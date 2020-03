Coronavirus/1

L'eurozona e le

parole di Moro

«Il Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere». Questo fu il messaggio di Aldo Moro nel suo ultimo intervento alla Camera il 28 febbraio 1978. Parole profetiche e attuali. Ci rammentano che i valori umani non appartengono ai tempi dei fasti passati o a una società utopica; tutt'altro ci spingono a interrogarci sul percorso che stiamo seguendo oggi, sul senso profondo delle azioni quotidiane e sulle prospettive per l'avvenire. L'eredità di Moro per le future generazioni parla della responsabilità della persona di fronte ai traguardi elevati raggiunti dalla nostra democrazia; Moro credeva davvero in una società migliore, in un'Europa dei popoli, dove le persone contassero più degli interessi finanziari. La pandemia di Coronavirus ha mostrato, invece, un'Unione Europea mancante, lontana dagli ideali di solidarietà e sussidiarietà. L'emergenza ha rotto gli schemi dell'UE, palesando la fragilità di un sistema ancorato a regole di bilancio pur in un momento di crisi senza eguali. I paesi più stabili dell'UE dovrebbero aiutare quelli in difficoltà, per portare tutti allo stesso livello di benessere. Invece i paesi del nord ci chiamano cicale, affermano che non vogliono pagare i debiti del sud. Un'UE a due velocità. L'instabilità dell'Eurozona ora è acuta. Le parole di Moro risuonano nell'aria: bisogna ricominciare dalla persona, e abbandonare il paradigma del rigore in nome del mercato.

Mattia Nicolò Scavo

Portogruaro (Ve)

Coronavirus/2

La Ue pensi

all'Olanda

Come fa l'Unione Europea ad accettare che l'Olanda possa attuare/praticare politiche fiscali di dubbia legittimità? Spero tanto che la denuncia del Prof. Romano Prodi che, se detta da Lui avrà di sicuro un fondamento, abbia un seguito e che venga accertato da parte della UE il comportamento di detto paese che si assurge a esempio virtuoso fra i membri della Comunità Europea.

Domenico Moras

Sacile (Pn)

Coronavirus/3

Unione Europea,

lo spirito capovolto

Vorrei ricordare agli attuali Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea che i Fondatori della Comunità Europea vedevano nello strumento di scambio economico e commerciale il mezzo attraverso cui giungere ad una integrazione sociale e politica dei suoi Stati membri e non il fine. Da alcuni decenni lo spirito dell'Unione Europea si è capovolto: il fine è diventato il mezzo, ciò che era nobile è diventato ignobile.

Cosimo Moretti

Martellago (Ve)

Coronavirus/4

Non riconosco più

questa Europa

Sono un convinto europeista da sempre, credo nella Unione, la studiavo e ce la facevano studiare al Tito Livio negli anni 80, scuola di cultura e ampia formazione europea e sono cresciuto con questi valori. Ora a malincuore, nel momento più importante della storia del mondo dove la mia Europa doveva dimostrarmi la risposta più forte a smentire i vari anti europeisti.... bè questa Europa non la trovo più, mi ha lasciato solo, manca, è fredda, nordica, svedese, tedesca, si prende due settimane per riflettere mentre si muore come mosche. E allora, mi spiace dirlo immensamente, ma io come molti altri silenziosi vacilliamo nel nostro credo e iniziamo a pensare che tutto sia stato poco utile e che gli egoismi di chi pensa di star meglio e ha fatto i danni più grandi nella ultima storia della umanità (Germania e suoi seguaci) e pretende di comandare anche in questo momento epocale, vadano lasciati a loro stessi e che forse stare uniti con questi non ha davvero più senso... Il post corona virus, se Germania, Austria, Olanda, Svezia, Danimarca e chi gli va dietro non invertono immediatamente e drasticamente la rotta porterà anche questo, ma stavolta non riguarderà solo i movimenti anti europei riguarderà moltissimi e tutto il sud Europa in generale.

Francesco Cera

Coronavirus/5

Ci vuole tempo

per la solidarietà

Mi permetta di completare le mie riflessioni sui suoi ultimi articoli. Siamo cittadini italiani, ma anche e forse sopratutto cittadini europei. La solidarietà non nasce da sola, ci vuole tempo. Gli Stati Uniti d'America che citiamo spesso ad esempio hanno avuto la loro guerra di secessione - per motivi sopratutto economici - guerra atroce tanto quanto la nostra guerra civile. Ne sono usciti uniti e solidali. Anche la Svizzera ha avuto lo stesso percorso: il Cantone di Berna ha fatto guerra a quello di Losanna. Oggi é una confederazione ricca e solidale, ma non dalle origini. Diamoci da fare, privati cittadini, istituzioni, media, per realizzare questa Unione, oggi di Stati, un domani di popoli. Solo l'Europa ci garantisce la pace, la libertà e lo stato di diritto. E saremo sicuramente solidali, nei due sensi Nord/Sud e Sud/Nord quando i popoli si sentiranno uniti. (ma ci vuole del tempo, non subito).

Antonio Seguso

Bruxelles

Coronavirus/6

Nei decreti si pensi

ai bambini

Non ho mai contattato direttamente una testata giornalistica, ma l'ansia per il presente e per il futuro, che ormai rasenta la disperazione, mi hanno spinta a farlo. Mi chiamo Paola Cigliutti, insegno lettere in un Istituto superiore e ho due figli, di 19 e 11 anni. Ho anche due genitori molto anziani, fragili fisicamente, ma, mi creda, oggi i miei pensieri sono tutti per i miei figli. Se per il maggiore mi preoccupa soprattutto il futuro, economico e politico, per il più piccolo mi terrorizza l'oggi. I bambini non sono citati in nessun decreto, ma la loro vita è stata sconvolta, quasi cancellata, e certamente molti di loro, in un dopo indefinito e quasi mitico, avranno bisogno di supporto psicologico. Mio figlio sicuramente ne avrà bisogno: andava a scuola, praticava nuoto agonistico, la sua vita era fatta di impegni quotidiani e di socialità. Oggi piange di fronte allo schermo del PC, durante le lezioni on line (ancora poche e organizzate tardivamente, come in quasi tutti gli Istituti comprensivi) e rifiuta di telefonare ai suoi amici, perché la loro voce gli fa troppo male. Io sono convinta che quello di Luca non sia un caso eccezionale e vorrei che la politica, non so come (d'altra parte non sono un politico e non ho le competenze per esserlo) affrontasse questo problema.

Paola Cigliutti

Coronavirus/7

Spero che il calcio

non riceva aiuti

Oggi a seguito della nota pandemia quasi tutti i settori merceologici sono in crisi a parte i supermercati, le farmacia gli edicolanti e qualche altra categoria minore. A questi si è aggiunto il mondo del calcio fermato come altri sport dai decreti governativi. C'è però una distinzione da fare almeno per i calciatori della serie A e magari B: questi sono lavoratori dipendenti con stipendi da favola e allora qualcuno a fronte di mancati guadagni cerca di far rientrare anche questo settore negli eventuali aiuti di Stato. Personalmente se fosse approvata una cosa del genere la troverei scandalosa come la fuga di alcuni giocatori che sono emigrati nei loro paesi di origine mentre noi semplici cittadini siamo reclusi in casa e magari non possiamo recarsi neppure a far visita a qualche parente invalido. Questa categoria di lavoratori deve una volta per tutti risolvere i propri problemi all'interno di se stessa riguardando tanto per fare un esempio i propri emolumenti (ingaggi, stipendi, bonus ed altro).

Romano G.

Cittadella (Pd)

Coronavirus/8

Un voucher per

cibo e medicine

Non so quante famiglie a Padova sono state private di reddito, o hanno subito una drastica riduzione dello stesso, a causa delle misure adottate per contrastare il diffondersi del corona virus. Sicuramente tutti i soggetti che hanno un lavoro che richiedono l'apertura di un negozio o di un laboratorio sono in grande difficoltà. Immaginiamo un negozio di abbigliamento che chiuso non incassa nulla o un artigiano che non può più svolgere la sua attività. Si possono facilmente immaginare anche altre categorie ad esempio tante colf che lavorano in nero. La mia domanda è: quanti di questi soggetti non hanno un po' di soldi da parte per attraversare questa fase difficile? Come è possibile in questo momento tragico aiutarli? Se l'affitto, le utenze di casa, il mutuo da pagare, possono essere rinviati non vale lo stesso ragionamento per l'acquisto di cibo o di medicine, beni fondamentali di cui le famiglie non possono assolutamente essere private. Forse allora varrebbe la pena, anche a costo di essere un po' grossolani nelle decisioni, di stabilire che viene dato un voucher per il cibo e le medicine a tutte le famiglie che sono senza soldi e che non sanno a che santo appellarsi. Non può essere una misura perfetta, sicuramente resterà approssimativa, può capitare dare a chi non ne ha bisogno o che si dimentichi di qualcuno che ne ha davvero tanto. Penso però che si debba cominciare così perché se dovremmo restare a casa ancora parecchie settimane i problemi diventeranno sempre più tragici.

Flavio Zanonato

Padova

Coronavirus/9

Le manovre sono

un brodino calco

Le manovre proposte, attuate, dal governo italiano hanno il sapore del brodino caldo che aiuta, ma non farà passare, la crisi che attanaglierà il paese tra 6 mesi, tra 1 anno. A mio modesto avviso per questo periodo il taglio della tassazione del 50% almeno fino a settembre potrebbe aiutare, evitare la chiusura di tante attività, e offrire una possibilità di rilancio al paese.

Fabio Negro

Maserada sul Piave (Tv)

Coronavirus/10

Un grazie

a Mamma C.

Desidero ringraziare di cuore Mamma C. per la commovente testimonianza presente sul Gazzettino di domenica 29 marzo. Mentre stanno lentamente montando le polemiche politico - scientifiche, con scarico di responsabilità (ci siamo abituati...) , finalmente una boccata di aria pura da parte di una persona che vive sul campo quanto sia doloroso essere appesi ad una speranza . Una donna lontana dai riflettori, che avrebbe meritato la prima pagina. Grazie Mamma C!

Tiziano Lissandron

Cadoneghe (Pd)

Coronavirus/11

L'ingiustizia dell'aiuto

al lavoro nero

Chiunque abbia avuto l'idea geniale di proporre l'assegno di 600 euro per tutti esteso anche a chi lavora in nero ha senz'altro una visione accecata del mondo e della società. Ci pensi bene il Governo. Come il reddito di cittadinanza, sarebbe un ulteriore imbarbarimento ideologico a fini di accaparrarsi voti. Questo Governo è come la bomba di Hiroshima, non finisce mai di emettere fuochi inquinanti: l'ingiustizia dell'ingiustizia. Qualora cadesse in una decisione che ha dell'incredibile per chi abbia una cognizione della giustizia sociale che deve comprendere l'onestà e la legalità, si renderebbe colpevole dell'incoraggiamento barbaro che avrebbe sulla società che si sentirebbe legittimata all'abuso e al nero.

Rosita Bonometto

Venezia

Coronavirus/12

Lasciamo al lavoro

gli under 60

I dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità forniscono indicazioni molto interessanti sul morbo che ci sta angosciando tutti. Da essi si apprende che la patologia che si associa più frequentemente ai decessi è l'ipertensione arteriosa (quasi tre casi su quattro) e che non c'è molta differenza tra l'avere una o più patologie concomitanti ai fini della letalità del virus. Ma soprattutto che sulla gran arte della vittime, pochissimi hanno meno di 59 anni. Ciò significa in pratica che la parte più attiva della popolazione (quella che fino a pochi anni fa si trovava al limite dell'età pensionabile) può contrarre l'influenza ma ha un bassissimo rischio di lasciarci la pelle. A questo punto viene da chiedersi: perché non lasciare che gli under 60 possano riprendere la loro attività lavorativa, evitando così di portare al tracollo l'economia del Paese? L'epidemia si potrebbe controllare molto meglio mettendo in quarantena stretta i soggetti a rischio (ben noti al SSN) per proteggerli da tutti gli altri, che sarebbero invece lasciati liberi di vivere una vita più o meno normale.

Stefano D'Almo

Coronavirus/13

Purtroppo non va

affatto tutto bene

Ìn tempo di Coronavirus, oltre al motto #iorestoacasa, più che legittimo e, si spera, fruttuoso per combattere questo terribile virus, spopola nei vari mezzi di comunicazione ma anche su striscioni appesi ad alcune finestre il motto andrà tutto bene. Una frase che, all'inizio della pandemia, poteva avere lo scopo di infondere speranza e fiducia in ognuno di noi che era rimasto attonito e del tutto impreparato di fronte a quanto stava avvenendo davanti ai nostri occhi.

Ma ora, arrivati purtroppo già a oltre 10.000 morti (con o per Coronavirus poco importa), questa frase non ha più alcuna ragione d'essere.

Mi appello quindi al buon senso e alla sensibilità delle persone (sentimenti che dovrebbero essere propri anche in tempi normali, non solo nei momenti di emergenza), affinché comprendano il dramma che stiamo vivendo, pensando anche alle innumerevoli vittime e ai loro familiari per i quali non è andato affatto tutto bene.

Ilaria Scarpa

Venezia

