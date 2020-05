Coronavirus/1

Italiani poco

brava gente

A proposito di aperture del post-Covid, vorrei invitare quei politici (di cui non faccio il nome, vero Salvini?) che troppo presto han cominciato a dire che gli italiani sono bravi, rispettosi delle regole e meritevoli di fiducia, ad andare a vedersi le immagini che arrivano da Milano con la movida sui Navigli o ad andare a consultare quante sono le sanzioni elevate in questi mesi per mancato rispetto delle regole! Troppo facile cercare consensi presso coloro che si elogiano per semplice tornaconto, in barba alle evidenze che dovrebbero portare a ben altre conclusioni!

Gabriele Cazzador

Coronavirus/2

Rigraziamo

gli operatori RSA

Per fortuna fino ad ora la nostra struttura RSA Umberto 1° di Stra è rimasta indenne dal covid 19, e penso che qualche volta la fortuna ha anche bisogno di essere aiutata. Detto questo finalmente dopo più di due mesi senza vedere e sentire i nostri cari se non tramite videochiamate e telefonicamente (che è già un bella cosa), dobbiamo ringraziare tutto lo Staff della RSA per essersi preso un impegno non da poco per riuscire a farci vedere i nostri familiari, anche se da dietro un vetro, già da questa settimana in cui noi familiari possiamo muoverci anche da fuori comune, vederli dal vivo e anche loro vedendoci più da vicino abbiamo notato subito il cambiamento d'espressione riconoscendoci, tutto questo ci da un senso di sollievo e anche un po' d'emozione, perciò ci teniamo a far sentire tutta la nostra gratitudine e ringraziamento per la grande mole di lavoro svolto da tutto il personale sempre con il sorriso sul volto anche in situazioni critiche come questa, sapendo benissimo cosa vuol dire movimentare i nostri cari che a volte non reagiscono positivamente anche a causa della lontananza dei familiari. Un grande grazie e tanta riconoscenza perciò a tutti coloro che operano in questa struttura con impegno e calore umano. Grazie a tutti da noi familiari.

Massimo Mercanzin

Coronavirus/3

Vanno ripensate

le case di riposo

Tante vite spezzate dal covid-19 nelle residenze per anziani. Ora quel che viene in mente che va tenuto a mente, mentre parte la fase 2, è che vista la fragilità dimostrata dalle Rsa e dagli ospizi, quel sistema di accudimento senile va profondamente rivisto. Già lo sapevamo quel che sono gli ospizi di oggi, ma ora che ci sono stati tutti quei morti e in quel modo, non possiamo non riflettere fattivamente. Nessun vecchio genitore e cittadino dopo una vita di lavoro e dedizione, deve più passare il suo ultimo tempo di vita ingabbiato-intontito in quella tristezza appaltata al massimo ribasso, e così esposto al soffio che spegne la candela. Non siamo in un epoca incivile. Nessuno che stia vivendo decorosamente con tutte le fatiche e rinunce che comporta l'essere un contribuente a norma, può rimuovere-accettare oltre la fine che fanno i nostri vecchi e che farà egli stesso. Nessun veneto.

Fabio Morandin

Coronavirus/4

Cos'è cambiato

dai tempi di Mameli

Vorrei soffermarmi sull'Inno di Mameli. Tutti - dai grandi ai piccini - cantiamo il ritornello a squarciagola. Ma le strofe che lo compongono sono lunghe e poco conosciute. Ne cito una che comincia così: Noi fummo da secoli calpesti e derisi perché non siam popolo, perché siam divisi... Ora, anno 2020, mi sembra che poco o nulla sia cambiato.

Flavio Dazzi

Coronavirus/5

Facciamola pagare

agli evasori

Sul nostro Paese il virus si è abbattuto con particolare virulenza impattando con un sistema sanitario messo in ginocchio da anni di cecità dove la parola d'ordine era tagliare, tagliare, tagliare. In questo periodo di quarantena abbiamo assistito, come di consueto, all'affollarsi nelle trasmissioni politici, di esperti, economisti che ci dispensavano le loro ricette. Visto il nostro debito pubblico andiamo con il cappello in mano e a testa bassa in Europa a chiede aiuti che prima o poi ci conceranno facendoceli pagare a caro prezzo. Ma oggi più che mai sorge spontaneamente una domanda, dove sono finiti i 200 miliardi di Euro/anno dell'evasione/elusione fiscale e contributiva? Ancora una volta alcuni soloni stanno proponendo di andare a mettere le mani nelle tasche degli italiani parlando senza mezzi termini di patrimoniale, di contributo di solidarietà sulle pensioni e sugli stipendi perché come di consueto i soldi servono tutti maledetti e subito. Oggi più che mai quindi non è più sopportabile vedere che coloro che hanno evaso/eluso il fisco rimangano impuniti e magari si presentano piangenti a dire non ce la facciamo più.

Roberto Vianello

Coronavirus/6

In tanti a passeggio

senza mascherina

Il disappunto manifestato durante la visita all'ospedale civile di Padova dalla Presidente del Senato Maria Alberti Casellati, dal Professor Cristante, virologo dell'Università patavina, è un segnale d'allarme contro chi non usa la mascherina. A Milano, precisa il noto virologo, tantissima gente a spasso in piazza Duomo senza l'uso obbligatorio della mascherina. Non solo a Milano, aggiungo personalmente, ma in moltissimi altri luoghi. E le multe, tanto necessarie quanto opportune, per non vanficare i tanti sacrifici di noi cittadini, perché non vengono irrogate dagli organi preposti?

Michele Russi

Coronavirus/7

Piangeremo

in autunno

Le iniziative intraprese dal governo in riferimento all'emergenza economica mi lasciano allora assai perplesso, tenuto anche conto che sono state proposte da una task force composta da personaggi considerati di alto profilo. A mio modo di vedere queste manovre appaiono propagandistiche, disarticolate, di corto respiro e di scarsa valenza sul medio/lungo periodo. Stanziare, finanziare ed erogare risorse sono infatti momenti marcatamente differenti, ma pare che questo governo se ne sia dimenticato. La forzata e prolungata chiusura delle attività del Paese ha prodotto pesanti perdite che è impensabile poter ripianare con provvidenze entro 10 anni e con rimborsi dopo un biennio; si debbono invece attivare agili e rapide erogazioni dalla durata trentennale, preferibilmente a fondo perduto e prive di burocrazia. L'esame di quanto concesso dovrebbe essere esaminato in un momento successivo, distinguendo la finanza erogata per coprire le perdite conseguenti la chiusura delle attività - tramite interventi a fondo perduto da quella utilizzata per l'attività caratteristica: prestito trentennale e rimborso successivo al quinto anno. Se non salveremo le imprese, in autunno dovremo purtroppo registrare innumerevoli chiusure aziendali, con crescente disoccupazione ed inevitabile massiccio ricorso alla CIG che essendo finanziata anche dal contributo dei lavoratori, nel frattempo divenuti disoccupati, dovrà inevitabilmente prevedere l'intervento dello Stato. Ed allora cosa abbiamo capito?

Lucio Marin

Coronavirus/8

Complichiamo

le cose più semplici

Quando tutto sembra ormai quasi passato ecco arrivare nuove informazioni da parte degli esperti: il Covid, pian piano passerà ad essere meno di un raffreddore e poi sparirà. Che confusione. Ma considerando che viviamo in Italia la miriade di provvedimenti per le riaperture e le stravaganti dichiarazioni dei politici, sono tutte sulla stessa falsa riga, ovvero burocrazia e regole. Dalla disinfestazione giusta degli ambienti almeno una volta al giorno, fino alla sanificazione ad ogni cambio di maglietta o pantaloni. Siamo veramente un paese strano capace solo di complicare anche le cose più semplici e creare ansie, grazie soprattutto ai nostri mille politici che vogliono saperla uno più lunga dell'altro.

Ten Pileight

Coronavirus/9

Niente mascherina

per i giovani

In attesa di una cura e delle indagini sierologiche e tamponi, considerato che fino a 40/45 anni (diciamo i giovani) il virus non attacca o fa danni risibili (molto meno dei morti nelle strade), dividiamo i cittadini in due. Ad esempio: pulmann e treni per giovani senza maschera, e per anziani con mascherina. Al ristorante: stanze per giovani e per anziani. Al mare zona ombrelloni per giovani e zona per anziani. A scuola i giovani senza mascherina come gli insegnanti giovani e gli insegnanti anziani asintomatici. Gli altri sempre faranno lezione da un'altra aula da remoto e interrogazioni in aule attrezzate con protezioni di plexiglas, e useranno la mascherina negli incontri con colleghi o altro. E così per tante altre situazioni. Non capisco perché i giovani devono portare la maschera quando si trovano fra di loro. Vadano pure in discoteca, consideriamoli tutti asintomatici. Sarebbe una semplificazione delle attività.

Ing. Graziano Burattin

Coronavirus/10

Salviamo

l'euro

La Corte Costituzionale di Berlino lancia un ultimatum alla indipendente BCE intimandole di dimostrare la legittimità del suo agire nell'acquisto di titoli pubblici. Che delusione! Ultimatum è un termine bellicistico, una creatura dell'arroganza e della prepotenza. Ho avuto sempre stima dei tedeschi, con alcuni dei quali ho avuto occasione di lavorare e studiare: persone squisite, disponibili e collaborative. L'Italia e la Germania hanno sempre lavorato bene insieme; basta considerare l'intesa che esiste tra la Confindustria italiana e quella tedesca più volte dimostrata. Non mi pare che lo stesso si possa dire di alcuni burocrati o politici della Germania, che si ostinano ad ignorare la storia del loro Paese, a dimenticare che nel dopoguerra molte potenze, tra cui l' Italia e la povera Grecia, condonarono metà del debito tedesco per permettere alla Germania di rifiorire dopo la catastrofe delle due guerre mondiali (Accordo di Londra del 1953) di accumulare ricchezza e gestire, in seguito, anche la costosa riunificazione; si ostinano a non capire che siamo tutti sulla stessa barca e se non verranno adottate forme di condivisione dei debiti sovrani, anche la Germania e i suoi piccoli e fedeli satelliti economici, Olanda e Austria, l'intera UE coleranno a picco.

Mauro Cicero

© RIPRODUZIONE RISERVATA