alla Regione Veneto. Se anche il Bollo Auto (ora tassa di proprietà) fosse stata spostata. Subito (tramite mail) l'ufficio addetto mi ha comunicato che il problema era all'esame degli organi competenti. Oggi l'ufficio preposto mi ha comunicato che il pagamento è stato posticipato di un mese. Non è tanto, ma l'importante è sottolineare che gli Uffici della Regione Veneto rispondono con sollecitudine al quesito di un cittadino qualsiasi.

Giuliano Dori

Coronavirus/5

Non voterò più

per il centodestra

Caro Zaia per decenni ho votato per il centro-destra e per te, ma in questi giorni la Lega è diventata una piagnucolona contro tutto quello che il governo sta facendo. Ti ricordo che tante cose dipendono dalla burocrazia e dal nostro sistema paese. In questa crisi i leghisti si lamentano che i soldi sono pochi e non arrivano velocemente. Soldi non ce ne sono perché siamo poveri. Ti ricordo che nel ventennio di Berlusconi l'Italia ha perso il 20% della competitività, ha tagliato il 10% sulla sanità e non ha fatto niente di niente per migliorare la burocrazia. Dov'eri tu in quegli anni? Avete lasciato il paese più povero e più burocratizzato di prima ed ora accusate il governo di non essere all'altezza. Tu sei bravo ed onesto come governatore/amministratore ma la politica è un'altra cosa. Non voterò più per il centro destra gestito da persone che affermano di ascoltare il popolo ma il popolo vuole leaders, capi che guidano non che chiedono agli elettori cosa fare.

Onorino Serafin

Coronavirus/6

Gli spostamenti

tra Veneto e Friuli

Presidenti Fedriga e Zaia, limite del 0,2 di contagio per spostarsi di regione? Qualcuno avvisi Roma che i confini per un virus non esistono! Siamo al paradosso che un veronese che abita a 200 km di distanza, ed è confinante con la pluri contagiata provincia di Brescia, posso venire a Bibione mentre un pordenonese come il sottoscritto, abitante a 33 km. in linea d'aria, non possa andare a casa sua. Se posso girare con i dispositivi di sicurezza all'interno del mio comune di residenza (Chions in questo caso, che fra l'altro confina col Veneto), posso benissimo farlo anche a Bibione, senza nuocere a nessuno rispettando le misure comunali e regionali in vigore. Se non riuscite a rimuovere a livello governativo questo divieto dello 0,2 per cortesia almeno battetevi per emulare la Francia facendo integrare la norma e dando spazio di movimento ai cittadini nel raggio di 100 km. almeno avrebbe più senso di un confine amministrativo che nulla ha a che spartire con la problematica Covid19.

Giuliano Pantarotto

Coronavirus/7

Mi ricordo quando

non c'erano i vaccini

Mi permetto di fare qualche aggiunta alla risposta del direttore del Gazzettino al Sig. Pasetti. Io sono un over 82 e mi ricordo perfettamente gli esiti della poliomelite in alcuni miei coetanei; mi ricordo nella generazione dei miei nonni quanti erano dei loro figli che morivano in età infantile per difterite e potrei proseguire con altri esempi. Ora se una persona ritiene che una ottima attività fisica sia sufficiente per controllare le malattie, vorrei far presente, a questa persona, che la mortalità infantile, l'allungamento della nostra vita negli anni è sicuramente frutto di migliori condizioni igienico-sanitarie, delle vaccinazioni e della possibilità di cure mediche efficaci. Per quanto riguarda la pandemia da covid-19, una grossa responsabilità è dovuta a quegli organismi, tipo OMS, che hanno toppato in maniera indegna non evidenziando in tempi utili la pericolosità di un nuovo virus, la cui capacità di diffusione è legata agli spostamenti delle persone, che per lavoro o per diletto, si muovono molto di più e molto più velocemente rispetto ai tempi passati e al fatto che nella sua diffusione non trova ostacoli per mancanza di anticorpi che nessuno, essendo nuovo, ha avuto occasione di sviluppare. Posso concedere ai cosiddetti esperti di non conoscere il quadro clinico provocato da un virus nuovo, ma non il comportamento di base del virus stesso (virulenza, contagiosità e capacità di diffusione).

Fulvio Contento

Coronavirus/8

Grazie per quella

videochiamata

In questo contesto di critiche e negatività, in questa situazione che costringe a questo forzato distacco dai nostri affetti, sono da segnalare gli eventi e le persone che si operano per rendere più umani e sopportabili questi momenti. Voglio ringraziare la logopedista Giulia dell'Ospedale San Camillo del Lido, che per sua iniziativa mi ha permesso di comunicare in questi ultimi giorni attraverso videochiamata con mio marito, recentemente deceduto e che era ricoverato nella struttura, completamente chiusa al pubblico per preservare la salute dei pazienti. Non era un gesto né dovuto né scontato, ma che è stato di fondamentale importanza per alleviare il peso del distacco che io e la mia famiglia abbiamo dovuto vivere.

Maria Luisa Brunello

Coronavirus/10

Dio mitologico

e demone vero

Ogni giorno da una vita acquisto il Gazzettino e leggo sempre le risposte alle lettere che, non so perché, condivido come fossero risposte mie. Vengo al dunque: questo terribile virus, che non voglio nominare, è un dio della mitologia capace di condizionare il mondo. Mi è balenata in mente una fantasticheria che questo demone, altro che dio, possiede una potenza inspiegabile (altro che lo vinceremo come si continua a dire per esorcizzarlo), colpisce tutti e tutti dovranno affrontarlo finché alla fine sarà o un vaccino o la capacità sconosciuta di alcuni di superarlo perché insita nel proprio corpo e, ancora non si sa perché, qualcuno sia in grado di sopportarlo e addirittura di vincerlo senza accorgersene.

Ivo Zanetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA