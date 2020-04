Coronavirus/1

La domanda

sui supereroi

Tra cartoni animati, qualche programma sportivo in replica, i miei figli contendono la leadership dei loro eroi con quella di coloro che ad oggi rappresentano la popolazione dei nuovi (o nascosti) eroi: i sanitari e tutta quella popolazione che sta rischiando e che in molti casi ha già anche dato la propria vita. Si aggiunga a loro la parata di politici, e governatori di ogni attività pubblica che indefessamente battagliano a colpi di ...questo l'ho fatto io e ...che non si dica che non l'avevo detto. Nietsche in questo momento avrebbe avuto grande imbarazzo su quale identikit avrebbe avuto nella sua mente il suo Superuomo. Come orientarci in questo schieramento di forze? Per chi fa il tifo papà? Di solito in una fase di età quale quella dei miei figli rispettivamente 7 e 9 anni si evita di distruggere i miti, non sarebbe di nessuna utilità. Resta che di fronte al teleschermo la competizione è alta ed in coscienza una scelta la si deve pur prendere. Dai papà qual è il tuo eroe? La risposta la sto ancora cercando ma tuttavia ho trovato un modo geniale per sgattaiolare via dal problema: la suspance! Ve lo dico domani!, rispondo. Come immagino molti padri e molti genitori spingo i miei figli a studiare, ed essere onesti e corretti, un super-io piuttosto rigido mi sostiene in posizioni ferme e rigorose sul tema del rispetto. Il mio percorso di studi (sono un educatore che si occupa di anziani e demenza) mi spinge alla scienza e alla coscienza. Ma la storia del ve lo dico domani sta stancando ed è sintomo di indecisione e di sofferenza. I cartoni animati non si ammalano di coronavirus e vincono sempre! Cristiano Ronaldo (per parlare di un idolo dei miei figli) ha rinunciato a una montagna di soldi (il 30% del suo stipendio annuo...) è a casa al sicuro in una super abitazione che posta tutorial su come allenarsi e su cosa fanno i supereroi in tempo di obbligata quarantena. I politici sono sempre in TV danno indicazioni a tutti o contestano le indicazioni di tutti rigorosamente in abito elegante, rarissimi si ammalano ma nella quasi maggioranza dei casi guariscono e nonostante i molteplici impegni difronte le telecamere sono sempre sulla bocca di tutti con nomi e cognomi con stipendi di assoluta rilevanza. Restano i medici ed i sanitari, coloro che a detta di tutti ci aiuteranno ad uscire da questo incubo, quelli che combattono spesso senza dispositivi adeguati, quelli che si ammalano e muoiono per salvare quante più vite possibili, quelli che non hanno tempo di dare indicazioni o smentirle, quelle che lo stipendio si esaurisce prima della fine del mese (magari i medici no, ma esistono anche infermieri ed Operatori Socio Sanitari). Quelli di cui si ricorda a malapena il titolo Dott., Inf., OSS con contratti di lavoro vecchi e scaduti. Capite che il modello che propongo ai miei figli è anche l'unico che muore? Il prossimo anno ci sarà la serie del nuovo cartoon, Cristiano Ronaldo ci farà sognare ancora con le sue magie e le decine di miliardi in tasca, magari cambieranno poltrone ma i volti dei politici saranno ancora questi a dare indicazioni o smentirle in abito elegante. Alcuni bimbi che hanno il padre o madre medico, operatore sanitario oppure come me, impegnato a qualsiasi titolo in questo momento a sostenere la situazione in prima linea, potrebbero nel prossimo futuro non essere accanto a loro. Domani mi troverò nuovamente difronte alla fatidica ed etica domanda. Dai papà qual è il tuo eroe?

Filippo Bergamo

Coronavirus/2

In realtà il governo

non ha messo un euro

Mi piacerebbe conoscere la sua opinione sulla manovra, definita da Conte come una potenza di fuoco. Senza essere specialisti fiscali o economici è evidente che il Governo in realtà non ha messo un euro, o quasi. Con questa operazione di factoring con le Banche, dove sono le banche che mettono i soldi, lo Stato cerca di assicurarsi, a costo zero, il futuro gettito fiscale e basta. Difatti le aziende si indebiteranno per cercare di continuare ad esistere e per pagare le tasse, addirittura in anticipo basandosi sul fatturato dell'anno precedente, con il rischio molto elevato che nel 2020 non riusciranno nemmeno a coprire le spese e falliranno. È chiaro che il nostro debito è una palla al piede che impedisce di camminare spediti, ma vendere questa operazione furba come una enorme operazione di aiuto di stato alle imprese è come dare degli allocchi agli Italiani. Se Conte fosse onesto, non avvocato, dovrebbe dire la cruda realtà al paese non fare i giochini delle tre carte come un furfante da sagra di paese.

Luigi Gentilini

Coronavirus/3

L'imposta

sulle mascherine

In attesa di ricevere le mascherine dagli Enti Locali, ognuno con i suoi criteri e disponibilità di personale, le farmacie nel frattempo hanno di nuovo provveduto a fare delle scorte. Ho acquistato due di esse nei giorni scorsi in farmacia e ho notato l'applicazione dell'IVA al 22%. Per un bene che è oramai obbligatorio. Poteva l'imposta essere del 10%, o quanto meno consentirne la detraibilità fiscale. Come per altri che sono distribuiti sia dalla GDO che in farmacia dove quest'ultimi sono detraibili (crema per dentiere, acqua ossigenata per lenti a contatto...). Quando torneremo alla normalità, sono certo che l'abitudine alle mascherine continuerà. In particolare nei centri urbani in occasione di chiusure al traffico per eccessivo inquinamento. Il legislatore è ancora in tempo a fare una piccola modifica. Certo i problemi ora sono altri e più gravosi, ma se penso che in Francia l'autodichiarazione di uscita è una app, che si carica sul cellulare... mentre noi ritagliamo il giornale riempiendoci di carta le tasche... Ci arrovelliamo la mente se usare il medesimo sistema per valutare gli spostamenti delle persone. C'è un po' di confusione sotto il cielo, a cominciare dai numeri di decessi dichiarati quotidianamente dalla protezione civile e quelli registrati dall'Ufficio Italiano di Statistica ed altre fondazioni, più competenti. Calamitas virtutis occasio est.

Carlo Zardi

Coronavirus/4

L'ideologia

sulle strade

Nella visione neo statalista del Movimento 5 Stelle la gestione della rete autostradale, una volta revocata la concessione al Gruppo Atlantia, dovrebbe passare all'Anas, che in quanto società a controllo pubblico garantirebbe adeguati livelli di manutenzione delle strutture. Dopo il crollo del ponte di Albiano, relativamente al quale solo qualche mese fa l'Anas aveva escluso rischi strutturali, diventa inevitabile chiedersi se sia questa la sicurezza che dobbiamo attenderci per il futuro. Ispirarsi all'ideologia ed alle utopie non porta necessariamente al buon governo, e basta poco per infrangere sogni e certezze: un ponte che cede e rovina.

Ivana Gobbo

Cornavirus/5

Ascoltate

solo gli esperti

Da più parti si chiede di ricominciare a lavorare, produrre, riaprire fabbriche, uffici e negozi. Per arrivare a questa decisione è imprescindibile l'ascolto della voce degli esperti: i medici, in particolare epidemiologi e infettivologi. Una ripresa del contagio dovuta ad una sottovalutazione dell'andamento della malattia sarebbe nefasta e condannerebbe la popolazione ad un ulteriore e più lungo obbligo all'isolamento. Quindi, il Governo non si faccia influenzare da voci e statistiche negative, specialmente se provenienti da chi non ha nel passato dimostrato una visione di interesse collettivo sul piano dell'economia e del lavoro. Questa epidemia mondiale sbatte i governanti di tutto il mondo sotto i riflettori della Storia. È il caso di venir ricordati come monarchi illuminati che hanno agito per il bene di tutti, anziché rimanere nella memoria delle persone come dei servi per gli affari di pochi.

Paride Antoniazzi

Coronavirus/6

Mascherine

da stilisti

Da quanto sembra pare che anche finita l'emergenza coronavirus dovremo convivere, con ogni probabilità, sempre con mascherine e guanti. In questi giorni in cui gli incontri con le persone si fanno per dire tramite le immagini televisive, salvo qualche sporadico caso, ho avuto modo di vedere mascherine di diverse fattezze dopo l'allarme per la carenza di tali accorgimenti, con la conseguente riconversione di molte aziende per produrle. Tutto ciò fa pensare che in futuro gli stilisti avranno il loro bel da fare per creare modelli e che potremmo vedere le sfilate di moda delle mascherine nuovi business.

Celeste Balcon

Coronairus/7

Anziani

da proteggere

Ora che il coronavirus sembra allentare la presa già si pensa alle modalità con le quali uscire dall'emergenza. Tra le varie opzioni c'è anche la proposta di ridurre gradualmente il vincolo di rimanere a casa stemperandolo nel tempo per classi di età, lasciando per ultimi gli anziani, con la motivazione che, essendo più fragili, vanno protetti. Appartenendo per diritto anagrafico alla categoria dei fragili da proteggere ringrazio per l'attenzione, ma osservo sommessamente che se la si avesse avuta subito anche nei luoghi dove questa categoria è più numerosa e condensata, come le case di riposo, forse si sarebbe evitata la raccapricciante strage che le cronache raccontano. E che, nel momento più acuto della crisi, quando la scarsità di respiratori ha rischiato di imporre la drammatica scelta tra un utilizzatore giovane e un anziano, è stata avanzata la proposta di una attenzione inversa. Prendo dunque atto con soddisfazione che ora siamo al centro dell'attenzione senza ritardi e dubbi, ma vorrei porre una domanda a coloro che devono decidere: siete proprio sicuri che il costringerci a stare rinchiusi in casa più a lungo degli altri sia il modo migliore per proteggerci? La qualità delle conseguenze dello stare a casa non è uguale per tutti perché diverse sono le circostanze che la determinano: c'è chi ha una casa grande e luminosa, magari con un terrazzo o un giardino e chi vive in poche metri quadrati poco luminosi; chi vive con qualche familiare e chi è solo; chi ha più di qualche strumento elettronico con il quale passare il tempo e chi soltanto la televisione o nemmeno quella; c'è chi ama leggere, scrivere, pensare, ascoltare musica e chi invece ha la sola risorsa di muoversi e di fare. Da questo elenco esemplificativo di circostanze contrapposte risulta evidente che il verificarsi delle prime rende meno faticoso lo stare in casa, ma temo che nella categoria dei fragili da proteggere siano più frequenti le seconde. Inoltre a tutti noi manca il calore dei rapporti umani, particolarmente importanti alla nostra età, e la libertà di movimento, la cui perdurante privazione sarà ancora più penosa quando dovremo quotidianamente confrontarci con chi, invece, l'ha appena riconquistata. Forse, costringendoci a stare più a lungo segregati in casa aggiungerete giorni alla nostra vita, ma potrebbero essere giorni privi di vita.

Lucio Malfi

Coronavirus/8

Molto fumo

poca sostanza

Non so se un governo di centrodestra avrebbe fatto cose migliori, di sicuro nessuno sarebbe riuscito a fare peggio. Gli unici risultati si sono ottenuti nel campo sanitario, ma in quest'ambito sono state all'altezza le regioni, non certo lo stato centrale. Il vero disastro è stato creato nell'ambito economico, dove sarebbe bastata un po' più di lungimiranza per non mandare il paese nel baratro, come purtroppo temo accadrà. Si poteva non far chiudere tantissime attività bastava regolamentarle come si fa con i supermercati e le farmacie; non capisco perché entrare da un fiorista o in un negozio d'abbigliamento contingentati, con mascherina e guanti e mantenendo la distanza di sicurezza, sia più pericoloso che andare al supermercato, dove spesso nelle corsie strette, i clienti incrociandosi, sono gomito a gomito. Giusto chiudere le attività dove il contatto è inevitabile (ristoranti, bar, estetiste, parrucchiere, ecc.) ma avrebbero rappresentato il 20/25% delle attività totali, ed era altrettanto giusto, a quest'ultimi, chiusi per decreto, assegnare loro alla fine del mese il rimborso del mancato guadagno, basandosi sul reddito dichiarato nello stesso mese dell'anno precedente. Tra l'altro, se avevano dichiarato il reale, percepivano un rimborso pari alla realtà; se avevano evaso, percepivano un rimborso minore.

Gerardo

